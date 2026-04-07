Muere el maquinista de un tren de alta velocidad en Francia tras chocar con un camión militar y descarrilar: hay 27 heridos hasta el momento

TGV high speed trains are seen at the railway station in Nantes two days before a strike by French state-owned railway SNCF workers, France, September 16, 2025. REUTERS/Stephane Mahe

Un tren de la TGV que recorría la línea Dunquerque-París - la marca utilizada por SNCF, la compañía nacional de ferrocarriles francesa, para los servicios en las líneas de alta velocidad francesas - ha impactado contra un camión este martes, en un accidente que ha resultado en la muerte del maquinista. Al menos 27 personas han resultado heridas en el siniestro, que tuvo lugar en un paso de nivel de Noeux-les-Mines, cerca de Calais.

El ministro de Transportes de Francia, Philippe Tabarot, se desplazó al lugar de los hechos tras el siniestro: “Un accidente que involucró a un vehículo pesado y un TGV ocurrió esta mañana entre Béthune y Lens. Me dirijo al lugar junto al presidente-director general de la SNCF, Jean Castex”, informó el ministro en una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

250 pasajeros viajaban en el tren en el momento del accidente

Fabien Villedieu, secretario federal de SUD Rail, también escribió en X: “Tras un accidente en un paso a nivel entre un TGV y un camión en la región de Hauts-de-France, el maquinista ha fallecido. Todo nuestro apoyo para nuestro compañero que murió en el trabajo”. El conductor del camión militar también resultó gravemente herido por el impacto.

El tren, que llevaba a bordo a unos 250 pasajeros en el momento del siniestro, descarriló tras el mismo. La compañía ferroviaria SNCF envió autobuses para evacuar y trasladar a los pasajeros, tras quedar suspendida la circulación en ambos sentidos de la concurrida línea de Béthune-Arras.