A la hora de hablar de sí mismo, destaca que no es un especialista en nada, por lo cual sus afirmaciones provienen exclusivamente de la experiencia personal y que las cifras que aporta están siempre basadas en datos oficiales. Por otra parte, sostiene que a lo que dice "se le puede quitar un 30 % de intuición y optimismo que, además de formar parte de su naturaleza, es una herramienta de trabajo". Acerca de los temas que más le preocupan, no duda en afirmar que son el hambre, la pobreza y la educación. "Comencé en el 80 la carrera de veterinario con el objetivo de producir alimentos para quienes no pudieran pagarlos. Al recibirme, me replanteé mi función de productor, y decidí dedicarme a la educación. A partir de entonces, incursioné en muchos temas, como la desnutrición y el Proyecto Huertas del INTA –Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria–, estudié unos años Ciencias Políticas, entre otras actividades", repasa más que brevemente y descarta mencionar las innumerables campañas de las que formó parte. En la actualidad, trabaja en el periódico Red/Acción, estudia chino y apuesta a la Escuela de Líderes, un emprendimiento destinado a los jóvenes de 16 a 24 años, a quienes considera los "futuros hacedores del cambio".