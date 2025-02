Leland Lazarus: “Se debe ampliar la relación entre Argentina y EE. UU. en el marco de la seguridad”

La nueva política migratoria impuesta por Donald Trump en su segundo mandato captó la atención de la comunidad internacional (Foto: archivo DEF)

Las primeras cinco semanas de gestión de Donald Trump supusieron un cimbronazo para todo el continente. Desde los nuevos aranceles –temporalmente suspendidos– hasta los productos importados de México y Canadá, incluida la expulsión de migrantes irregulares y los vuelos de retorno a sus países de origen, la región estuvo en el centro de la atención de la nueva administración en Washington.

De hecho, el primer viaje del secretario de Estado, Marco Rubio, tuvo como destinos Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana. “Es una muy buena señal, que nos indica que EE. UU. va a priorizar a sus socios en la región”, señaló a DEF Leland Lazarus, director asociado del Instituto “Jack D. Gordon” de la Florida International University (FIU). Recordó que la última vez que un funcionario de ese rango inició su gestión con una visita a América Latina fue en 1912.

Lazarus será uno de los anfitriones de la próxima Conferencia de Seguridad Hemisférica (HSC 2025), que tendrá lugar en Miami los días 12 y 13 de mayo. Los temas vinculados a la seguridad regional, el crimen organizado, la cooperación en materia de tecnologías emergentes y el medioambiente estarán en el foco de la atención de los distintos oradores. Representantes del sector público y privado y de la sociedad civil se darán cita en la FIU, en la que será la décima edición de este evento, coorganizado por la FIU y la Fundación Taeda.

La influencia China es una amenaza para Estados Unidos y Panamá (Foto: archivo DEF)

El canal de Panamá, entre las amenazas de Trump y el avance de Pekín

-El presidente Trump amenazó con retomar el canal de Panamá y cuestionó la influencia de China en la gestión de esa infraestructura estratégica para EE. UU. y la región. ¿Cuál es su visión al respecto?

-Los comentarios del presidente Trump agitaron los fantasmas del “imperialismo gringo” en la mente de los panameños, ya que el canal siempre ha estado ligado a los reclamos de soberanía del país. Sin embargo, no caben dudas de que la influencia china es una amenaza tanto para la seguridad nacional de EE. UU. como para la soberanía que tanto quieren proteger los panameños. Un caso muy claro es el de Hutchison Holdings, una empresa privada basada en Hong Kong que, a través de su filial Panama Ports Company, tiene el control de los puertos de Cristóbal y Balboa. La situación ha cambiado desde 1997, cuando la empresa obtuvo el contrato para operarlos. A partir de 2019, la nueva Ley de Seguridad Nacional de China obliga a cada empresa del país, sea privada o estatal, a acatar las directivas del gobierno en situaciones que involucren la seguridad nacional.

"La situación en Panamá ha cambiado desde 1997", expresó a DEF Leland Lazarus (Foto: archivo DEF)

-¿Cómo se ven afectados los intereses de seguridad nacional estadounidenses?

-Me preocupa lo que pudiera ocurrir en un escenario hipotético de conflicto militar entre EE. UU. y China en el mar de China Meridional. Si las fuerzas navales estadounidenses tuvieran que trasladar sus barcos desde el Atlántico hacia el Pacífico, deberían atravesar el canal de Panamá, que es la vía más rápida. La presencia de una empresa china en la zona es una gran amenaza. Me parece bien que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, haya decidido no renovar la participación del país en la Ruta de la Seda y haya ordenado una auditoría sobre Hutchinson. Pero también hay otras empresas chinas que su gobierno debería vigilar, como la China Communications Construction Corporation (CCCC) y la China Harbour Engineering Corporation (CHEC), que tienen contratos militares en el mar de China Meridional y fueron sancionadas por otros países. Ellas participan en la construcción de un puente sobre el canal de Panamá.

-¿Existen otras preocupaciones sobre lo que puedan hacer las empresas chinas presentes en el canal de Panamá?

-También existen empresas chinas que proveen equipamiento de telecomunicaciones, como Huawei, y equipos de escaneo, como Nuctech. El temor es que ellas recopilen datos e información sobre cargamentos y los envíen a China. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el Ejército estadounidense depende mucho de los cargamentos comerciales que atraviesan el canal. Las compañías chinas podrían hacer espionaje; por eso, constituyen amenazas inminentes a la seguridad nacional de EE. UU.

