Los únicos requisitos para cursar son ser mayor de 21 años y menor de 50, contar con estudios secundarios completos y no tener antecedentes penales. "Me dijeron en CeDEL sobre el curso, que era con cupo limitado, me anoté y me llamaron para empezar", cuenta Mauricio, que realizó la capacitación hace un año y hoy, gracias a ella, tiene trabajo como vigilador privado. "Después de terminarlo, me dijeron que me iban a conectar con empresas para empezar a trabajar. No pensé que me iban a llamar, pero se me dio y quedé. Me dio una salida laboral justo cuando estaba buscando trabajo", añade.