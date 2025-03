Bahía Blanca plantea la necesidad urgente de contar con un centro de prevención de conflictos en la región

La situación en Bahía Blanca es dramática. Las inundaciones fueron un evento climático trágico y sin precedentes, caracterizado por lluvias torrenciales. Cayeron más de 400 mm de agua en pocas horas, lo que superó ampliamente los promedios mensuales históricos.

Las consecuencias vienen siendo devastadoras: múltiples víctimas fatales, con cifras que superan las 16 personas; 94 desaparecidos, incluidos menores de edad; y más de 1300 evacuados. Con calles convertidas en ríos, viviendas y hospitales inundados, se interrumpieron los servicios básicos como transporte público, electricidad y agua potable, y se suspendieron las clases. Estimaciones preliminares advierten que la reconstrucción de la ciudad demandará más de $400.000 millones.

Este evento puntual nos da pistas de que la población está siendo testigo de la fragilidad de la paz mundial, y no hace falta ser un especialista en el tema para saber que, de un momento a otro, una crisis –sea medioambiental, sanitaria o política– puede alterar la armonía que caracteriza a América Latina. Y, como si eso no fuera poco, las tensiones entre los Estados van en aumento.

El panorama no es muy alentador y exige que los Estados puedan estar a la altura de los desafíos que se vienen. Justamente, y en pos de contar con medidas planificadas anticipadamente, en una de las últimas publicaciones académicas de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), se puso el foco en la posibilidad de contar con un centro de prevención de conflictos a nivel regional, que podría funcionar como un órgano multilateral y que esté integrado por todos los Estados de la región.

DEF entrevistó al doctor y coronel retirado Daniel Esteban, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNDEF. (Foto: Fernando Calzada)

Una medida superadora de confianza mutua

Para el doctor y coronel (retirado) Daniel Esteban, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNDEF, un centro de prevención de conflictos se trata, en síntesis, de anticiparse de manera estratégica.

Al ser consultado por DEF, el académico fue contundente: “Este centro es una medida superadora de confianza mutua”. En ese sentido, comentó que, a la hora de pensar en una organización que prevenga los conflictos, hay que considerar la seguridad colectiva y la cooperativa.

El académico fue contundente en diálogo con DEF: “Este centro es una medida superadora de confianza mutua”. (Foto: Fernando Calzada)

La primera nace en 1942 (con Pearl Harbor) y plantea que, en Sudamérica, hay que adoptar una capacidad defensiva y organizada. Entonces, se crea la Junta Interamericana de Defensa y, posteriormente, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin embargo, la principal crítica es que este concepto demostró su ineficacia, pues, de alguna manera, lleva a los países a actuar de forma conjunta luego de una amenaza.

Como contrapunto, la seguridad cooperativa tiene otra dinámica: todos deberían aportar distintos elementos para actuar en caso de que exista una amenaza. “Cada una de las partes cede alguna posición e interés y se trabaja sobre niveles de medidas de confianza. Es decir, la seguridad cooperativa es un trabajo de consenso y de aportar elementos para tener una mejor reacción ante una amenaza”, detalló Esteban.

Según el también veterano de la guerra de Malvinas, la base es la confianza mutua y la no competencia.

Según Esteban, la seguridad cooperativa tiene otra dinámica. (Foto: Fernando Calzada)

América Latina, entre la paz y las amenazas latentes

Cuenta Esteban que las medidas de confianza entre Estados pueden ser tres. La primera se caracteriza por su no obligatoriedad y tiene una significación militar simbólica.

Una segunda medida, en cambio, es obligatoria y, además de suponer intercambios multilaterales, tiene un condicionamiento militar. Y, finalmente, la tercera se basa en los mecanismos de seguridad cooperativa y se trata de una instancia de trabajo previo sobre posibles crisis y amenazas y, en especial, de un gran compromiso entre las partes.

“La pretensión del continente sudamericano siempre fue crear una zona de paz. En este punto del planeta, la seguridad cooperativa no es tan compleja de elaborar porque no tenemos conflictos. Y, consecuentemente, eso atrae inversiones y acelera los desarrollos. A ello, se suma que tenemos materias primas y un clima aceptable”, agregó.

Obviamente, ante la consulta sobre problemáticas ya existentes, el académico fue contundente: “La elaboración de este centro supone atravesar los niveles de confianza hacia unos de cuarta o quinta generación. Esto es anticipación. Con esta organización, es posible prevenir los conflictos, que pueden ser económicos, territoriales, sanitarios o alimentarios, por ejemplo. Entonces, se preparan los planes. Se espera que las partes estén dispuestas a aportar elementos. ¿Qué mayor nivel de confianza que decir que vamos a atender un determinado problema todos juntos?”, argumentó.

Las medidas de confianza entre Estados pueden ser tres. (Foto: archivo DEF)

¿Nos podemos anticipar a las crisis?

