Guía de Arte y Cultura: semana del 24 al 31 de marzo

ARTE

Las mujeres de mi vida, por Maitena

Ocho salas ubicadas en el cuarto piso del Kirchner, en las que se puede apreciar en el recorrido bocetos y piezas originales de sus grandes éxitos como Mujeres Alteradas, Superadas y Curvas peligrosas, dibujos eróticos que fueron parte de sus publicaciones en Sex Humor, Cerdos & Peces y la Fierro y una sala dedicada exclusivamente a compartir con el público el proceso creativo con los elementos y los pasos preparatorios que hacen a las piezas definitivas de las tiras.

De miércoles a domingos de 14 a 20 h - Hasta el 21 de mayo. Cuarto piso. Sin reserva de entradas.

*CCK. Sarmiento 151

_____________

BD: Historietas de Palermo a Montparnasse

En el marco de La Noche de las Ideas, el viernes 31 de marzo a las 20 hs. se inaugura la muestra BD: Historietas de Palermo a Montparnasse en la colección de la Biblioteca Nacional en el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional.

La Noche de las Ideas es un evento mundial impulsado por el Ministerio de Europa y Relaciones Exteriores de Francia y l’Institut français de París. El Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional es sede del evento junto con el Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural Recoleta y la Alianza Francesa.

En esta oportunidad, se exhibe un nuevo montaje de la muestra BD: Historietas de Palermo a Montparnasse en la colección de la Biblioteca Nacional que originalmente se presentó en la sede de la Alianza Francesa, con un número mayor de obras y de autores cuyas colecciones pertenecen a la Biblioteca Nacional.

La exhibición se podrá visitar desde el jueves 30 de marzo a las 19 hs. El acto inaugural se llevará a cabo el 31 de marzo a las 20 hs. con la presencia de los autores de las obras, quienes conducirán una visita guiada con diálogo abierto con el público. Como cierre, el músico Pablo Fayó cantará en vivo.

En la colección de la Biblioteca Nacional, se advierten los distintos casos del vínculo de ida y vuelta de autores y de obras entre Argentina y Francia. La selección de obras que se presentan da cuenta de esa correspondencia, desde los pioneros periódicos de sátira política del siglo XIX donde caricaturistas franceses publicaron los primeros relatos gráficos secuenciales en el Río de la Plata, hasta el posterior flujo inverso en que los historietistas locales, además de trabajo mejor pago, comenzaron a buscar aires más propicios al desarrollo de sus potencias expresivas en tanto el mercado editorial francés los reconocía como autores.

Se exhiben libros, afiches y publicaciones periódicas y dibujos originales de Enrique Alcatena, María Alcobre, Juan Bobillo, Carlos Clérice, José Cuneo, Leopoldo Durañona, Dante Ginevra, Gabriel Ippóliti, Pedro Mancini, Domingo Mandrafina, Adolfo Mazzone, Ignacio Minaverry, Guillermo Mordillo, Napo, Natalia Novia, Oski, Sole Otero, Eduardo Risso, Carlos Roume, Javier Rovella, Juan Sáenz Valiente, Francisco Solano López, Rubén Sosa, Pablo Tunica y Lucas Varela.

El nuevo montaje en el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos, que vuelve a presentar una muestra después de tres años, suma piezas originales de Alejandra Lunik, Power Paola y Oswal, entre otros historietistas.

Hasta el 31 de mayo, de martes a domingos de 14 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

____________________

Escenas contemporáneas

Un recorrido por la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, con más de 150 obras. Esta exhibición nos propone un acercamiento al arte argentino entre los años 60 hasta principios del siglo XXI.

De miércoles a domingos de 14 a 20 h - Hasta el 22 de octubre. En la Gran Lámpara. La exposición cuenta con audioguías. Las visitas guiadas tendrán lugar de miércoles a domingos a las 16:30 h. Sin reserva de entradas.

*CCK. Sarmiento 151

_____________

Exposiciones nuevas y permanentes en el CCK

-La caja y la magia

A través de fotografías en diferentes formatos y documentos originales de época, la exhibición propone un acercamiento al archivo Witcomb y a la práctica fotográfica de fines del siglo XIX y mediados del XX como a la historia de este fondo, a la vez que destaca la importancia de la preservación de los archivos fotográficos para el fortalecimiento de nuestra identidad histórica colectiva. Si querés conocer más sobre el Archivo Witcomb, mirá este documental que narra el recorrido que implica su preservación.

Miércoles a domingos, 14 a 20 h - Sala 512. Hasta el 16 de abril.

*CCK. Sarmiento 151

_____________

Por debajo de los murmullos, de Daniela Arnaudo

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta la exhibición Por debajo de los murmullos de la artista santafesina Daniela Arnaudo en el Buenos Aires Museo. Será la tercera muestra de la Convocatoria Federal Son Tus Museos | Artes Visuales organizada por MuseosBA.

Por debajo de los murmullos es una exposición que vincula el textil y lo performático. Está integrado por obras de gran tamaño y pequeño formato, todas ellas bordadas a mano sobre sábanas, pañuelos y carpetas, antiguas. Estos materiales –hoy soporte de obra– fueron heredados de la familia de la artista. También la técnica del bordado fue transmitida de generación en generación. En algunas piezas incorpora el teñido artesanal con tintes naturales, ferrites, tierras; en otras aparecen experimentaciones con la técnica de cianotipia y el sublimado artesanal.

La exhibición podrá visitarse hasta el 9 de abril, lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas y sábado, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

* Sala Querubines, Defensa 223.

__________________

Pasión de Multitudes llega al Museo Histórico Nacional

Más de 100 camisetas de diferentes clubes y de la selección, pelotas, botines, copas, medallas, fotografías, videos, figuritas, partituras, credenciales, partes de antiguos estadios y varias sorpresas en una exposición imperdible sobre la historia del fútbol argentino desde sus inicios hasta la actualidad.

Un largo recorrido de camisetas históricas, comenzando con una usada en 1901 por los jugadores del club Alumni e incluyendo las que usaron en distintos equipos los grandes ídolos del fútbol argentino a lo largo del tiempo; camisetas importantes de la selección, desde la que usó Onzari para marcar un famoso gol olímpico en 1924 hasta una de Messi en el Mundial 2014 y otra de Lautaro Martínez en la Copa América 2021, pasando por todas las décadas y los Mundiales de 1978 y 1986; pelotas de tiento de 1890 y otras de distintas épocas; butacas de estadios míticos, y cientos de objetos más forman parte de la muestra Pasión de Multitudes.

El itinerario planteado comienza con los clubes británicos, el surgimiento del fútbol criollo, su popularización y el apogeo del amateurismo hasta 1931. Desde allí, con la llegada del profesionalismo, la historia se cuenta década por década.

Otra parte importante del recorrido estará dedicada al fútbol femenino: el primer partido data de 1913 y se jugó en la ciudad de Rosario; en 1991 se realizó el primer Campeonato de Fútbol Femenino de Primera División A, y en 2019 se concretó la profesionalización. Las camisetas de Betty García, una que vistió en el Mundial México 71 y otra en Racing Club en 1978, forman parte de la exhibición.

El recorrido tiene una sala especial dedicada al mito máximo del fútbol argentino: Diego Armando Maradona. Junto a camisetas y otros objetos pertenecientes al astro, un mural del artista maradoneano SanSpiga se convierte en uno de los selfie-points de la muestra.

La historia de las selecciones argentinas (incluyendo la exhibición de sus principales trofeos) también tendrán un sector específico dentro de la exposición, al igual que la relación del fútbol con la prensa, la política, y la cultura popular. También hay salas dedicadas a los estadios y los hinchas. Y se podrá ver un recorrido audiovisual por la historia del fútbol nacional.

Pasión de Multitudes estará exhibida durante más de ocho meses, en los que se desarrollará una nutrida agenda de entrevistas públicas, charlas, debates, proyecciones de material audiovisual y algunas otras sorpresas que irán presentándose oportunamente.

Hasta el 31 de agosto de 2023.

*Museo Histórico Nacional (Defensa 1600, CABA)

_________________

Muestras en El Conti

-Uso y función. Objetualidades poético-políticas de la ESMA

Uso y función es una exhibición que propone- a través del acceso a documentos, archivos y objetos patrimoniales- un entrecruzamiento entre artistas y equipos de trabajo de diferentes instituciones de la Ex ESMA. El resultado de este encuentro es la serie de producciones poético-políticas que se exhiben en las salas del Conti.

Curaduría e investigación: Lorena Fabrizia Bossi y Guillermina Mongan

Artistas: A77 (Gustavo Diéguez y Lucas Gilardi) / Eugenia Calvo / Florencia Curci / Gabriel Díaz / Lucas Di Pascuale / Luciana Lamothe / Paula Lobariñas / Jorgelina Mongan / Ariel Montagnoli / Rodrigo Noya / Manuela Piqué / Santiago Porter / Juan Pablo Rosset / Mariana Sanguinetti / Inés Ulanovsky

Horarios: Martes a jueves de 13 a 19 HS / Viernes, sábados y domingos de 13 a 21 HS. Hasta el 30 de julio

-Microrrelatos

Los microrrelatos sobre juicios de lesa humanidad son una iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos, llevada a cabo por un equipo de periodistas, artistas, editores e investigadores. A partir de fragmentos de testimonios vertidos en las audiencias, el equipo, en contacto con víctimas y abogadxs, construye un relato audiovisual de breve duración, buscando por medio de la experimentación narrativa, nuevas formas de comunicar el avance de los juicios y el conocimiento que generan.

Curadora: Guadalupe Marín Burgin. Cocurador: Federico Geller

Artistas de Microrrelatos: Luis Abregú / Almendra Acosta Galera / Luis Angeletti / Federico Geller / Gabriel Glaiman / Hugo Goldgel / Lisandro Guma / Guadalupe Marín Burgin / Leandro Torres

Hasta el 28 de mayo de 2023

-Muestra colectiva en el marco de la Clínica de Artes Visuales CONTI 2022. Remolino de tiempos

Remolino de tiempos es el proceso de trabajo de la Clínica en Artes Visuales 2022 desarrollada por Julia Masvernat y Leonello Zambón. La clínica se concibe como un espacio de experimentación y aprendizaje; un laboratorio experimental de construcción colectiva de pensamiento, discurso y subjetividad crítica en el campo de las Artes Visuales.

Horarios: Martes a jueves de 13 a 19 HS / Viernes, sábados y domingos de 13 a 21 HS. Hasta el 28 de mayo de 2023

Entrada gratuita

* Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Av. Del Libertador 8151, CABA)

_________

Nota al pie, un registro de Michele Migliori, en el Espacio de Arte AMIA

Una muestra integrada por 69 fotografías de sinagogas y cementerios, registradas en colonias independientes, pequeños asentamientos, y en establecimientos que formaron parte de la Jewish Colonization Association (JCA), la iniciativa del célebre filántropo judeo-alemán, Barón Mauricio de Hirsch, en nuestro país.

La exposición es el resultado de las primeras “expediciones” en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa por parte de Migliori. Con la curaduría de Elio Kapszuk, director del departamento de Arte y Producción de la institución, la exhibición se propone subrayar y celebrar la riqueza de los lugares construidos en esos asentamientos en términos artísticos y arquitectónicos. Las fotografías que se expondrán al público actuarán como disparadores de anécdotas, curiosidades y datos, a la vez que invitarán a emprender un viaje por geografías, un poco lejanas pero muy cercanas a la identidad judío-argentina.

De lunes a jueves de 10 a 19, y los viernes de 10 a 16. Entrada gratuita. Para ingresar, solo es necesario concurrir con DNI.

* Espacio de Arte AMIA. Pasteur 633, entrepiso.

_____

Historias. Sobre lugares lejanos y un sueño escondido, de Carlos Furman

Gachi Prieto Arte Contemporáneo inaugura “Historias. Sobre lugares lejanos y un sueño escondido”, la primera exhibición individual de Carlos Furman en la galería, con curaduría a cargo de Florencia Qualina. La exhibición comprende una serie de fotografías inéditas que trabajan la tensión entre la realidad y la ficción. Poniendo en evidencia su marcada trayectoria en las artes escénicas, Furman utiliza la figura del juguete para recrear situaciones ficticias, lúdicas, fantásticas pero siempre en los albores de lo posible, de lo real.

Inauguración: sábado 4 de marzo a partir de las 18 hs. La muestra podrá visitarse hasta el sábado 15 de abril, de lunes a viernes de 14 a 19hs y sábados de 15 a 19hs.

* Gachi Prieto Arte Contemporáneo. Uriarte 1373

_______________

Marzo en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes ofrece en marzo una nutrida agenda de actividades, entre las que se destacan visitas guiadas por la colección permanente y talleres de dibujo dedicados a celebrar la obra de artistas mujeres en exhibición.

En el mes de la mujer, las piezas del acervo del Bellas Artes de Léonie Matthis, Cecilia Marcovich, Rosa Bonheur, Alicia Penalba, Grete Stern, María Obligado, Norah Borges, Juana Romani y Berthe Morisot, entre otras creadoras, serán analizadas como parte del ciclo de recorridos guiados “Detrás de la superficie: Historias de mujeres expuestas”.

Además, el taller para adolescentes y adultos “Mujeres de lápiz tomar” invita a aproximarse activamente a estas obras de artistas mujeres de nuestra colección y dibujar en las salas donde están exhibidas. La actividad se realiza los viernes 10, 17 y 31 de marzo, a las 18, y el sábado 18 de marzo, a las 16.

Entre las novedades, también se destaca la exposición temporaria “Podría ser yo. Alicia D’Amico y la fotografía como experiencia colectiva”, que reúne 46 imágenes de la artista argentina incluidas en un ensayo sociológico clave de los años 80 sobre la vida cotidiana de los sectores populares en Buenos Aires y alrededores.

En marzo, continúa el ciclo “De colección”, que propone indagar los orígenes del acervo en recorridos por distintas salas de la exposición permanente, como las dedicadas al arte de los antiguos pueblos andinos, el espacio que alberga la colección Hirsch o las obras de abstracción-no figuración en el arte argentino, y la colección Santamarina.

Y para acercar a chicas y chicos al Bellas Artes, habrá nuevos encuentros de los ciclos “Sueño de una tarde en el Museo”, con narraciones de cuentos a partir de obras de la colección (sábado 18 de marzo; domingo 19 de marzo, a las 17); “Animales superpoderosos”, un recorrido participativo por las salas de arte precolombino (sábados 11 y 25 de marzo, a las 17); y “El misterio del salón geométrico”, para descubrir el arte argentino del siglo XX (domingos 12 y 26 de marzo, a las 17).

Este mes, además, continúan las visitas guiadas “Obras destacadas”, que ponen en foco piezas de la colección de Xul Solar, Vincent van Gogh y del arte francés del siglo XIX (Rodin, Degas, Gauguin y Pissarro), vinculándolas con otras pinturas y esculturas exhibidas para profundizar en su análisis plástico, y su contexto artístico, histórico y cultural.

Todas las actividades son de entrada gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473

________________

Podría ser yo. Alicia D’Amico y la fotografía como experiencia colectiva

El Museo Nacional de Bellas Artes inaugura la exposición “Podría ser yo. Alicia D’Amico y la fotografía como experiencia colectiva”, que reúne más de 45 imágenes de la artista argentina que formaron parte de un histórico ensayo sociológico sobre la vida cotidiana de los sectores populares en Buenos Aires y alrededores.

