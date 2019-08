–En Puerto Argentino se había establecido un hospital. ¿Por qué no fueron designadas para trabajar allí?

–Era lo que queríamos, pero no lo logramos por un tecnicismo: no nos habían dado "grado militar". Después de mucho discutir, decidieron que los heridos fueran atendidos en el barco. La mitad de los médicos bajó a tierra y el resto permaneció embarcado.