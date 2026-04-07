Colombia

Fiscal Camargo responde a señalamientos de Petro sobre ‘Papá Pitufo’ y los supuestos audios de Abelardo de la Espriella

La jefa del ente acusador señaló que el proceso contra Diego Marín se abrió antes de su administración, aseguró que todas las actuaciones han seguido la ley y recordó que únicamente la Fiscalía está facultada para negociar beneficios jurídicos o autorizar interceptaciones

Guardar
La fiscal general explica la investigación sobre Papá Pitufo y aclara competencias de la Fiscalía frente a beneficios y audios polémicos. - crédito Fiscalía, @delaespriella_style/Instagram, AFP
La fiscal general explica la investigación sobre Papá Pitufo y aclara competencias de la Fiscalía frente a beneficios y audios polémicos. - crédito Fiscalía, @delaespriella_style/Instagram, AFP

La fiscal general Luz Adriana Camargo negó que la Fiscalía haya ocultado información o entregado beneficios indebidos en el proceso de extradición de Diego Marín, alias “Papá Pitufo”, y respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre supuestos pactos y audios que involucran al candidato Abelardo de la Espriella. Las declaraciones se dieron en una extensa entrevista con la periodista María Jimena Duzán, publicada por A Fondo.

Desde el inicio de la entrevista, Camargo aclaró que la investigación contra Diego Marín Buitrago comenzó en 2023 bajo la administración de Francisco Barbosa. “El proceso penal que cursa en fase de investigación contra Diego Marín, alias ‘Pitufo’, tiene que ver con un concierto para delinquir con fines de contrabando y unos cohechos que se documentaron a través de unas agencias encubiertas en el año 2023”, afirmó la fiscal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Frente a la acusación presidencial de que la Fiscalía General de la Nación habría actuado para proteger intereses de gobiernos anteriores, Camargo fue enfática: “No es un caso que haya abierto mi administración. Yo lo encuentro ya abierto. Y ese es el caso que da lugar a la solicitud de extradición”. Añadió que la reasignación del fiscal encargado respondió a la necesidad de avanzar en procesos estancados y que esta decisión “es una potestad que tengo como fiscal general”.

Fiscalía General de la Nación. Foto/Fiscalía.
Camargo resalta la importancia de preservar la institucionalidad y el manejo adecuado de información sensible en investigaciones. - crédito Fiscalía

Delitos imputados, extradición y competencia institucional

La fiscal subrayó que los delitos imputados a Marín, concierto para delinquir con fines de contrabando y cohecho, permitieron la solicitud de extradición y no son excarcelables. “Yo no sé quién le habrá informado eso al señor presidente, pero sí tengo que decir que no es cierto”, insistió Camargo al ser consultada por las afirmaciones de Gustavo Petro sobre supuestos beneficios judiciales.

Sobre la posible intervención de funcionarios del Ejecutivo en negociaciones con la defensa de Marín, Camargo sostuvo que “no hay posibilidades de que un funcionario de la UIAF o de otra dependencia del Ejecutivo impulse ofrecimientos de esa naturaleza”. Precisó: “Cualquier negociación debe hacerse a través de los fiscales que dirigen las investigaciones, bajo control judicial”.

Se confirma que la pesquisa contra Diego Marín comenzó antes de la actual administración y sigue los procedimientos legales. - crédito Presidencia/Redes Sociales
Se confirma que la pesquisa contra Diego Marín comenzó antes de la actual administración y sigue los procedimientos legales. - crédito Presidencia/Redes Sociales

Audios, DNI y el caso Abelardo de la Espriella

En relación con los audios publicados por Caracol, donde se escucharían negociaciones para facilitar la extradición de Marín, la fiscal señaló que la Fiscalía solicitará el material para su análisis. “Vamos a pedirlos, para poder ver ese material con tranquilidad”, anunció.

Sobre los señalamientos de Gustavo Petro acerca de posibles interceptaciones vinculadas al candidato Abelardo de la Espriella, Camargo expresó preocupación por el origen y manejo de esa información.

“La competencia para hacer una interceptación de comunicaciones es una competencia de la Fiscalía, que está sometida a un control judicial por parte de los jueces de control de garantías. Ninguna otra autoridad puede ordenar una interceptación”, explicó la funcionaria.

Añadió: “Si el señor presidente tiene esa información de una interceptación de comunicaciones, la primera preocupación que a mí me asalta es cómo esa información la tiene el presidente y no la tengo yo”.

Camargo confirmó que no ha recibido comunicación oficial de Abelardo de la Espriella ni del presidente Petro sobre la supuesta existencia de esos audios. “Estamos haciendo un barrido de información a ver si existe esa comunicación a la que se refiere el presidente. Lo que tendría que suceder es que el presidente, por los canales regulares y no por X, remita la información a la Fiscalía”, sostuvo la fiscal general.