Curada por la artista e investigadora Agustina Triquell (Córdoba, 1983), la muestra recrea el libro “Podría ser yo”, publicado en 1987 por los sociólogos e investigadores Elizabeth Jelin y Pablo Vila, quienes convocaron a D’Amico (1933-2001) para registrar el trabajo de campo. Las imágenes ocuparon un lugar central en la investigación, ya que los entrevistados eran luego invitados a compartir las ideas, interpretaciones y sentimientos que las fotografías les provocaban, lo que generó que la labor de la artista cobrara un nuevo sentido y trascendiera el mero soporte visual.

Hasta el 2 de abril en la sala 42 del segundo piso del Museo, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

_______________

Muestra inmersiva sobre Leonardo Favio

El Centro Cultural Kirchner continúa con el ciclo de exhibiciones que celebran a grandes figuras de nuestra cultura, presentando en esta oportunidad el homenaje a Leonardo Favio (1938-2012) a diez años de su partida. La presente exposición es una invitación a adentrarnos en su mundo a través de archivos muy diversos, además de sus películas, cuenta con fotografías, entrevistas, guiones y material de rodaje inédito para ofrecer un recorrido dinámico de su vida y su obra.

La sala inmersiva presenta Favio, un artista popular, un recorrido de su obra, como director, cantante y actor, por medio de fragmentos de imágenes y sonidos que se repiten y dialogan para recrear un universo único, sensible y humano: el universo de Leonardo Favio. La sala Murmullos: entornos sonoros explora sus vivencias, los recuerdos y diálogos recurrentes en su filmografía y cancionero. En el espacio de la sala se trenzan las relaciones entre esos murmullos que resuenan en el aire para traernos el eco de sus creaciones y una vía sonora de ingreso a su universo personal. La sala Bitácora: huellas de un método se enfoca en la reflexión intelectual, emotiva y creativa presentes en su voz y escritura detrás de escena: guiones con anotaciones en los márgenes, casetes de temas musicales para las bandas sonoras, VHS y fílmicos de referencia, entre otros documentos que dan cuenta de los procesos de trabajo de este gran artista.

Hasta el 26 de marzo. Miércoles a domingo de 14 a 20 horas. Salas de exhibición del segundo piso.

*CCK. Sarmiento 151

_______________________

Las herramientas existen en los gestos de aquello que vuelven posible

Esta exposición colectiva y regional surge de la necesidad de preguntarnos por los modos de poner en común aquello que resulta urgente.

Las curadoras – Guillermina Mongan, Alicia Valente y Leticia Barbeito Andrés – han invitado a ocho colectivas de distintas ciudades argentinas y una de Iquique, Chile, que desde tácticas situadas transfeministas abordan problemáticas socio-medioambientales, antirracistas, migrantes y sexogenéricas activando estrategias gráficas.

El proyecto está compuesto por tres nodos articulados: Vidriera, Exhibición (sala galería) y Activación (sala Norah Borges) del Centro Cultural Borges.

Las distintas acciones, exhibiciones y actividades se podrán visitar, de miércoles a domingos, hasta el sábado 27 de mayo. La entrada es libre y gratuita.

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525

__________________

La fuerza domesticadora de lo pequeño, de Fátima Pecci Carou

El Centro Cultural Borges invita a la muestra La fuerza domesticadora de lo pequeño, una serie de 24 obras en la que la artista Fátima Pecci Carou hace visible situaciones cotidianas, íntimas y únicas, que como madre primeriza, puérpera y creadora atravesó durante los primeros meses de cuidado y crianza de su hijo. Emociones contradictorias, difíciles a veces de aceptar, comprender y transitar. No sólo el universo materno está presente en la obra de Pecci Carou sino también el valiosísimo rol de abuelas y cuidadoras. Las redes de crianza como espacio de contención y acompañamiento y la figura del compañero, ejerciendo amorosamente su paternidad, son algunas de las situaciones registradas por la artista.

La muestra se podrá visitar a partir hasta el 30 de abril próximo, de miércoles a domingos de 14 a 20 h, en la Sala de exposiciones temporarias 1, pabellón II del Centro Cultural Borges, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Entrada: gratuita

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

___________________

La Línea Piensa – Muestra 119: Adriana Gibello – Ana Perissé

El Centro Cultural Borges y la Fundación Luis Felipe Noé invitan a la inauguración de la muestra La persistencia del instante, de Adriana Gibello y Ana Perissé. La exposición se compone de dos grandes núcleos, uno de cada artista.

La muestra forma parte de La Línea Piensa, un proyecto creado por Luis Félipe Noé y Eduardo Stupía destinado a visibilizar a los artistas del dibujo de nuestro país.

Se puede visitar de miércoles a domingo de 14 a 20 h hasta el 30 de abril de 2023.

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

___________________

Reveladas. Fotografías y temporalidades por Marisa Bonzón

EL Centro Cultural Borges del Ministerio de Cultura de la Nación invita a la inauguración de la muestra de fotografías blanco y negro de Marisa Bonzón. Un homenaje fotográfico a mujeres anónimas en el marco del 8M y el mes de la mujer. Con Reveladas, el Borges inicia la temporada 2023 de exposiciones en su Fotogalería.

Bonzón se convierte en flâneuse, para conquistar el espacio público, a través de la mirada reflexiva de una mujer que al caminar revela recorridos metafóricos y reales. Imágenes callejeras y espontáneas reunidas durante diez años por la artista, celebradas en el libro Reveladas y resignificadas en esta muestra. Mujeres en la ciudad, melancólicas, alegres, distantes, unidas o en soledad. Fotografías blanco y negro, con aromas y ritmos, que emergen de la experiencia cotidiana y corporal, para repensar la cambiante y dinámica categoría “mujeres”.

La exposición tiene curaduría de Pía Dalesson y se podrá visitar de miércoles a domingo de 14 a 20 h en la fotogalería del primer piso hasta el mes de mayo. La entrada es gratuita.

*CC Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

__________________

Nómade, la nueva exposición del Museo Nacional del Cabildo

Puede visitarse de miércoles a domingos de 10.30 a 18, con entrada libre y gratuita, en el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo.

El Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo inaugura Nómade, una nueva exposición que recorre en clave feminista la prolífica obra de Léonie Matthis (Troyes, Francia, 1883 -Turdera, Argentina, 1952).

Con la curaduría de Jimena Ferreiro, la asistencia curatorial de Florencia Baliña y María Laura Pérez Veronesi, y el acompañamiento del equipo del Museo del Cabildo y la dirección nacional de Museos, la exhibición reúne un conjunto de pinturas, grabados, dibujos, bocetos, fotografías y documentos provenientes del acervo familiar y de las colecciones del Museo Nacional del Cabildo y del Museo Histórico Cornelio de Saavedra.

Hasta el 26 de marzo de 2023.

*Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo, Bolívar 65, C. A. B. A.

____________

Rostros del crimen

La exposición se compone de una serie de retratos de autores argentinos del policial y el género negro que podrán encontrarse en las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh y en la Plaza del Lector Rayuela.

Mediante estos rostros, la muestra se propone entender la narrativa policial y de género como un modo de pensar la actualidad y reconocer a sus autoras y autores como observadores críticos de la misma. El escenario de la Biblioteca Nacional resulta ser el encuadre adecuado, puesto que los crímenes de papel encuentran aquí su lugar natural de acogimiento.

La muestra fotográfica organizada por la Biblioteca Nacional fue ideada por Damián Vives bajo la lente de Alejandro Meter y la coordinación de Nicolás Ferraro.

La muestra se puede visitar en las salas María Elena Walsh y Leopoldo Lugones y en la Plaza del Lector Rayuela de la Biblioteca Nacional hasta el 31 de marzo de 2023 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502, C. A. B. A.

___________________

Mes de la mujer en los MuseosBA

Durante el mes de marzo, los museos ofrecen una programación vinculada al Día Internacional de la Mujer, protagonizada exclusivamente por artistas mujeres. Habrá visitas guiadas, recorridos, lecturas, ferias, talleres, charlas y exhibiciones en el Museo del Cine, Buenos Aires Museo, Museo de Arte Popular, Museo Larreta y Museo Sívori.

En el Buenos Aires Museo, el viernes 17, 24 y 31 y miércoles 22 y 29 de marzo a las 16, se realizará la Visita guiada Mujeres de todos los tiempos.

______________

Mes de la Mujer en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Durante este mes, el Moderno propone conocer artistas mujeres que nos inspiran. Sus trabajos nos recuerdan la importancia de reconocer y apoyar a las mujeres artistas cuyas voces y talentos contribuyen a enriquecer la cultura y la comunidad.

Recorridos educativos y para familias, talleres, lanzamiento de Cuadernos del Moderno, Homenaje a Elda Cerrato, muestras. Actividades gratuitas orientadas al público general. VER AGENDA COMPLETA

El museo se puede visitar: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h / Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h / Martes: cerrado. / Miércoles: entrada gratuita para público general. Entrada general: $50 para visitantes residentes en Argentina. Reserva de entradas en museomoderno.org.

*Avenida San Juan 350, San Telmo.

__________________

La obediencia

El MARQ, Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de Arquitectos, Ciudad de Buenos Aires, presenta “La Obediencia”, muestra de obras sobre pared de Guigui Kohon, curada por Alejandra Roux, en el marco de Territorio G (curadora general Laura Leyt) en las salas del Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de Arquitectos.MARQ.

INAUGURACIÓN: Martes 14 de marzo de 2023, de 19:00 hs a 21:30 hs. Podrá visitarse hasta el 14 de abril de lunes a viernes, de 13:00 a 19:00 Hs.

* Torre del Museo de Arquitectura y Diseño. Av. del Libertador 999 (esquina Av. Callao), 1er Piso, Ciudad de Buenos Aires.

_________________

Josefina Robirosa en el MACBA

En la exposición “Línea y vibración” el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) reúne obras de Josefina Robirosa del período 1967-1973, en el que la artista explora las relaciones entre figura y geometría, dando vida a pinturas rebosantes de color, con líneas paralelas irregulares que insinúan siluetas, personajes o situaciones. En diálogo con las pinturas de Robirosa, pueden verse también obras de la colección MACBA pertenecientes a artistas como Marta Minujín, Elda Cerrato, María Martorell y Verónica Di Toro, entre otras. Con curaduría de Rodrigo Alonso, la muestra podrá visitarse hasta el 25 de junio. Más info: museomacba.org

De lunes a domingo de 12 a 19 h (martes cerrado). Entrada general: $700 (miércoles $400)

*MACBA, Av. San Juan 328, San Telmo.

_____________________

Muestra de Miguel Ángel Lens

Miguel Ángel Lens - La poesía está en la calle, muestra que indaga sobre la ecléctica obra de Lens, poeta y artista visual vinculado a los colectivos gays y anarquistas de la Ciudad de Buenos Aires, donde nació y murió, puede verse en MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes, con curaduría de Francisco Lemus y Mariano López Seoane.

Activista intermitente desde finales de la última dictadura militar, cultor de una versión personal del inconformismo anarquista y flâneur que recorría de manera incesante las calles del centro de Buenos Aires, Lens desarrolló un imaginario artístico y poético en el que se entrecruzan el collage y el dibujo con el repertorio de gustos y experiencias que ofrecía la disidencia sexual de esos años.

En las 50 obras de Lens que se exhiben -poemas que son dibujos y dibujos que son poemas- se puede ver un compromiso sostenido con la vida de aventuras que ofrecía el yire, en la que los gays elegían el placer por lo desconocido antes que las promesas de la vida conyugal. La calle fue su destino, sí, pero también el origen de mucha de su poesía y el punto de llegada de su trabajo.

De martes a domingos, de 11 a 18 horas. Hasta el 14 de mayo. Entrada Gratuita.

*MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo - Sede Hotel de Inmigrantes. Sala de Proyectos, 2do Piso. Av. Antártida Argentina 1335, CABA.

________________________

Mariano Pagés (1922-2009). Una vida por la escultura

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta la muestra Mariano Pagés (1922-2009). Una vida por la escultura, organizado por Museos BA. La inauguración será el jueves 30 de marzo a las 18. La exposición recorre su producción entre los años 1970-2004, donde se han seleccionado obras fundidas en bronce y tallas en madera que brindan al espectador un panorama de la gran obra del célebre y talentoso escultor argentino.

Sus temas abordados fueron la mujer, la maternidad, grandes personalidades de la cultura y la mitología, entre otros. Fue un trabajador incansable en el campo del arte no solo como artista galardonado en repetidas ocasiones por su magnífica labor y aporte a la escultura argentina sino también por su legado en educación como profesor en las Escuelas de Bellas Artes de Buenos Aires, Mendoza y San Juan.

La exhibición podrá visitarse desde el 31 de marzo, lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas y sábado, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

*Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644

___________________

Antonio Massa. Un obrero de la fotografía

La fotogalería inaugura una exposición dedicada al autor de la emblemática fotografía de Pugliese y el Polaco Goyeneche que, a modo de estampita, protege todos los escenarios de Buenos Aires. Además, Antonio Massa retrató la intimidad de Sandro, logró captar la sonrisa de un joven Charly García y realizó la primera foto de estudio de Soda Stereo, entre muchísimas otras imágenes de la escena musical argentina a lo largo de las décadas y de géneros como el tango, el folclore, la música popular, el pop, el rock y la música urbana contemporánea, que podrán verse en esta extensa muestra que se presenta en el marco de la celebración de los 60 años del Estudio Massa, integrado por tres generaciones de fotógrafos y con uno de los más archivos más importantes del país.

Hasta el 26 de marzo de 2023. Martes a domingos de 14 a 20 horas. Entrada libre

*Fotogalería y Hall Alfredo Alcón (primer piso). Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530), C. A. B. A.

___________________________________

Hernán Marina: Naturaleza moderna + Juan José Olavarría: La morcilla de oro

El 15 de marzo la galería Herlitzka & Co. inaugura Naturaleza moderna, exhibición de Hernán Marina que reúne una serie de grandes pinturas, la mayoría nunca antes exhibidas. El artista, que por primera vez incursiona en la pintura de manera formal, nos sumerge en una naturaleza hipnótica. Surgida en un momento crítico durante la pandemia, la serie nació de la necesidad del artista de “volver a lo más esencial”. El deseo de contemplar nuevamente la tierra, las estaciones del año con sus cambios, el color que habita en la naturaleza. “Situaciones vibrantes que sentí que se enlazaban con mi deseo”, cuenta el artista.

Empezó fotografiando las plantas de su casa y haciéndose autorretratos. El proceso secuencial incluyó fotos, composiciones y bocetos digitales, para luego dar el salto a pinturas de gran formato que condensan la vida en primer plano. Con líneas limpias y colores intensos, Marina crea paisajes donde la naturaleza prevalece sobre la imagen humana: el sujeto se desvanece ante la maravilla.

La morcilla de oro, exhibición de Juan José Olavarría, despliega una instalación pictórica donde vincula la historia de Venezuela con la de nuestro país. La ambientación remite a una sala recoleta de museo, ahora llena de pinturas hechas con láminas de oro, que representan imágenes de comidas típicas de nuestro país donde la carne –cortada como cuerpo eviscerado— es clave. El artista desplegó una gran fiambrería. “Estoy adentro de la galería, sólo un espacio comercial, mostrando cómo se venden chorizos. La historia del arte se hace en otras partes”, señala Olavarría.

Artista multidisciplinario, activista comunitario, investigador sobre historia política, Olavarría investiga en bibliotecas y en la propia arena política. Hace textiles, performances, fotografía, video, dibujos, instalaciones. Desde hace 25 años realiza investigaciones de historia política en América Latina. Indagó en temáticas tales como la violencia política, la situación en fronteras con focos violentos (como la de Venezuela y Colombia en 2007), salud mental y discapacidad, entre otros temas.

Las pinturas de cerdos, lechones, pollos, cortes de ganado vacuno, picadas como mandalas y ácidos diagramas de animales transforma la solemnidad de un museo en un ámbito mundano, precario, de violencia latente.

