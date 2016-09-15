El imparable rugbier de 9 años al que comparan con un personaje de los Simpson

Se llama Meaalofa Te'o y será sin dudas una de las grandes figuras del deporte de la guinda. No llegó todavía a los 10 años, pero sus actuaciones no hacen más que imponer su apellido alrededor del mundo.

Los niños de los otros equipos intentan parar a este joven australiano de 9 años pero es una tarea imposible. Meaalofa es la figura del Dandenong, un equipo que pertenece a la rugby league de Australia.

Su porte físico le permite tener una ventaja natural sobre el resto, pero también cuenta con una técnica envidiable que demuestra su preparación. La marcha y contra marcha que realiza para evitar los tackles rivales o el cambio de brazo del balón para evadir los intentos por quitárselo.

Las imágenes son elocuentes. Los dichos de su padre, Karene Te'o a los medios australianos, también: "Hacer tries es natural para él, es un gran jugador. A la vez, es un chico humilde y de un corazón blando".

Sus anotaciones de campo a campo son furor en las redes sociales y hasta armaron un video comparándolo con el personaje de los Simpsons Nelson Mutz, quien en un capítulo de la serie animada realiza una gesta similar a la de este promisorio joven.

LA COMPARACIÓN CON EL PERSONAJE DE LOS SIMPSONS NELSON MUTZ