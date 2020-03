–A través del básquet y la natación, porque no existía otra posibilidad. Al terminar el secundario, decidí estudiar Educación Física, para lo cual me vine a vivir a Buenos Aires. Simultáneamente, conocí en San Pedro al profesor Mario Prado, que me abrió las puertas del fútbol, llevándome junto a otras chicas a probar en Boca Juniors. De las cincuenta que nos presentamos, quedamos dos para hacer la pretemporada.