Desde el 15 de marzo hasta el 10 de mayo de 2023. Días y horarios: lunes a viernes de 11:30 a 19 hs.

* Herlitzka & Co. Libertad 1630

_________________

Premio Adquisición de Artes Visuales 8M. Tercera edición

El Premio Adquisición de Artes Visuales 8M presenta su tercera edición. Este concurso anual, instaurado en 2021, tiene por objetivo sostener una política de adquisición de obras de arte basada en la necesidad de revertir la conformación patriarcal del patrimonio cultural nacional y contribuir a disminuir la disparidad de género en la conformación de las colecciones públicas.

La exhibición presenta obras de más de 70 artistas de todo el país y puede verse en las salas del séptimo piso del Centro Cultural Kirchner. Destinada exclusivamente a artistas mujeres, lesbianas, travestis y trans con el propósito de visibilizar estas subjetividades en nuestra sociedad, la selección resguarda asimismo una amplia presencia federal, así como la pluralidad de propuestas y lenguajes artísticos.

Las piezas premiadas serán adquiridas por el Ministerio de Cultura para formar parte del patrimonio de la colección de arte del Palais de Glace - Palacio Nacional de las Artes.

El concurso es impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural.

La exhibición puede visitarse de miércoles a domingos de 14 a 20 h. La actividad es gratuita y no requiere reserva previa de entradas. Hasta el 14 de mayo

*Centro Cultural Kirchner. Séptimo piso. Sarmiento 151

_____________

El cuerpo es Avant Garde

Es la segunda exhibición de Sofía Quirno en Hache, con curaduría de Laura Hakel. Se compone de un conjunto de pinturas de gran escala, esculturas y animaciones que revisitan las relaciones entre el cuerpo, el tiempo y el deseo.

Frases y percepciones recogidas al transitar por la calle en el día a día, collages pintados provenientes de cuadernos en los que la artista trabaja hace más de doce años, y composiciones fragmentadas con referencias a tajos, huevos y ciclos, plantean en la muestra preguntas sobre cómo se programa y cómo se reprograma la autopercepción de un cuerpo en relación a su capacidad de gestar. En otras palabras, El cuerpo es Avant Garde, explora promesas, incomodidades, libertades y frustraciones en torno a cómo se moldean la subjetividad, la imaginación y las expectativas sobre el tiempo reproductivo de un cuerpo.

Lunes a viernes de 14 a 19 h. Otros horarios con cita previa.

*Hache. Loyola 32, Villa Crespo, Buenos Aires. www.hachegaleria.com / info@hachegaleria.com

__________________

Horacio Quiroga. Del banquete a la selva. Fotos de una vida en Pinamar

La muestra itinerante organizada por la Biblioteca Nacional exhibe fotografías tomadas por el escritor Horacio Quiroga (Salto, Uruguay, 1878–Buenos Aires, 1937) durante su estadía en la selva misionera.

Quiroga llegó a la selva misionera como fotógrafo, acompañando a Leopoldo Lugones en un relevamiento de las ruinas jesuíticas. Poco después y fascinado por el paisaje de la selva, adquirió varias hectáreas cerca de San Ignacio y se estableció con su familia en el lugar que sería su laboratorio literario y fotográfico. El sitio es la ambientación de Cuentos de la selva.

El escritor vivió allí entre 1909 y 1916 con su primera esposa, Ana María Cirés, en una amplia casona construida con sus propias manos, y entre 1932 y 1936 con María Elena Bravo, su segunda esposa.

Este fondo fotográfico fue ingresado sin firma de autor ya que se presume que las tomas fueron realizadas por el propio Horacio Quiroga y también por su primera esposa, pero ante la falta de certeza absoluta se exponen bajo la denominación “Fotógrafo no identificado”.

Hasta el 29 de marzo de lunes a viernes de 9 a 13 hs. y de 15 a 18:30 hs. Sábados de 9 a 13 hs. Entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Popular Manuel Belgrano. De las Medusas 1230, Pinamar.

_________________________________

Nora Iniesta

La destacada artista plástica Nora Iniesta brindará una charla abierta y gratuita, donde presentará algunas de sus publicaciones junto a diversas obras de su autoría. Estará acompañada de la galerista Florencia Torres Barthe. Sábado 1° de abril a las 17 hs.

* Galería Torres Barthe, arte contemporáneo. San Pedro 4949

_______________

Actividades en el Museo Moderno

-RECORRIDO ACCESIBLE POR CRIATURAS MONOCROMAS. Actividad adaptada para personas con discapacidad visual y baja visión

Vení a conocer las criaturas monocromas que habitan en dos de las salas del Moderno. Te proponemos reconocer texturas y figuras a través de los sentidos, para construir colaborativamente un relato que nos acerque a las obras de Florencia Sadir en la exposición Ofrenda al sol y de Eduardo Basualdo en la muestra Pupila. ¡Te esperamos!

Domingo 26 de marzo, a las 16 h

Recorrido presencial. Orientado al público general. Este recorrido cuenta con adaptaciones para personas con discapacidad visual. Capacidad limitada. Actividad gratuita con inscripción previa AQUÍ

-ENTRE EL MUSEO Y LAS AULAS. Amplificar la visita con tecnologías digitales

Las tecnologías digitales ofrecen múltiples oportunidades para la expresión, creación y socialización. ¿Qué herramientas, recursos y dinámicas podemos utilizar para complementar y retomar la experiencia de la visita al museo? Desde el área de Instituciones educativas, nos proponemos imaginar experiencias pedagógicas a partir de recursos narrativos, creativos y comunicacionales propios de la cultura digital.

Jueves 30 de marzo, a las 17 h

Encuentro presencial. Orientado a docentes de nivel inicial y primario. Capacidad limitada. Se entregan certificados de asistencia. Actividad gratuita con inscripción previa AQUÍ

-TRAMA. Taller anual de experimentación artística para adultos

Trama es el nuevo taller anual de arte para adultos del Museo Moderno, un laboratorio de creación sensible y aprendizaje mutuo. En este espacio indagamos en las exhibiciones del museo, en sus artistas y en las diversas prácticas artísticas contemporáneas. Cada participante transita y explora su creatividad, construyendo en comunidad un entramado desde el propio hacer. No requiere conocimientos previos.

A partir del viernes 31 de marzo, todos los viernes, de 17 a 19 h

Orientado a adultos. Sala Supervielle (1er piso) – Actividad presencial con inscripción previa AQUI

*Museo Moderno. Av. San Juan 350 (CABA)

____________________

Salvador Costanzo. Abstracción poética

Una exposición para ver en el Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644). A un año del fallecimiento del consagrado artista plástico, la muestra presenta una selección de su producción artística, marcada por la creación plástica transmitida sobre diversos soportes y técnicas, fruto de su alma inquieta y exploradora. El equilibrio, la geometría, la abstracción y los contrastes lumínicos son algunos capítulos de la poética de su obra. Acompañan este recorrido sensorial y poético una selección de artistas visuales que transitaron junto a él diversas etapas de su vida. La muestra podrá visitarse los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

_______________

Tres exhibiciones para recorrer en el Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori

Los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis. Las exposiciones son:

● Julio Paz. Narrativa y legado de un imaginario infinito: muestra dedicada al artista que consta de 12 obras de gran formato donadas por el Centro de Studi de Julio Paz en Milán y obras de la colección del museo.

● Salón Manuel Belgrano: se presentan las obras premiadas de la edición 66, 65 y 64 del certamen que premia a artistas argentinos de diversas disciplinas fomentando la trayectoria, la continuidad y la práctica en el arte.

● Salón de Arte Textil: se presentan las obras premiadas de la edición 27 y 26 de uno de los más importantes estímulos a la labor de artistas textiles de todo el país.

_______________

Julián Matta: El viejo arte de adjetivar

Una exhibición individual de pinturas en gran formato del artista chaqueño Julián Matta, con la curaduría de la mexicana Tania Puente.

En su composición y montaje, las pinturas que se muestran en El viejo arte de adjetivar se enuncian como imaginarios íntimos y afectivos, en los que la complejidad de las emociones se resuelve en formas violentas, veloces e irreductiblemente tiernas. El cuerpo de las imágenes, a base de pinturas de látex y en aerosol de dos colores, demandó mucho del cuerpo de quien las pintó: las manos de Julián se resquebrajaron y su ritmo para pintar tuvo que plegarse a los tiempos de secado casi inmediatos de los materiales. Y en esa misma negociación, acordaron elaborar ideas en lo pictórico, y la pintura, en las ideas. A esto, hay que sumar los sentimientos. No por nada los adjetivos son las palabras con las que se suele hablar de los sentimientos porque, al igual que la pintura, tampoco se les puede aprisionar.

La muestra podrá visitarte viernes y sábado de 17 a 20hs

*Media Galería. Luis María Drago 304, CABA.

___________________

Imprenteros. Presentación del libro e inauguración de la muestra

El jueves 30 de marzo a las 18.30, el área de IDEAS de la CNB invita a la inauguración de la exposición Imprenteros, de Lorena Vega y hnos, que se podrá ver en el tercer piso de la Casa hasta el 30 de abril. En el marco de la inauguración, se llevará adelante la presentación del libro Imprenteros, de Lorena Vega y hnos que contará con la participación de Lorena Vega, Sergio Vega, Federico Vega y César Capasso, junto a Rafael Spregelburd y Gabriel Spregelburd como invitados. La charla estará moderada por Galia Moldavsky y habrá música en vivo a cargo de Andrés Buchbinder.

Imprenteros de Lorena Vega y hnos recrea el interior de una imprenta pequeña y artesanal. Mantiene relación directa con la pieza teatral Imprenteros, escrita y dirigida por Lorena Vega desde 2018. Cuatro años después, la dramaturga publica el libro homónimo: su dinámica narrativa remite a la continuidad del proceso de impresión de las máquinas encendidas, del papel impreso a cada momento. La cadencia del oficio imprentero y los vínculos familiares a través del trabajo. La exposición incluye archivo fotográfico y documental; elementos que remiten al taller de una imprenta. Esta muestra reverbera la pieza teatral en una sala expositiva para dar continuidad escénica a la narración de la obra.

El libro fue declarado de “Interés cultural” por el Ministerio de Cultura de la Nación y cuenta con el apoyo de Mecenazgo, Fundación Santander, Proteatro, Instituto Nacional del Teatro, Fondo Nacional de las Artes, Universidad Nacional de San Martín.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

____________________

Buenos Aires en imágenes, del río a la ciudad

Muestra en el Museo Histórico Saavedra. El museo puede visitarse los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

_____________

ARDER en lo que ya ardiendo ardía. Territorios de la poesía argentina

Una instalación que despliega un recorrido a través de los territorios de la poesía argentina. Cruzando épocas, regiones y entonaciones, mes a mes la puesta desarrolla un crecimiento constante e incorpora voces, armonías y nuevos acordes.

Se puede visitar hasta el 30 de junio de lunes a viernes de 14 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

*Museo del libro y de la lengua. Las Heras 2555

________________

Bemberg, las ideas hay que vivirlas

Una exhibición en conmemoración al centenario del nacimiento de la guionista y realizadora María Luisa Bemberg en el Museo del Cine Pablo C. Ducrós Hicken (ubicado en Caffarena 51). La muestra está dedicada a una referente en la historia del cine y exhibe buena parte del acervo que ella donó al Museo. Una colección de retratos de la vida de la cineasta, fotografías de rodajes y proyecciones que dan cuenta de su obra. Además de las imágenes seleccionadas de su filmografía se exhiben afiches nacionales y extranjeros de sus películas y del festival “La mujer y el cine”, que promovió junto a otras importantes mujeres dedicadas al cine nacional, y viñetas de reconocidos humoristas como Landrú y Roberto Fontanarrosa. La exhibición podrá visitarse lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábado, domingos y feriados de 11 a 20 h. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación, y menores de 12 años: entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

_________________

Materiales Seoane. Entre Galicia y Argentina

Muestra gratuita en el Museo Larreta. Dedicada al artista argentino-gallego Luis Seoane, la exhibición propone un recorrido por su trayectoria y cuenta con más de noventa objetos y obras originales que incluyen óleos, cerámicas, grabados, revistas, libros y materiales de archivo. Está dividida en cuatro bloques temáticos, proponiendo un recorrido que invita a descubrir la polifacética obra de Luis Seoane. Ingreso por Av. Juramento 2291.

_______________

FIGURITAS. Apariciones futboleras en el arte argentino

Curada por Jesu Antuña, Joaquín Barrera y Marcos Krämer. Se podrá visitar hasta el 2 de abril de 2023.

¿Cómo se vincula el fútbol con las artes visuales?, ¿cómo opera ese cruce de lo popular desde la tragedia, lo sagrado y la exacerbación de las pasiones?, ¿cuál es la relación entre la imagen del ídolo futbolístico y la construcción de la celebridad, la fama y el estrellato?, ¿cuánto soportan los cuerpos de los deportistas, qué expresan, qué cuentan, qué reflejan, qué ocultan?, ¿cómo se manifiesta la mirada pública sobre ellos?, ¿qué imaginería se reproduce a su alrededor? A través de fotografías, instalaciones, pinturas, esculturas, site specific y videos de más de cuarenta artistas, esta exposición se propone abrir estos interrogantes en una discusión que tiene como eje las contradicciones del deporte más amado por las y los argentinxs, en el que convergen los sentimientos populares, los capitales económicos y las identificaciones culturales.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, C. A. B. A.

____________________

Muestras visuales en El Cultural San Martín

Acceso libre y gratuito de jueves a domingos de 15 a 21.

-El horizonte es un bosque, de Maru Fernández, estará en el Entresuelo del espacio. Esta muestra planteará deconstruir la búsqueda de un panorama como espacio de calma y comodidad.

-La era del peluche, de Gerónimo Araquistain, en el Hall AB del espacio, va a proponer un análisis acerca de la significación de la baraja española en nuestra sociedad. La textura pop que el peluche le otorga a la obra será un intento de reconfigurar el presente a partir de la alteración de símbolos del pasado que siguen siendo cotidianos. En esta muestra, para Araquistain los naipes no son un juego. Son, por el contrario, el motivo de una relación entre el objeto nacido en Europa que, desde hace años, forma parte de nuestro cotidiano. En su obra invita a repensar sobre esos naipes cargados de imágenes de reyes, caballeros, espadas, oros, bastos y copas que corresponden a la iconografía europea y no a nuestro ser cultural.

-Neurouniversos por Merysun, de la periodista y científica social autista Marisol San Román, se encontrará en el Hall de la Sala Muiño. Esta muestra develará una búsqueda de la artista que reside en expandir sus ideales, proyectos y formas de ver el mundo, como los de otras personas con discapacidad. La exposición es, de esta manera, un reconocimiento a quienes viven en su propio mundo. Se trata de una forma de aprender acerca de las problemáticas, beneficios y dudas en torno al autismo y otras condiciones. Las obras expuestas fueron realizadas por Merysun (Marisol San Román) durante diferentes crisis sensoriales. De acuerdo a ella, se trató de un camino de liberación: allí la creatividad habilitó una vía de escape a situaciones desagradables y una manera de canalizar la información frente a nuevos conocimientos.

- Iluminación, de Iara Freiberg. Hija de padres argentinos, la artista Iara Freiberg nació en San Pablo. Su trabajo se desarrolló en Brasil y seguramente de ahí proviene el interés por una arquitectura modernista y el espacio público que refleja en la mayoría de sus obras. Las pinturas ilustran una arquitectura despojada, monumental, silenciosa. Los dibujos, en cambio, se centran en los detalles, rincones, pasillos y escaleras. Sus fotografías nos muestran espacios ásperos y solitarios. El uso de la proyección de formas tridimensionales en las intervenciones es recurrente y le permite generar un diálogo entre el espacio elegido y una imagen percibida, virtual.

