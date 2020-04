-El aislamiento no es sencillo y creo que se soporta mejor si logramos mantener el espíritu en alto y la esperanza en el futuro. En la Antártida, cuando hay tormentas de viento, pueden pasar semanas en las que no es posible salir de la carpa, y las opciones son muy pocas: comer lo que hay –básicamente, carne congelada, verduras, frutas y cereales enlatados–, hacer algunos ejercicios físicos, ejercitar la respiración profunda y leer aquello que llevamos. Algo que aprendí es a no quejarme, a dejar de lado lo que me faltaba, a agradecer lo que tenía y poner el foco en el reencuentro con mis seres queridos. Creo que no difiere mucho de la situación que se vive en la actualidad, y que sería importante que pensáramos en las privaciones de quienes están mucho peor que nosotros.