Guía de Arte y Cultura: semana del 20 al 27 de junio

Tres muestras nuevas en el Centro Cultural de España en Buenos Aires

El 13 de junio a las 18 se inaugurarán tres muestras, seleccionadas en el marco de su convocatoria pública. Además, la fachada de la institución exhibirá sus nuevas persianas intervenidas por la muralista Luli Adano.

En la sala I se expondrá Andar de Nones: el mundo en singular, con la curaduría de la diseñadora gráfica Natalia Volpe. La muestra presenta el trabajo del colectivo zaragozano Andar de Nones integrado por 19 artistas con diversidad intelectual y discapacidad. La muestra presenta una serie de doce afiches que documentan las diferentes exposiciones y proyectos en los que el colectivo ha participado, una obra realizada de manera colectiva y un video que registra sus procesos creativos. Andar de Nones contribuye al enriquecimiento del “Art Brut”, arte creado por personas ajenas al mundo artístico tradicional reunidas en un proyecto que promueve la imaginación, la empatía y la sensibilidad.

En la sala II tendrá lugar Un poco de luz mi amor, del colectivo de diseñadores- artistas que componen La gloriosa JPG, grupo surgido en los pasillos de la FADU-UBA que practica la militancia visual con el fin de expresar su compromiso social invitando al encuentro con manifestación poética. Con la curaduría de la diseñadora gráfica Elisa Strada.

En la sala III se presentará Nosotros y los murciélagos, con la curaduría de Emmanuel Franco. Los artistas Barro, Pomenarec y Soto Roland proponen una narración a partir de la iconografía del cómic, los superhéroes, los imaginarios sobre el totalitarismo, los conflictos bélicos y sus consecuencias sobre la sociedad. Extraña cruza entre manifiesto, diario de guerra y panfleto político, la exposición propone hacer un zoom sobre aquellos símbolos que construyeron una cultura del conflicto y que generan hasta el día de hoy peligrosos fanatismos y el resurgimiento de discursos radicales.

Por último, Espacio Persianas CCEBA - ORGULLO LGBTQ+ exhibe, con motivo de los 20 años de la promulgación de la Ley que legalizó en España el matrimonio entre personas del mismo sexo y los 15 años de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina; una nueva intervención de sus persianas a cargo de la muralista Luli Adano. A través del arte, el objetivo se basa en erradicar la discriminación y violencia en todas sus formas propiciando la construcción de una sociedad donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puedan vivir con dignidad y respeto.

Las muestras han sido acompañadas en su desarrollo y producción por el equipo del CCEBA con asesoría curatorial de Laura Spivak.

Las exposiciones podrán visitarse desde el 13 de junio a las 18 hasta el 13 de septiembre con entrada libre y gratuita de lunes a viernes de 10 a 19 y los sábados de 12 a 18.

* Centro Cultural de España en Buenos Aires, Paraná 1159, C. A. B. A.

IR… ¿lo ves ?, exposición individual de Marina Curci

Desde el 17 de mayo y hasta el 28 de junio de 2025, se presenta esta exhibición de Marina Curci, la tercera en Mapa Espacio de Arte.

La exposición está integrada por un conjunto de acuarelas sobre papel, ensambles sobre telas, bordados, pinturas realizadas con acuarelas y tintas de plantas que Marina realiza en su taller en Lanús, en una investigación constante del mundo vegetal, que ahora forma parte de las obras desde su materia misma donde el color, el carbón, los aglutinantes, están hecho con flores, semillas, cortezas, resinas que cosecha de su jardín, el barrio y en cada viaje.

Las pinturas se organizan como en una constelación, con un políptico central de acuarelas cocido especialmente en el espacio y obras dispuestas alrededor, que se interrelacionan entré sí de un modo particular, partes de unas obras irán a otras.

Horarios: miércoles a sábados de 17 a 19 hs. Para coordinar otros días y horarios concita previa: 02244 42 5125 / mapaespaciodearte@yahoo.com.ar. Entrada libre y gratuita.

* Mapa Espacio de Arte. Av. Rivadavia Nº 489. Las Flores. Provincia de Buenos Aires.

Tres nuevas muestras en el Centro Cultural Recoleta

El jueves 22 de mayo se inauguraron tres exposiciones en el Centro Cultural Recoleta. Carroña última forma, muestra colectiva curada por Carla Barbero y Javier Villa, en la sala Cronopios; Arte Rata, exposición colectiva seleccionada por la convocatoria del Centro Cultural, en la sala 4, y Adiós a los vivientes, primera exhibición individual de Francisco Montes, en la sala 10.

Carroña última forma es la gran exposición que llega a la sala Cronopios con 38 obras de once artistas: Antonio Berni, Leónidas Lamborghini, Liliana Maresca, Raquel Forner, Marcia Schvartz, Osvaldo Lamborghini, Grete Stern, Verónica Meloni, Tobías Dirty, Santiago O. Rey y Verónica Gómez. Las piezas exhibidas exploran las figuras del cuerpo herido, los restos de la historia y los imaginarios del poder. A través de lenguajes intensificados —grotescos, alucinados, a veces hiperbólicos— la exhibición se presenta como un ensayo visual que vincula las vanguardias de mediados del siglo XX con expresiones contemporáneas que tensan los límites de un realismo local. El título de la muestra retoma el libro homónimo de Leónidas Lamborghini, escrito en 2001, durante el colapso social y económico del país. En ese texto, el poeta recorre una ciudad descompuesta donde el lenguaje, como el cuerpo social, ha sido degradado. En diálogo con esa obra, la exposición asumirá la carroña no como deseo, sino como forma última: lo que persiste, lo que habla desde lo corroído.

Arte Rata es un proyecto colectivo de Lulo Demarco y Delfina Bustamante realizado a partir de la simbiosis rata-artista, entendiendo cómo ambos se ubican por fuera del status quo a la vez que recuperan todo aquello que a este ya no le sirve. Arte Rata pone en diálogo una porción del arte argentino del siglo XX y del XXI a través de un parámetro de funcionamiento que supone una reacción al contexto. Desde Alberto Heredia a Mia Superstar, la línea trazada es sinuosa y abarcativa de avatares que han marcado un modo de hacer arte. Los nombres que forman parte de la muestra colectiva son Juan Del Prete, Martín Farnholc Halley, Martha de la Gente, Alberto Heredia, Carlos Herrera, Hoco Huoc, Fernanda Laguna, Luciana Lamothe, Valentina Liernur, Sergio De Loof, Juan Ojeda, Marisa Rubio, Liv Schulman, Mia Superstar y Santiago Villanueva.

Adiós a los vivientes, primera exposición individual del artista Francisco Montes (Buenos Aires, 1995) presenta una serie de cinco dibujos lumínicos de gran formato (a los que se suman dos de mediano formato realizados previamente) y dos nuevas esculturas confeccionadas con organismos vivos.

Las tres exposiciones podrán visitarse con entrada libre y sin costo para argentinos y residentes, de martes a viernes de 12 a 21, sábados, domingos y feriados, de 11 a 21.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

40x40, tercera edición

Cincuenta expositores exhiben su foto con la única característica común de haberla sacado el mismo día y presentación en un mismo formato. La inauguración será el miércoles 25 de junio a las 19 en el Cultural Morán, y permanecerá durante un mes. Con el propósito de mostrar las distintas formas de percepción del mundo Lala Iezzi y Alejandro Giuliani, ambos con trayectoria en el ámbito del cine y la publicidad, convocaron a personas que aunque no eran fotógrafos tuvieran alguna vinculación con el arte y/o una mirada poética de la vida. Apasionados por las imágenes se propusieron repetir el juego que más les gusta: crear imágenes y sentido, y compartirlas con otros. En esta nueva edición, la consigna es que la foto fue tomada durante todo el día del sábado 7 de junio en un formato de 40 cm x 40cm. Con la certeza de que tantas personas como formas diferentes de mirar, pero encuadrados en la misma realidad, se propuso la libertad en el tema y la rigidez del formato. Otra de las características de la muestra es que cada edición sucede en una estación distinta del año, las anteriores fueron en verano y primavera y esta vez le tocará al invierno.

Lala Iezzi trabaja en cine desde hace más de 25 años como asistente de cámara y realizadora. Gestora de diversos eventos de fotografía como talleres, muestras y fanzines. Ale Giuliani trabaja en cine hace más de 35 años, y organizador de varias muestras fotográficas propias y colectivas. Expositores: Alan Badan, Ale Giuliani, Ale Martín, Ana Acosta, Anahi Molina, Camila Lucarella, Carla Danio, Carla Lucarella, Carla Stella, Demian Rodenstein, Diego Grillo, Eduardo Pinto, Evgeniia Rylova, Fernanda Castelo, Fernando Lorezale, Gaita Conde, Geo Bogunovich, Jess Praznik, Jorge Dumitre, Juan Castelo, Juan Costamagna, Juanito Jaureguiberry, Julia Elena Zarate, Kaloian, Karina Carbonatto, Lala Iezzi, Leonardo Levinas, Luciana Quartaruolo, Malen Quinteros, Malena Stagnaro, Marcela Martinez, Marcos Barboza, Maria Battaglia, Mariano Galperin, Mariano Laguzzi, Marlene Lievendag, Martu Giancaterino, Mauricio Heredia, Max Ruggieri, Melanie Pardo, Mica Colace, Mili Chaín, Nahuel Szeliga, Nestor Salvemini, Pigu Gómez, Rita Piñeiro, Sabrina Caruzo, Sofia Temperley, Vale Fiorini, Virna Cortinovis Reina.

A partir del miércoles 25 de junio a las 19.

* Cultural Morán, en Pedro Morán 2147, C. A. B. A.

Nací niña

Reúne el arte y la poesía de la artista finlandesa Minna Pietarinen, enfocada en los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. A través de obras conmovedoras, Pietarinen destaca mujeres inspiradoras de distintas culturas que han desafiado barreras y transformado realidades, cada una representando un derecho humano fundamental. Las obras están acompañadas por un poema escrito específicamente para la persona retratada, y un texto que proporciona información sobre la relevancia de ese derecho en la vida de la protagonista. Estos textos están disponibles mediante códigos QR para que los visitantes puedan leerlos.

La exposición busca generar diálogo y promover la acción en torno a temas urgentes y actuales relacionados con la igualdad de género y los derechos humanos. Su propuesta pone el foco en la construcción de redes de acompañamiento entre mujeres utilizando la expresión creativa como herramienta de empoderamiento y de encuentro. Inauguración: jueves 15 de mayo, esta exhibición cuenta con el apoyo de la Embajada de Finlandia en Buenos Aires (sala 14).

Con entrada libre y sin costo para argentinos y residentes, se puede visitar de martes a viernes de 12 a 21 h, sábados, domingos y feriados, de 11 a 21.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

El juego infinito, de Oscar Mario Deza

Con obras del artista lanusense Oscar Mario Deza. La muestra presenta un recorrido por la trayectoria de Deza, y hace foco en la geometría, el color y la abstracción. Hasta el 29 de junio.

* Museo del Centro Cultural Leonardo Favio en Av. 25 de Mayo 131, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires.

Un perfume de amor, sangre y nervios

Primera gran exposición institucional de la artista Laura Códega (Campana, Buenos Aires, 1977). Con un interés particular en las tradiciones populares y los relatos periféricos, la artista recupera figuras y temas olvidados o marginales, proponiendo una mirada crítica sobre imaginarios despreciados, tales como los paganos y antimodernos. La muestra se propone presentar un panorama de su vasta producción a través de una selección de más de 30 obras producidas entre 2010 y la actualidad, incluyendo pinturas creadas específicamente para esta exposición y otras, como grabados sobre cuero, repujados en metal, collages, pinturas con pigmentos naturales como limón y banana, además de esculturas y dos piezas audiovisuales. Un perfume de amor, sangre y nervios pone de manifiesto la particular experimentación material de Códega así como también su desborde figurativo. Además, como parte del programa curatorial de este año, la exposición establece un diálogo transhistórico con el arte argentino a través de la inclusión de una serie de grabados de Abraham Vigo (Montevideo, 1893 - Buenos Aires, 1957) y Adolfo Bellocq (Buenos Aires, 1899 - 1972) pertenecientes al acervo del Museo Nacional del Grabado. Ambos fueron parte de los Artistas del Pueblo, un grupo formado entre 1913 y 1914 que se opuso a los cánones académicos y exclusivos del arte oficial de su tiempo. Sala C.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

TONO SOBRE TONO: ¿Cómo atrapar el sonido en una imagen?

