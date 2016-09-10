infobae

Brutal nocaut en Rusia: lo sacó del ring de una piña

El local Troyanovsky retuvo el título superligero ante el japonés Obara en dos rounds con un impactante desenlace

Corría el año 1923 cuando el Toro de las Pampas, Luis Angel Firpo, firmó una historia de oro al sacar del ring de un golpe al estadounidense Jack Dempsey. 93 años después, el ruso Eduardo Troyanovsky lo imitó.

En su país, puso en juego la corona de los Superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) con el japonés Keita Obara como contendiente, quien acumulaba 17 peleas sin conocer la derrota.

Un impresionante gancho de derecha del ruso Troyanovsky le hizo recordar el sabor de la caída y de un modo brutal. Recién corría la primera parte del segundo round cuando el local comenzó a dominar el combate.

Una serie de golpes en la mitad del cuadrilátero dejaron al asiático tambaleando. Con sus últimas fuerzas intentó cobijarse sobre las cuerdas del otro sector, pero se descuidó demasiado y Troyanovsky lo calzó justo con un fenomenal derechazo.

Literalmente, Obara salió despedido por el medio de las sogas y terminó tirado en el piso del estadio mientras el anfitrión celebraba el triunfo con una pirueta.

Cabe destacar que Troyanovsky venía de conseguir el título tras vencer al argentino César Cuenca por nocaut. En la revancha, nuevamente lo venció antes del campanazo.

EL DÍA QUE FIRPO SACÓ DEL RING A DEMPSEY

