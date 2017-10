Identificado con el Taladro, club en el que dio sus primeros pasos como profesional, el punta de 33 años es figura indiscutida del equipo conducido de Julio César Falcioni. Pero desde la directiva banfileña se filtró su cotización: entre 5 y 6 millones de dólares. No piensan cederlo, pero el dicho popular afirma que "no hay peor negociación que la que no se hace". Por eso desde Núñez, harán el intento.