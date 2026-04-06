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EN VIVO | Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi, murió en un ataque aéreo

Los Guardianes de la Revolución informaron la muerte del funcionario a través de un comunicado difundido en Telegram. Khademi se desempeñaba como jefe de la Organización de Protección de Inteligencia y de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica

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Personal de emergencia trabaja junto a un vehículo destruido en el lugar del impacto, tras un ataque con misiles lanzados desde Irán (REUTERS/Florion Goga)
Personal de emergencia trabaja junto a un vehículo destruido en el lugar del impacto, tras un ataque con misiles lanzados desde Irán (REUTERS/Florion Goga)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este lunes una conferencia de prensa junto a autoridades militares en la Casa Blanca, en medio del ultimátum que fijó a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del martes bajo amenaza de ataques contra infraestructura clave y eventuales medidas sobre recursos petroleros.

El mandatario elevó el tono en declaraciones públicas y en redes sociales. En una entrevista con The Wall Street Journal, afirmó: “Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie”. En su plataforma Truth Social, escribió: “Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno”. Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baghaei, respondió: “En caso de que se ataque la infraestructura de Irán, reaccionaríamos de la misma manera”.

En paralelo, el régimen iraní lanzó múltiples ataques contra Israel y países del Golfo. En Israel se reportaron al menos dos muertos y dos desaparecidos en Haifa, mientras que Kuwait, Arabia Saudita y Dubái informaron interceptaciones de misiles en sus respectivos territorios.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

08:40 hsHoy

Las bolsas asiáticas cerraron en alza mientras el petróleo registró una leve baja

Los mercados asiáticos que operaron este lunes registraron subas en su mayoría. El índice Nikkei 225 de Japón avanzó un 0,7 % hasta las 53.514,39 unidades en la sesión de la tarde, mientras que el Kospi de Corea del Sur subió un 1,4 % hasta los 5.450,33 puntos. En tanto, las bolsas de Australia, Hong Kong y Shanghái permanecieron cerradas por feriados.

El mercado mantuvo el foco en el petróleo en medio de la tensión por el estrecho de Ormuz. El crudo estadounidense de referencia cayó 42 centavos hasta los 111,12 dólares por barril, mientras que el Brent, referencia internacional, subió 64 centavos hasta los 109,67 dólares. Los precios acumulan una tendencia alcista por el temor a una prolongación del conflicto, en un escenario en el que Trump amenazó con atacar infraestructura clave de Irán si no reabre el paso marítimo antes del martes.

08:28 hsHoy

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

Con esta advertencia, la Guardia Revolucionaria vuelve a desafiar a Donald Trump, quien hoy reiteró que Estados Unidos atacará instalaciones energéticas iraníes si el régimen no reabre esa vía marítima

Infantes de Marina estadounidenses observan una lancha rápida de ataque iraní desde el buque USS John P. Murtha durante un recorrido por el estrecho de Ormuz, en el golfo de Omán (REUTERS)
Infantes de Marina estadounidenses observan una lancha rápida de ataque iraní desde el buque USS John P. Murtha durante un recorrido por el estrecho de Ormuz, en el golfo de Omán (REUTERS)

El Comando de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el domingo que el estrecho de Ormuz “nunca volverá a ser lo que era, especialmente para Estados Unidos e Israel”, en un contexto de máxima tensión tras el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió que lanzará ataques si Teherán no reabre la vía marítima estratégica antes del martes.

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08:22 hsHoy

Trump brindará una conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado por autoridades militares, centrada en la guerra en Irán

La portavoz del presidente, Karoline Leavitt, informó en un mensaje en su cuenta de X que el mandatario responderá preguntas de los medios este lunes a las 13:00 (hora de Washington), luego del alto nivel de consultas recibidas el domingo sobre el conflicto en Medio Oriente

Donald Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán acompañado de militares en la Casa Blanca (REUTERS)
Donald Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Irán acompañado de militares en la Casa Blanca (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este lunes una conferencia de prensa junto a autoridades militares en la Casa Blanca, en medio del ultimátum que fijó a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del martes bajo amenaza de ataques contra infraestructura clave y eventuales medidas sobre recursos petroleros.

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08:03 hsHoy

Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi, murió en un ataque aéreo

Majid Khademi
Majid Khademi

Bombardeos de Estados Unidos e Israel mataron este lunes al jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán, según informó el propio cuerpo militar.

La Guardia Revolucionaria anunció que Majid Khademi murió en un ataque aéreo, de acuerdo con un comunicado difundido por la agencia Tasnim. Khademi se desempeñaba como jefe de la Organización de Protección de Inteligencia y de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Israel no emitió comentarios de inmediato sobre el ataque, en medio de la escalada del conflicto en la región.

07:01 hsHoy

El ejército de Israel atacó posiciones del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano

La Fuerza Aérea israelí destruyó una serie de infraestructuras y depósitos de armas pertenecientes a Hezbolá en distintas zonas del Líbano, según nueva documentación difundida sobre los ataques. Los objetivos, de acuerdo con la información oficial, se encontraban ocultos en el corazón de la población civil.

