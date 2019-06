Entrar en la sala de operaciones de un servicio de emergencias médicas es entrar en una dimensión paralela. No es algo que se note en la disposición edilicia. La estructura de boxes por áreas no la distingue de cualquier empresa privada o de un call center. Tal vez aquí la actividad sí sea mayor, con más movimiento y teléfonos en permanente funcionamiento. Pero lo que las diferencia verdaderamente son las premisas lógicas con las que abordan y clasifican el mundo, y con las que actúan en consecuencia. Allí, por ejemplo, los colores son solo tres: rojo, amarillo y verde; y el tiempo laboral se mide en 12 x 36 hs. En la calle, en situación de emergencia, tienen leyes de tránsito especiales. En la delgada frontera entre la vida y la muerte, los carriles y los semáforos ordenadores no cuentan Pero no hay que confundirse, esto no equivale a caos. Nada más alejado. El mundo de las emergencias médicas es el mundo de los protocolos: "para esto, esto", "para esto otro, esto". Automático, casi sin pensar. Probado mil veces.