infobae

El imparable rugbier de 9 años al que comparan con un personaje de los Simpson

Un pequeño jugador de Australia es furor en las redes por sus increíbles actuaciones que recuerdan a una escena de la serie animada

Guardar

Se llama Meaalofa Te'o y será sin dudas una de las grandes figuras del deporte de la guinda. No llegó todavía a los 10 años, pero sus actuaciones no hacen más que imponer su apellido alrededor del mundo.

Los niños de los otros equipos intentan parar a este joven australiano de 9 años pero es una tarea imposible. Meaalofa es la figura del Dandenong, un equipo que pertenece a la rugby league de Australia.

Su porte físico le permite tener una ventaja natural sobre el resto, pero también cuenta con una técnica envidiable que demuestra su preparación. La marcha y contra marcha que realiza para evitar los tackles rivales o el cambio de brazo del balón para evadir los intentos por quitárselo.

Las imágenes son elocuentes. Los dichos de su padre, Karene Te'o a los medios australianos, también: "Hacer tries es natural para él, es un gran jugador. A la vez, es un chico humilde y de un corazón blando".

Sus anotaciones de campo a campo son furor en las redes sociales y hasta armaron un video comparándolo con el personaje de los Simpsons Nelson Mutz, quien en un capítulo de la serie animada realiza una gesta similar a la de este promisorio joven.
LA COMPARACIÓN CON EL PERSONAJE DE LOS SIMPSONS NELSON MUTZ

Temas Relacionados

Rugby

Últimas Noticias

Congresista del Pacto Histórico aseguró que Colombia “necesita legalización de drogas”

Hay incertidumbre por la posible descertificación de Estados Unidos a la política antidrogas del Gobierno de Gustavo Petro

Congresista del Pacto Histórico aseguró

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro político y afirma que no tiene comunicación con Dina Boluarte desde el ‘Rolexgate’

El gobernador regional de Ayacucho descartó participar en las elecciones generales de 2026, evitó comentar sobre el caso ‘Rolexgate’ y aseguró que no mantiene contacto con Boluarte

Wilfredo Oscorima anuncia su retiro

Tensión en Ecuador por los bloqueos: transportistas y comunidades indígenas rechazan el fin del subsidio al diésel

El alza del galón de 1,80 a 2,80 dólares desató cortes de carreteras en seis provincias y una fuerte crítica de la Conaie, que acusa al Gobierno de Daniel Noboa de imponer un “paquetazo” dictado por el FMI

Tensión en Ecuador por los

JEP investigará a Rodrigo Granda por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas, hija del expresidente de Paraguay Raúl Cubas

La Jurisdicción Especial para la Paz indicó que el exmiembro del antiguo secretariado de las Farc tendría directa relación con los hechos que derivaron en la muerte de la mujer y que fueron cometidos por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP); aliado de la extinta organización guerrillera

JEP investigará a Rodrigo Granda

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: habitantes conviven tras eliminación de Elaine

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué dice la ciencia sobre

Qué dice la ciencia sobre el vínculo entre la contaminación del aire y la enfermedad de Parkinson

Los candidatos nacionales por PBA del peronismo se reunieron para definir la estrategia de cara a octubre

Equilibrio fiscal y más gasto en salud y jubilaciones: cuáles fueron las claves económicas del discurso de Milei

“Por ser virgen te dan $200.000″: investigan si captaban chicas frente al colegio para explotarlas sexualmente

Milei presentó el Presupuesto 2026: “Más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos no lo perciban en su realidad”

INFOBAE AMÉRICA
Tensión en Ecuador por los

Tensión en Ecuador por los bloqueos: transportistas y comunidades indígenas rechazan el fin del subsidio al diésel

El boom de la vida antes de los dinosaurios: cómo fue el gran salto evolutivo hace unos 520 millones de años

Trump advirtió a Hamas de que no habrá acuerdos si usa a los rehenes como escudos humanos

Más allá de las aulas: el impacto real del acompañamiento educativo

Estados Unidos exigió el “desmantelamiento completo” del programa nuclear iraní

TELESHOW
Murió el chef Ramiro Rodríguez

Murió el chef Ramiro Rodríguez Pardo, figura fundamental de la gastronomía argentina y de la cocina en TV

Pedro Rosemblat fue autocrítico tras su entrevista a Gustavo Cordera: “¿Fue un error hacer la nota o fue un error cómo yo la hice?"

Lali Espósito anunció su película documental en Netflix: “LALI: La que le gana al tiempo”

Cazzu rompió en llanto en pleno show por el homenaje que sus fans le hicieron a su hija Inti: el momento

Cómo sigue Thiago Medina: el nuevo parte médico sobre la salud del ex Gran Hermano