La Fiscalía enfatiza que cualquier negociación o interceptación depende exclusivamente de su autoridad y control judicial. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
La Fiscalía enfatiza que cualquier negociación o interceptación depende exclusivamente de su autoridad y control judicial. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Aportes de “Papá Pitufo” a la campaña de Petro y otras investigaciones

Durante la entrevista, la periodista recordó las denuncias sobre un aporte de 500 millones de pesos de Diego Marín a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Camargo afirmó: “Nosotros llegamos acá a la Fiscalía con la misma información que ha manejado la opinión pública. Lo que hemos realizado es una investigación de contrabando”. Señaló que sigue sin confirmarse si hubo más aportes y quiénes los habrían recibido.

En cuanto a la antigua investigación contra Abelardo de la Espriella por presunto lavado de activos y captación ilegal de dinero, la fiscal indicó: “Se desarchivó, se revisó, se realizó un comité, se designó al vicefiscal y a la delegada para seguridad territorial para la revisión juiciosa del tema”. Camargo apuntó que la Fiscalía revisa si la nueva información presentada por David Murcia Guzmán en entrevistas periodísticas puede dar lugar a la reapertura formal del proceso.

Temas Relacionados

FiscalíaGustavo PetroExtradiciónInterceptacionesAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

Más Noticias

Resultado Baloto y Revancha hoy 6 de abril

Baloto realiza dos sorteos a la semana, todos los miércoles y sábados, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos. Estos son los resultados del sorteo

Resultado Baloto y Revancha hoy 6 de abril

Juan Espinal cuestiona permanencia de Ricardo Roa en Ecopetrol: “El gobierno no tiene vergüenza ni autoridad moral”

El representante advirtió que las decisiones adoptadas profundizan la desconfianza y aumentan la incertidumbre sobre la estabilidad institucional y el manejo corporativo, en medio de investigaciones en curso

Juan Espinal cuestiona permanencia de Ricardo Roa en Ecopetrol: “El gobierno no tiene vergüenza ni autoridad moral”

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este 7 de abril

La restricción vehicular en la ciudad varía todos los días y depende del tipo de transporte que tienes, así como del último número de tu placa

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este 7 de abril

Piden investigar y suspender al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, por presunta participación en política

La solicitud ante la Procuraduría también incluye la revisión de un contrato entre el IMCT y Neomundo y cuestiona si los recursos públicos se destinaron a actividades distintas a las funciones propias de la Alcaldía

Piden investigar y suspender al alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, por presunta participación en política

Resultado Lotería de Cundinamarca hoy lunes 6 de abril

Lotería de Cundinamarca realiza un sorteo a la semana, todos los lunes, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Resultado Lotería de Cundinamarca hoy lunes 6 de abril
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

Así fue la captura de alias Chamo, cabecilla de las disidencias de las Farc, responsable de actos terroristas y homicidios

La carrera criminal de alias el Apóstol: de estudiar en la Universidad Nacional a señalado de trabajar para la disidencia de las Farc de “Calarcá”

Las nuevas medidas que adoptó el Ministerio de Defensa en contra del uso ilícito de drones por parte de grupos armados ilegales

Reportan fuerte explosión en Briceño, Antioquia: un policía resultó herido y hubo daños a la estación del municipio

Así se mostraba en TikTok “Alambrito”, el ‘influencer’ de las Acsn vinculado a casos de extorsión y una masacre en el Caribe colombiano

ENTRETENIMIENTO

Fotos de Andrea Guerrero destaparían su historia de amor con el ex de Laura Acuña

Fotos de Andrea Guerrero destaparían su historia de amor con el ex de Laura Acuña

Westcol relató pelea en China con un vendedor ambulante: “Casi le meto un puño”

Hijo de Pablo Escobar agradeció el respaldo que ha tenido la serie ‘Dear Killer Nannies’: “Es un producto hecho con amor”

Ryan Castro aclaró qué piensa de los “coqueteos” de Lina Tejeiro, quien dijo que se había puesto “muy guapo”: “Yo no le puse misterio a eso”

Karina Garcia reveló el vacío que más la ha marcado en su vida: “Estoy sola en este mundo”

Deportes

Minnesota United entregó nuevo parte médico de James Rodríguez en medio de especulaciones sobre una grave enfermedad

Minnesota United entregó nuevo parte médico de James Rodríguez en medio de especulaciones sobre una grave enfermedad

Carlos Antonio Vélez cuestionó los títulos de James Rodríguez con el Real Madrid: “Hay quienes tienen y no jugaron finales”

Hora y dónde ver en Colombia Real Madrid vs. Bayern Múnich: Luis Díaz en busca de la semifinal de la Uefa Champions League

Ramón Jesurún habría bajado a Sebastián Villa de la convocatoria para los partidos de Colombia vs. Francia y Croacia: estas serían las razones

Luis Díaz confirmó que James Rodríguez jugó enfermo el partido de Colombia vs. Francia: “Lo vi un poco mal”