¿Cómo nos anticipamos a las futuras crisis? “Con la voluntad de todas las partes de defenderse. El modo de actuar de un centro de prevención de conflictos puede ser ejemplificado con los incendios. Si uno de los Estados integrantes atraviesa una crisis ígnea, un país puede colaborar con un avión hidrante y otro, con brigadistas. Incluso, previamente, se pueden hacer ejercicios en esta materia. Entonces, cuando surge una problemática, hay estudios hechos, elaborados y ejercitados. Todo se estudia de forma anticipada. Eso es la anticipación estratégica”, respondió Esteban.

Asimismo, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNDEF trajo al presente el conflicto con Chile en 1978 para imaginar cuánto dinero se hubiesen ahorrado ambos países al evitar la movilización de tropas a raíz de un trabajo previo realizado por un centro de las características que propone.

“En el centro, todos aportan y ya evaluaron las posibilidades de conflicto. Además, se cumpliría con un mandato de las Naciones Unidas”, sostuvo, y aclaró: “Si queremos que esta zona sea de paz y de seguridad, entonces hay que diseñar un centro de prevención de conflictos”.

El secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNDEF trajo al presente el conflicto con Chile en 1978 para imaginar cuánto dinero se hubiesen ahorrado ambos países. (Foto: Fernando Calzada)

“El mundo es uno”

En palabras de Daniel Esteban, hay dos tendencias mundiales que son claves a la hora de garantizar un centro de prevención de conflictos: la globalización y la democracia.

“El mundo es uno. Entonces, ante eso, ¿qué aconseja Naciones Unidas? Que se generen zonas seguras. Un mecanismo para lograr ese objetivo es un centro de prevención de conflictos con mecanismos de anticipación y preparación”, insistió, no sin antes recordar que debería estar integrado por diferentes especialistas, para evitar consecuencias como, por ejemplo, lo ocurrido en pandemia (oportunidad en la que se consultó a múltiples sanitaristas sobre las medidas por tomar, pero no a economistas para evaluar el impacto que tendrían estas en la sociedad). Esos expertos son fundamentales a la hora de formular medidas o de neutralizar el conflicto.

Según Esteban, la multidisciplinariedad y la interagencialidad son dos características que debería considerar la elaboración de un centro de estas características. En cuanto a los actores, subrayó que están vinculados a la coyuntura y las características de las problemáticas de la zona sobre la que opere. En Sudamérica, ejemplificó, puede estar integrado por especialistas en derecho internacional; diplomacia; defensa; seguridad; ingenierías química, petrolera, nuclear, civil (por las represas que existen en el continente) e informática; sanidad; y en materia aeroespacial, ya que uno de los grandes problemas para el futuro puede venir de la mano de la chatarra espacial.

“En el centro, todos aportan y ya evaluaron las posibilidades de conflicto. Además, se cumpliría con un mandato de las Naciones Unidas”, sostuvo a DEF Esteban. (Foto: Fernando Calzada)

Así debe actuar el centro de prevención de crisis

¿Cómo debería actuar un centro de prevención ante una crisis? “Monitoreo de la evolución, reanudación del ciclo y, posteriormente, redacción y difusión de un informe con las lecciones aprendidas. Es un avance de la humanidad y, de hecho, esta puede avanzar hacia una medida de confianza mutua dentro de la seguridad cooperativa. Podemos utilizar todos los talentos y recurrir a expertos en beneficio de todos”, respondió.

Asimismo, y sobre las amenazas que sufre la región, no evitó hablar del combate al narcotráfico: “Es fundamental ponerse de acuerdo. Por ejemplo, no es lógico que un país tenga ley de derribo y otro no, porque el narco va estudiando eso, entonces sabe dónde descargar. Por eso, si estamos decididos a combatirlo para ser una zona segura, hay que avanzar en un sistema defensivo coordinado y consensuado”.

"No es lógico que un país tenga ley de derribo y otro no, porque el narco va estudiando eso, entonces sabe dónde descargar", reflexionó el académico. (Foto: Fernando Calzada)

¿Puede ser costoso un centro de estas características? Por supuesto. Pero, en palabras de Esteban, son más caros los conflictos armados o las crisis posteriores a una inundación. “Es adelantarse a una problemática, como uno suele hacer en su hogar o con el vehículo”, comentó.

Además, en cuanto a los posibles conflictos bélicos, el coronel retirado del Ejército advirtió que este centro puede trabajar sobre los intereses que se superponen entre los Estados. Básicamente, ese es uno de los diferenciales que podría tener con organizaciones como la ONU, que actúan cuando ya existe una problemática entre dos países: “La Organización de las Naciones Unidas puede hacer peacekeeping, peace enforcement o peacemaking; no es un trabajo preventivo. Con este centro, los Estados pueden estar tranquilos de que, si hay una crisis, se resuelve. Es decir, si existe un incendio, un país no tiene que salir a buscar aviones hidratantes o brigadistas, sino que las fuerzas necesarias ya están preparadas”.

En síntesis, un centro de prevención de conflictos permitiría el ahorro de vidas, bienes y divisas. “Primero, hay que trabajar con los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa para pensar la estructura que pueda servir de base para el centro y ver qué están dispuestos a aportar los Estados integrantes”, finalizó.