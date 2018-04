-¿Qué hacía en Bolivia y a qué se dedicó al llegar a la Argentina?

-Estudiaba para ser guía de turismo, mi gran pasión. Pero eso se cortó cuando llegué. Me costó muchísimo al principio, extrañaba tanto… Yo no entendía qué hacía acá, no me hallaba, no sabía qué hacer. Me refugié en una iglesia que está dentro de la villa, donde el sacerdote me dio una mano, fue mi refugio. En Bolivia, yo daba catecismo, y entonces el sacerdote me dijo: "Bueno, acá podés dar catecismo también", y eso hice durante muchos años. Trabajé con los primeros curas villeros que se juntaban en la parroquia donde yo estaba.