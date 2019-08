Hay un mito que gira en torno a la violencia machista que asegura: "No importa cómo, lo importante es denunciar". Si bien es fundamental que la mujer haga la denuncia, con eso, no se soluciona mágicamente el conflicto. "Las estadísticas demuestran que la violencia no finaliza con la denuncia, incluso, puede incrementarse. Por eso, hay que apoyar y acompañar a la víctima", explica Liliana Rubino. Cuando dice "apoyar y acompañar" no lo hace a modo de eslogan. Sabe muy bien de lo que habla porque, como comisionado general de la Superintendencia de Violencia Familiar y de Género, ha visto un sinfín de casos. "Ninguno es igual a otro", asegura.