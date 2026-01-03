DEF

Por qué 2025 fue el año de la tecnología: avances y conflictos que marcaron la agenda global

De la explosión de la inteligencia artificial a los debates por la regulación y la seguridad digital, los detalles de los temas tecnológicos que marcaron la agenda global durante 2025

Guardar
El año 2025 estuvo atravesado
El año 2025 estuvo atravesado transversalmente por el auge de la IA. La tecnología está presente en cada vez más áreas (Fotos: archivo DEF)

En 2025, la agenda tecnológica no se definió solo por avances técnicos, sino por casos concretos, protagonizados por empresas, gobiernos y conflictos reales que mostraron hasta dónde llega la innovación. Estos ejemplos ayudaron a marcar el pulso del año.

La inteligencia artificial como una fuerza imparable

La inteligencia artificial fue el tema dominante, pero con matices. Empresas como OpenAI, Google y Anthropic consolidaron modelos cada vez más potentes y agentes capaces de ejecutar tareas completas sin intervención humana. Microsoft integró IA avanzada en Windows, Office y Azure, llevando asistentes inteligentes al trabajo cotidiano de millones de personas.

La inteligencia artificial fue el
La inteligencia artificial fue el tema dominante, pero con matices

Al mismo tiempo, surgieron desarrollos experimentales que podrían transformar por completo la disciplina, como marcos de diseño automatizado que permiten crear robots funcionales usando modelos de lenguaje o políticas de locomoción generalistas que funcionan en múltiples tipos de cuerpos sin reentrenamiento.

Sin embargo, compañías de medios y editoriales iniciaron demandas contra desarrolladores de IA por el uso de contenidos protegidos, reavivando el debate sobre derechos de autor. En paralelo, varias startups de IA cerraron o redujeron operaciones tras no cumplir las expectativas de rentabilidad, lo que alimentó la idea de una burbuja similar a la puntocom.

El debate por la regulación y protección: ¿sí o no?

Esto empujó a la regulación al centro de la agenda. La Unión Europea avanzó con la implementación de la AI Act, que obligó a empresas tecnológicas a clasificar y transparentar el uso de algoritmos de alto riesgo. Plataformas como Meta y TikTok tuvieron que adaptar sistemas de recomendación y publicidad para cumplir nuevas normas sobre protección de datos y manipulación de la información.

Microsoft integró IA avanzada en
Microsoft integró IA avanzada en Windows, Office y Azure, llevando asistentes inteligentes al trabajo cotidiano de millones de personas

En Estados Unidos, el uso de deepfakes generados por IA en campañas electorales provocó proyectos de ley para exigir etiquetado obligatorio de contenidos sintéticos.

La ciberseguridad se volvió un tema cotidiano tras ataques de alto impacto. Grandes hospitales en Europa y América Latina sufrieron secuestros de datos mediante ransomware, lo que los obligó a suspender servicios.

La tecnología en la exploración científica y el medio ambiente

Empresas energéticas y de transporte enfrentaron intentos de sabotaje digital, mientras firmas como CrowdStrike y Palo Alto Networks registraron récords de demanda, mostrando que la seguridad digital pasó a ser una prioridad estratégica, no un gasto opcional.

El espacio también marcó agenda. SpaceX, con Starlink, amplió su presencia global, convirtiéndose en infraestructura crítica para comunicaciones civiles y militares. Rusia y China probaron tecnologías antisatélite, mientras Estados Unidos alertó sobre la vulnerabilidad de las constelaciones comerciales en conflictos armados. El espacio dejó de verse como un ámbito científico para consolidarse como un territorio geopolítico.

SpaceX, con Starlink, amplió su
SpaceX, con Starlink, amplió su presencia global, convirtiéndose en infraestructura crítica (Fotos: archivo DEF)

En cuanto a energía y tecnología verde, China avanzó con megaproyectos de paneles solares en zonas desérticas y montañosas, reforzando su liderazgo en renovables. Al mismo tiempo, empresas como Tesla y BYD intensificaron la competencia por baterías y vehículos eléctricos, mientras países como Argentina y Chile quedaron en el centro del mapa por el litio, generando debates sobre soberanía y modelo extractivo.

