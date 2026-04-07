Fiscal Camargo responde a señalamientos de Petro sobre ‘Papá Pitufo’ y los supuestos audios de Abelardo de la Espriella

La fiscal general explica la investigación sobre Papá Pitufo y aclara competencias de la Fiscalía frente a beneficios y audios polémicos. - crédito Fiscalía, @delaespriella_style/Instagram, AFP

La fiscal general Luz Adriana Camargo negó que la Fiscalía haya ocultado información o entregado beneficios indebidos en el proceso de extradición de Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, y respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre supuestos pactos y audios que involucran al candidato Abelardo de la Espriella. Las declaraciones se dieron en una extensa entrevista con la periodista María Jimena Duzán, publicada por A Fondo.

Desde el inicio de la entrevista, Camargo aclaró que la investigación contra Diego Marín Buitrago comenzó en 2023 bajo la administración de Francisco Barbosa. “El proceso penal que cursa en fase de investigación contra Diego Marín, alias ‘Pitufo’, tiene que ver con un concierto para delinquir con fines de contrabando y unos cohechos que se documentaron a través de unas agencias encubiertas en el año 2023”, afirmó la fiscal.

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Frente a la acusación presidencial de que la Fiscalía General de la Nación habría actuado para proteger intereses de gobiernos anteriores, Camargo fue enfática: “No es un caso que haya abierto mi administración. Yo lo encuentro ya abierto. Y ese es el caso que da lugar a la solicitud de extradición”. Añadió que la reasignación del fiscal encargado respondió a la necesidad de avanzar en procesos estancados y que esta decisión “es una potestad que tengo como fiscal general”.

Camargo resalta la importancia de preservar la institucionalidad y el manejo adecuado de información sensible en investigaciones. - crédito Fiscalía

Delitos imputados, extradición y competencia institucional

La fiscal subrayó que los delitos imputados a Marín, concierto para delinquir con fines de contrabando y cohecho, permitieron la solicitud de extradición y no son excarcelables. “Yo no sé quién le habrá informado eso al señor presidente, pero sí tengo que decir que no es cierto”, insistió Camargo al ser consultada por las afirmaciones de Gustavo Petro sobre supuestos beneficios judiciales.

Sobre la posible intervención de funcionarios del Ejecutivo en negociaciones con la defensa de Marín, Camargo sostuvo que “no hay posibilidades de que un funcionario de la UIAF o de otra dependencia del Ejecutivo impulse ofrecimientos de esa naturaleza”. Precisó: “Cualquier negociación debe hacerse a través de los fiscales que dirigen las investigaciones, bajo control judicial”.

Se confirma que la pesquisa contra Diego Marín comenzó antes de la actual administración y sigue los procedimientos legales. - crédito Presidencia/Redes Sociales

Audios, DNI y el caso Abelardo de la Espriella

En relación con los audios publicados por Caracol, donde se escucharían negociaciones para facilitar la extradición de Marín, la fiscal señaló que la Fiscalía solicitará el material para su análisis. “Vamos a pedirlos, para poder ver ese material con tranquilidad”, anunció.

Sobre los señalamientos de Gustavo Petro acerca de posibles interceptaciones vinculadas al candidato Abelardo de la Espriella, Camargo expresó preocupación por el origen y manejo de esa información.

“La competencia para hacer una interceptación de comunicaciones es una competencia de la Fiscalía, que está sometida a un control judicial por parte de los jueces de control de garantías. Ninguna otra autoridad puede ordenar una interceptación”, explicó la funcionaria.

Añadió: “Si el señor presidente tiene esa información de una interceptación de comunicaciones, la primera preocupación que a mí me asalta es cómo esa información la tiene el presidente y no la tengo yo”.

Camargo confirmó que no ha recibido comunicación oficial de Abelardo de la Espriella ni del presidente Petro sobre la supuesta existencia de esos audios. “Estamos haciendo un barrido de información a ver si existe esa comunicación a la que se refiere el presidente. Lo que tendría que suceder es que el presidente, por los canales regulares y no por X, remita la información a la Fiscalía”, sostuvo la fiscal general.

La Fiscalía enfatiza que cualquier negociación o interceptación depende exclusivamente de su autoridad y control judicial. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Aportes de “Papá Pitufo” a la campaña de Petro y otras investigaciones

Durante la entrevista, la periodista recordó las denuncias sobre un aporte de 500 millones de pesos de Diego Marín a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Camargo afirmó: “Nosotros llegamos acá a la Fiscalía con la misma información que ha manejado la opinión pública. Lo que hemos realizado es una investigación de contrabando”. Señaló que sigue sin confirmarse si hubo más aportes y quiénes los habrían recibido.

En cuanto a la antigua investigación contra Abelardo de la Espriella por presunto lavado de activos y captación ilegal de dinero, la fiscal indicó: “Se desarchivó, se revisó, se realizó un comité, se designó al vicefiscal y a la delegada para seguridad territorial para la revisión juiciosa del tema”. Camargo apuntó que la Fiscalía revisa si la nueva información presentada por David Murcia Guzmán en entrevistas periodísticas puede dar lugar a la reapertura formal del proceso.