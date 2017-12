En la conciencia colectiva de muchos indigenistas no cabe la posibilidad de pensar que el conflicto étnico no constituye un proyecto de superación sino una regresión. No consideran que los levantamientos que reivindican, aunque heroicos, no lograron la superación de sus representados y seguidores, sino una opresión aun mayor. La formación intelectual de los líderes indigenistas es muy diferente a la de sus seguidores. El discurso que emplean para esgrimir sus argumentos posee las palabras adecuadas para sensibilizar las conciencias de quienes lo reciben, sin considerar que en determinados aspectos les están proponiendo utopías o cuestiones que atentan contra la ley.