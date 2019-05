-¿Cuáles son los trastornos más frecuentes?

-Los más usuales son la depresión –considerada a nivel mundial la primera causa de discapacidad– y la ansiedad, detrás de los cuales hay un abanico de enfermedades, como la psicosis o el trastorno bipolar, entre otros. Y existen problemáticas relacionadas con el envejecimiento poblacional que empiezan a aparecer en forma masiva. Pero al hablar de políticas públicas de salud mental, no nos referimos a una patología particular sino a la necesidad de reorganizar un sistema de salud pública para que dé respuesta a todas las problemáticas. No interesa si es psicosis, depresión, alcoholismo o intento de suicidio, lo importante es que debe haber un servicio de salud mental disponible, a una distancia razonable, para atender las necesidades de esa persona en el momento adecuado. En general, desde la perspectiva de la Salud Pública, se sostiene que debe haber políticas para la prevención y promoción pero todas las fases –tratamiento, cura, cuidado, seguimiento y recuperación– tienen que tener una respuesta dentro del sistema.