Inauguración: Viernes 25 de abril, a las 18. Cierre: 3 de agosto de 2025. Curaduría: Santiago Pozzi y Valentino Tettamanti. Entrada libre y gratuita.

El Museo Nacional del Grabado inaugura esta exposición que explora los cruces entre lo sonoro y lo visual a partir de piezas gráficas vinculadas a escenas musicales de Buenos Aires y La Plata, producidas entre los años 2000 y 2025. El arte de tapa de un disco, una remera estampada, un póster de recital o un flyer fotocopiado son materiales que la música deja en el mundo visual. A menudo, el recuerdo de esas imágenes persiste incluso más que los nombres de las canciones. A través de una selección de obras gráficas –obras originales, reproducciones, documentos, objetos y archivos–, Tono sobre tono recorre los imaginarios visuales que se activan a partir de la experiencia musical. En este gesto, se invita a revisar cómo la gráfica acompaña a la música, la potencia, la resignifica y, muchas veces, le da forma a una escena o comunidad. La exhibición cuenta con la participación de una multiplicidad de artistas y diseñadores cuyos trabajos exploran diversas formas de pensar la gráfica vinculada a la música: desde el diseño, la ilustración, la tipografía, hasta distintas técnicas de impresión.

Se reúne el trabajo de artistas y diseñadores como Paula Duro, George Manta, Marte, Marcelo Canevari y Ornella Pocetti, Santiago Motorizado y Gogogoch, entre otro, y a través de sus piezas, se recuperan conexiones con proyectos musicales como El mató a un policía motorizado, Juana Molina, Dillom, Chancha Vía Circuito, Boom Boom Kid, entre otros. Hasta el 3 de agosto de 2025.

* Museo Nacional del Grabado, en Riobamba 985, 2° piso, C. A. B. A.

Fashion, de Clara Esborraz

Curaduría: Guadalupe Chirotarrab. La exhibición se planta bajo la forma de un evento efímero para quien pasa distraído. Fashion propone fanatizarse con esas caídas dolorosas de nuestra materia inconexa, con las raspaduras de nuestras superficies, los derrames de nuestros fluidos y la expresividad de los gestos que particularizan nuestros cuerpos diseñados, mutantes y hermosos.

* Fundación Federico Jorge Klemm - Oficial: - Marcelo T. de Alvear 626, Galería Embassy, 1er. subsuelo, C. A. B. A.

Una cita con el pop: Obras de la Colección KLEMM

Curaduría: Rodrigo Alonso. Hasta julio de 2025.

La Colección KLEMM está conformada por arte argentino e internacional de los siglos XX y XXI con un énfasis especial en el pop-art de los sesenta y sus derivaciones en el arte contemporáneo. Una cita con el pop destaca esta particularidad, a través de un recorrido organizado en núcleos temáticos que exploran aspectos históricos y estéticos centrales de ese movimiento y de de sus resonancias posteriores. Está compuesta principalmente por obras de la Colección más algunas piezas y documentos solicitados en préstamo con el fin de fortalecer su relato expositivo.

* Fundación Federico Jorge Klemm - Oficial: - Marcelo T. de Alvear 626, Galería Embassy, 1er. subsuelo, C. A. B. A.

Muestras en la Fundación Larivière

Abstracciones fotográfcas. En la sala 1, con curaduría de Alexis Fabry, oscila libremente, en función de las inclinaciones del coleccionista Jean-Louis Larivière, entre dos de sus inspiraciones: por un lado, el informalismo y el expresionismo abstracto y, por el otro, las geometrías de la América fría. Hasta julio de 2025.

Las Pelilargas, de Irina Werning, con curaduría de Vanessa Bell. La serie Las Pelilargas nació en 2006, motivada por la mirada inquieta de Irina Werning y su fascinación por la milenaria tradición de las mujeres que, con orgullo, preservan intacta la longitud de su cabello. Como en la antigua figura de Sansón, el cabello es a la vez fuerza y vulnerabilidad, símbolo de nuestra visión de la feminidad, donde convive el imaginario occidental con las tradiciones culturales de comunidades ancestrales. Se presenta en la sala 2 hasta julio de 2025.

Horario: jueves a domingo de 12 a 19.

* Fundación Larivière, Caboto 564, C. A. B. A.

Aniversarios, homenajes y nuevas muestras para descubrir en el Centro Cultural Recoleta

El jueves 20 de marzo, el Centro Cultural Recoleta inauguró cinco nuevas propuestas expositivas que se desplegarán desde la sala 1 hasta la sala 9 de la institución, con entrada libre y sin costo para residentes argentinos.

En la sala 1 (Sala Histórica), los visitantes podrán disfrutar del nuevo video homenaje a Narcisa Hirsch, artista argentina de origen alemán, pionera del cine experimental y del videoarte nacional, fallecida en 2024, con la proyección de Canciones napolitanas, realizada originalmente en 16 mm en 1970.

En las salas 2 y 3 se celebrará al escritor César Aira a cincuenta años de la edición de Moreira, su primera novela. Con curaduría de Diego Cano y Germán Coppolecchia, se exhibirán todas las portadas de las primeras ediciones de sus 123 libros publicados hasta el día de hoy. Entre ellos, algunas joyas inconseguibles que suponen un minucioso trabajo de investigación y catalogación a cargo de estos especialistas en la obra de Aira.

Por su parte y como resultado de la convocatoria anual y federal impulsada por el CCR, se presentará en la sala 5 Corteza interna, a cargo de Victoria Pastrana (1999, Amaicha del Valle) y Nicolás Rodríguez (1986, Mendoza). Congregados por un material conceptualista en torno al adobe, ambos artistas se aproximan a la arquitectura desde su historia colonial. La muestra propone un juego de relaciones complejas entre la carga que arrastran los materiales y la ideología que condensa el diseño, entre aquello que fue hecho para perdurar y su fragilidad simbólica. La curaduría es de Javier Villa.

En la sala 6, el público podrá disfrutar de Ánimo mineral, la muestra de Lucía Sorans (Buenos Aires, 1983) curada por Carla Barbero. Una mirada posible sobre el vínculo entre cuerpo y territorio a través de la práctica pictórica que utiliza tierras y suelos recolectados de diversas geografías argentinas. Sorans recurre a estos suelos como pigmento, sus pinturas evocan desde mapas personales hasta formas simbólicas de cada lugar, como lagunas, volcanes o espacios ceremoniales.

En las salas 7, 8 y 9 funcionará la exposición colectiva Lluvia ácida, con la curaduría del poeta y licenciado en Historia del Arte Marcos Krämer. La muestra propondrá una narración sobre los 45 años del Centro Cultural a partir del cruce de lenguajes que se han desarrollado profusamente en la Recoleta: las artes visuales, la historia, el cómic y el humor gráfico. Lluvia ácida presentará obras de variada materialidad, como pinturas, dibujos e instalaciones agrupadas en tres grandes núcleos temáticos: la sátira carnavalesca (sala 7), el grotesco social (sala 8) y las parodias políticas (sala 9). A carga de artistas que cruzaron los límites disciplinares ya través del uso de herramientas visuales, apelaron a recursos como el humor, la sátira, el grotesco y la parodia, para dialogar con sus respectivos contextos, desde finales de la dictadura hasta la actualidad.

La vigilia de los harapos

La vigilia de los harapos es la primera exposición institucional de Josefina Labourt (Buenos Aires, 1985) en la Argentina. Presenta una selección antológica de sus obras realizadas entre 2017 y la actualidad, donde conviven la escultura, el relieve, la pintura y el collage. Labourt trabaja con materiales como la resina, toalla, gasas, cáscaras de huevo o cartapesta, entre otros, con los cuales representa cuerpos femeninos que empuja a la vejez, la decrepitud o incluso la deformidad. Labourt se para entre la opacidad, el desconcierto y la crudeza que envuelven al tiempo de un cuerpo real y la superficie brillosa, resbaladiza y teatral de su representación. En la Sala J.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

En la Casa del Bicentenario

ETERNAS. Rostros del mito, la Historia y la imaginación . Una exposición de pinturas del artista colombiano residente en Buenos Aires Jorman , curada por Cristina Santa Cruz . Se trata de una serie de 16 retratos de gran formato, realizados en óleo, que recorren la particular mirada del artista sobre el universo femenino, su emotividad, su sensibilidad, su belleza y su fuerza. La muestra se podrá ver en la planta baja de la Casa hasta el domingo 22 de junio .

Cuando todo esto haya terminado , exposición de obras de Yaya Firpo , curada por Florencia Nieto . Se trata de más de 20 piezas textiles inspiradas en la imagen del dólar americano. Esta serie comenzó a realizarse en La Casa en el año 2016, a raíz de la invitación para participar en la experiencia de Casa Tomada con el proyecto Taller clandestino, en el que el artista se transformó en el empleador de costureras reales de talleres de indumentaria que cosieron dinero para él. Algunas de las obras que se exhiben hoy fueron producidas en ese momento. La muestra se puede ver hasta el 22 de junio en el tercer piso de la Casa. Activación/ Charla al pie de la obra. Visita guiada por la exposición de Yaya Firpo . El sábado 21 de junio a las 17 , en el marco de la exposición Cuando todo esto haya terminado , se realizará esta visita guiada especial con la presencia del artista y la curadora, Florencia Nieto .

Todo fluye , exposición de obras de Alicia Antich . Se trata de catorce instalaciones organizadas con imágenes, textiles, objetos y dibujos. Curada por Marcelo Marzoni , la muestra se podrá recorrer hasta el domingo 6 de julio en el cuarto piso de la Casa. Los días 20 y 21 de junio a las 18 , se llevarán adelante recorridos guiados por la exposición, con la participación de Alicia Antich . Una actividad para todo público, destinada a conocer un poco más el proceso creativo, las ideas y las derivas del pensamiento de la artista. Con inscripción previa , exposición de obras de. Se trata de catorce instalaciones organizadas con imágenes, textiles, objetos y dibujos. Curada por, la muestra se podrá recorreren el cuarto piso de la Casa. Los días, se llevarán adelante recorridos guiados por la exposición, con la participación de. Una actividad para todo público, destinada a conocer un poco más el proceso creativo, las ideas y las derivas del pensamiento de la artista. Con inscripción previa AQUÍ

Vestigios Fueguinos: arte contemporáneo desde el fin del mundo . Curada por Mercedes Guanziroli , esta muestra colectiva invita a recorrer un conjunto diverso de 34 obras, entre pinturas, fotografías y esculturas, que dan cuenta de la riqueza artística y cultural de la provincia. A través de la mirada de nueve artistas visuales, la exposición construye un diálogo entre pasado y presente, explorando la identidad fueguina desde distintas materialidades y enfoques expresivos.La exhibición se podrá recorrer hasta el domingo 6 de julio en el tercer piso de la Casa (Sala 303).

Habitar la piel. El martes 17 de junio se inauguró esta exposición que reúne obras de la artista Cecilia Carreras, curada por Carolina Rodríguez Pino y Egar Murillo. Se trata de una selección de 22 obras, entre pinturas sobre lienzo y papel, collages, piezas textiles, una instalación y un video documental sobre la artista y su trabajo. A través de esta muestra, el público podrá recorrer los últimos años de producción de Carreras, un período marcado por la revisión de sus lenguajes visuales y la expansión de su práctica pictórica hacia lo corporal, lo matérico y lo instalativo. Su obra, lejos de responder a una lógica de conclusión, se nutre del ensayo, la experimentación y el registro continuo de las transformaciones emocionales y físicas. La exhibición se puede ver hasta el 10 de agosto en el segundo piso de la Casa (Espacio de Arte Nacional).