- Alternativas, de Mariana Luz Torrecillas, Chozy - J.Castellano, Agustín de la Torre y Azul Liwski.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, C. A. B. A.

_______________

Mujer y Memoria

En el aniversario de los 40 años de la democracia el Fondo Nacional de las Artes (FNA) refuerza su propuesta de cada año que busca tender puentes entre las temáticas del mes de marzo: Mujer y Memoria. Las actividades tendrán lugar en la Casa de la Cultura del FNA y constan de dos etapas. En primer lugar una muestra que se inaugura el 16 de marzo, cuyo criterio curatorial será Mujer, Memoria y Malvinas. En segundo lugar, durante el fin de semana del 31 de marzo, 1 y 2 de abril, se llevará a cabo una maratón de actividades interdisciplinarias. Entre ellas habrá mesas literarias, música, teatro y proyección de cortometrajes.

*Casa de la Cultura del FNA. Rufino de Elizalde 2831

_________________

El Recoleta inaugura cuatro muestras de visuales en el marco de la campaña 8 M

Las exhibiciones forman parte de la programación de 8 M, una campaña que celebra la potencia de los vínculos intergeneracionales entre mujeres. Las muestras se pueden visitar de martes a viernes de 13.30 a 22, y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22. No hace falta reservar entrada.

-Uruguay Connection. Salas 3, 4 y 5.

Uruguay Connection reúne 54 obras de once artistas contemporáneos en una muestra colectiva, y parcialmente panorámica, del arte actual uruguayo. Con la curaduría de Eugenia Garay Basualdo, la exposición propone variantes estilísticas que, en ciertos casos, derivan de la tradición, como las marinas o la abstracción geométrica, y en otros, responden a tópicos vigentes como las diversidades de géneros, el comportamiento físico del cuerpo, el uso del tiempo personal, y el fútbol, como no podía ser de otra manera.

-El tiempo que vives es más fuerte que tú. Sala 7

El tiempo que vives es más fuerte que tú es una instalación audiovisual realizada a partir de investigaciones sobre el tema del cuerpo como territorio y práctica de reflexión política, civil y estética. Esta obra se inspira libremente en el antiguo cuento “Moralidad del ciego y del tullido”, de André de La Vigne (1470-1526), que el artista reelabora con una personal composición fílmica, filmada con realizadores locales y la colaboración de Walter Lo Votrico y Sergio Sotelo, dos actores con discapacidad visual y motora en su primera experiencia.

El proyecto fue ganador en 2019 del PREMIO PARA EL ARTE ITALIA ARGENTINA. Esta muestra cuenta con el apoyo del Instituto Italiano di Cultura de Buenos Aires. Artista: Martín Errichiello

-Pura gráfica. Sala L

Pura gráfica es una exposición colectiva de impresorxs artesanales y diseñadorxs gráficxs que utilizan técnicas tradicionales de impresión manual como lenguaje visual: impresión plana, letterpress, serigrafía, xilografía y otras técnicas gráficas artesanales. Ofrece un acercamiento al oficio gráfico desde la profesión actual del diseño, con una mirada renovada sobre prácticas ya transitadas. Reúne obras de diseñadorxs que imprimen e impresorxs que diseñan.

A través de la exhibición de impresos, copias y originales de impresión, materiales y herramientas de producción, se buscan los cruces entre la formación actual de diseñadorxs en Comunicación Visual, con marco en la Universidad Nacional de Lanús, y las prácticas reales que recuperan la historia del oficio.

Presentada por la cátedra de Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Nacional de Lanús. Curadores: Andrea Gergich y Juan Lo Bianco

-Pirámide circular. Sala 8

En esta instalación, Cristian Turdera indaga e investiga la aparición de personajes mágicos pseudo neo-chamánicos. Su propuesta recrea un ámbito de culto con personajes mito-poéticos contemporáneos como una figura madre totémica, deidades que la rodean y tutelan este santuario propio y devocional. La obra es acompañada por la música de Dësastrë. Curador: Daniel Fischer

*CC Recoleta. Junín 1930

______________________

Papeles y cerámicas de Picasso, en el Bellas Artes

A cincuenta años de la muerte del artista español Pablo Picasso (Málaga, 1881-Mougins, Francia, 1973), el Museo Nacional de Bellas Artes se suma a las exposiciones internacionales en torno a esta conmemoración, con la muestra “Picasso en el patrimonio del Museo”, que, desde el 28 de marzo, reunirá en la sala 33 más de 30 papeles y cerámicas de su autoría que integran la colección.

La exposición, con curaduría de Paola Melgarejo, investigadora del Museo, recorre temas típicos del artista, a partir de las diversas técnicas que abordó.

Las obras en exhibición, datadas entre 1905-1959, incluyen grabados, dibujos y cerámicas realizados desde su etapa de juventud, entre los que hay retratos de las mujeres importantes de su vida o escenas en su atelier, y también piezas que muestran su interés por la situación política de entreguerras y la representación de animales fantásticos, con los que se identificó y que hoy son símbolos picassianos universalmente reconocibles.

“Picasso en el patrimonio del Museo” podrá visitarse hasta el 18 de junio de 2023 en la sala 33 del primer piso del Museo, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

________________________

Exposición de Kimonos en el Jardín Japonés

Un recorrido de muchísima sofisticación, distinción y calidad... Kimonos de boda, de gala, de niños, Yukata(tela algodón para verano)y los clásicos Tomesode de mujeres casadas y Furisode de mujeres solteras. Además accesorios como los Obi, faja ancha de tela fuerte para sujetar el kimono y Zori calzado típico.

En el salón Tokyo del primer piso del edificio principal hasta el 9 de abril de 10 a 18:30 hs.

Entrada general de 690 pesos, menores de 12 y mayores de 65 años es gratuito. Podés adquirirlas online desde nuestra página http://www.shop.jardinjapones.org.ar de lunes a viernes. Sábados, domingos y feriados se adquieren directamente en puerta.

Para más información al whatsapp de informes al 1122572130 sólo por mensajes / informes@jardinjapones.org.ar / http://www.jardinjapones.org.ar

*Jardín Japonés. Av. Berro y Av. Casares

__________________

Dibujos antiguos de maestros italianos, en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes inaugura el próximo martes 28 de marzo, a las 19, la exhibición temporaria “Papeles antiguos. Dibujos italianos del Museo Nacional de Bellas Artes”, curada por el especialista Ángel Navarro, que presenta más de un centenar de obras de grandes maestros italianos de los siglos XVI al XVIII, pertenecientes a la colección Bayley, un valioso conjunto adquirido en 1906 por el primer director del Museo, Eduardo Schiaffino.

Compuesto por casi seiscientos dibujos, el catálogo conformado por el escritor y coleccionista inglés John Whitcomb Bayley (1787-1869) incluía nombres de artistas notables, con una gran mayoría de piezas atribuidas a autores italianos y otras de las escuelas flamenca, holandesa, francesa, inglesa y española. En 1906, durante su campaña de compras para ampliar y enriquecer el patrimonio institucional, Schiaffino adquirió la colección completa en Roma, que ingresó al Museo un año después.

La exposición de 112 piezas, que se despliega en las salas 37 a 40 del primer piso, está organizada en once núcleos temáticos, a partir de las escuelas surgidas en distintas regiones italianas, como Roma, Florencia, Parma, Venecia, Bolonia, Lombardía, Génova, Piamonte, Nápoles y Sicilia. Además, en el apartado “Copias excelsas”, se exhiben trabajos que en la colección Bayley aparecían atribuidos a Rafael, Miguel Ángel o Leonardo, que a principios del siglo XX funcionaron como las primeras imágenes de estos grandes maestros que los estudiantes y artistas argentinos podían observar.

Como complemento de este proyecto de investigación y de la muestra “Papeles antiguos”, el Museo editará un amplio catálogo razonado de la colección Bayley, de próxima publicación.

Hasta el 18 de junio de 2023, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

________________

Muestras en el Museo Moderno

- Cuerpos Contacto, otra de las exposiciones actuales, integrada por obras del patrimonio del museo y producciones de artistas invitados de gran trayectoria. Esta muestra traza un recorrido desde los años sesenta hasta el presente para pensar el cuerpo desde la diversidad, con todas sus identidades y géneros. En este recorrido, las luchas del movimiento de liberación sexual dieron visibilidad al cuerpo como territorio de placer y disputa. La relación del arte con la amistad, la música, la fiesta y la vestimenta fue clave en la ciudad de Buenos Aires para la manifestación plural de las diversas identidades y géneros sexuales y las distintas formas de vida. La exposición cuenta con obras de Marie Louise Alemann, Mercedes Azpilicueta, Básica T.V., Elba Bairon, Rodolfo Bulacio, Delia Cancela, Comparsa Drag, Jimena Croceri, Alicia D´Amico, Sergio De Loof, Marga Fuentes, Gambas al ajillo, Edgardo Giménez, Alberto Goldestein, Guillermo González Ruiz, Pompi Gutnisky, Roberto Jacoby, Alejandro Kuropatwa, David Lamelas, Liliana Maresca, Pablo Mesejean, Marta Minujín, La Organización Negra, Martha Peluffo, Dalila Puzzovio, Kiwi Sainz, Oscar Smoje, Aldo Sessa, Julieta Steimberg y Juan Stoppani. (Hasta el 25 de abril)

Información sobre entradas, días y horarios para visitar el museo, en la web .

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

______________

“Alejandra Pizarnik. Entre la imagen y la palabra”, en la Biblioteca Nacional

A cincuenta años de la muerte de Alejandra Pizarnik, la Biblioteca Nacional propone una exhibición de manuscritos, dibujos y otras pertenencias que muestran algunas de las facetas menos conocidas de una de las poetas argentinas más rupturistas del siglo XX.

Para celebrar su figura a cincuenta años de su fallecimiento, se presenta un fondo documental que reproduce el laboratorio de la escritora, como sala de montaje donde se despliegan los materiales que construyeron su obra y principios de su poética. Entre los objetos más relevantes se podrán ver su máquina de escribir, manuscritos, libros subrayados y con notas al margen de sus páginas, cartas originales, dibujos, reproducciones y un cuaderno con anotaciones para sus textos.

El miércoles 29 y el jueves 30 de marzo a las 18 hs. tres especialistas de la obra de la poeta y la curadora de la muestra abordarán distintos aspectos de su legado como cierre de la exposición.

Miércoles 29 de marzo: Anahí Mallol y Gabby De Cicco.

Jueves 30 de marzo: Daniel Link y Evelyn Galiazo (curadora de la muestra). Cierre: Javier Medialdea + wad - live set.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 30 de abril de 2023, de lunes a viernes de 9 a 21 h y sábados y domingos de 12 a 19 h, con entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502, C. A. B. A.

__________

Muestras en el Recoleta

TERRA INCÓGNITA

Renata Schussheim, Emilia de las Carreras, Dana Ferrari, Nazareno Pereyra y Ramiro Quesada Pons. SALA CRONOPIOS

VIRAL MURAL

Artistas: Earth Crusher, Doma, Ale Giorgga, Lu Yorlano, Elliot Tupac, Lacast, Elisa Strada, Fluorencia, Nuria Mora, Tec, Poeta, Malén Pinta, Cabaio, María Noel Silvera, Pum Pum, Unidos Crew, Valeria Calvo, Les soeurs Chevalme, Jorge Macchi y Florencia Aliberti. Curador: Rodrigo Alonso. Diseño de Montaje: Daniel Fischer (Sala 6)

CODIGOLUX

Es una instalación que parte de la investigación del fenómeno cromático de los solsticios y equinoccios que determinan los comienzos y finales de las estaciones. De este modo la sala irá cambiando sutilmente a lo largo del año convirtiéndose en un espacio vivo, tan dinámico y cambiante como las personas que lo habitan.

Horarios del centro: Martes a viernes, de 13.30 a 22 hs. Sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 hs. Las actividades son de carácter gratuito y algunas requerirán inscripción previa. Mirá la programación completa en centroculturalrecoleta.org

::::::::::::::::::::

DANZA

Bolero y Fervor. Hacer de la danza un acto de ardor

El Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, informa que el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín –dirigido por Andrea Chinetti y codirigido por Diego Poblete– reestrena Bolero de Ana María Stekelman y Fervor. Hacer de la danza un acto de ardor de Josefina Gorostiza.

Las funciones se realizarán los sábados 11, 18 y 25 y los domingos 19 y 26 de marzo a las 18.30 horas, y el sábado 8 y el domingo 9 de abril a las 18.30 horas. Duración total del programa: 45 minutos. Entrada gratuita.

*Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

__________________

Social Tango. Un espectáculo de baile

La experiencia de una mujer que afronta el desafío de aprender a bailar es el hilo argumental de Social Tango para invitar a descubrir la danza y su espacio social, la milonga. Doce bailarines y la comunidad del tango cuentan esta historia.

Dirección General Ramón de Oliveira Cezar. Dirección artística y coreográfica: Agustina Videla.

Jueves 30 de marzo, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

*CC Borges. Viamonte 525

________________

Cantata

El Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, informa que Cantata, la obra del coreógrafo italiano Mauro Bigonzetti, interpretada por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, podrá verse nuevamente, con entrada gratuita, el miércoles 29, el jueves 30 y el viernes 31 de marzo a las 20 horas en el Anfiteatro “Eva Perón” del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Lillo), dependiente de la Dirección General de Música.

La obra tiene música original y tradicional de Grupo ASSURD + Enza Pagliara - Enza Alessandra Prestia.

Reservas en www.complejoteatral.gob.ar. Duración: 70 minutos

________________

Amistá

Es una ventana a la intimidad de tres malabaristas de semáforo, aquello que los automovilistas y peatones nunca llegarán a ver en la senda peatonal. La lucha por la supervivencia, la obsesión por el juego, la angustia de no ser y el miedo al fracaso. Y en el otro extremo, la fiesta, la amistad y la complicidad. Es un bascular constante para revelar la otra cara de la moneda, la que no sale en la calle. Una montaña rusa, absurda y delirante para reivindicar el género y llevarlo hacia otros horizontes que nunca tendrán tiempo de existir en 1 minuto de luz roja.

Obra Ganadora del Primer Premio Regional de CABA del Concurso Nacional de Proyectos de Danza 2020 otorgado por el Fondo Nacional de las Artes. Clavas. Guitarra en vivo. Manipulación de todo. Movimiento afectado. Delirios tragicómicos. El backstage de los malabaristas callejeros.

Funciones: viernes de marzo, abril y mayo, 23 hs. Entradas: desde $2000 / Alternativateatral o en boletería. Duración: 60 min. Público: ATP

* El Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA)

__________________

Ballet Folklórico Nacional

El Ballet Folklórico Nacional inicia la Temporada 2023 con el espectáculo Gala Apertura que se realizará los días 25 y 26 de marzo a las 20 h en la sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes.

En este espectáculo la compañía interpretará la obra Cuatro Estaciones Vitale’s de Lito Vitale y el reestreno de la obra Cuando Sale el Sol de Jimena Visetti Herrera y Rodrigo Colomba, con la presentación en vivo del grupo Los Nuñez, como músicos invitados.

Entrada gratuita con previa reserva en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro (hasta dos ubicaciones por persona) disponibles desde el miércoles 22.

*Teatro Nacional Cervantes. Libertad 815

_______________

El lago de los cisnes

Durante la nueva temporada, el Festival Internacional de Ballet volverá a presentar una joya muy especial del ballet clásico: “El lago de los cisnes”.