Parte de las instalaciones de la planta de litio de Ganfeng en Argentina (Foto: archivo DEF)

China, EE. UU. y los recursos estratégicos de la región

-Los recursos mineros y las infraestructuras energéticas de la región están en la mira de China. ¿Puede EE. UU. recuperar el terreno perdido en materia de inversiones?

-Por falta de inversiones, EE. UU. ha dejado un vacío en la región, que fue llenado por otras potencias en sectores como la minería e infraestructuras críticas, como los puertos, telecomunicaciones y la red eléctrica. Recordemos cómo llegamos a este punto. Entre 2008 y 2009, cuando se produjo la crisis financiera y la gran recesión en todo el mundo occidental, había muchas empresas de Canadá, Australia e incluso de EE. UU. invirtiendo en esos sectores, pero, debido a sus problemas financieros, no tuvieron más remedio que vender sus explotaciones mineras a empresas chinas o entrar en asociación con ellas. Un gran ejemplo de ellos es Lithium Americas, asociada con la empresa china Ganfeng en Argentina. EE. UU. debería tener una estrategia de largo plazo de participación del sector privado en la región. Ojalá que la actual administración combine zanahorias con palos, porque los países latinoamericanos no están buscando solamente cooperar en la esfera de la seguridad o en materia migratoria, sino que quieren recibir beneficios económicos.

"La decisión de Milei de excluir a empresas controladas por gobiernos soberanos en la licitación de la hidrovía es una señal positiva", resaltó el experto (Foto: Fernando Calzada)

-Recientemente, el gobierno argentino de Javier Milei decidió excluir a empresas controladas total o parcialmente por gobiernos soberanos de la licitación por la Hidrovía, lo que dejó afuera a empresas chinas que estaban interesadas.

-Creo que es una señal positiva. Ojalá que otros líderes de la región tomen con cautela la aprobación de proyectos vinculados a recursos e infraestructuras estratégicas en sus propios países. En EE. UU., tenemos un Comité de Inversiones Extranjeras, que se encarga de la revisión de inversiones en sectores relevantes para asegurarnos de que no sean perjudiciales para la seguridad nacional. No es un mecanismo perfecto, pero no veo nada similar en los demás países de la región.

Hay muchas empresas de Estados Unidos que quieren invertir en Argentina, como TESLA (Foto: archivo DEF)

Milei y las nuevas oportunidades en el vínculo bilateral con Washington

-¿Qué perspectivas observa en el vínculo entre las administraciones de Donald Trump y Javier Milei, que parecen estar en una buena sintonía política?

-Nosotros recibimos en la Florida International University al ministro de Defensa, Luis Petri, el año pasado. Él les explicó a nuestros estudiantes cuál es el rol que Argentina aspira a desempeñar, ya sea, por ejemplo, como integrante del grupo de contacto en apoyo de Ucrania o en organismos internacionales. Un paso significativo es su participación como “socio global” de la OTAN. Creo que, en el marco de la seguridad, hay un gran espacio para ampliar la relación bilateral entre Argentina y EE. UU. También hay una agenda común en la Triple Frontera, donde existen preocupaciones compartidas respecto de la presencia de criminalidad transnacional e incluso la amenaza del terrorismo internacional. Son temas en los que los dos países podrían profundizar su cooperación en el futuro.

El ministro de Defensa argentino Luis Petri en su paso por la Florida International University (FIU) (Foto: archivo DEF)

-El presidente Milei está implementando una serie de reformas económicas ambiciosas que buscan crear las condiciones para la llegada de inversiones extranjeras. ¿Cómo se observa eso desde EE. UU.?

-Hay cada vez más empresas interesadas en invertir en Argentina, como en el caso de Tesla y los recursos de litio. Todos están tratando de ver qué va a pasar con este gran experimento, que es la política que ha puesto en marcha Javier Milei. El desmantelamiento de gran parte del sector público va a causar, sin dudas, dolor en parte de la población. Sin embargo, hasta hoy en día, el pueblo argentino ha demostrado paciencia. Un tema central es la gran cantidad de regulaciones que tenía Argentina y que Milei ha eliminado. Se está buscando crear un ambiente más favorable para la inversión extranjera y permitir un crecimiento económico a mediano y largo plazo. Ojalá lo pueda cumplir.