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

Imaginando cuentos, muestra de ilustraciones de Laura Aguerrebehere

El viernes 25 de octubre, a las 18 horas, será la inauguración oficial de Imaginando cuentos, muestra de ilustraciones de Laura Aguerrebehere, que se extenderá hasta el 27 de junio de 2025. Un recorrido por libros y materiales vinculados a ilustración de la artista, que incluye originales, procesos creativos, trabajos finales, libros y elementos especialmente creados para esta exposición. Se puede visitar de 8 a 20, de lunes a viernes,con entrada libre y gratuita. Hasta el 27 de junio.

* Espacio cultural de la Biblioteca del Congreso, en Alsina 1835, C.A.B.A.

35 pirulines, del Taller Azul

Se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 20 la muestra interdisciplinaria del Taller Azul, recientemente nominado al premio ALMA, un espacio dedicado al arte infantil creado por Silvia Katz en 1987 en la ciudad de Salta. La exhibición reúne las obras de 171 creadores que hilvanan generaciones, disciplinas y latitudes en un espacio de arte y literatura dedicado a las infancias. Hasta el 23 de junio de 2025.

* Espacio cultural de la Biblioteca del Congreso, en Alsina 1835, C.A.B.A.

Cortázar Fantástico

La Biblioteca del Congreso presenta Cortázar fantástico, una exposición en homenaje al escritor a 40 años de su fallecimiento. Esta muestra presenta una selección de ilustraciones de la Asociación de Dibujantes Argentinos (ADA), realizadas exclusivamente para la muestra con base en relatos del autor desde una perspectiva fantástica y poética. Hasta el 1 de agosto de 2025. La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 23 y sábados y domingos de 10 a 20. Para ingresar a la sala se requiere la presentación de DNI o pasaporte vigente.

* Sala Pública de Lectura, Hipólito Yrigoyen 1750, C. A. B. A.

Microrrelatos ilustrados

La Biblioteca del Congreso presenta la exposición Microrrelatos ilustrados, que reúne 17 microficciones ganadoras del primer y segundo concurso de microrrelatos organizado por la BCN con el objetivo de amplificar, a escala nacional, la voz y la palabra de niños, niñas y adolescentes de todos el país. Las 42 ilustraciones que dan cuerpo a esta muestra son creaciones originales, realizadas con diversas técnicas gráficas por la Cátedra Lenguaje Visual 3, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. El trabajo del ilustrador fusiona el lenguaje artístico de las imágenes con el mundo de las palabras y su poética, potenciando el relato, ampliando la dimensión de su existencia y su fuerza expresiva. Finalmente, se incorporaron recursos accesibles junto con ASAM (Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua) y la Asociación Civil Tiflonexos, quienes contribuyeron con la elaboración y validaron el contenido accesible. Hasta el 1 de agosto de 2025. La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 23 y sábados y domingos de 10 a 20. Para ingresar a la sala se requiere la presentación de DNI o pasaporte vigente.

* Sala Pública de Lectura, Hipólito Yrigoyen 1750, C. A. B. A.

Arte en el Palacio Libertad

Más allá del espacio . Graciela Hasper, Marcela Sinclair y Luciana Lamothe llevan adelante una exhibición que propone la intervención artística del sexto piso de La Gran Lámpara. En Más allá del espacio , se potencia el accionar de cada una de las artistas a partir del cruce entre los lineamientos de sus producciones. viesa su recorrido, es el modo en el que nos vinculamos con el espacio. Ya sea delimitando, replicando o destruyendo la arquitectura, las artistas producen un señalamiento. La exhibición puede visitarse de miércoles a domingos, de 14 a 20 , en el sexto piso hasta el 31 de agosto de 2025 , La Gran Lámpara.

La fábula de la razón y otras realidades posibles . Como parte de la programación de Artes Visuales, se lleva a cabo La fábula de la razón y otras realidades posibles , una exhibición de obras de grandes referentes de la escena del arte contemporáneo argentino curada por Andrea Wain que busca superar los binomios antagónicos que construyen y sustentan el pensamiento moderno occidental. Explorando los límites entre conceptos como naturaleza y cultura, hombre y máquina, realidad y ficción, las obras exhibidas desnaturalizan los modos de percibir, sentir y aprender que, a partir de imaginarios dominantes y categorías excluyentes, limitan nuestra forma de habitar el mundo. Se puede visitar hasta el 3 de agosto de 2025, de 14 a 20 , en el cuarto piso.

Pintura italiana hoy: Una nueva escena. La Trienal de Milán (Triennale Milano) y el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires presentan Pintura italiana hoy. Una nueva escena, una iniciativa promovida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional italiano y por la Embajada de Italia en Buenos Aires. Con curaduría de Damiano Gullì, la muestra busca dar a conocer la riqueza y la complejidad de la nueva escena de la pintura italiana a través de las obras de 27 artistas representantes de las principales tendencias y ejes temáticos actuales.Organizada en cinco secciones –Solos/Juntos; Historia, relatos y tradición; Metafísica de lo cotidiano; Entre lo figurativo y lo abstracto; Forma, color, tiempo, materia–, la exposición aborda los temas de la representación y la autorrepresentación, la relación con el panorama objetual de la vida cotidiana, las contaminaciones y transformaciones disciplinarias, la relectura y distorsión de las técnicas e iconografías tradicionales, los intercambios fluidos entre la abstracción y la figuración, y la nueva abstracción. Se puede visitar a partir de su inauguración, el miércoles 25 de junio a las 18, de miércoles a domingos, de 14 a 20. No se requiere reserva previa de entradas. Hasta el 21 septiembre 2025. Salas 705 y 706.

* Palacio Libertad, en Sarmiento 151, CABA.

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Moderno y MetaModerno . Una metaexposición de las colecciones del Moderno y sus 68 años de investigaciones, hasta enero de 2026 . Esta ambiciosa exposición, que se despliega en tres grandes salas del Moderno, pone de relieve las importantes colecciones que conforman el patrimonio del museo y permite visualizar su crecimiento y sus procesos de investigación, materializados en exposiciones, publicaciones y acciones a lo largo de sus 68 años de existencia. En el primer piso (Salas C, E y F).

Elian Chali: Plano inesperado, hasta febrero de 2050. Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

————

Actividades en el Museo Histórico Nacional

Viernes 20 de junio, a las 17 , visita guiada especial: Belgrano a través de sus retratos . El Museo Histórico Nacional invita a participar de la nueva visita guiada especial por el Día de la Bandera, en homenaje al general Manuel Belgrano.

Sábado 21 de junio, a las 11:30, a las 14 y a las 17 , visita guiada para público general (en español).

Sábado 21 de junio, a las 16 , taller para público infantil: Símbolos para la revolución ¿Qué ves cuando me ves? En este taller se invita a descubrir los símbolos, sus significados y las formas en que viajaron a través del tiempo y el espacio para luego crear tus propios símbolos revolucionarios.

Domingo 22 de junio, a las 11:30, a las 14 y a las 17 , visita guiada para público general (en español).

Domingo 22 de junio, a las 14:30 y a las 16:30 , Recorrido por la Reserva Patrimonial. Se invita a un recorrido especial por uno de los depósitos de patrimonio del Museo Histórico Nacional.

Domingo 22 de junio, a las 15 , Día de la Bandera: infografías . Se propone la realización de infografías que serán repartidas entre los asistentes, que aportarán información gráfica y escrita sobre la fecha que se celebra.

Domingo 22 de junio, a las 16, Música. Concierto didáctico de música argentina. Realización de un concierto de música argentina a cargo de un quinteto de cuerdas y un bandoneón.

Exposiciones para visitar de miércoles a domingos de 11 a 19 horas. Entrada libre y gratuita.

Tiempo de multitudes : La exposición recorre el período 1900-1955 de la historia argentina y está organizada en cuatro ejes temporales, en los que se presenta el patrimonio destacado proveniente de todo el país. Se pueden ver bandas presidenciales, el primer bombo peronista, una urna utilizada en Santiago del Estero en las cruciales elecciones nacionales de 1916, un uniforme del general José F. Uriburu, vestimenta de Eva Duarte y de Cecilia Grierson, los anteojos de Ricardo Balbín, un texto del primer premio Nobel argentino, el manuscrito de Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal, proyectiles usados el día del bombardeo a Plaza de Mayo en 1955, fichas que se utilizaban para pagar salarios a trabajadores en ingenios, minas y obrajes, y muchos objetos más.

Tiempo de revolución : La exposición propone una nueva mirada para entender una etapa fundacional de la historia argentina y americana, atendiendo a diversos temas, espacios y personajes. Durante el recorrido se presenta una serie de objetos e imágenes del crucial período que va de 1808 a 1824 en el Río de la Plata. Se presta especial atención al cambio de los símbolos: las águilas napoleónicas, el león hispano, la bandera celeste y blanca, el gorro de la libertad y el sol incaico. También se pueden apreciar piezas muy destacadas como el petitorio del 25 de mayo de 1810, el escudo de la Asamblea del Año XIII, el reglamento de libertos de 1813, la impresionante Tarja de Potosí, el tintero con el que se firmó la independencia en Tucumán y objetos ligados con la participación de distintos sectores sociales en la revolución.

Tiempo de provincias: Es una exposición sobre el período de construcción de la Argentina, y cuenta el período que va desde la disolución del gobierno central de las Provincias Unidas y de la Liga de los Pueblos Libres en 1820 hasta la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852, una época en la que el eje de la vida social, política y económica estuvo en las provincias. La muestra se centra en una colección maravillosa de objetos e imágenes del Museo. Entre ellos se destacan piezas icónicas como la mesa donde Lavalle escribió el parte del fusilamiento de Dorrego, las boleadoras que derribaron al general Paz en 1831, los ponchos de Rosas y de Urquiza, el chal que usaba Lavalle en el momento de su muerte, y la “máquina infernal” con la que intentaron matar a Rosas.

* Museo Histórico Nacional, Defensa 1600, C. A. B. A.

*

Sede calle Chile

Viernes 20, desde las 14 a las 18: Trajes ilustrados: Collage gráfico y textil . Un espacio al paso, abierto durante la tarde del feriado, en el que habrá materiales disponibles para jugar gráficamente con imágenes de trajes y accesorios de moda. Fotocopias, textiles, encajes y colores se mezclan para formar un collage gráfico inspirado en el mundo de la indumentaria histórica.

Sábado 21, a las 14 , Recorrido guiado por la exposición Sastrería: oficio & historia a cargo del equipo de Educación.

Sábado 21, a las 15, Serigrafía para no olvidar. Junto con Marcelo Vuscovich, fotógrafo, docente e investigador y Lucía Bouzada, artista visual y educadora se conocerá y explorarará el oficio de la serigrafía. En el marco de la Efímera “Tercer Fuego”, se propone explorar las herramientas y materiales propios de la serigrafía con el objetivo de difundir este oficio que aún se resiste en el tiempo. Esta propuesta también busca poner en circulación los diseños de la antigua fábrica Tercer Fuego con la intención de preservar su memoria, la cual se resignifica en cada nueva estampa y en el encuentro con otros. Cada participante podrá llevarse un poster impreso, también podes traer una remera o bolsa para estampar de color claro y algodón.

* Museo Histórico Nacional, sede Chile 832, C. A. B. A.

Comienza la temporada de nuevas exposiciones en los museos de la Ciudad

Museo Sívori:

La lucidez geométrica , de Alicia Orlandi . Grabados, pinturas y monocopias. Inauguró el 4 de abril. Hasta el 6 de julio . En el marco del Programa del museo Visibles en la Tempestad, la muestra reúne más de 60 pinturas, grabados y monocopias, que en su mayoría no han sido expuestos en décadas. Orlandi (1937-2022) desarrolló su producción abstracta entre la pintura y el grabado por más de 50 años. Esta es su primera exhibición individual en un museo. Curadoras: Teresa Riccardi y Ayelen Pagnanelli.