5 Y 6 DE MAYO – Entradas a la venta por Ticketek

*Teatro Gran Rex. Corrientes 857

_________________

Noestango

Cinco bailarines en búsqueda de reencontrar su identidad artística en el ocaso de la moda del tango. Cinco músicos que se apropian y traen a su presente una música canonizada e intocable. Los une la pregunta de qué hacer hoy con ese legado, del cual solo queda la nostalgia de la otrora música de Buenos Aires y una danza arrasada por la industria cultural.

Lunes de marzo a las 20h. Entradas: $2500 por Alternativa.

*Timbre 4. México 3554

::::::::::

TEATRO

Aven, por Fuerza Bruta

FUERZA BRUTA construyó una nueva sala, la Sala SINPISO, en GEBA. AVEN, un lugar sin piso, es un nuevo show que busca la felicidad. Buscamos ser libres, recrear elementos y efectos de la naturaleza. Una obra lúdica y con una mirada amorosa, que busca recobrar esa belleza que ya nos es extraña y que nos emociona hasta las lágrimas. AVEN será el show más feliz del mundo, y en nuestra casa.

Entradas a la venta en www.ticketflash.com.ar

*GEBA. Julio A. Noble y Figueroa Alcorta

___________________

Tarántulas

Un día muy especial. Una relación particular, en un espacio peculiar entre personas singulares. Nélida y Nelly tejen un vínculo que los enlaza de por vida y los enmaraña hasta convertirse en una rutina que sólo ellos conocen, con un destino del que no se pueden escapar o que sólo ellos podrían desenredar.

De Leandro Airaldo

Sábados 18 y 25 de marzo a las 21:00 horas. ENTRADAS POR ALTERNATIVA TEATRAL o en la boletería del teatro.

*Centro Cultural El Deseo (Saavedra 569, CABA).

____________________

Héctor Alterio presenta A Buenos Aires

A partir del 7 de abril y sólo por 12 únicas funciones Héctor Alterio se presentará en el Teatro Astros con su espectáculo A Buenos Aires comenzando su despedida de los escenarios argentinos.

Sobre la base de una pequeña historia, un viaje de ida y vuelta, Buenos Aires-Madrid-Buenos Aires, el querido Héctor Alterio nos trae de regreso los recuerdos de estos años en la poesía, la música y la emoción. Entre el amor y el humor, una noche de goce con todos los sentidos, de la mano del actor que sabe atravesarnos con su voz inigualable, y la sensibilidad de nuestra música en manos de Juan Esteban Cuacci.

Una comunión/celebración sobre el escenario, con un inmenso Héctor Alterio en este regreso cargado de recuerdos y vivencias en los poemas de Cátulo Castillo y un portavoz de la justicia como León Felipe, entre otros. Una confluencia de talentos afines que se potencian entre sí para regalarnos este encuentro único y esperado.

Este espectáculo cuenta con la dramaturgia de Ángela Bacaicoa, la compañera de vida de Alterio, que relata cómo Héctor con cuarenta años, en 1974, se fue a España para recibir un premio y cuando quiso volver, ya no había aviones de regreso para él.

En A Buenos Aires, Héctor recita tangos, que fue la poesía en la que fue tallado de niño, e irá hilvanando la emoción de todos estos años entre León Felipe, Catulo Castillo, Piazzolla, Horacio Ferrer, Hamlet Lima Quintana y Eladia Blázquez.

Producción: Cipe Fridman y Andrea Stivel

Funciones: Viernes, Sábado y Domingo de Abril a las 20:30 hs.

Localidades a la venta a partir del 1 de marzo en www.teatro-astros.com o en la boletería del teatro. Precios promocionales hasta el 12 de marzo!

*Teatro Astros. Corrientes 746

_________________

Habitación Macbeth

Pompeyo Audivert continúa presentando, en Tercera Temporada Consecutiva, el multipremiado espectáculo unipersonal. Tres Premios Estrella de Mar | Un Premio ACE | Un Premio Luisa Vehil | Un Premio Siripo | Mención Especial como Obra Destacada – Escuela de Espectadores.

Escrita, protagonizada y dirigida por Pompeyo Audivert, a partir de “Macbeth” de W. Shakespeare| Música Original: Claudio Peña.

Funciones: Marzo: Viernes y sábados, 21 hs. + Domingos, 20 hs. | Abril: Viernes, 21 hs; Sábados, 19.30 hs y Domingos, 20 hs.

Entrada: Platea $4000 – Pullman $3200 (Promo Club La Nación 2 x 4000) | Duración: 90 Minutos

*Centro Cultural de la Cooperación- Sala Solidaridad. Av. Corrientes 1543

_________________________

Vassa

Máximo Gorki concibió esta pieza en 1910 y, consumada la revolución rusa, la reescribió por completo. Lo único que mantuvo de la original es el carácter avasallante de Vassa, una mujer que crió una caterva de inútiles a los que pretende controlar y proteger. En esta versión no hay Rusia ni revolución. Hay crisis financiera, inflación y estallido social. Hay una casa y una empresa de las que casi no queda nada, con el padre fundador al borde de la muerte. Y los cambios que Vassa frenó como un dique parecen imposibles de detener.

Versión de Felicitas Kamien, Walter Jakob y Agustín Mendilaharzu. Dirección: Felicitas Kamien

Elenco: Humberto Tortonese, Horacio Marassi, Anabella Bacigalupo, Javier Pedersoli, Mariano Sayavedra, Andrea Nussembaum, Darío Levy, Viviana Vázquez, Rita Gonzalez, Diego Báez Toro

Los martes a las 20.30 horas. Duración: 87 minutos. Platea desde $ 4.500. Localidades a la venta en Plateanet.com y en www.complejotetaral.gob.ar

*Teatro Metropolitan (Avda. Corrientes 1343)

_______________________

Pajarita

Una mujer muere víctima de la indiferencia. Sueña que gana una fortuna y vive la vida de una gran señora. Es como Dorothy en el “Mago de Oz”, como Alicia en “El país de las maravillas”. La acción se da entre el sueño, la vigilia, la vida y la muerte. Pajarita se atreve a soñar de nuevo, sumergiéndose desde una mirada actual, en el mundo y la poética de Roberto Arlt. Se pregunta por el amor y homenajea al teatro argentino.

Funciones: viernes a las 20h hasta el 24 de marzo. Entradas: $2500 estudiantes y jub. $2200 gral./ $2000 pasaporte vecino. Por Alternativa

*Teatro del Pueblo: Lavalle 3636 / Teléfono: 75421752

______________

La calle vacía

Humanidades visualizadas en baldosas blancas y negras. Lo que ocurra detrás de puertas y ventanas imaginarias, será de una realidad contundente. Juan Ferro y Dylan, se conocen, accidentalmente, en la estación de un Metrobus. Dos seres especiales, flotando entre la realidad y la ensoñación, sobreviviendo entre alegrías y pérdidas. Tal vez, la misma existencia se vea interpelada, sin importar tiempo y lugar.

De Hugo Asencio

Sábados 17.30 hs hasta el 1° de abril. Entrada $ 2200 en Alternativa. Duración: 60 minutos. Sala climatizada

*TEATRO EL TINGLADO. Mario Bravo 948 - CABA

___________

Los años

Los años es una coproducción entre Ruhrtriennale, Münchner Kammerspiele, HAU Hebbel Am Ufer, Künstlerhaus Mousonturm y Complejo Teatral de Buenos Aires. Con el apoyo del Goethe-Institut. Cuenta con la actuación de Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Bárbara Massó, Paco Gorriz y Julian Keck; músico en escena: Diego Vainer. Escrita y dirigida por Mariano Pensotti .

Funciones de miércoles a domingos a las 20.30 horas. Valor de las localidades: Platea filas 1 a 10 $ 2.500, filas 11 a 22 $ 2.300; pullman $ 1.900; miércoles $ 1.300. Última función: domingo 23 de abril.

*Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530).

_________________

Libe Brent (El amor quema)

En una familia, dos mujeres de distintas generaciones sostienen el vínculo que las une a pesar de la distancia que las separa. Mandatos familiares que se imponen como estructura y el intento constante y fallido de escaparle a lo heredado.

Una creación de Celeste Pierri, quien dirige y además protagoniza junto a Mónica Walger.

Funciones: domingos de marzo y abril a las 20:30 h. ENTRADAS POR PASSLINE o en las boleterías del teatro.

* Cultural Morán (Pedro Morán 2147, CABA).

_____________

Zully. Recuerdo de Visita

Zully Moreno regresa a la Argentina tras sus años de exilio en España. La gran diva del cine nacional ya no actúa. Una hipotética oferta para interpretar a Eva Perón en el teatro la llevará a sumergirse en los recovecos de su memoria. Sus orígenes, los años dorados y el abrupto desenlace de un sistema sociopolítico y cultural que las tuvo como “modelo” de mujer, se irán develando a través de una particular entrevista.

Dramaturgia Flora Ferrari, Gabriel Conlazo - Dirección Gabriel Conlazo

Funciones: Domingos 20 hs. (hasta el 30 de abril). Entradas: $2000 / $1500 est. y jub. Por Alternativa

*Teatro El Brío - Av. Álvarez Thomas 1582

_________________

Severino

Retrata los últimos minutos del anarquista Severino Di Giovanni en el calabozo de la Penitenciaria Nacional antes de ejecutarse su pena de muerte durante la Dictadura de Uriburu en 1931. En un tono confesional cargado de preguntas la obra ilustra algunos pensamientos del tipógrafo italiano y narra hechos pasados perforando así la trama histórica para evidenciar la reflexión sobre el hecho de ser fusilado y, sobre todo, del ser visto morir. La voz del poeta se hilvana con la carne para reflejar el fervor y el pensamiento de un hombre que no tembló antes del instante final.

Autoría: Gabriel Rodríguez Molina. Actúa: Juan Manuel Correa. Dirección: Mariano Dossena

VIERNES A LAS 22.30 HORAS. Entrada general: $2000 en venta por Alternativa Teatral.

*Centro Cultural de la Cooperación - Av. Corrientes 1543

______________

The Evolución Humana

En un perdido y excusado rincón del infierno un ordenanza del inframundo nos llevará de excursión por el viejo y eterno juego de la comedia humana. Revueltas, pero no mezcladas, las máscaras sociales, como fichas de este juego de poder condenado, creen que van a alguna parte sobre un tablero olvidado que un pobre diablo manosea ante los espectadores.

De y por Jorge Costa

SÁBADOS A LAS 22.15 HS hasta el 29 de abril. Entrada general: $2500 A la venta en Alternativa Teatral

*La Carpintería - Jean Jaures 858

__________

Pepe Cibrián Campoy presenta Pepe con Pepe

Pepe Cibrián Campoy vuelve a subirse a un escenario para protagonizar “Pepe con Pepe”, un espectáculo intimista que propone un repaso por su vida personal y artística. Con la impronta que lo caracteriza, Cibrián se encontrará con su yo del pasado, con sus recuerdos y los momentos imborrables de una vida que ha dejado huella en la cultura de todos los argentinos. El estreno está previsto para el 11 de marzo, y se podrá disfrutar todos los sábados y domingos en la sala Timbre 4 (México 3554), en pleno corazón de Boedo.

Sábados a las 22.00 horas y domingos a las 20.00 horas. Entradas por Alternativa

* Timbre 4 (México 3554)

______________

Vistiendo sombras

La soledad empuja a huir de ella a través de los otros que somos o que habitan en nosotros. La idea de la muerte, de la que en solitario no se escapa, se entrelaza con la vida y ambas se confunden. ¿En cuál de los mundos está el sujeto verdaderamente? Ni siquiera él lo sabe.

De Gustavo Andrés Rocco. Intérprete: Lucas Foresi.

Sábados 19 hs hasta el 25 de marzo. Las entradas se pueden conseguir través del portal Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* Teatro Border (Godoy Cruz 1838)

___________________

Lo que el río hace

Amelia está desbordada. Perdida entre objetos y obligaciones, su presente es una montaña de exigencias que trata de escalar cada mañana. La muerte de su padre la obliga a volver al pueblo donde pasó su infancia: un escenario vacío donde nada es como lo recordaba. Salvo el río, que la invitará a reconocerse en su reflejo o a sumergirse hasta tocar el fondo. ¿Y si ésa que fuimos existiera? ¿Si un día se nos presenta? ¿Si de tanto perseguirnos nos alcanza? ¿Qué haríamos con ella? ¿La reconoceríamos? ¿La abrazaríamos?

Presentado con excelente repercusión de crítica y público durante la pasada temporada, vuelve a la Sala Cunill Cabanellas este espectáculo de las hermanas María y Paula Marull, que aborda el reencuentro y el redescubrimiento personal a partir de un viaje a un lugar del pasado, donde el río es un personaje más.

Miércoles a domingos a las 19.30 horas. Duración: 100 minutos. Platea $ 2.500 Miércoles $ 1.300

* Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

___________________

Un cielo gris

Después de muchos años, Marcos acepta la invitación de su hermano Lucas para pasar unos días en su casa de campo. Sus esposas, Jimena y Carla, los acompañan. En el transcurrir de la noche, se revela una verdad que los une y los enfrenta. Un descubrimiento familiar dispara todos los fantasmas y cuentas pendientes del pasado. Lucas, Carla, Jimena y Marcos son arrojados a las arenas movedizas de un futuro incierto, donde los límites, propuestos por los valores y principios sociales, se diluyen.

La obra, ligada al realismo sucio, navega entre los fantasmas de aquellos padres cuyos hijos cometieron un acto de violencia de género, entre las relaciones familiares, el amor, la crueldad, la idea de justicia, los principios sociales y los límites de la moralidad.

De Miguel Forza de Paul, dirigida por Paula Bartolomé.

Todos los sábados de marzo a las 21 hs. y los sábados de abril a las 18 hs. Entradas: $2500 / Jub. y est.: $2200 / Alternativateatral o en boletería. Duración: 60 min. Público: +13 años

*Patio de Actores (Lerma 568, CABA).

___________________

Mariquita, la verdadera revolución

Espectáculo biodramático que narra aspectos de la vida privada de Mariquita Sánchez de Thompson no difundidos en los libros de historia con el propósito de echar una nueva semilla en la lucha en torno a la libertad de género. Con Susana Giannone, texto de Nora Inés Schiavoni y dirección de Marcela Grasso.

Sábados a las 18.30 hs.

*Sala Nün. Velasco 419

_____________________

Simple y sin fin: Vínculos

Cada ser humano tiene características particulares, pero siempre nos terminamos de definir a través de un otrx. ¿Cómo son los vínculos que tenemos? ¿Qué relaciones nos transforman y cuáles transformamos? ¿Qué vínculos queremos construir? 4 historias. 10 personajes. 1 sola búsqueda.

Dramaturgia y dirección Guido Inaui Vega

Reestreno Domingo 12 de Marzo. 4 Únicas funciones, los domingos 20:30 hs. Entradas: $1500 por Alternativa

*Poncho Club Cultural / Leopoldo Marechal 1219

_______________________

Yo elijo mi nombre

Camila Salcedo

¿Cómo es que alguien que jamás se vio la cara decide que su apariencia no responde al género que le fue asignado al nacer? Yo elijo mi nombre es una performance musical: a través de un monólogo polifónico, Eric Montenegro, cantante ciego, demuestra que la identidad no proviene de una imagen externa sino de un sentimiento interior, íntimo, irrenunciable.

Sábados 18 y 25 de marzo, y 1 y 8 de abril a las 21 hs. Entradas en Evenbrite

* Área 623. Pasco 623. Monserrat. CABA.

