EN VIVO | Irán informó que el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, Majid Khademi, murió en un ataque aéreo

Personal de emergencia trabaja junto a un vehículo destruido en el lugar del impacto, tras un ataque con misiles lanzados desde Irán (REUTERS/Florion Goga)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá este lunes una conferencia de prensa junto a autoridades militares en la Casa Blanca, en medio del ultimátum que fijó a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz antes del martes bajo amenaza de ataques contra infraestructura clave y eventuales medidas sobre recursos petroleros.

El mandatario elevó el tono en declaraciones públicas y en redes sociales. En una entrevista con The Wall Street Journal, afirmó: “Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie”. En su plataforma Truth Social, escribió: “Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno”. Desde Teherán, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baghaei, respondió: “En caso de que se ataque la infraestructura de Irán, reaccionaríamos de la misma manera”.

En paralelo, el régimen iraní lanzó múltiples ataques contra Israel y países del Golfo. En Israel se reportaron al menos dos muertos y dos desaparecidos en Haifa, mientras que Kuwait, Arabia Saudita y Dubái informaron interceptaciones de misiles en sus respectivos territorios.