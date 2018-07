-¿Por qué concentrarse en la población sana cuando se dispararon las cifras de consumidores?

-Lo primero que tenemos que entender es qué pasa con los chicos que aún no consumen droga. Hay un 20 % de adolescentes que fuman marihuana. Ok. ¿Qué vamos a hacer, entonces, por el 80 % que no lo hace? Es fundamental saber qué pasa con mi población en riesgo, o sea, la población general menos los adictos. Qué se está haciendo en términos comunicacionales, educativos y de campañas. Cómo puedo hacer para que un chico no entre en el flagelo de la droga. Es una batalla menos espectacular que romper un búnker de paco. Es mucho más silenciosa, profunda y se ven mucho menos los resultados. Es una misión tediosa e invisible. La fantasía de romper un búnker en una villa solo sirve para respaldar a la madre que se animó a decir que en ese lugar venden droga, pero al día siguiente no va a haber desabastecimiento de paco. Ningún chico se va a ir a internar porque no tiene otro búnker que le venda el paco.