_________________

La Ponedora, el último milagro

Ante la alarmante pérdida de fieles y el avance de las nuevas iglesias, la capilla “Nuestra Señora de la Purificación” de Ayacucho decide recurrir como último recurso a un mito popular para mostrarlo como suyo: Iris, una mujer desequilibrada que pone huevos milagrosos en el prostíbulo del pueblo. El Monseñor Betancourt deberá acudir a la mismísima matrona del burdel, la astuta Mónica Tiraboschi para pedirle su milagro y salvar así la iglesia de Ayacucho.

Dramaturgia y dirección Ana Lucía Rodríguez

Desde el 26 de marzo, funciones los domingos a las 19 h. Hasta el 30 de abril. Entrada general: $2000 / $1800 (est. y jub.). Reservas por Alternativa

*Teatro Beckett - Guardia Vieja 3556 -

___________________

La patria al hombro

A una Argentina incipiente, donde todo se está creando, llegan las maestras del norte de América que Sarmiento convocó para implantar la Ley de Educación Nacional 1.420.

Miss Mary y Miss Frances caen en Córdoba, pero no son recibidas como esperaban. Una Iglesia enardecida las rechaza, el pueblo las demoniza, Buenos Aires no les manda los fondos. La escuela es un fracaso, pero en medio de la pelea por el poder, surgen dos jóvenes inquietas y curiosas, Clara y Amanda, quienes finalmente le darán sentido a todo. Alguien deberá ponerse “La Patria al hombro”. Una delirante estampa sobre la argentinidad con nuestras miserias, contradicciones y encantos.

De Adriana Tursi. Dirección de Tatiana Santana. Obra ganadora del Premio Municipal

Funciones: sábados a las 20h. Entrada general: $2.500 / Estudiantes y jubilados: $2.200. Pasaporte vecino de Almagro: $1800. Localidades en venta a través de ALTERNATIVA y en la boletería del teatro. Duración: 60 minutos

* Teatro del Pueblo (Sala Carlos Somigliana). Lavalle 3636, CABA

_____________________

Todavía Quijote

Libertablas retoma a Quijote, el estrafalario protagonista de la emblemática novela de Cervantes que, citando a Artaud, llega “para mostrar las heridas sufridas en la lucha”. Más allá de los disparates hilarantes que son parte del héroe y de esta puesta, aquí nos encontraremos con la otra faceta del personaje: será todos los hombres mostrando la insatisfacción por no lograr sus deseos de un mundo donde primen el honor, el amor puro, la justicia y el bien común. Aun así, él intentará levantarse y levantarnos.

Con dramaturgia y dirección de Luis Rivera López, protagonizado por Gustavo Manzanal.

Funciones: Domingos, 20.30 hs | Entrada: $2500.- por Alternativa

*El Tinglado, Mario Bravo 948

__________________

Cemento

¿Qué música puede quebrarte? ¿Cuántas formas tenemos de morir? ¿Puedo morirme en tu boca? A través de distintas cartas, la obra narra una historia de desamor entre dos hombres que transcurre en los 80′s. Una banda interpreta en escena canciones reconocidas de la época. Cemento es una obra epistolar, una despedida, un poema sobre la pérdida, un viaje íntimo y doloroso hacia el pasado, cuando no existen otros tiempos posibles.

De Consuelo Iturraspe

Viernes de marzo, 20 horas. ENTRADAS

*ESPACIO CALLEJÓN (Humahuaca 3759)

________________

Piaf

Regresó a la Argentina el éxito internacional que conmovió al mundo y cosechó las mejores opiniones de la crítica especializada. Con ELENA ROGER. Dirección: Jamie Lloyd

Cada miércoles a las 10 am se agregan nuevas funciones a la venta que se pueden adquirir en Plateanet y en la boletería del teatro.

Funciones de miércoles a domingo.

*Teatro LICEO, Rivadavia 1499.

________________

Der Kleine Führer

En el barrio turístico de Palermo, entre el ruido de copas y charlas distendidas en idioma extranjero, donde todo parece tener un aire moderno y amable, allí late en un pulmotor Adolf, un niño, un nuevo Führer. Es el secreto mejor guardado de la Bayer. Camuflado en las instalaciones de un centro cultural, en el fondo de esa casa, en un galpón donde funcionó un mítico teatro porteño, allí se prepara su salida al mundo. Habrá champagne, kabaret alemán, circo y payasos. Es el día 30 de Abril. El día que se suicidó el líder o quizás el día que se simuló ese acto. Es un nuevo amanecer, deforme, siniestro, que nos enfrenta al espejo de nuestro abismo. Es Der Kleine Fuhrer y tiene la impronta de nuestro Ser Nacional.

De Eugenio Soto

Funciones: Domingos 20 hs hasta el 9 de abril. Entradas: Desde $2000. Compra: www.alternativateatral.com

*Centro Cultural Thames - Thames 1426 -

___________________

Mi madre, mi novia y yo

La comedia trata sobre los conflictos que tiene un joven solterón a la hora de presentar a su novia con su posesiva madre. Sebastián Presta encabeza esta desopilante comedia donde interpreta a Fernando, un eterno solterón, que por primera vez le presentará su novia (Victoria Almeida) a su avasallante madre (Graciela Tenenbaum). La noche traerá sorpresas y secretos revelados, que en medio de situaciones disparatadas, llevarán a cada uno de ellos hasta el límite. En una Noche Buena, que quizás no resulte tan “buena”, los vínculos familiares y amorosos tomarán la escena. ¿Pueden el amor de madre y el amor de pareja coexistir? Dejar el nido nunca fue fácil… pero quedarse, tampoco.

La obra estuvo nominada en 4 ternas de los premios ACE: Mejor Comedia, Mejor actriz en Comedia a Graciela Tenenbaum, Mejor actor en comedia para Sebastian Presta y Mejor dirección para Diego Reinhold.

Funciones: Miércoles 20 hs / Jueves 20 hs / Viernes 21 hs / Sábados 19.30 hs y 21.30 hs / Domingos 20 hs

Las entradas se pueden adquirir por Plateanet y en la boletería del teatro

*Sala Picasso - Paseo La Plaza

__________________

Media perdida

Una mujer sumergida en la voracidad de las redes sociales y apremiada por problemas económicos, en una noche de insomnio y a partir de un conflicto desencadenante, se encuentra con el desafío de atravesar distintos momentos de su vida a través de una mirada irónica, sarcástica, cómica, sensible y poética.

Media perdida es una obra para reírse, identificarse y reflexionar sobre el mundo caótico en el que vivimos, externo e interno.

Actúa: Amarella. Dramaturgia: Amarella / Nancy Gay

Todos los viernes de marzo a las 21:00 hs. ENTRADAS

*NÜN Teatro Bar - Juan Ramírez de Velasco 419 (Villa Crespo, C.A.B.A.)

__________________

Pareja abierta

A través del humor, el amor y el dolor, Pío y Antonia, nuestra pareja abierta, analizan y detallan frente al público los sinsabores de su vida conyugal. Ambos personajes, “dominados por el desencanto y la derrota de los ideales”, buscan desesperadamente sobrevivir a la rutina y salvar su vínculo. Una obra por demás interesante que a través del humor nos hará reflexionar sobre una forma diferente de interpretar la pareja.

De: Dario Fo y Franca Rame. Con: Fabiana Micheloud y Nestor Rosendo

Funciones: Domingos a las 20:00 hs hasta el 26 de marzo. Entrada General: $2500 en boletería del teatro o por Plateanet

*Paseo La Plaza. Sala Cortazar. Av. Corrientes 1660. CABA

________________

Consagrada

¿Qué hay detrás del éxito y las medallas? ¿Cómo elabora una niña la presión de periodistas, entrenadores y familiares, cuando compite representando a su país? ¿Cuáles son los sueños, los miedos, los deseos al volverse adolescente? ¿Qué nos revela el cuerpo de una atleta adulta? El podio –nuestro altar de sacrificio contemporáneo– será el lugar desde donde dar luz a esos interrogantes y volverlos cuerpo.

Gabi Parigi, ex gimnasta de la Selección argentina, actual actriz, acróbata y bailarina encarna mediante un lenguaje tragicómico, los matices de la vida de una gimnasta de élite dentro y fuera de la pista. En un viaje que va de lo personal a lo colectivo, esta pieza indaga en las lógicas de la meritocracia y el éxito más allá del deporte. El humor, la acrobacia y el teatro físico y de texto, se fundirán en el cuerpo canal de la intérprete, que invitará a los espectadores a desandar el camino de sus propios sacrificios o zonas sagradas. Y la pregunta que quedará latente: ¿qué se hace con todo esto?

Viernes de marzo a las 21 hs. Entradas desde $2000. En venta por Alternativa Teatral

*El Galpón de Guevara - Guevara 326

________________

Jarra de porcelana

José, un escritor, se encuentra en su monoambiente junto a un cadáver y no recuerda qué pasó. Sus únicas pistas son el texto de su novela adaptado a un unipersonal. Intenta salir del departamento pero no encuentra sus llaves. Lucha por recordar pero elementos de la ficción se confunden con fragmentos de la realidad.

Director: Mariano Dossena. Autora: Florencia Aroldi. Basado en el libro de Pelcha Breyer

Funciones: sábados a las 20 horas hasta el 29 de abril. Entradas desde: $1800. En venta por Alternativa Teatral

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027

____________________

Laponia

Mónica, Germán y su hijo de cinco años Martín han viajado a Finlandia para pasar las fiestas de Navidad con la hermana de Mónica, Ana, su compañero finlandés Olavi y la hija de los dos, Ana de cuatro años.

Cuando los cuatro se reúnen para celebrar en el paraíso de las auroras boreales, la tensión y las cuentas pendientes salen a relucir, en un entretenido y dinámico relato con diálogos inteligentes interpretados de manera efectiva y creíble, capaces de captar la atención del público, situando el hilo central en el debate de si se debe educar a los hijos fomentando la existencia de la magia y del propio Santa Claus como se asume socialmente o bien si es preferible dejar la imaginación a un lado para evitar que los niños vivan una mentira. Los secretos jugarán un papel clave a la hora de decantar la balanza.

El elenco está integrado por Jorge Suárez, Laura Oliva, Héctor Díaz, y Paula Ransenberg, dirigidos por Nelson Valente.

Funciones: miércoles, jueves y viernes 20 hs / Sábado 19.30 y 21.30 hs /Domingo 19.30 hs. Durante marzo y abril.

Localidades: $ 5200.- En Plateanet o boletería del teatro.

*Teatro: Multiteatro – Ada. Corrientes 1283. CABA

____________________

La papa

¿Qué pasa cuando tu hermana se hace ortodoxa y vos sos poco ortodoxa? Son los noventa. Nuni y Luli son hermanas, son amigas, son cómplices. Pasarán los años y Luli tomará una elección que cambiará su vínculo para siempre. LA PAPA está basada en la historia de vida de su autora, su vínculo con el judaísmo y con su hermana cuando ésta se hace ortodoxa.

Dirección: Nicolás Salischiker. Autoría: Natalia Jesica Slovediansky

DOMINGOS A LAS 20.15 HORAS hasta el 30 de abril. Entradas desde $2300. En venta por Alternativa Teatral

*Timbre 4 - Boedo 640

_________________

Los otros Duarte

A lo largo de cinco décadas cruciales en la historia argentina, la vida de Evita es repasada desde la mirada de los otros: sus medio hermanos, Chacha, Cholo y Chichilo, aquellos para los que las biografías y los libros de historia no supieron guardar ningún lugar. Es a través de sus ojos, de sus amores, de sus odios, de sus miserias y de sus temores, que la vida de Eva Duarte transcurre, al parecer ante la indiferencia absoluta de ella, pero ante el ojo inquisidor, perplejo e incluso fraternal de estos seres.

Dirección Marcelo Velázquez- Dramaturgia Gastón Quiroga

Nominada a los Premios ACE 2022: “Espectáculo Teatro Alternativo”, “Actuación femenina en Teatro Alternativo” y “Dirección en Teatro Alternativo”. Obra ganadora del Premio Argentores Concurso “Del texto a la escena 2019″ y ganadora del 2° Premio II Concurso Universitario de Dramaturgia “Roberto Arlt” de la Universidad Nacional de las Artes.

Funciones: Sábados, 20 hs. desde el 1 de abril. Entradas: $2500 / Est. y jub. $2200 / Vecinos Almagro con DNI $1800 por Alernativa Teatral

*Teatro del Pueblo - Lavalle 3636, CABA-

__________________

Vendo Humo

El artista Juan Onofri Barbato estrena Vendo Humo, su nueva obra, que lo pone en el centro de la escena descubriendo relatos personales y familiares que dialogan con sus respectivos contextos macro y microeconómico haciendo al público develar entre el espesor del humo el complejo y entramado universo de un artista y sus cavilaciones.

Dos funciones semanales (los sábados 21 h y domingos 20 h)

Con un amplio recorrido como coreógrafo, Onofri Barbato se abre en esta obra a diversas formas para contar. Decide reconstruir memorias personales de su vida laboral, junto con archivos familiares, que flotan entre el humo como discurso. Entre nubes bajas, memorias familiares y eclécticas maneras de representar, Juan revela sus trucos de supervivencia. El humo, inasible, construye un relato con una ética propia de valores ambiguos, como las reglas del mercado del arte, la distancia entre los países, la vida de un artista, las familias o la especulación financiera.

En el mes de marzo, el valor de esta obra lo pone el público con entradas a la bolsa. Reservas por plantainclan.com. Bar y boletería abiertos desde una hora antes del inicio del espectáculo

*PLANTA de Investigación y Creación Transversal. Inclán 2661, Parque Patricios, Caba.

_________________

Locas

El encuentro de dos mujeres en la sala de espera de un consultorio de Salud Mental, ambas comparten el deseo de ser felices, en una historia que aborda el padecer del ser humano y la necesidad de reinventarse.

Una invitación a reflexionar como sociedad. Un diálogo divertido, ácido, trágico y ágil. Un viaje lleno de complejidad que te llevará por diferentes emociones. Por un sistema de salud mental igualitario, sin discriminación y con base en la comunidad.

De José Pascual Abellan, adaptada y dirigida por Gladys Villanueva, quien además protagoniza la historia junto a Adriana Tascón.

Viernes a las 20:00 horas a partir del 7 de abril. Las entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* Teatro La Mueca (J. A. Cabrera 4255, Palermo).

___________________

El show de Mati Spano

En la actualidad es uno de los tiktokers más grandes de habla hispana, con más de 25 millones de seguidores en Tik Tok y 6 millones en Youtube, revolucionando las redes sociales día a día. Por primera vez, desde que lanzó su primer contenido, el joven artista se sube al escenario para brindar un show plagado de humor con toda la gracia de sus personajes más icónicos. Todo esto fue autoría de Agus Peralta Pando del grupo Hecatombe! que además dirige el espectáculo.

Con un ritmo frenético y un estilo original nos adentramos en su mundo para disfrutar una hora a pura diversión con los mejores sketchs que te harán descostillar de la risa.

SÁBADO 1 DE ABRIL 15:30 HORAS. Entradas por Plateanet

* Teatro El Nacional (Av. Corrientes 960, CABA)

_______________

Jauría

3 de la madrugada del 7 de julio de 2016. Fiestas de San Fermín. Ellos son cinco. Son “La manada”. El más joven y miembro más reciente debe pasar por su rito de iniciación. Tras cruzarse con una chica en el centro de Pamplona, se ofrecen para acompañarla a su auto, estacionado en las afueras de la ciudad. Sin embargo, en el camino, uno de ellos logra acceder al pallier de un edificio y llama al resto. Toman a la joven y la meten dentro.

