Un repaso por la primera final del SuperRugby

Fue en 1996 y solo había 12 equipos en la competencia. Los Auckland Blues le ganaron a Natal Sharks por 45 a 21
En ese entonces el torneo se denominaba Super 12, por la cantidad de equipos que participaban (a diferencia de los 18 de hoy en día). El partido final se jugó en el mítico Eden Park de Auckland, con capacidad para 47 mil espectadores, entre Los Blues-finalmente campeones- y los Sharks.
Los Sharks, equipo sudafricano, vencieron a los Queensland Reds en semifinales por 43 a 25. El otro finalista, los Auckland Blues, de Nueva Zelanda, derrotaron a Northern Transvaal 48-11, y así accedieron al partido decisivo. En el último encuentro, fue victoria del equipo Kiwi por 45 a 21.
"Lo único que los Natal Sharks pueden decir: "Es todo suyo"", se leyó en un titular de un reconocido diario sudafricano, la mañana siguiente al gran partido. Es que el partido fue enteramente dominado por los Blues, quienes a partir del ritmo con la pelota en mano, una defensa descomunal, y un scrum arrasador, no dejaron chances a su oponente.
Los tries de los Blues fueron apoyados por Andrew Blowers, Carlos Spencer, Charles Riechelmann, Eroni Clarke, Johnny Ngauamo, y Jonah Lomu. Los visitantes marcaron en el ingoal por intermedio de André Joubert y James Small.
Los locales contaban con distintos jugadores de los All Blacks, quienes destrozaron al pack rival, y marcaron tries moviendo la pelota de un extremo de la cancha a otro. Entre ellos se destacan: Sean Fitzpatrick, Zinzan Brooke, Carlos Spencer, Jonah Lomu, y Michael Jones. ¿El entrenador? El hombre que le dio a los All Blacks su segunda copa del mundo en 2011: Sir Graham Henry.
revision.published","feedOrder":"display_date:desc","feedOffset":0,"feedLimit":5}},"imageLazyLoading":true,"showFeedColumn":true,"colorUnderLine":"Naranja","title":"ÚLTIMAS NOTICIAS","showFirstImage":true,"slugOrKeyword":"ultimas-noticias"},"displayProperties":{},"localEdits":{},"variants":{}}},{"collection":"features","type":"d23/FeedColumn","props":{"collection":"features","type":"d23/FeedColumn","id":"f0fzsayLRLel5Mc","contentConfig":{"contentService":"","contentConfigValues":{},"inherit":false},"customFields":{"contentSource":{"contentService":"feed-column","contentConfigValues":{"feedParam":"true","feedType":"taxonomy.sites.path:(\"/america\" \"/estados-unidos\" \"/america\" \"/espana\") AND revision.published","feedOrder":"display_date:desc","feedOffset":0,"feedLimit":5}},"imageLazyLoading":true,"showFeedColumn":true,"colorUnderLine":"Naranja","title":"INFOBAE AMÉRICA","showFirstImage":true,"section":"/america"},"displayProperties":{},"localEdits":{},"variants":{}}},{"collection":"features","type":"d23/FeedColumn","props":{"collection":"features","type":"d23/FeedColumn","id":"f0fWuGiIPqQV8dQ","contentConfig":{"contentService":"","contentConfigValues":{},"inherit":false},"customFields":{"contentSource":{"contentService":"feed-column","contentConfigValues":{"feedParam":"true","feedType":"taxonomy.sites.path:(\"/teleshow\" \"/que-puedo-ver\") AND revision.published","feedOrder":"display_date:desc","feedOffset":0,"feedLimit":5}},"imageLazyLoading":true,"showFeedColumn":true,"colorUnderLine":"Rojo","title":"TELESHOW","showFirstImage":true,"section":"/teleshow"},"displayProperties":{},"localEdits":{},"variants":{}}}]}]},{"collection":"sections","props":{"collection":"sections","id":7},"children":[{"collection":"features","type":"d23/Footer","props":{"collection":"features","type":"d23/Footer","id":"0fEkT8F9zm785CY","contentConfig":{"contentService":"","contentConfigValues":{},"inherit":false},"customFields":{"footerFor":"Argentina","facebookLink":"https://www.facebook.com/Infobae/","instagramLink":"https://www.instagram.com/Infobae/","twitterLink":"https://twitter.com/Infobae/","linkedInLink":"https://www.linkedin.com/company/infobae/","youtubeLink":"https://www.youtube.com/c/infobae","telegramLink":"https://web.telegram.org/k/","showFooter":true},"displayProperties":{},"localEdits":{},"variants":{}}},{"collection":"features","type":"global/Ad","props":{"collection":"features","type":"global/Ad","id":"f0fJ0jCDvzEXsM","contentConfig":{"contentService":"","contentConfigValues":{},"inherit":true},"customFields":{"showFeature":true,"display":"all","ittTimeOut":10,"type":"zocalo_1x1","refresh":true},"displayProperties":{},"localEdits":{},"variants":{}}}]},{"collection":"sections","props":{"collection":"sections","id":8},"children":[{"collection":"features","type":"global/Ad","props":{"collection":"features","type":"global/Ad","id":"f0f9iD3Q9zuGRI","contentConfig":{"contentService":"","contentConfigValues":{},"inherit":false},"customFields":{"type":"megalateral_2_250x600","display":"desktop","showFeature":true,"pbInternal_cloneId":"f0f9iD3Q9zuGRI"},"displayProperties":{},"localEdits":{},"variants":{}}}]},{"collection":"sections","props":{"collection":"sections","id":9},"children":[{"collection":"features","type":"global/Ad","props":{"collection":"features","type":"global/Ad","id":"0fn9xtJ9zm785G3","name":"megalateral_250x600","contentConfig":{"contentService":"","contentConfigValues":{},"inherit":false},"customFields":{"type":"megalateral_250x600","display":"desktop","showFeature":true},"displayProperties":{},"localEdits":{"items":{}},"variants":{}}}]}]};Fusion.spa=false;Fusion.spaEnabled=false;