El aire vacilaba a su alrededor. Artistas latinoamericanas y sus poéticas del mundo. Inauguró el 4 de abril. Hasta el 3 de agosto. Se realiza con el apoyo de Carolina Herrera, a través de la Asociación de Amigos del museo, en el marco de los Programas Visibles en la Tempestad y Carolina Herrera for Women in the Arts. Once artistas invitadas de América Latina, cuyas prácticas elaboran formas de percibir e imaginar el mundo como una totalidad interrelacionada. Curadora: Sofía Dourron.

* Museo Eduardo Sívori, en Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero, C. A. B. A.

Museo de Esculturas Luis Perlotti:

Luba Lisenberg. Encuentros entre dos dimensiones. La escultura como anfitriona de lo pictórico. Inaugura el 11 de abril a las 18. Hasta el 29 de junio. Figura destacada en la escena artística contemporánea, Lisenberg presenta una selección de obras que evidencian la sofisticación de su proceso creativo. Tras años de desarrollo en el ámbito de la escultura, Luba regresa a la pintura, el dibujo y el collage. La muestra incluye obras del patrimonio del museo y de la colección privada de la artista.

* Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644, C. A. B. A.

Museo de Arte Popular:

Platería argentina, una pasión. Un siglo de coleccionismo . Hasta el 27 de julio . La exposición reúne las colecciones de dos amantes y apasionados del arte de la platería argentina: Carlos Daws y Oscar Collazo. A través de una cuidada selección de piezas, el público podrá recorrer la evolución de este oficio desde el Virreinato hasta la actualidad. Curaduría: Segundo Deferrari, Roberto Vega y Horacio Torres.

Tomás Ditaranto, pintor del Martín Fierro, reconocido como el pintor del Martín Fierro. La exposición hace foco en uno de los trabajos más destacados de Ditaranto: las ilustraciones que realizó para las ediciones plurilingües del Martín Fierro. Se exhiben además bocetos de este trabajo, sus pinturas de viaje y las obras de su última etapa. Hasta el 22 de junio. Inaugurada en 2024, por los 190 años del nacimiento de José Hernández (1834-1886).

* Museo de Arte Popular, Av. del Libertador 2373, C. A. B. A.

Museo de Arte Español Enrique Larreta:

Intervenciones mínimas IV . Hasta el 3 de agosto . Intervenciones mínimas es un programa que exhibe obras de artistas contemporáneos en diálogo con la colección permanente del museo. En su cuarta edición, se presentan tres artistas rosarinas: Florencia Echevarría, Laura Echenique y Rosario Farias.

Fragmentos e historias. Nicolás Rodríguez y la colección de azulejos del Museo Larreta. Hasta el 3 de agosto. Exposición de azulejos realizados a mano sobre las paredes de las salas del museo. Estas piezas se pondrán en diálogo con el acervo de azulejos del Larreta, un patrimonio único en la Ciudad. Cada una está hecha artesanalmente con la técnica del adobe, que se utilizaba en la América precolonial. Curaduría: Silvina Amighini y Patricia Nobilia. Texto: Marta Penhos.

* Museo de Arte Español Enrique Larreta, en Av. Juramento 2291, C. A. B. A.

Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19 h y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrados. Entrada general $7500; residentes Argentinos y/o Extranjeros con DNI $1500 (excepto el Sívori, cuya entrada es de, respectivamente, $9000 y $2500). Miércoles sin cargo. Jubilados, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

EL MUSEO INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD MARÍA KODAMA ABRIÓ UNA CÁPSULA EN MISIONES

El Museo Internacional de la Discapacidad María Kodama (MIDMaKo), desembarcó en Misiones el martes 25 de marzo con la apertura de una cápsula con 26 obras que se exhiben en el Palacio Legislativo de la provincia. El Museo tiene sede permanente desde hace más de un año en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires y recorre el país con estas sub-sedes itinerantes que exhiben una parte de su patrimonio de más de 200 obras de artistas reconocidos tanto como artistas con discapacidad. La cápsula del MIDMaKo recorrerá otros espacios de la ciudad capital y del interior de Misiones y que irá creciendo con la incorporación de artistas locales.

* Palacio Legislativo de la provincia de Misiones, en Ivanowski al 1900, Posadas, povincia de Misiones.

TEATRO

Los besos y la ausencia

Unipersonal protagonizado por la cantante y actriz Cecilia Bonardi, con dirección musical de Diego Vila y dirección general de Alice Penn ofrece funciones los domingos 15 y 22 junio a las 18.

Los besos y la ausencia es una pieza que explora el amor en sus diversas facetas: el deseo, la seducción, la ilusión, la soledad y lo inconfesable desplegado en una banda sonora compuesta por músicas y textos que van tejiendo un entramado poético que invita a los espectadores a emprender un viaje onírico donde las experiencias vividas conviven con las soñadas. El repertorio es heterogéneo y está compuesto por temas de diversos géneros como el tango, la balada, el rock nacional y el bolero. Canciones de todos los tiempos cobran una nueva vida y parecen escucharse por primera vez para convertirse en historias que, a veces con pesar, a veces con humor, nos hablan de nosotros mismos.

El repertorio se completa con las siguientes canciones: “Imágenes paganas” (Virus), “El beso” (Pedro Aznar), “Persiana Americana” (Soda Stéreo), “Piensa en mí” (Agustín Lara- María Teresa Lara), “Soledad” (Gardel y Le Pera), “Venme a buscar” (Henry Martínez), “Todas las noches del agua” (Fito Páez), “Besos Brujos” (Alfredo Malerba-Rodolfo Sciammarella), “Malevaje” (Discépolo), “Lucía” (Serrat), “La bohemía” (Charles Aznavour), “La despedida” (Fito Páez), “Es caprichoso el azar” (Serrat) y “Valsinha” (Chico Buarque).

Funciones: domingos de junio a las 18. Localidades $17.000 disponibles en Alternativa Teatral.

* El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034, C. A. B. A.

La chica de la lámpara, de Marta Aran

Una pieza que aborda el tema de la maternidad, el deseo, la competencia en el mundo del trabajo y la sororidad en las sociedades contemporáneas. En una galería de arte moderno, Alba trabaja incansablemente para lograr su objetivo: obtener el puesto de directora artística que quedará vacante. Su prominente embarazo la perturba y comienza en ella una lucha interna entre su maternidad y sus objetivos artísticos, que ella comienza a sentir amenazados. Un texto movilizante que lleva al espectador del humor a la reflexión.

La chica de la lámpara tiene dirección de Manuel Vignau, e integran su elenco Antonella Jaime, Carolina Babich, Juan Manuel Barrera y Leidy Gómez Roldán.

Estreno: sábado 7 de junio; funciones: todos los sábados a las 22:15.

* El excéntrico de la 18, ubicado en Lerma 420, C. A. B. A.

El grito y el silencio, de Selva Palomino

(Fuente)

La historia narrada en distintos tiempos (1868 y 1914), presenta a dos mujeres unidas por un lazo indestructible, a pesar de ellas. Dos mujeres. Dos miradas que cobran vida en un texto sensible. Por un lado la mujer violentada, poseída por un pasado que la atormenta. Por otro, la mujer que lucha por recuperar su identidad, invocando al pasado en esta dura empresa. La mujer y su rol en una sociedad y un tiempo en el que reina el patriarcado. El devenir de la historia nos lleva a desmitificar a los hombres que “escribieron” con sangre nuestra historia. Los mismos que reaparecen cíclicamente, a través de los tiempos, y que hoy siguen escribiendo la historia con “nuestra sangre”. Un texto fuertemente reflexivo, que nos muestra que la memoria no se apaga y las voces no se callan. Luego de la fructífera experiencia compartida en Cocinando con Elisa, la dupla actoral conformada por Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini vuelve al teatro, ahora dirigida por Fabi Maneiro.

Estreno para público y prensa: viernes 6 de junio a las 20:30. Funciones: viernes a las 20:30. Reservas: https://www.alternativateatral.com/obra95408-el-grito-y-el-silencio. Duración: 60 minutos. Entradas: $15.000.

* Andamio 90, Paraná 660, C. A. B. A.

Vuelve Los habitantes, de Joselo Bella y Pedro Sedlinsky

Los habitantes es una miniserie teatral de cuatro episodios contada por un actor. La acción transcurre en Madrid, España, en 1936. Tres hermanos dueños de un bar frecuentado por artistas, poetas, militantes e intelectuales son asesinados por soldados falangistas. Los habitantes es la historia de estos jóvenes madrileños y un judío ruso asesinados. La muerte violenta que han atravesado les ha quitado la vida tal cual la han conocido. En ese pasaje, sin saberlo, han sido dotados de un don: cuentan con la habilidad de habitar los cuerpos de los vivos. Y desde allí buscarán torcer el rumbo de la historia. Y salvar a sus amigos Federico García Lorca, los actores de La barraca, Carmen Luna, una militante republicana feminista y Antonio Machado.

Los cuatro episodios de Los habitantes se pueden ver durante los domingos de junio, en Nün Teatro. En cada función se pueden ver dos episodios.

Funciones en junio: capítulos 1 y 2, domingos 15 de junio y 29 de junio a las 15:30; capítulos 3 y 4; domingos 8 de junio, 22 de junio y 6 de julio a las 15:30. Valor de las entradas: $15.000, dto a estud. y jubilados. Reservas por: https://publico.alternativateatral.com/entradas94524-los-habitantes-primera-parte?o=14&m=e&c=PROMO2X26

* Nün Teatro Bar, Juan Ramirez de Velazco 419, C. A. B. A.

Ojos látigo

Un homenaje a un amigo que ya no está. Un ritual barrial para invocarlo y hacer viva su ausencia.

Los domingos a las 18 horas se presenta Ojos látigo, con dramaturgia y dirección de Leticia Coronel. La obra trae el ritual a escena. Cuatro cuerpos invocan a su amigo fallecido, le dedican palabras, un recital, un baile; hacen de su ausencia una presencia viva. Todo sucede en una esquina y en una noche. El sentimiento de la obra es un homenaje al tiempo compartido con otros que ya no están y a la reconstrucción de lo aprendido en los primeros años de vida: la inocencia. La infancia, la vereda, ese lugar donde todo es posible.

Actores y creadores escénicos: Julián Vila Graca, Mathias Percat, Matías Coronel y Vicente Pérez. Colaboración artística: Damiana Gamarra, Manuel Fuster y Maira Annoni. Vestuario: Uriel Cistaro. Diseño coreográfico: Vicente Pérez. Diseño gráfico: Manuel Mateu. Diseño audiovisual: Trinidad Falco. Diseño sonoro: Moreno Curubeto. Diseño de iluminación: Paula Fraga. Prensa: Marisol Cambre. Producción ejecutiva: Leticia Coronel, Manuel Fuster y Damiana Gamarra. Asistencia de dirección: Jennifer Hernández. Dramaturgia y dirección: Leticia Coronel. Entrada general: $15.000. Estudiantes y jubilados: $12.000.

* Teatro El Extranjero: Valentín Gómez 3378, C. A.B. A.

El mundo es más fuerte que yo, de Victoria Roland y Juan Coulasso

El mundo es más fuerte que yo no es una obra. Es un accidente, una sesión abierta, obscena y en permanente reconstrucción. Cada espectador altera nuestro tejido, por eso cada función puede pasar cualquier cosa. La actriz entrará en trance para ser otra o para dejar de ser. El baterista tocará tan fuerte que tapará todas las ideas importantes del texto. La asistente preparará whisky falso para un espectador real. El director bailará un minué y lo hará muy mal. Una Ifigenia trash será invocada para salvar al teatro occidental de su incesante repetición. Un terremoto que jamás vivimos hará temblar la República de Chacarita. El público huérfano saldrá a las calles de una ciudad dormida. Alguien será sacrificado. Una obra en contra de la representación. Una búsqueda ciega del acontecimiento. Un intento desesperado por transgredir la costumbre y entregarnos a lo desconocido.

