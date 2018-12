-¿Por qué es importante hablar del voluntariado?

-Porque aquello que tiene que ver con el diálogo, con la solidaridad, con el acercarte al otro, en nuestra cultura está devaluado. Esto no quiere decir que no seamos de verdad solidarios, que tiene que ver con colaborar con aquellos con los que compartís el mismo suelo, es algo que hacemos todo el tiempo, pero no lo estudiamos, no sabemos cómo lo hacemos.



-Entonces, ¿podemos afirmar que los argentinos somos solidarios?

-Sí, pero lo somos especialmente frente a acontecimientos dramáticos y catastróficos. Esta realidad pudimos comprobarla gracias a las mediciones sobre acciones solidarias y voluntariado en la Argentina que realizó Gallup –a instancias del Foro del Sector Social, del que soy miembro fundadora y presidí hasta abril de 2018–. Este relevamiento –que mostramos hace poco en la charla sobre voluntariado organizada por Fundación Criteria, y la Universidad del CEMA– comenzó en 1997 y demostró que los picos de solidaridad se dan durante eventos críticos, como el de 2001 o las inundaciones de 2008. Yo lo denomino solidaridad eventual y considero que nuestro problema, como en muchos ámbitos, es que no logramos sostener los procesos. En líneas generales estamos por debajo respecto de América Latina, EE. UU. o algunos países de Europa.