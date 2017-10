Estocolmo le sienta bien a Juan Martín Del Potro. Su último título ATP había sido, justamente, en la capital de Suecia, en 2016 (sin contar, por supuesto, la épica de la Copa Davis). Y el primer festejo de 2017 lo encontró en la misma sede, tras superar en la final a Grigor Dimitrov. "Es muy lindo, especial. Me gusta jugar indoor, me siento cómodo acá. El primer título de la temporada llegó al final del año, cuando pensé que ya no iba a poder ganar un torneo. Me gustaría que no pase tanto para volver a ganar", comentó Delpo, de 29 años.