-En 2013, empecé una conversación en Facebook con un chico de otro país que empezó a preguntarme sobre mi religión. Le expliqué que era cristiana y que adoraba a Dios, y él ahí me dijo que entonces era musulmana, es decir, una persona que se somete a Dios. Eso me quedó dando vueltas… Porque yo en 2011 había dejado de rezarle a Jesús y le había pedido a Dios que me guiara hacia la verdadera fe. Al hablar con este chico, me vino ese pedido a la mente.