Únicas dos funciones: miércoles 4 de junio a las 20 y viernes 27 de junio a las 20:30.

* Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, C. A. B. A.

Los ángeles urgentes

Inspirados en las antiguas brigadas internacionales de la guerra civil española, estos brigadistas, que se han convertido en ángeles suspendidos en un limbo sin tiempo, sobrevuelan guerras y tragedias para aliviar el dolor. Los brigadistas se preparan para llegar a la tierra devastada y enviar su mensaje. Lo real irrumpe al llegar a la tierra del río de plata, y la brigada deberá hacerse cuerpo del sufrimiento para no permanecer indiferentes. ¿Cómo sobrevivir en la tierra devastada? Los Ángeles Urgentes es una reflexión escénica sobre la esperanza y el compromiso ante el sufrimiento. Estreno: 4 de mayo. Funciones: domingos a las 20.

Dramaturgia y dirección: Sergio Sabater. Actúan: Daiana Cababie, Camila Cahn, Agustín Calderone, Micaela Aixa, Francisco Cottet, Ana Belén Faginas, Eugenia Ghiselli, Gabriel Gómez, Karina Iazurlo, Abril Libonatti Chiesa, Juan Lucas Luzardo, Julia Margevicius, Sabrina Paz Masseri, Federico Mazzeo, Guadalupe Monzón, Clementina Mourier, Agostina Petrollini, Isamar Portilla Chacón, Catalina Refi y Florencia Soto Bouhier. Duración: 60 minutos.

Entradas a través de Alternativa: https://www.alternativateatral.com/obra94710-los-angeles-urgentes.

* Teatro Beckett - Guardia Vieja 3560, Almagro, CABA.

Imágen velada, de Santiago Gobernori

Tras una excelente primera temporada en el Galpón de Guevara, Imágen Velada de Santiago Gobernori continúa los martes de mayo y junio, con muy buena recepción del público y la crítica, en el Teatro Astros. Un aguafuerte teatral sobre la argentina contemporánea. La desigualdad, el racismo y la hipocresía son retratados de manera inteligente por el teatro de Gobernori; que con mucho humor pone su escalpelo sobre el mundo de los hijos de los que mandan. Una instantánea sobre los prejuicios y la impunidad.

Interpretada por Victoria Baldomir, Julián Cabrera, Paloma Contreras, Marcos Ferrante, Guido Losantos, Tincho Lups, Bárbara Massó, Facundo Livio Mejías, Paula Pichersky, William Prociuk y Sabrina Zelaschi.

Los martes a las 20.

* Teatro Astros, Av. Corrientes 746, C. A. B. A.

Gardel en París, la conquista del Zorzal

Esta pieza que cuenta con los auspicios de la Embajada de Francia y del Institut França, se presentará los domingos 15 y 22 de junio a las 18. Entrada general $15.000. Estudiantes y jubilados $10.000. A la venta por Alternativa Teatral.

* Teatro Payró, San Martín 766, C. A. B. A.

————

LIQUIDACIÓN TOTAL!, de Eliana Murgia

Una tienda de ropa vintage en el barrio de Palermo se transforma en el escenario de un diario íntimo intervenido por dos personas. Ambas recorren la tienda y confeccionan ficciones: para probar, para usar, para vender. Una es original y la otra es copia. Una es real y la otra es falsa. Una miente y la otra dice la verdad. O al revés. O las dos por igual. Es lo mismo. Se presenta los miércoles a las 20:30 y los domingos a las 13. Localidades a la venta en Alternativa teatral.

* TIENDA DE ROPA DUDOU VINTAGE, Guatemala 4334, C. A. B. A.

————

Golpes a mi puerta, de Juan Carlos Gené

En una época donde las desigualdades sociales son una forma de violencia amparadas por el poder oficial, Golpes a mi puerta es una obra que tiene la singular capacidad de seguir cuestionando las leyes de los hombres cuando éstas se alejan de los principios fundamentales de lo humano. La acción se sitúa en un tiempo indeterminado, en una nación que ha sufrido la invasión por parte de un país vecino. En ese contexto, dos monjas dan asilo a un joven militante político perseguido por el ejército.

Elenco: Nico Bustos, Eva Capusotto, Guadalupe Farina, Jonás Labarriel, Leandro Mayer, Gabriela Mefano, Pablo Paillaman Pieretti, Nayla Perujo, Khalil Romero, Juan Tammaro - Diseño de luces: Federico Flotta - Diseño gráfico: Debora Longobardi y Nayla Perujo – Diseño de imagen: Nayla Perujo - Fotografía: Gabo Rugiero - Prensa: Guadalupe Farina - Asistente de dirección: Armando Serrato Martínez. Dirección general y puesta en escena: Gustavo Armas.

Funciones: viernes a las 21:30. Entrada general: $14.000.

* Espacio Cultural La Fragua, Av. Rivadavia 4127, C. A. B. A.

ANIMAL: O la salida humana

Protagonista: Luis Sartor. Dirección: Víctor Laplace. Adaptación libre del cuento “Informe para una Academia”, de Franz Kafka, por Matías Bertilotti. Pedro, el Rojo, un ser a medio camino entre un simio y un hombre, defiende su caso frente a los miembros de la Academia de Artes y Ciencias. Tiene un objetivo claro: obtener sus derechos como hombre y dejar de ser un animal. Desde que fue capturado en la selva, Pedro viene buscando una salida… de la selva, de la jaula, de su animalidad. Hoy, convertido por los humanos en un ser pensante, ya no puede regresar a la selva. La única salida que le queda es la salida humana. Funciones: Sábados de abril y mayo, 18. Hasta el 14 de junio.

* NÜN TEATRO, Juan Ramírez de Velasco 419, C. A. B. A.

————

Rojos globos rojos, de Eduardo “Tato” Pavlovsky (adaptación, dirección y puesta en escena: Christian Forteza)

Ante el inminente cierre del teatrito de los Globos Rojos, el elenco de varieté que lo habita, El Cardenal y sus compañeras las Hermanas Popis, nos conducen con ironía y humor por un recorrido que abarca temas de actualidad, reflexiones existenciales y pensares individuales y colectivos. Esta crítica situación en la vida de los personajes, funciona como disparador y surge la necesaria pregunta: ¿qué le da sentido a nuestra existencia? Esta reescritura, realizada por el director de la pieza Christian Forteza, de textos de Eduardo Pavlovsky, nos conduce por el mundo de este prestigioso dramaturgo. Rojos Globos Rojos es una comedia dramática repleta de situaciones hilarantes y momentos emotivos. Para reír y reflexionar sobre nuestra condición humana y acompañar a este grupo de artistas dispuestos a todo para realizar sus sueños

Domingos a las 19:00, hasta el 29 de junio. Entrada general: $15.000. A la venta en Alternativa Teatral. Duración: 60 minutos

* Centro Cultural de la Cooperación – Sala Pugliese, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

Rastros del gesto analógico

Obra ganadora del Premio ARTEI 2024 - 12.ª edición. ¿Qué historias habitan nuestros cuerpos, nuestros gestos? Tres personajes siguen los rastros de la herencia femenina a través de una mecánica posible de reconstrucción de la memoria. Objetos, fotografías, títeres, luces, sonido y proyecciones analógicas, se montan y desmontan a la vista del público hilvanando huellas, compartiendo relatos. De Boca de Gallo (Carolina Tejeda, Ignacio Rodríguez de Anca, Norberto Moreno).

Funciones: domingos a las 20. Hasta el 27 de julio.

* LA GLORIA – Yatay 890 - CABA.

Hamlet de Patagones, de Analía Tarrío Lemos

Hamlet de Patagones toma al Hamlet shakespeariano traspolándolo a otra dimensión temporo-espacial, asignándole la condición de extranjero y exponiéndolo al desafío de someterse a unas reglas establecidas que rezuman obsolescencia. El resto de los personajes de la obra shakesperiana se presentan como energías vivientes encarnadas en otros que pueblan la desolada escuela patagónica y funcionan como antagonistas en una gesta de la cual el extranjero intentará, quizás infructuosamente, salir airoso. Hamlet de Patagones pretende poner en cuestión nuestras actitudes frente al distinto, al diferente, al desconocido, así como también nos interpela en relación con nuestra propia colonización cultural, nuestras costumbres heredadas y nuestros rituales aprendidos, hoy vaciados de contenido.

La obra fue seleccionada para participar del Festival Shakespeare 2025 y podrá verse todos los sábados del 7 de junio al 28 de junio y del 5 de julio al 26 de julio a las 20:30.

* Complejo Teatral Ítaca, Humahuaca 4027, C. A. B. A.

Yo no soy Frida

Yo no soy Frida, la obra escrita y dirigida por Florencia Berthold, ofrece funciones los viernes a las 20, hasta el 25 de julio.

Yo no soy Frida plantea una dramaturgia colorida inspirada en las cartas de la artista que la muestran como una persona crítica y a la vez divertida. Una vida en la que el melodrama aparece como lenguaje fundamental para potenciar un juego que oscila entre el humor y las profundidades más oscuras.

Sinopsis: La pieza despliega el triángulo amoroso protagonizado por Frida Kahlo, Diego Rivera y Cristina Kahlo, hermana menor de la artista y transcurre durante el Día de los Muertos, fecha en la que las tres almas regresan al escenario para contar su propia historia. Tres existencias marcadas por la infancia, por el accidente que signó la vida de Frida, por los secretos, por el vínculo con el arte, el amor y la traición.

* El Grito, Costa Rica 5459, C. A. B. A.

Edipo en Ezeiza, escrita y dirigida por Pompeyo Audivert

Funciones: domingos a las 20.

Sinopsis: Comedia metafísica sobre cómo una familia intenta, a través del interrogatorio, dar con su paradero en la escena nacional perdida. En los restos fragmentados de un paisaje nacional que varía a cada momento, la familia se somete a feroces interrogatorios con el fin de descubrir al traidor disfrazado, al enemigo infiltrado. A más de un metro no se ve nada. El padre, la madre y el hijo son versiones incompletas y afásicas de un proyecto colectivo que se ha frustrado. Desde el picnic de Ezeiza las identidades familiares se han trastocado y ya no es posible afirmar una causa común ni una dirección. La lucha continúa por otros medios en un plano de realidad inenarrable.Duración: 70 minutos. Entradas: $15.000. Reservas: www.alternativateatral.com

* Hasta Trilce, en Maza 177, C. A. B. A.

La vis cómica, de Mauricio Kartun

Camino hacia sus 300 funciones reestrena La vis cómica en su 6ª temporada a sala llena. Se puede ver todos los sábados a las 19:30. La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Aires virreinal ‒embarrada y contrabandista‒, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder. (Este espectáculo fue creado en coproducción con el Teatro General San Martín del CTBA.)

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

El jinete helado, de Andrés Binetti

El jinete helado es una obra que intenta una hipótesis poética acerca de la última noche del Gaucho Rivero, Brasido y Luna en las islas Malvinas. Estos personajes históricos están atravesados por cierta mitología desmesurada que podríamos pensar como “La Argentinidad”. Estos gauchos son tomados por un folclore extraño, una especie de enfermedad que los hace rimar en verso, folclore que produce una fiebre patria.

Funciones: viernes a las 22. Entrada general $ 15.000 / Est. y jub $12.000 / Consultar otros descuentos. Compra online: www.alternativateatral.com.

* Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

La negación de la negación: Una hermenéutica chejoviana

Concepción, dramaturgia y dirección de Marcelo Savignone. Desde abril, funciones: sábados 22:15.

Un teatro dentro del propio teatro. Una narración que sabe ser ficción y que se aleja de cualquier intento de verdad. La interpretación como un ejercicio de la historia, que desde Nietzsche hasta nuestros días ha dado cuenta de que ya no hay hecho solo interpretaciones.

Entradas: $12.000. Informes: 4373-3465. Reservas por: www.alternativateatral.com. Duración: 75 minutos.