Temas Relacionados

tencologíainteligencia artificial

Últimas Noticias

Armas láser, cazas furtivos y misiles potentes: las innovaciones en defensa que dejó 2025

El año 2025 terminó como un año clave para avances armamentísticos militares en todo el mundo, con anuncios y desarrollos tecnológicos que marcan el rumbo de la defensa estratégica del futuro

Armas láser, cazas furtivos y

Armada Argentina: ¿qué carreras ofrece y cuáles son los requisitos para ingresar a la Fuerza?

La Facultad de la Armada -polo educativo que, por su formación científica y militar, se consolida con una oferta académica estratégica- abre sus puertas. ¿Por qué es importante formar argentinos para enfrentar los desafíos marítimos del siglo XXI?

Armada Argentina: ¿qué carreras ofrece

Renovables: Argentina, frente a una oportunidad única para transformar su matriz energética y productiva

Cuando se discute la prórroga del régimen de incentivos para las energías renovables, DEF dialogó con el ingeniero Martín Pagliaro, un experto en la materia que cuenta con amplia experiencia en el sector. Cuáles son las ventajas que tiene Argentina y qué falta para poder aprovechar al máximo sus potencialidades

Renovables: Argentina, frente a una

Alianza entre INARIA y Taeda: capacitación en inteligencia artificial para el desarrollo tecnológico

Finalizando este año, las dos organizaciones cerraron un acuerdo que fomenta e incentiva el uso de inteligencia artificial en la región

Alianza entre INARIA y Taeda:

Mundo en guerra: los conflictos militares sin salida que le dieron forma a 2025

El año 2025 quedó marcado por una serie de conflictos militares y enfrentamientos armados en distintos puntos del planeta que tuvieron impacto regional y global

Mundo en guerra: los conflictos
DEPORTES
Playas, grandes ciudades y destinos

Playas, grandes ciudades y destinos exóticos: el álbum de vacaciones de los pilotos de Fórmula 1

A solas con Carlos Sainz: el sacrificio para ganar su quinto Rally Dakar a los 63 años y su visión de Franco Colapinto en la F1

Sufrió un gol desde mitad de cancha en una práctica y respondió con un planchazo a la espalda de su compañero

El plan especial que tiene el Real Madrid con Franco Mastantuono: la estrategia para darle protagonismo

La sentencia de una figura del fútbol argentino que es buscada por Racing e Inter Miami: “Sería un paso muy lindo”

TELESHOW
Juegos en el mar, familia

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

Martín Bossi en Mar del Plata: “Vengo de una generación donde la vara estaba muy alta, hoy está muy baja”

Christian Sancho y Celeste Muriega vuelven al escenario donde se conocieron: “Acá nos chapamos por primera vez”

Claudia Villafañe se sinceró en MasterChef Celebrity sobre por qué su nieto no soporta a Germán Martitegui: “Lo odia”

Quien es Tatiana Sorbac, la exnovia de Robert Strom, la pareja actual de Zaira Nara

INFOBAE AMÉRICA

“One”: el himno que nació

“One”: el himno que nació en 15 minutos y redefinió el destino de U2 en Berlín

La Guardia Costera de EEUU suspendió la búsqueda de los narcotraficantes que sobrevivieron a un ataque contra narcolanchas en el Pacífico

Ecuador incorporó a su flota el “megabuque de guerra” Jambelí para su lucha contra las mafias y el crimen organizado

Salman Rushdie, Mariana Enriquez, Han Kang y Fernando Aramburu: estos son los libros más esperados de 2026

Ataúlfo Pérez Aznar: “Una buena imagen interpela y te hace salir de la indiferencia”