Como parte del operativo, en los últimos días se identificaron y atacaron lanzadores y arsenales escondidos en edificios civiles e infraestructuras en varias áreas del país. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la organización Hezbolá opera desde dentro de la población civil y la utiliza para llevar adelante ataques contra ciudadanos israelíes y fuerzas militares.

Antes de los bombardeos, se aplicaron medidas para reducir los daños a civiles, entre ellas el uso de armamento de precisión, vigilancia aérea e inteligencia adicional. Las FDI afirmaron que continuarán actuando contra Hezbolá, al que acusan de operar bajo los auspicios del régimen iraní, y señalaron que buscan impedir ataques contra la población israelí, en especial en el norte del país.

06:17 hsHoy

El régimen de Irán ejecutó a un hombre por sus “vínculos” con EEUU e Israel

Irán ejecutó este lunes a un hombre condenado por actuar en nombre de Israel y Estados Unidos durante la ola de protestas antigubernamentales registrada a comienzos de este año, según informó el poder judicial. “Ali Fahim, uno de los elementos enemigos en los disturbios terroristas de Dey (enero)... fue ahorcado después de que la Corte Suprema revisara el caso y confirmara el veredicto”, indicó el sitio Mizan Online.

La ejecución se produjo en el contexto de las protestas que estallaron a finales de diciembre por el aumento del costo de vida y que luego derivaron en manifestaciones antigubernamentales a nivel nacional, con su punto más alto los días 8 y 9 de enero. También se enmarca en la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos iniciada el 28 de febrero tras ataques que acabaron con la vida del líder supremo Ali Khamenei.

Según Mizan, Fahim fue condenado por trabajar contra Irán en nombre del “régimen sionista y de Estados Unidos”, además de irrumpir en una instalación militar clasificada para apoderarse de armas. Las autoridades sostuvieron que las protestas comenzaron de forma pacífica y luego derivaron en “disturbios instigados por extranjeros”, con más de 3.000 muertos, mientras que la organización HRANA reportó más de 7.000 fallecidos, en su mayoría manifestantes.

05:53 hsHoy

El ejército de Israel anunció que está interceptando misiles iraníes en el sur del país

El ejército israelí interceptó misiles iraníes dirigidos al sur del país, en un nuevo episodio de la escalada militar entre ambos países, según informaron medios locales.

De acuerdo con reportes de la prensa israelí, el ataque activó las alarmas en varias zonas del sur, incluida la ciudad de Beersheba, y fue neutralizado por los sistemas de defensa aérea sin que se registraran víctimas.

El Canal 12 indicó que no hubo heridos tras la interceptación, en lo que constituye el más reciente de una serie de ataques lanzados por Irán contra territorio israelí durante la mañana, en el marco de un intercambio sostenido de misiles y drones entre ambas partes.

05:13 hsHoy

Una mujer resultó herida en el centro de Israel

El personal de emergencias trabaja junto a un edificio dañado en el lugar del impacto, tras una lluvia de misiles lanzados desde Irán, en el marco del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Tel Aviv (Israel), el 6 de abril de 2026. REUTERS/Florion Goga
El personal de emergencias trabaja junto a un edificio dañado en el lugar del impacto, tras una lluvia de misiles lanzados desde Irán, en el marco del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Tel Aviv (Israel), el 6 de abril de 2026. REUTERS/Florion Goga

Una mujer resultó herida de gravedad en el centro de Israel y se registraron al menos 15 puntos de impacto tras los últimos ataques iraníes, según informaron medios locales.

El portal Ynet News señaló que una mujer de 34 años sufrió heridas “graves” por misiles interceptores en Petah Tikva. Además, reportó la existencia de “al menos 15 sitios de impacto” en distintas zonas del centro del país y daños en un edificio en Tel Aviv.

Por su parte, el Canal 2 difundió imágenes de columnas de humo sobre Gush Dan y Bnei Brak, así como un video que muestra daños menores en un edificio de Tel Aviv.

04:32 hsHoy

Un herido en Abu Dhabi tras un ataque iraní

Un ciudadano extranjero resultó herido en Abu Dhabi, según informaron las autoridades locales, en un incidente vinculado a la caída de metralla tras la interceptación de un ataque aéreo.

La oficina de prensa de la ciudad indicó que un ciudadano ghanés residente sufrió “heridas moderadas” cuando fragmentos impactaron en la empresa Rinn Systems, ubicada en la zona de Musaffah, luego de una interceptación exitosa por parte de los sistemas de defensa aérea.

Las autoridades instaron a la población a informarse a través de canales oficiales. “Las autoridades competentes instan al público a obtener información únicamente de fuentes oficiales y a evitar la difusión de rumores o información no verificada”, señaló la oficina en una publicación en X.

03:37 hsHoy

Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que la Fuerza Aérea israelí completó recientemente una serie de ataques contra instalaciones de infraestructura del régimen iraní en Teherán, en el marco de la escalada del conflicto en la región.

Según comunicados militares difundidos en ocasiones similares, este tipo de operaciones suele dirigirse contra instalaciones vinculadas a la producción de armas, centros de mando y otros objetivos estratégicos en la capital iraní, aunque en este caso no se precisaron los blancos alcanzados.

Las autoridades israelíes no facilitaron más detalles de inmediato sobre el alcance de los ataques ni sobre posibles daños o víctimas.

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