* Belisario Club de Cultura, Av. Corrientes 1624, C. A. B. A.

Saverio el cruel

Saverio el cruel

Vuelve la obra de Roberto Arlt con dirección de Gabriela Villalonga.

El fascismo, la farsa, la desigualdad y la violencia de clases son algunos de los rasgos que Arlt aborda en esta pieza estrenada en 1936; que Villalonga revisa y recupera para pensar la crueldad social imperante en las sociedades contemporáneas y los dispositivos socioculturales que hacen posible su puesta en práctica y su impunidad.

Todos los domingos a las 18 horas.

* Teatro Payró, San Martín 766, C. A. B. A.

Habitación Macbeth (Versión para un actor), de Pompeyo Audivert sobre Macbeth de W. Shakespeare

Habitación Macbeth, la obra de teatro argentino más premiada, desarrolla su quinta temporada consecutiva, en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires. Actuación y dirección Pompeyo Audivert. Música original de Claudio Peña. Funciones: sábados a las 21:30 y los domingos a las 21:15. Entradas: desde $ 20.500 por Plateanet.

* Teatro Metropolitan, Sala 1, en Av. Corrientes 1343, C. A. B. A.

EL DEBATE (Un documento teatral)

Luego de su estreno en octubre pasado en el Auditorio Augusto Timoteo Vandor, de la Unión Obrera Metalúrgica, donde realizó un ciclo de tres meses de funciones a sala llena, El Debate llega a calle Corrientes. Este mítico debate televisivo, ocurrido en febrero de 1973 en los estudios del viejo canal 11, entre los líderes sindicales Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, y José Ignacio Rucci de la UOM, cincuenta y dos años después, sigue mostrando dos miradas relevantes, actuales y más vigentes que nunca.

Dirigida por Manuel González Gil y protagonizada por Pepe Monje y Gabriel Rovito, este documento teatral revive uno de los momentos más icónicos de la reciente historia argentina.

Funciones: miércoles, jueves y viernes a las 20. Sábados 19:30 y 21.30 y domingos a las 19:30. Entradas en boletería o por Plateanet. Entradas: $30.000.

* Multitabaris, en Av. Corrientes 831, C. A. B. A.

3er cordón del Conurbano: Una tragedia marrón

Una adaptación de Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Situada en el conurbano bonaerense durante la crisis del 2001. Dirigida por Paula Sánchez.

Funciones: viernes a las 20.

Sinopsis: Cuando el odio y la discriminación se hacen carne en una sociedad se abre paso a la tragedia. “El conurbano” territorio de injusticias, hacinamiento, contaminación, y violencia, dejan al descubierto la sociedad que somos. En plena crisis del 2001, mientras la tragedia sucede, en los barrios del conurbano la gente trata de vivir, enamorarse, cuidar a sus hijos y huir por amor. Entrada gral: $10.000/ Dto a estud y jubil. Reservas: www.alternativateatral.com

* Teatro Beckett, Guardia Vieja 3560, C. A. B. A.

DANZA

8OCHO, un tango aéreo, de Brenda Angiel

Tras haber estado de gira en Rusia y antes de su gira a Brasil, vuelve 8CHO, de Brenda Angiel.

La coreógrafa y bailarina que cumplió 30 años con la danza, reestrena este singular espectáculo de danza aérea, tango danza con arneses y música en vivo.

Desde su estreno, Ocho se ha presentado en importantes escenarios del mundo.

8CHO se puede ver desde el domingo 4 de mayo, todos los domingos de mayo y junio a las 18.

* Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272, C. A. B. A.

MÚSICA

Músicas y fábulas: Diálogos entre artes visuales y sonoras

Como parte del programa público de La fábula de la razón y otras realidades posibles, se realiza Músicas y fábulas, una propuesta que busca transformar el espacio de las salas de la exhibición mediante un cruce de imágenes y sonidos provenientes de distintas épocas y regiones. Bajo la dirección de Sebastián Pardo, el dúo integrado por Cecilia Pahl y Matías Rojas (canto y guitarra), el Dúo Pulsados, conformado por Miguel de Olaso (guitarra barroca y laúd) y Manuel de Olaso (espineta), y Juliana Moreno (flauta contrabajo y electrónica) interpretarán un repertorio que buscará dialogar con algunas de las obras de la muestra, a fin de generar nuevas fábulas en los caminos de la razón. Los estilos elegidos son el folclore litoraleño argentino, el barroco europeo e improvisaciones con técnicas contemporáneas. La actividad es gratuita y no requiere reserva previa de entradas. El ingreso es por orden de llegada, hasta agotar la capacidad del espacio. Función: 28 de junio de 2025, a las 16:00. Punto de encuentro: Sala 402.

* Palacio Libertad, en Sarmiento 151, CABA.

————

Música en el Centro Cultural Recoleta

La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. No se suspende por lluvia.

Ciclo Hojas de otoño

En esta edición, el ciclo de Jazz se consolida como un espacio de encuentro entre artistas consagrados y nuevas generaciones del género, ofreciendo un diálogo musical a través de la improvisación y la diversidad de formatos. La cita son los viernes al atardecer en la Capilla.

Viernes 20 de junio a las 19:30 . Belén López Trío . La bajista y compositora Belén López explora los mundos que habita desde la canción hacia la improvisación, en este nuevo trío donde se fusionan el sonido acústico y la electrónica. La acompañan Nico Boccanera (piano y sintetizador) y Cuki López (batería). Belén López es bajista, contrabajista y compositora nacida en Buenos Aires. Actualmente es la bajista de Julieta Venegas. En 2018 se mudó a Nueva York donde tocó con músicos de jazz como Rodney Green, George Garzone, Leo Genovese, Nicole Glover, Vincent Herring y Antonio Hart. En 2022 lanzó su primer álbum como compositora de un sexteto, Un gesto en el derrumbe. También toca música litoraleña con el grupo Flamamé y forma un trío de free jazz con Lucas Goicochea y Mariano Moreira. En la Capilla .

Viernes 27 de junio a las 19:30. Brune La Cava Trío. La joven contrabajista Brune La Cava, en formato trío con Marcelo Gutfraind en guitarra y Carto Brandán en batería, interpretará temas de su disco Al final del camino había un espejo como también músicas inéditas y standards de jazz. Las composiciones se encuentran despojadas de excesivos arreglos para profundizar en la interacción entre los músicos y la improvisación. Bajista y contrabajista nacida en 2001, Brune La Cava comenzó sus estudios con Juan Bayón y los continuó con Elian Ortiz. Desde 2021 participa en distintos grupos de jazz y música improvisada de Buenos Aires, donde compartió escenario con Paula Shocron, Carto Brandán, Luis Natch, Camila Nebbia, Hernán Jacinto, Cirilo Fernández, Marcelo Gutfraind; y con músicos internacionales como David Binney, Antonio Hart y Henry Solomon. Su disco Al final del camino había un espejo el cuál contiene seis composiciones instrumentales propias interpretadas con Juan Duque en saxo alto, Marcelo Gutfraind en guitarra y Cuki López en batería. En la Capilla.

*

Fernanda Morello y Alejandra Malvino

La mezzosoprano Alejandra Malvino y la pianista Fernanda Morello protagonizan Liederabend, concierto íntimo centrado en la poesía musicalizada principalmente del repertorio alemán del siglo XIX. El sábado 21 de junio a las 18 en la Capilla, van a ejecutar obras de Robert Schumann (1810-1856) y Clara Wieck Schumann (1819-1896). El programa consta de Escenas infantiles, Op. 15 y Arabeske, Op. 18. La primera obra es una colección de 13 pequeñas piezas para piano que evocan la visión nostálgica y poética de la niñez desde la perspectiva de un adulto, y la segunda es una pieza breve y lírica que refleja el estilo romántico del compositor. Luego interpretarán Nocturno, Op. 6 de Clara Schumann (la mujer de Robert), una composición también de estilo lírico e introspectivo que transmite una gran delicadeza emocional. Entrada sin cargo para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad.

*

Leandro Rodríguez Jáuregui

El pianista Leandro Rodríguez Jáuregui presentará un programa íntegramente dedicado a dos compositoras fundamentales del siglo XX: la francesa Lili Boulanger, con su obra completa para piano, y la argentina Marta Lambertini, figura clave de la música contemporánea local el sábado 28 de junio a las 18 en la Capilla. Interpretará de Lili Boulanger (1893–1918): Preludio en Re bemol (1911), Tres piezas (1914) y Tema y Variaciones (1914). Y de Marta Lambertini (1937–2019): Posters de una exposición (1973), Cinco piezas transversales (1984) y Monte Albano (2007). Leandro Rodríguez Jáuregui se formó con Diego Prigollini y Manuel Massone, y se perfeccionó con maestros como Bruno Gelber y Eduardus Halim en Nueva York, donde obtuvo el Master en Piano Performance por la New York University. Es además Licenciado en Artes Musicales por la Universidad Nacional de las Artes y Profesor Superior de Piano por el Conservatorio Superior de la Ciudad de Buenos Aires..Entrada sin cargo para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad.

*

Antidomingos

Domingo 22 de junio a las 18 . Zoe Moff, ZILA y Bambú . Zoe Moff, ZILA y Bambú, tres artistas porteñas con universos propios, comparten una noche única donde lo cotidiano se vuelve escénico. Presentarán canciones inéditas de sus próximos discos y reversiones de clásicos populares, en un formato conjunto íntimo y celebratorio. Zoe Moff es bajista, cantante y compositora. Actualmente se encuentra presentando su segundo disco Planetas y Rehenes, una obra conceptual que recorre paisajes emocionales con profundidad y sensibilidad. Ha llevado su música por el mundo tejiendo comunidad y filosofía de vida a través de su arte. ZILA es performer multifacética y está lanzando su primer disco. Con una propuesta escénica vibrante, mezcla música, pintura en vivo, delirio y vestuarios únicos. Su voz lúdica y seductora guía al público por una fantasía sonora y visual que invita al juego, la risa y el deseo. Bambú es una artista multidisciplinar con raíces en las artes visuales, el teatro y los musicales. Su proyecto musical nace como un espacio para el encuentro colectivo. Su voz busca conmover, sanar y abrir caminos hacia la transformación emocional y social. En la Capilla .

Domingo 29 de junio a las 18. Belén Pasqualini & Carlos Britez. La cantante Belén Pasqualini y el pianista Carlos Britez presentan “Resonancia y reflejo”, un concierto donde se entrelazan canciones clásicas y composiciones originales. En arreglos para piano y voz, el repertorio recorre obras de Debussy, Fauré, Prokofiev y Berg, junto a piezas propias de Pasqualini. Una propuesta sensible y profunda donde lo clásico y lo contemporáneo dialogan sin prejuicios. Belén Pasqualini y Carlos Britez integran un dúo artístico singular. Ella es actriz, cantante y creadora argentina con proyección internacional, premiada por su unipersonal Christiane. Él es músico multifacético, pianista, violinista y compositor, con una vasta trayectoria entre lo académico y lo popular. Juntos fusionan sensibilidad, arte y pensamiento en proyectos que cruzan disciplinas y fronteras. En la Capilla.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

CINE

Cine en el MALBA

Continúan en cartelera durante junio Tesis sobre una domesticación, de Javier Van de Couter, basada en el libro homónimo de Camila Sosa Villada, los viernes, Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, los sábados, y las proyecciones de Cineclub Nocturna, la medianoche de los sábados. Se estrenarán este mes Presente continuo, de Ulises Rosell, con funciones los sábados, y El amo del jardín, de Fernando Krapp, los domingos. Se suman dos ciclos, Días de ira y otras inquisiciones, en varios días y funciones, y Cineclub Núcleo: Jóvenes rebeldes, los jueves 5 y 19 a las 19:00. Del jueves 26 al domingo 29 de junio, se sumará una retrospectiva de Patricio Coll.

Viernes 20 de junio

A las 18:00 , La llave , de Vladimir Cech [Ciclo Días de ira y otras inquisiciones ].