Teatro documental es el nombre con el que se conoce un tipo de teatro que fundamenta su dramaturgia alrededor de hechos reales. Jauría – estrenada en Madrid en 2019 – es un montaje alrededor del juicio a los cinco integrantes de “La Manada” por una violación grupal.

De Jordi Casanovas, ganadora de tres Premios ACE – Mejor Obra, Mejor Actriz y Mejor Dirección. Distinción de Interés del Concejo Deliberante de Vicente López. Distinción de interés cultural y municipal del Concejo Deliberante de Río Grande. Distinción de interés por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

El elenco está integrado por: Vanesa González, Gabriel Beck, Lautaro Bettoni, Lucas Crespi, Juan Luppi, y Julián Ponce Campos, bajo la dirección de Nelson Valente.

Funciones: Lunes 3 y 16 de abril, 20 hs / Lunes 1, 15 y 29 de mayo, 20 hs. Entradas: $3800 en Plateanet o en la boletería del teatro

*Teatro Picadero: Enrique Santos Discépolo 1857

_____________________

Moconá, tierra de polacos

Una pareja de descendientes de polacos vive y trabaja en una humilde proveeduría de ruta, de un pueblo pobre y alejado en la Provincia de Misiones, República Argentina. Se tienen a ellos mismos y a un hijo con rasgos animales. Además de la venta de alimentos, acarreados por su pobreza, se dedican a gestar y vender bebés. Mientras esperan la llegada de posibles compradores, reciben la visita de un joven misterioso que se presenta como interesado por adquirir las tierras que ellos ocupan.

De Valeria Baranchuk. Dirigida por Carla Scatarelli. Con Carlos Kaspar, Agustín Daulte y Valeria Baranchuk

Funciones: Sábados a las 20 hasta el 15 de abril. Localidades: $ 1.700.- Venta por Alternativa teatral

*Teatro El Grito – Costa Rica 5459 - CABA

___________________

De los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos

La vida a comienzo de los 80′. Argentina. Música, discos, rock. Una juventud ávida de mundo. Lo vedado. Una guerra. El amor. Julio vuelve de la guerra. Cecilia, su amor desde la niñez, va a su reencuentro. Mientras los objetos se niegan a ser embalados y la música vibra cuando las palabras se vuelven frías, dos jóvenes buscan encontrarse. El tiempo detenido, y en una pequeña habitación, el intento de volverse héroes.

Escrita y dirigida por Pilar Ruiz

Desde el sábado 1 de abril. Funciones: 18.30 horas - Hasta el sábado 20 de mayo. Duración: 60 minutos. Localidades: $2000 - Estudiantes y jubilados: $1700. Entradas por Alternativa

*Teatro Beckett - Guardia vieja 3556 - CABA

_________________

Elsa Tiro

El sábado 11 de marzo a las 20 horas tendrá lugar el estreno de Elsa Tiro, de Gonzalo Demaría, con dirección de Luciano Cáceres. El elenco está integrado por Luciano Cáceres, Alejandra Radano y Josefina Scaglione. Las bailarinas son Federica Wankiewicz y Rosina Heldner, egresadas del Taller de Danza Contemporánea (TDC) del Teatro San Martín, y la pianista en vivo es Gabriela Bernasconi.

Durante el espectáculo se proyectan imágenes con contenido sexual.

Las funciones se ofrecerán de jueves a domingos a las 20 horas. Platea $ 2.500 Jueves $ 1.300. Duración: 75 minutos.

* Teatro Regio (Avda. Córdoba 6056)

___________________

Los perros

En el día de su cumpleaños cuarenta y siete, Laura tiene una experiencia fugaz pero demoledora: durante su trayecto habitual en metro, un desconocido le sonríe y le susurra algo al oído. Ya en casa, durante la fiesta, esa semilla germinará y acabará bombardeando la “supuestamente” asentada vida familiar, a pesar de los esfuerzos de Laura por mantener la unión con y entre sus seres queridos. Rodrigo, Emilio y Alicia, confortablemente acomodados en sus miedos, se verán abocados a revisar ciertos planteamientos que convertirán su plácido hogar en un campo de batalla, mientras Laura, se descubre capaz de su mayor heroicidad: atreverse a mirar desde la consciencia.

Escrita y dirigida por Nelson Valente. Elenco: Lide Uranga,, Horacio Marassi, Mayra Homar y Ariel Perez de María. Nominada con cuatro PREMIOS ACE 2021-2022 y tres PREMIOS ESTRELLA DE MAR 2023

Funciones: Lunes alternados a las 20.30 hs. Localidades: $ 3800- en boletería del teatro o por Plateanet

*Teatro: Picadero. Pje. Enrique S Discépolo 1857

_______________

Ahora es cuando. Poses, alienaciones y demases

La obra propone entrar en el inconsciente de una mujer de treinta y pico. Desde el hartazgo de aparentar hacia les demás pero sobre todo desde el hartazgo de aparentar frente a sí misma, abandona el vestido de princesita buena de joyero musical para buscar otra manera de presentarse en sociedad y en soledad. Se enfrenta a su historia personal y la atraviesa, con miedos y contradicciones, hasta comenzar a despojarse, transformarse y ser más visceral y real.

Dramaturgia Ayelén Fernández Galech - Dirección Cielo Nuar

Funciones: Jueves de Marzo 21:00 hs. Entrada general $1500 / $1200 est. y jub. Por Alternativa

*Animal Teatro - Castro 561 –

______________

¡Charleston!

¡Charleston!, comedia de enredos adaptada y dirigida por Pablo Ocanto, nos cuenta sobre Dorita de la Vega, una joven moderna amante del boxeo, del cigarrillo y que además toca la batería. En 1920, mujer y batería ya parecían palabras socialmente incompatibles y un gesto soberano de rebeldía, he allí la principal característica de la bella joven. Don Remo de la Vega, padre de Dorita, intenta convencer a su hija para que contraiga matrimonio con el joven Joaquín Mattiore, quien terminó sus estudios en Europa. Esta propuesta de don Remo ha generado un verdadero alboroto en la casa de La Vega.

Divertidas situaciones que transcurrirán envueltas en muchas risas, baile, amor y desamor. Personajes muy característicos que al ritmo del Charleston cautivarán al público función tras función.

Jueves a las 21:30 horas, durante todo marzo. Las entradas se pueden conseguir a través de Atrapalo, Plateanet o en la boletería del teatro.

*Teatro Multiescena CPM. Av. Corrientes 1764.

____________________

Ya no pienso en matambre ni le temo al vacío

Mediante un humor que muta fácilmente en erotismo y poesía, Patricio Abadi presenta esta serie de monólogos de su autoría, donde la felicidad es una ráfaga inasible y el deseo un mecanismo tan complejo como irracional. La acción sucede en Carnevil, una carnicería existencial, donde confluyen una diversidad de personajes, frágiles, verborrágicos y pasionales.

Escrita y dirigida por Patricio Abadi

Sábados 22:30 hs. hasta el 25 de Marzo. Entrada general: $2000. Venta online: www.timbre4.com

*Teatro Timbre 4 - Boedo 640 -

____________________

Jardín fantástico

Un grupo de adolescentes decide dejar de lado sus familias para reunirse en una casa- jardín con el fin de inventar y experimentar una nueva forma de vivir juntxs. Jardín fantástico es una escritura en voz alta de este grupo de estudio, un diario íntimo colectivo donde se postulan pensamientos adolescentes sobre qué es la amistad, la familia y el amor. Una instalación en un espacio real que utiliza la fantasía para ensayar nuevas realidades que se proponen como alternativas frente a este mundo herido.

Desde el domingo 12 de marzo - 18.30 horas. Hasta el domingo 14 de mayo. Entradas por Alternativa. Localidades: $2200 - Duración: 70 minutos. Además, se realizarán funciones en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) los días: domingo 26 de febrero, miércoles 1 de marzo, jueves 2 de marzo y sábado 4 de marzo a las 19 horas.

*Zelaya 3134 - Abasto - CABA

__________________

Dan Breitman presenta su nuevo unipersonal

Dan Breitman llega al Paseo La Plaza protagonizando su nuevo musical “Yo quería un musical, y qué?”, escrito por Dan Breitman, Darío Jalfin y Virginia Magnago. Una historia autorreferencial que cuenta los avatares de un niño expresivo que soñaba con ser Judy Gardland o Barbra Streisand mientras sus compañeros jugaban al fútbol. Una gran historia para reír y emocionarse, atravesada por bellas canciones. En piano, Darío Jalfin.

Jueves a las 22:15 hs hasta el 6 de abril. Localidades: desde $ 3800.- en la boletería del teatro o por Plateanet.

*Teatro: Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza. Corrientes 1660

_________________

La boda de la hija del presidente

Cinco actores, un músico y treinta personajes -que los atraviesan- forman parte de esta delirante y dinámica comedia absurda que se desarrolla dentro de un acto nupcial. El humor político es central en esta pieza que, luego de formar parte de la temporada teatral de verano marplatense y ser nominada a los Premios Estrella de Mar, se presenta en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza.

Funciones: miércoles 20.30hs desde el 29 de marzo. Entrada: $4.000 en venta por Plateanet

*Paseo La Plaza Av. Corrientes 1660

____________________

Un mar de luto

Versión de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca a partir de la lectura de textos de Judith Butler. Un elenco de actores varones representa la tragedia de Federico García Lorca, encarnando una historia de sometimiento y violencia patriarcal escrita para actrices mujeres. Una experiencia escénica que cuestiona la normativa de género binaria, según tal como la entiende Judith Butler, en su texto: El género en disputa ya que este impone una actuación obligada sobre los sujetos, una performatividad que legitima o sanciona.

De Alfredo Martín

Funciones: sábados a las 22.30h desde el 8 de abril. Entradas: $2500 y $2000

*El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034 –CABA.

________________________

Mármol

Una premonición de un desastre inminente precede a una colisión entre la vida consciente y la subconsciente de dos parejas casadas. Las fantasías y pasiones ocultas entran en conflicto con los llamados de la amistad y la fidelidad. Las existencias cotidianas de los personajes y sus luchas por aceptar la mortalidad brindan el telón de fondo de la exploración de MÁRMOL de la tragedia de morir con el corazón vacío.

Autora: Marina Carr. Dirección y versión: Oscar Barney Finn. Elenco: Cecilia Chiarandini, Diego Mariani, Pablo Mariuzzi, Alexia Moyano

Funciones: Jueves a las 20, hasta el 4 de mayo. Localidades: $ 2.500.- Venta por Alternativa Teatral

*El Tinglado – Mario Bravo 948 – CABA – 011 4863 1188

_________________

Hijos de la muerte

Hijos de la muerte nos adentra en el corazón de un pueblo azotado por una guerra arrolladora. Allí donde el trauma y la miseria se han vuelto el lugar común, se componen una serie de vínculos corruptos que dejan al manifiesto la miseria del hombre. Sin embargo, la dignidad humana cobra valor y logra conmover haciéndose visible emergiendo de la carne viva.

Una creación de Ezequiel Sagasti quien además dirige a un numeroso elenco de talentosos, quienes se encargan de contar una historia de un pueblo azotado por una guerra.

Domingos 20:30 h hasta el 23 de abril. Entradas por Alternativa Teatral o boletería del teatro.

* Nün Teatro Bar (Juan Ramírez Velasco 419, CABA).

__________________

Jardín imposible

Jardín Imposible es un musical sobre una herida todavía no cicatrizada de ese verano del 2004. Tienen mucho más para decir de lo que pudieron articular y tienen mucho más para cantar, de lo que los dejaron sonar. Conocen de abandono, de refugios y de maneras. conocen sobre todo de lo que queda. Cantan sobre una huella imborrable en Javier. Es una historia de amor, recordándole como crear refugios resilientes a partir de la tragedia.

De Lucía Echeverría. Inspirada en los hechos ocurridos el 30 de diciembre del 2004 en Cromañon.

Se realizarán 4 funciones que comenzará el jueves 16 de marzo a las 21:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o en el portal Alternativa Teatral.

*Método Kairós (El Salvador 4530, CABA)

____________________

El juicio de Salomé

Con la muerte del padre, una familia se reencuentra después de 23 años. La hija mayor vuelve del exilio al que fue empujada durante la década del ‘70. Vuelve a buscar lo que le pertenece, y se encuentra con una versión de su propia historia que puede cambiar drásticamente su mirada sobre el pasado. Tres mujeres, todas ellas juezas y partes, por las que la historia nacional de los últimos 50 años ha pasado dejando cicatrices indisimulables, lucharán por desentrañar la maraña de su propia existencia, atravesada por la memoria de lo que fue, de lo que pudo ser y de lo que jamás será. Una memoria caprichosa, que se pierde y se recupera en mecanismos de defensa y ataque. Una memoria que late todavía.

Dramaturgia Paula Echalecu - Dirección Hernán Verteramo. Mención Honorífica en el Primer Concurso Internacional de Dramaturgia para Mujeres 2022 “La Tempestad”, Chile.

Funciones: Sábados de Marzo y Abril a las 22:30 hs. Entrada General: $ 2000 por Alternativa (2x1 Club La Nación)

*Centro Cultural de la Cooperación. Sala González Tuñón. Av. Corrientes 1543

_______________

¿Quién es Dostoievski?

Mabel y sus hijos están velando a Vicente, padre de la familia, cuando una protesta gremial decide tomar el edificio de la sala velatoria, impidiéndoles la salida. Allí Mabel conoce a Mariano, líder de la protesta y encuentra en él la posibilidad de salir del lugar de ama de casa en el que siempre la habían relegado su marido y sus hijos. Ella encuentra en ese militante respuestas que nadie nunca quiso darle. Mariano logra despejar muchas dudas en Mabel pero una queda pendiente ¿Quién es Dostoievski?

Comedia política de Rocio Carrillo. Dirección: Leo Bartolotta. Obra ganadora del premio municipal de dramaturgia Bienio 2016/2017

Funciones: viernes 22Hs. Localidades $2.000

*Teatro Area623 - Pasco 623 - CABA

________________

Deconstruyendo a papá (cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia)

A través del humor, se abordan varios micromachismos que nos rodean día a día. Escenas hilarantes de la vida cotidiana que tendemos a naturalizar, pero al ser expuestas bajo la lupa de la humorista Vero Lorca quedan al descubierto en toda su crudeza. Las diferentes situaciones están interpretadas por Martín Salazar y Jazmín Salazar, padre e hija en la ficción y en la vida real. Cualquier semejanza con la realidad NO es pura coincidencia.

De Vero Lorca, dirigida por Mariana Cumbi Bustinza.

Un espectáculo para toda la familia que, con humor y canciones, cuestiona el machismo cotidiano, los mandatos y plantea la necesidad de un cambio. Protagonizada por Martín Salazar y Jazmín Salazar, padre e hija en la ficción y en la vida real.

Todos los sábados a las 17:30 hs. Entradas: $1800 / Jub. y est.: $1600 / Solidarias: $2000, $2200, $2500 / Alternativateatral o en boletería. Duración: 60 min. Público: ATP

*Complejo teatral Ítaca (Humahuaca 4027, CABA).

_________________

LUNTAI. Una tragedia chinoargentina

Tian, un adolescente chino se quita la vida entrando al mar sin dejar un solo rastro del porqué. El destartale que su muerte produce en la familia no encuentra límites. Su hermano pequeño se niega a ir al colegio, su abuelo no quiere atender la tintorería familiar, su melliza perdió el habla y su madre se va, dejando solo una nota: “Los álamos son una revelación de la vida y la muerte. Producen una sensación de misterio. Me voy al bosque a buscar a mi Tian.”

