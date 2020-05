“Querían que cerrara mi consultorio. Decían que ponía en riesgo a todo el edificio y e invitaron formalmente al administrador a que lo clausurase de forma inmediata. Les respondí con una carta. Les expliqué que solo atiendo a embarazadas que están transitando su tercer trimestre y a aquellas que tienen gestaciones de riesgo, y que no puedo dejar de hacerlo en estos momentos", repasa Goñi, quien, a pesar del dolor que le generó el reclamo, se muestra comprensivo con los vecinos. “La mayoría de ellos me conoce desde que nací, porque me crie en este edificio. Pienso que, como todo el mundo, tienen miedo y el miedo hace saltar las peores miserias. Hoy no solo tenemos que luchar contra el virus, sino contra la hipocresía que gobierna nuestra cabeza. Es hora de pensar en todos”, agrega el médico que, en promedio, asiste entre 30 y 35 partos por mes. Y seguirá haciéndolo, porque, aunque el mundo se puso en pausa, para Goñi no hay pandemia que valga: un nacimiento no puede esperar.