A las 20:00 , Tesis sobre una domesticación , de Javier Van de Couter .

A las 22:00, La misión, de Roland Joffé [Ciclo Días de ira y otras inquisiciones].

Sábado 21 de junio

A las 18:00 , Presente continuo , de Ulises Rosell (Estreno).

A las 20:00 , Algo viejo, algo nuevo, algo prestado , de Hernán Rosselli .

A las 22:00 , La pasión de Juana de Arco , de Carl Theodor Dreyer , con música en vivo [Ciclo Días de ira y otras inquisiciones ].

A las 24:00, Noche alucinante, de Sam Raimi [Ciclo Cineclub Nocturna].

Domingo 22 de junio

A las 18:00 , El amo del jardín , de Fernando Krapp (Estreno).

A las 20:00, Galileo, de Joseph Losey [Ciclo Días de ira y otras inquisiciones].

Jueves 26 de junio

A las 19:00 , Imaginero de alarife , de Patricio Coll [ Retrospectiva Patricio Coll ].

A las 20:15, Regreso a Fortín Olmos, de Patricio Coll y Jorge Goldenberg [Retrospectiva Patricio Coll].

Viernes 27 de junio

A las 18:30 , La doma , de Patricio Coll + Hachero nomás… de Patricio Coll , Jorge Goldenberg , Hugo Bonomo y Luis Zanger [ Retrospectiva Patricio Coll ].

A las 20:00 , Tesis sobre una domesticación , de Javier Van de Couter .

A las 22:15 , El entierro del gato + La huella del gato , de Patricio Coll [ Retrospectiva Patricio Coll ].

A las 24:00, Muros ardientes, de Claudio de Molinis [Ciclo Días de ira y otras inquisiciones].

Sábado 28 de junio

A las 18:00 , Presente continuo , de Ulises Rosell (Estreno).

A las 20:00 , Algo viejo, algo nuevo, algo prestado , de Hernán Rosselli .

A las 22:00 , Cicatrices , de Patricio Coll [ Retrospectiva Patricio Coll ].

A las 24:00, Moebius, de Gustavo Mosquera R [Ciclo Cineclub Nocturna].

Domingo 29 de junio

A las 18:00 , El amo del jardín , de Fernando Krapp (Estreno).

A las 20:00 , Cicatrices , de Patricio Coll [ Retrospectiva Patricio Coll ].

A las 22:00, Hachero nomás… de Patricio Coll, Jorge Goldenberg, Hugo Bonomo y Luis Zanger + Regreso a Fortín Olmos, de Patricio Coll y Jorge Goldenberg [Retrospectiva Patricio Coll].

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

Cine en el Centro Cultural Recoleta

En junio se inauguran los ciclos Viernes de Melodrama: Minelli vs. Sirk, los viernes; y Noir Francés, ayer y hoy, los sábados y domingos. Los jueves, se proyectará el documental Cenizas y diamantes, de Ricardo Piterbarg, que cuenta la historia de la banda Don Cornelio y la Zona. Continúan los ciclo mensuales Sábados de superacción (este mes con proyección el 14 de junio) y Película sorpresa, el 22 de junio.

Viernes 20 de junio

A las 18:00, Imitación de la vida, de Douglas Sirk [Ciclo Viernes de Melodrama: Minelli vs. Sirk].

Sábado 21 de junio

A las 18:00, Disco Boy, de Giacomo Abbruzzese [Ciclo Noir Francés, ayer y hoy].

Domingo 22 de junio

A las 18:00, Película sorpresa.

Jueves 26 de junio

A las 18:00, Cenizas y diamantes, de Ricardo Piterbarg.

Viernes 27 de junio

A las 18:00, Los cuatro jinetes del Apocalipsis, de Vincente Minelli [Ciclo Viernes de Melodrama: Minelli vs. Sirk].

Sábado 28 de junio

A las 18:00, La chica del brazalete, de Stéphane Demoustier [Ciclo Noir Francés, ayer y hoy].

Domingo 29 de junio

A las 18:00, Roubaix, une lumière, de Arnaud Desplechin [Ciclo Noir Francés, ayer y hoy].

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

Diferente a lxs demás (Anders als die Andern)

En el marco del Día Internacional del Orgullo, el Goethe-Institut y FAQ reponen la película silente alemana Diferente a lxs demás (Anders als die Andern), pionera en la representación de la homosexualidad en el cine, acompañada de una performance a cargo de dos actrices de Piel de Lava, Elisa Carricajo y Laura Paredes.

La versión restaurada de Diferente a lxs demás (1919) será exhibida el viernes 27 de junio, en dos funciones que tendrán lugar a las 20 y 21:30 horas en Casa Brandon, con entrada a voluntad. El film acompañado por una performance se presentó previamente por primera vez en diciembre del año pasado en el marco del Festival de Arte Queer (FAQ).

Diferente a lxs demás es una de las primeras películas en abordar abiertamente la homosexualidad. Fue destruida por los nazis en 1933 y redescubierta en los años 70. Su restauración incompleta permite revivir hoy este testimonio histórico con una mirada actual.

Viernes 27 de junio a las 20 y 21:30. Entrada a voluntad.

* Casa Brandon, Luis María Drago 236, C. A. B. A.

ACTIVIDADES

Intervenciones: Conversación con Roberto Fernández

En el cierre de Intervenciones, y como última actividad del programa público de la propuesta, Roberto Fernández lleva a cabo una charla en la que abordará su instalación Todo se seca. En ella, Fernández propone hacer visible un pasaje en tres dimensiones que evoca su vida, su historia y las primeras imágenes de su infancia en los humedales de Lanús. La combinación de técnicas y una materialidad original componen un jardín que se eleva y flota en el aire. A partir de preguntas como ¿qué es una intervención espacial? y ¿cómo dialoga esta obra con la arquitectura y con las creaciones de otros artistas?, la actividad propone un intercambio con el público en el que el artista pueda profundizar acerca del proceso creativo de su obra. Mediante las Intervenciones llevadas a cabo por diferentes creadores, un espacio de tránsito para el público como la planta baja se ha convertido en lugar de encuentro y diálogo entre las nuevas propuestas instalativas del arte contemporáneo argentino, la imponente arquitectura y el elegante mobiliario de época del que fuera originariamente el Palacio de Correos y Telecomunicaciones. La actividad es gratuita y no requiere reserva previa de entradas. El ingreso es por orden de llegada, hasta agotar la capacidad del espacio. 21 de junio de 2025 a las 17:00 en el Salón de las Américas, de la planta baja.

* Palacio Libertad, en Sarmiento 151, CABA.

Seminario anual Tercer ojo: El entre-lugar del arte latinoamericano, por Daniel Link

Se llevará a cabo los lunes 23 y 30 de junio de 18:00 a 20:00 en el Auditorio del MALBA. La historia de América y de sus nombres (Hispanoamérica, Latinoamérica, Abya Yala) coincide con la historia de su expresión (lingüística y artística). Un museo no es solo un paseo alrededor de ciertos testimonios y ciertas configuraciones identitarias, sino sobre todo una exhibición crítica de los debates sobre el ser, el nombre y su expresión. En este recorrido se examinarán algunas obras que contribuyen a pensar lo “latinoamericano” como un predicado que, por inestable, es profundamente político. Se trabajará con Antonio Berni, Maria Martins, León Ferrari, Emilio Pettorutti, Tarsila do Amaral, Xul Solar, Pedro Figari, Claudio Tozzi, Pablo Suárez, Grete Stern, Hélio Oiticica, Omar Schiliro, Jorge Gumier Maier, Lucio Fontana, Frida Kahlo, Annemarie Heinrich, Wilfredo Lam, Teresa Margolles y Marcia Schvartz.

Actividad arancelada y con inscripción en https://malba.liit.com.ar/decidir/?tp=3&evs=888.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

Alberto Fuguet en el Malba

Clase presencial + virtual: El Pop en la literatura: el disco duro que nos alimenta. Influencias, referencias, apropiaciones y auto ficción colectiva

Por Alberto Fuguet. Jueves 26 de junio de 18:00 a 20:30, en la Biblioteca. En esta clase-taller, Alberto Fuguet —escritor, cineasta y gran heredero literario de Manuel Puig— propone una exploración de las formas en que la cultura pop (televisión, música, cine, prensa, celebridades) se cuela y se instala en la escritura contemporánea. Una jornada para pensar el “pop” no como ornamento, sino como estructura narrativa y como forma de ver (y sobrevivir en) el mundo. Fuguet compartirá lecturas, escenas, obsesiones, y también fragmentos de su propio trabajo para debatir cómo se arma una voz literaria desde el contagio cultural.

Clase presencial, con opción de acceso virtual por video 48 horas hábiles después en la plataforma Malba Plus. Costo: $25.000. Jubilados, estudiantes y docentes, 10% de descuento. Malba Amigos: 20%, 50% y 100% de descuento según la categoría. Para acceder a los descuentos escribir a: informes@malba.org.ar.

Consultas: literatura@malba.org.ar.

Formulario de inscripción: https://malba.liit.com.ar/decidir/index.php?test=si&evento=si&tp=3&evs=953

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

Taller Miradas trianguladas: Visiones temporales

A cargo de Fernanda Alarcón y Fiorella Talamo, se llevará a cabo el lunes 23 de junio a las 18:00 en la Sala pedagógica del MALBA.

Esta propuesta plantea una exploración triangular en el cruce entre las exposiciones temporales, una lectura y una película. Un recorrido que, con herramientas de los estudios visuales y estudios de género, apunta a seguir una tensión incierta: esa fuerza cautivante que nos atrapa cuando recorremos el museo. En este encuentro se invita a recorrer la exposición de la artista chilena Sandra Vásquez de la Horra y explorar, a partir de sus las obras, su innovadora técnica desplegada a lo largo 40 años de carrera. La película chilena Naomi Campbel, de Camila José Donoso y Nicolás Videla, propone un viaje hacia el conocimiento y la comprensión de una protagonista que vive en los márgenes de la sociedad y anhela reinventarse. El tercer lado del triángulo será el libro Luz en lo oscuro de Gloria Anzaldúa, un texto que permite explorar el espacio del entre-mundos para abordar los gestos del cuerpo en la escritura y la producción artística como fuerzas de observación y participación.

Actividad presencial dirigida a jóvenes y adultos con inscripción previa.Costo: $4.500 por encuentro. Incluye la entrada al museo.Duración: 2 horas. Cupos limitados.Consultas: educacion@malba.org.ar

Registro de inscripcón: https://malba.liit.com.ar/decidir/index.php?test=si&evento=si&tp=3&evs=949

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

Ciclo de charlas Sucesos del arte

Este ciclo, coordinado por Claudio Iglesias y Carla Barbero, propone debatir temas clave del arte contemporáneo y sus vínculos con otras prácticas y contextos. Se buscan, en especial, los ecos entre la escena actual y la que ronda el cambio de milenio, los primeros años 2000. Los encuentros incluyen charlas, entrevistas y paneles con participación del público, centrados en cuestiones urgentes para la práctica artística actual. Algunas sesiones giran en torno al trabajo de uno o dos artistas y críticos, mientras que otras se organizan a partir de un tema específico.

Segundo encuentro, martes 24 de junio, a las 18:30. Material específico. El arte se alimenta de cualquier material imaginable. Y al mismo tiempo, muchos artistas desarrollan una comunicación personal, continua y por momentos íntima con un material específico. En esta conversación vamos a intercambiar ideas sobre las relaciones de largo plazo (o romances eternizados) que un artista puede tener con una categoría particular de “cosas”, incluyendo en la definición seres vivos, artefactos digitales y productos industrializados. Con Flavia Da Rin, Mia Superstar y Francisco Montes.

* Centro del Centro Cultural Recoleta, Junin 1930, C. A. B. A.

————

Presentación del libro Criar con empatía en la adolescencia, de Maritchu Seitún.

Miércoles 25 de junio a las 10 en Campus Nuestra Señora del Pilar de USAL.

