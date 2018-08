Al día siguiente, se levantaron a las cuatro de la mañana y poco después partieron en el auto de Héctor hacia la Escuela de Infantería en Campo de Mayo. "Era una mañana gris, lluviosa", evoca Héctor. "A veces conversábamos y otras guardábamos silencio. Por momentos, yo fantaseaba con estrellarme contra alguna columna, pero no podía dejar de tener en cuenta su profunda convicción. "Bueno, hermano –le dijo Mario al llegar-, los soldados juramos defender la bandera y, de ser necesario, entregar a vida por ella. El Estado invirtió mucho dinero para que yo me capacitara y este es el momento de retribuirle. O ganamos esta batalla o me quedaré por siempre en ese pedazo de tierra que nos corresponde".

Y Héctor recuerda cómo lo miraba en la oscuridad de la noche, con un nudo en la garganta porque sabía de sus convicciones y sus principios, el largo abrazo que se dieron, la alegría que percibía en su cara. "Me habló con una firmeza tal que yo no supe qué contestarle. Tenía una respuesta contundente para cada cosa que le decía: "No hay que temerle a la muerte sino a la mala vida", por ejemplo. Y me dejaba descolocado.