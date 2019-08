–¿Qué le dejó su experiencia en La Legua?

–En esa época, en Chile había una élite que era del porte de una uña. Mi familia tenía un buen nivel socioeconómico. Entonces, la visión que yo tenía de la pobreza era muy relativa, la veía pasar, pero no la vivía. Por una casualidad, un compañero de la carrera de Medicina me invitó a que fuera a visitar el lugar donde él trabajaba en La Legua. Allí pasé dos años y entendí la pobreza desde otro punto de vista: viví en contacto con ella. Es una pobreza dura, de la que es imposible desprenderse cuando uno ya está inmerso. Allí hice varias investigaciones, por ejemplo, uno de los primeros trabajos apuntó a conocer la forma en que los pobres se comunican entre sí. Para ello, contaba las palabras que una madre normal usa. Me regalaron una grabadora y conseguí que varias familias me permitieran colocarla en su casa. Luego desgrababa las cintas y contaba las palabras de la conversación diaria: un promedio de 120, cuando habitualmente una persona utiliza 20.000. Me impactó tanto que, a los dos años, me vi perdiendo el tiempo, porque como pediatra atendía a niños que morían a diario. No había alternativa, había que trabajar e investigar eso.