"Se me ocurrió hacer una escena de esa obra que es muy tierna para una persona internada que iba ser sometida a una canalización. Al finalizar, se rió mucho y me dijo que no le había dolido nada". Una cosa trajo a la otra. "Como una cuestión humanitaria, seguí con este tipo de actuaciones. Terminaba la guardia, me sacaba el traje y representaba pequeñas escenas a los pacientes. Mientras tanto controlaba el monitor y veía cómo les disminuía la frecuencia cardíaca", rememora.