Actividades gratuitas con inscripción previa. Cupo limitado. Mayor información: promoción@usal.edu.ar.

Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

* Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

INFANTILES

Danza Bebé a Upa

Encuentro especial. Una invitación a danzar con tu bebé en brazos. Sostener, respirar, moverse suave. Compartir un momento distinto en medio del ritmo del día a día. A este taller pueden asistir mapadres con bebés en etapa de porteo o bebés (hasta 2 años) que quieran danzar a ¡UPA! con sus adultos cuidadores. Pensado para personas en etapa de puerperio y para quienes están a cargo del cuidado cotidiano de bebés pequeños: mamás, papás, abuelas, tías… No necesitás experiencia en danza, solo ganas de pasar un rato distinto con tu bebé.Es necesario traer elemento de porteo (fular, mochilita ergonómica, etc.). Usar ropa cómoda para moverse

Sábado 21 de junio 15:30. Arancel: $12.000 (bebé + adulto acompañante)., Inscripciones: aquí. Cupos limitados – Inscripción previa obligatoria.

* Casa Gerbera, Estados Unidos 4167, C. A. B. A.

————

24 toneladas

Un espectáculo pensado y creado para las infancias, que de manera poética cruza el lenguaje del circo y del teatro, para contarle a los niños y a las niñas que alguna vez, en este país, los libros fueron prohibidos, y quemados. Y también contarles que es de la mano de ellos y ellas, que los libros vuelven a salvarse, una y otra vez.

24 toneladas está basada en la quema de libros del depósito del Centro Editor de América Latina (CEAL), ocurrida en un terreno baldío de Sarandí, Avellaneda, el 26 de junio de 1980, durante la última dictadura cívico militar.

Reestreno: domingo 1 de junio, todos los domingos a las 17:30. Para no privar a nadie del derecho a la cultura, a la memoria y a la alegría, esta temporada las funciones serán con entrada a la gorra, para que ningún pibe, ni adulto se quede sin disfrutar del teatro.

Reestreno para público y prensa: domingo 1° de junio a las 17:30. Funciones: domingos a las 17.30.

* Teatro Beckett, Guardia Vieja 3560, C. A. B. A.

————

Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Sábado 21 de junio. Recorrido con Kit didáctico a jugar, a ordenar ¿cada cosa un lugar? Desde hace un tiempo, Proa sumó kits didácticos pensados para acercar el arte y el museo a los más chicos. Son lindos, funcionan. En esta nueva edición, el kit se convierte en una gran casa llena de sorpresas: en cada sala, un conjunto de objetos invita a imaginar, crear y jugar. Los chicos y chicas podrán diseñar afiches, inventar muebles, sumar utensilios al patrimonio y dar vida a objetos luminosos. Cada rincón abre la puerta a una historia nueva. De miércoles a domingos de 12:00 a 19:00. Actividad gratuita (para menores de 12 años). No requiere inscripción previa, pero está sujeto a disponibilidad. Sugerido especialmente de 5 a 12 años. En Fundación Proa, Av. Pedro de Mendoza 1929, CABA.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

Taller de escritura Inventorxs de historias, para niñes de 8 a 11 años

Un espacio para que se sientan habilitados a crear, escribir y jugar a partir de disparadores literarios. Cuento, novela, poesía, historietas, teatro y literatura digital son algunas de las formas para leer, pensar y acercarse a la escritura. Con la palabra como herramienta, *Inventorxs de historias* les invita a jugar e imaginar pero sobre todo: les habilita a crear.

Martes de 16:45 a 18:15 hs. En la librería Salvaje Federal, Humahuaca 4007. Costo $28000. Coordina: Clara Anich. Consultas al mail: clara.anich@gmail.com

————

Museo Participativo Prohibido No Tocar

Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

Horarios: de martes a viernes de 12 a 17, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. El ingreso al museo se permite hasta una hora antes del cierre. Entrada general $13.000 (a partir de los 4 años). Residentes argentinos: $8.000 exhibiendo DNI (a partir de los 4 años).

* Centro del Centro Cultural Recoleta, Junin 1930, C. A. B. A.

————

Recorridos y talleres y Actividades para infancias

A cargo del equipo de Educación del MALBA. Los domingos a las 16:00. Punto de encuentro: Hall.

Se invita a conocer el museo de otra manera: a través de recorridos, talleres o juegos, las tardes de los domingos son un momento de descubrimiento y creación. Estas propuestas están pensadas específicamente para infancias de 5 a 12 años, acompañadas de una persona adulta, y pueden centrarse tanto en la Colección del museo como en sus exposiciones temporales. Los y las artistas son los grandes anfitriones: nos harán cómplices de sus ocurrencias, sueños e imaginación para presentarnos el mundo de otra manera.

Las actividades son totalmente gratuitas. Requieren inscripción previa y tienen cupos limitados.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

————

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.

CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Itinerarios de escritura

Taller de narrativa coordinado por Tamara Till y Dafne Casoy, los jueves a 19. Modalidad: virtual. No buscamos fórmulas. Es la propia mirada la que marca el tono y la estructura, la respiración de un texto.

No hace falta tener experiencia previa. Contacto para más información: IG: @itinerarios_de_escritura / itinerariosdeescritura@gmail.com

Talleres de actuación y creación escénica 2025, a cargo de Victoria Roland

Taller anual (1° cuatrimestre abril-julio 2025). Turno noche, a partir de abril

Taller de actuación y creación escénica

Grupo 1: martes de 19 a 22. Grupo 2: miércoles de 19 a 22.

* En Sala de Máquinas, Lavalle 1145 (timbre subsuelo), C. A. B. A.

Taller anual (1° cuatrimestre abril-julio 2025). Turno mañana, a partir de abril

Taller de actuación y creación escénica

Jueves, de 10:30 a 13:30.

El TALLER DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA propone un espacio de entrenamiento en la práctica de la actuación entendida como una actividad creadora de lo escénico y como un campo de investigación expandido y en infinito movimiento. La actuación que invocamos está siempre atenta a las diversas preguntas que la interpelan como práctica artística contemporánea, y estas preguntas van mutando a lo largo del tiempo.

* Zelaya, Zelaya 3134, C. A. B. A.

+ INFO sobre los talleres e inscripciones: vicoroland@gmail.com.

————

Talleres de Escritura La Transformación, por Rocío Cortina

Taller Sentidos. Un taller de lectura y escritura para conectar con imágenes sensoriales. Asincrónico e individual, con devoluciones personalizadas de los textos. Duración: 3 módulos de 4 semanas cada uno. Info e inscripción: www.latransformacion.ar. Un taller de lectura y escritura para conectar con imágenes sensoriales. Asincrónico e individual, con devoluciones personalizadas de los textos. Duración: 3 módulos de 4 semanas cada uno. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar

Taller Escribir por Escribir. Una propuesta individual de escritura creativa y lectura, para escribir al propio ritmo y desde cualquier lugar. Asincrónico y autogestionado. Duración: 4 semanas. Incluye devoluciones personalizadas de los textos. Se abren cupos todos los meses, la primera semana del mes. No es necesario tener experiencia previa para participar. Info e inscripción: www.latransformacion.ar. Una propuesta individual de escritura creativa y lectura, para escribir al propio ritmo y desde cualquier lugar. Asincrónico y autogestionado. Duración: 4 semanas. Incluye devoluciones personalizadas de los textos. Se abren cupos todos los meses, la primera semana del mes. No es necesario tener experiencia previa para participar. Info e inscripción: contacto@latransformacion.ar

CURSO GRATUITO Y VIRTUAL “EL MUNDO DE ANA FRANK”

Capacitación gratuita, a distancia, abierta al público y de corta duración. Pretende ser una puerta de entrada para todos aquellos interesados en conocer sobre la historia de Ana Frank y su familia. Al ser autogestionado, cada cursante lo hace a su tiempo, con la posibilidad de atravesar los tres módulos en una sola jornada o en varias. Consultas: cursosanafrank@gmail.com.

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Ojos en el cielo

Bitácora de la Exposición: Ojos en el Cielo

Curaduría : Silvia Gurfein

Observar el cielo ha sido para mí un modo de pensar y habitar la tierra, como si comprender lo que se ve y ocurre en el espacio(el movimiento perpetuo de las nubes y la belleza de sus formas, las rotaciones de los planetas o los estallidos de las estrellas) fuera el lenguaje, el vocabulario para escribir y aprender la forma de vivir en este mundo. La heterogeneidad de mis inquietudes e intereses se despliega en diversos temas, soportes y materialidades. Lo mismo ocurre cuando estoy en el rol de curadora.El tema del cielo tendrá entonces diferentes modos de aparecer en mi trabajo. Agrupar a lxs artistas que se conectan con ese mismo interés, conversar con ellxs y exponer sus ideas y obras es una forma de ampliar mis propias observaciones, de encontrar maneras alternativas de traducir y materializar ese amor y acercarlo al público para que comparta ese particular interés.

Canal Encuentro estrena la serie de micros Voces de Malvinas, desde el miércoles 21 de mayo

Se emiten intercalados en la programación. Canal Encuentro, junto con el proyecto Voces de Malvinas, radicado en el Observatorio Malvinas, Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) estrenan, desde el miércoles el 21 de mayo, Voces de Malvinas, una serie de micros (con una duración promedio de cuatro minutos cada uno) en la que veteranos de guerra argentinos relatan sus experiencias de combate y lo que la guerra significa en sus vidas.

Estrenos

Horario: se emiten intercalados en la programación

Micro 1 - Owen Guillermo Crippa. Teniente de Navío e Integrante de la Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque, Armada Argentina. Duración: 4 min 31 s.

Micro 2 – Félix Alegre. Soldado, Regimiento de Infantería 4, Monte Caseros, Corrientes, Ejército Argentino. Duración: 3 min 38 s.

Viernes 23. Micro 3 - Lautaro José Jiménez Corbalán. Subteniente, Regimiento de Infantería 4, Compañía B, Jefe de la 3.a Sección, Monte Caseros, Corrientes, Ejército Argentino. Duración: 4 min 35 s

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Concursos y convocatorias del Centro Ana Frank

12.º Concurso Literario inclusivo

¡Una oportunidad única para expresarse a través de textos y producciones audiovisuales! Destinado a jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Todas las propuestas del Centro Ana Frank son posibles de hacer por Escuelas de Educación Especial. Fecha de cierre: 1° de septiembre 2025.

14.° Concurso de Ensayos para América Latina

Destinado a jóvenes de 13 a 25 años de todos los países de América Latina. Este certamen busca incentivar la escritura de ensayos en los que puedan vincular sus propias reflexiones e indagaciones con temas históricos y/o de la actualidad que los interpelen. Los ganadores tendrán la oportunidad de compartir su trabajo en coloquios junto con otros autoros y miembros del jurado. Además, su textos serán publicados en el libro digital Conociendo a las juventudes de América Latina. Fecha de cierre: 1° de julio de 2025.

CONCURSO DE NARRATIVA “ABELARDO CASTILLO”

HASTA EL 30 DE JUNIO

Nuevo Concurso de Narrativa “Abelardo Castillo” para socias y socios de Fundación La Balandra y/o miembros del Registro de Escritores, en la categoría “Cuento”, que contará con un jurado conformado por: Sylvia Iparraguirre, Luis Mey y Natalia Zito.

La convocatoria estará habilitada hasta el domingo 30 de junio de 2025.

Para el ganador/a habrá un premio de $2.500.000 (ARG) y para cada antologado que sea socio/a de la Fundación la suma de $125.000 (ARG).

¿Cómo podes participar? Debes formar parte de la comunidad de socias y socios de Fundación La Balandra y/o ser miembro del Registro de Escritores. Conocé los beneficios de formar parte de Fundación La Balandra haciendo clic a continuación:

Más información en https://concurso.fundacionlabalandra.org.ar/bases-condiciones-concurso-abelardo-castillo/?mc_cid=850f160fe6&mc_eid=cfeaea4951.