En su recorrido dinámico y vertiginoso, “Luntai” intenta ser un viaje a una realidad ajena y distante que, paradójicamente, nos resulta familiar. Cuando la muerte irrumpe, los límites de lo real y lo imaginario se desdibujan. Todo cambia y se trastoca, tanto acá como en la China.

De Malena Pérez Bergallo. La canción de cuna en idioma chino está compuesta por Eugenia Jolly y cantada en vivo por Lucía Adúriz.

Desde el 6 de abril, todos los jueves a las 21 hs. Entradas: $2200 / Jub. y est.: $2000 / Alternativateatral o en boletería. Duración: 60 min. Público: Adulto

*Complejo teatral Ítaca (Humahuaca 4027, CABA).

________________

Babel cocina

Diseñada como un relato dentro de otro en distintos planos narrativos, BABEL COCINA superpone el hecho histórico real, el devenir de los personajes de ficción y la realidad de un elenco que los recrea desde el siglo veintiuno, varias tramas que se reunirán y resolverán en un final sorprendente.

El espectáculo recibió el Premio Banco Ciudad 2021 -otorgado por esa entidad bancaria y el Complejo Teatral de Buenos Aires-, fue declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, y recibió dos nominaciones al Premio ACE.

SABADOS a las 20.30 hasta el 8 de abril. Reservas en Alternativa Teatral

*El Tinglado, Mario Bravo 948

_____________________

Extranjero

Un hombre y una mujer protagonizan un hecho del que tienen dos interpretaciones opuestas, antagónicas. Sin embargo, intentarán comprender al otro, pero en el camino descubrirán que no basta con ponerse en su lugar, sino “ser” el otro.

“Extranjero” es la historia de una transformación. Es la historia repetida de dos seres humanos que se buscan desesperadamente y se repelen al mismo tiempo. Es una historia de empatía y rechazo, de amor y desprecio. Es la historia de un intento...

Basada en la obra “Retrato de mujer árabe que mira el mar” de Davide Carnevalli, con adaptación y dirección de Leonardo Kreimer.

Viernes de marzo a las 20:30 hs. Entradas: $2500 / Alternativateatral o en boletería. Duración: 50 min. Público: Adulto

*Dumont4040 (Santos Dumont 4040, CABA).

_________________

Casa Duarte

Casa Duarte es el lugar elegido por la familia De la Puente para hacer la tradicional despedida a Pedro. La dueña de la casa velatoria, sus hijas y la aparición de personajes disparatados, harán que su viuda y la familia tengan un velorio para el olvido. Con altas dosis de humor negro, esta comedia nos hará pensar si realmente somos felices con la vida que tenemos, o bien, qué hacemos para tenerla.

El público es espectador y al mismo tiempo protagonista del único velorio en el que se llora, ¡pero de risa!

VIERNES Y SÁBADOS a las 21.30 horas. Entradas por Plateanet

*Multiescena Teatro. Av. Corrientes 1764

____________

Terco

Basada en una experiencia autobiográfica, TERCO es una de las tantas formas de hablar del tiempo narrando las ensoñaciones de alguien que atraviesa sus últimos instantes. “Terco es una obra que habla sobre la perseverancia de un cuerpo por vivir y cómo el tiempo nos limita en esa lucha. A través de la obra, buscamos explorar esta noción filosófica de una manera innovadora y emotiva, y creemos que el público disfrutará de la experiencia”, comentó Marcelo Savignone, director de la obra en la que también baila, canta y actúa. Difícil de encasillar, la obra cuenta con música de Pedro Aznar, coreografía de Luciana Acuña y un elenco que aborda con precisión varias disciplinas haciendo de TERCO un show único y particular.

Música, canto, baile, actuaciones, textos clásicos y una puesta que seduce con su estética casi cinematográfica, es interpretada por un elenco versátil encabezado por el propio Savignone y la talentosa Flor Otero, además de Sofía Gonzalez Gil, Belén Santos, Valentín Mederos, Guido Napolitano, Milagros Coll y Priscila Lombardo.

Martes y miércoles a las 20 horas, hasta el 19 de abril. Entrada: $1800 generales y $1500 con descuento para estudiantes y jubilados

* Centro Cultural San Martín. Sarmiento 1551

__________________

La casa de Bernarda Alba

Al morir su segundo marido y siguiendo una tradición familiar de varias generaciones, Bernarda Alba impone a sus cinco hijas un riguroso luto condenándolas a vivir recluidas en esa casa. Ese ambiente de encierro, oscuridad, opresión y tiranía, sumado a la obsesión por el qué dirán, repercutirá de manera diferente en cada una de las hijas, provocando así desde la obediencia más sumisa hasta la rebeldía más desenfrenada.

De Federico García Lorca. Versión y Dirección: Sebastián Zaus

REESTRENO: JUEVES 6/4- 21HS. Funciones: Jueves 21 hs.- Entradas por Alternativa Teatral. General: $2000.- Estudiantes y Jubilados: $1800.- Promoción limitada: 2 x $3000.-

*Teatro La Tertulia. Gallo 826 - CABA

__________________

Nueva temporada de Enseguida vuelvo con Irene Sexer y dirección de Leo Trento

En su soledad, Marta invoca y reza por un show que la haga brillar. Allí nos cantará su vida sintiendo que resplandece una y otra vez. Enseguida vuelvo habla de un ir y venir de nuestra imaginación, de nuestros sueños y de nuestros deseos, ¿postergados? Irse para volver de otra manera, irse para volver a nuestra verdadera casa.

Domingos de abril a las 17.30 horas. Hasta el 23 de abril. Entradas por Alternativa. Localidades: $2500 - Duración: 55 minutos

*La Carpintería - Jean Jaures 858 - CABA

____________________

Israfel

Israfel, de Abelardo Castillo, es un texto plagado de situaciones imaginarias y reales que reconstruye la vida y obra del escritor Edgar Allan Poe. Un viaje al interior de los grandes temas existenciales donde, a partir del arquetipo del poeta maldito, se devela una alegoría feroz sobre el hombre contemporáneo. Una pieza que nos muestra al Poe esencial, inteligente y perturbado, con su enorme fuerza de voluntad en insistir con el oficio de la escritura aún en el desgarro y la desesperación de la necesidad económica. Genialidad y pobreza. Alcohol y opio. Amor y locura.

De Abelardo Castillo; con versión y dirección general de Daniel Marcove | Intérpretes: Aldo Pastur; Juan Manuel Correa; Marcos Woinski; Antonia Bengoechea; Miguel Sorrentino; Mario Petrosini; Gabriela Romeo; Gonzalo Álvarez; Christian De Miguel; Martín Fiorini y Ezequiel Moyano

Sábados 22.30 | Duración: 90 minutos | Entrada $3000. (Estudiantes y Jubilados $2400)

*Centro Cultural de la Cooperación (Sala Solidaridad), Av. Corrientes 1543

_________________

Mala praxis

El reconocido cirujano Altamirano ha sido denunciado por mala praxis por el doctor Belerenian, un despiadado abogado especializado en estos casos que se promociona como el superhéroe de la justicia. Dispuesto a mediar antes del juicio, Altamirano se presenta en la oficina de Belerenian donde descubrirá que el pleito es mucho más complejo de lo que nunca se imaginó.

Texto y dirección: Lisandro Fiks

Desde el 2 de abril. Domingos a las 20:30 hs. Entrada general: $2000 A la venta en Alternativa Teatral

*Centro Cultural de la Cooperación - Av. Corrientes 1543

_______________

El silencio de la carne

El silencio de la carne es una autoficción que narra las experiencias vividas por une de les performers dentro de una academia de teatro musical, donde el método de enseñanza estaba directamente ligado a situaciones de violencia, destrato y abuso.

Performers: Agustina Barzola Würth y Jorge Thefs. Dirección General, autoría, idea: Jorge Thefs

Jueves a las 21 horas. Desde el 6 de abril. Entrada general: $2500. En venta por Alternativa Teatral

*Nün Teatro Bar - Juan Ramírez de Velasco 419

________________

Déjame llorar

Como un ritual que se repite todos los años, tres amigos viajan a pescar. Esta vez un temporal extraordinario provocará que cada uno exponga su sensibilidad y experimente las contradicciones de la masculinidad y los preconceptos armados en relación con la paternidad.

Dramaturgia y dirección Alejandra Endler

Sábados de Abril y Mayo a las 21:30 hs. (15/4 no habrá función). Entrada general: $2.000 por Alternativa

*El Jufré Teatro Bar - Jufré 444

_____________

Nothing to Hide

De los artistas internacionales Melina Seldes y Pablo Ariel Bursztyn, estrenó su tercera temporada a sala llena la obra que transforma el escenario en un estudio de televisión en vivo para mostrar desde el humor y el estilo irónico, la forma en que los medios de comunicación juegan y exponen el dolor y el sufrimiento ajeno.

Domingos de marzo y abril - 20hs. Entrada general: $2000

*Teatro Portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034 - CABA)

________________

Off Man. Los últimos días de Philip Seymour Hoffman

En este texto Iván Cardan Bermúdez nos sumerge en la lucha final de un hombre, de un artista contra el vacío, no sin antes iluminarlo con su luz. ¿Cómo es posible que alguien que en apariencias tiene todo sienta que no tiene nada que lo ate a este mundo? ¿Es una parodia de la vida? ¿Cuántas dosis de fantasía son necesarias para poder salir de acá?

En esta obra su protagonista tratará de descifrar los momentos previos a que se corten los lazos que amarran a este hombre a este mundo en el que muchas veces es tan arduo encontrar la frecuencia correcta.

Protagonizada por Yoska Lázaro y escrita por Iván Cerdán Bermúdez cuenta con dirección y puesta en escena de Fernando García Valle.

Estreno: viernes 14 de abril a las 20.30h. Funciones: viernes a las 20.30h. Entrada: $2300 (se consiguen en Alternativa Teatral)

*Abasto Social Club. Yatay 666

__________________

Estado del tiempo

La acción se desarrolla entre 1975 y 1978, un hombre agobiado por un pasado que parece que ha retornado a su memoria, le confiesa a su esposa que, antes de conocerla, se casó con otra mujer a la que abandonó con la conocida y ridícula excusa de ir a comprar cigarrillos y nunca regresó. Como telón de fondo de esta historia familiar se encuentra la estremecedora etapa de la resistencia peronista y los posteriores años 70.

Dramaturgia Daniel Dalmaroni - Dirección Ana Alvarado

Viernes 20 hs. desde el 14 de abril. Entrada general: $2000 / 2x1 Club La Nación en venta por Alternativa Teatral y boletería del teatro

*Centro Cultural de la Cooperación, sala Raúl González Tuñón. Av. Corrientes 1543

________________

A.K.A. (Also Known As). También conocido como...

A.K.A. también conocido como... narra la historia de Carlos, un adolescente adoptado de forma irregular en el extranjero por padres argentinos y criado bajo todos los cuidados de la clase media; con mucho amor, respeto y sinceridad. Son una familia “normal” y el hecho de la adopción, carece de relevancia dentro del núcleo familiar

Carlos conoce a una joven: Vicky; se enamoran y se inician sexualmente. Todo va bien, pero la familia de la joven tras conocer el encuentro con Carlos arremete una denuncia judicial, ¿por qué?: porque Carlos tiene otro color de piel. Y es una justicia asociada al poder aristocrático la que da curso a la causa llevando a juicio a Carlos y su familia.

Texto de Daniel J. Meyer, bajo la dirección de Gastón Marioni, la actuación de Lucas Pose y músicos en vivo.

El gran estreno será el 7 de abril con funciones los viernes y sábados de abril, y los sábados de mayo a las 21:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444)

______________

La gran renuncia

Un espectáculo con dramaturgia y dirección de Lisandro Fiks sobre la pieza teatral La fiaca de Ricardo Talesnik,

El elenco está integrado por Gastón Cocchiarale, Laura Cymer, Abian Vainstein, Romina Fernandes y el propio Lisandro Fiks, con la participación virtual de Luis Brandoni. La música original del espectáculo es de Daniel “Pipi” Piazzolla y Lisandro Fiks.

Las funciones serán los sábados y domingos a las 17 horas. Platea $ 1.900 Pullman $ 1.500. Entradas en venta en www.complejoteatral.gob.ar

* Cine Teatro El Plata. Avda. Juan Bautista Alberdi 5765, Mataderos

___________________

Y a otra cosa mariposa

Esta obra, que Susana Torres Molina estrenó en 1980, nos sigue interpelando. Es una invitación al juego. Un juego que busca dejar al descubierto un entramado de deseos, mandatos y estereotipos que regulan las relaciones que establecemos entre hombres y mujeres. Estas cuatro actrices harán el papel de hombres sin dejar de ser mujeres, le pondrán el cuerpo a ser “machos” y vestiran sus ropas, sin ocultamientos. ¿Qué rasgos, que antes nos pasaron inadvertidos, no podremos dejar de ver a partir de ahora?

Dirección: Judit Gutierrez

Viernes 31 de marzo 21hs. Entradas $2.000 -

*Teatro Alambique: Griveo 2350 - CABA

________

Les Luthiers, función despedida

Les Luthiers segunda funcion estreno internacional de la obra "Más tropiezos de Mastropiero" autores Carlos López Puccio y Jorge Maronna completan el elenco Roberto Antier, Tomás Mayer-Wolf, Martín O'Connor y Horacio Tato Turano foto: andrés macera

MÁS TROPIEZOS DE MASTROPIERO, primer espectáculo nuevo del grupo, no antología, en 15 años, con el elenco 2019, se estrenó en el Teatro Ópera el 12 de Enero de 2023. Hay, junto a los ya conocidos, nuevos instrumentos informales y muchas nuevas canciones y escenas, a las que se añade una corta selección de obras del repertorio tradicional.

El espectáculo gira en torno a una supuesta entrevista —culta, aguda, documentada y ejemplificada— al mítico creador de las obras de Les Luthiers, Johann Sebastian Mastropiero. En el transcurso de esa entrevista se rememora, con oportunos ejemplos musicales y escénicos, buena parte de la vida del compositor, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes.

Los autores de MÁS TROPIEZOS DE MASTROPIERO son dos de los integrantes “históricos” del grupo, Carlos López Puccio y Jorge Maronna. Además de ellos, el elenco 2019 de Les Luthiers está integrado por Roberto Antier, Tomás Mayer-Wolf, Martín O’Connor y Horacio Tato Turano, y actúan como alternantes Santiago Otero Ramos y Pablo Rabinovich.

Sábado 25 de marzo 2023 a las 21 horas. Entradas en boletería del teatro y en www.ticketeck.com.ar

*Teatro Ópera. Corrientes 860

___________________________

Colectivo

Frontera entre Argentina y Bolivia. Es de noche. Siete mujeres en un micro de dudosa legalidad esperan que regrese una octava: los gendarmes acaban de bajarla por algún motivo. Las viajeras están ahí por variados impulsos: placer, aburrimiento, desesperación, plata.

La espera las vincula más o menos amigablemente, las hermana sólo por un momento. Les permite imaginar un destino común. Pero, claro, ni siquiera las circunstancias más hostiles igualan más que por un rato. En el medio, las preguntas sobre la composición; sobre el cuerpo de quien representa y el cuerpo representado; sobre qué se legaliza –y siempre, por qué– en el juego de la representación y qué –y por qué– queda confinado a la marginación.

De Laura Fernández. Dirección y Puesta en escena: Diego Brienza. Esta obra fue distinguida con Mención Especial en el concurso Nacional de Obras Teatrales “Potencia y Política” de la Dirección General de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Sábados 22hs hasta el 6 de mayo. Valor entradas $2300. Estudiantes y Jubilados: $1800 (se sacan en boletería solo en efectivo). Entradas por Alternativa teatral. Duración: 70 minutos

*TEATRO ANDAMIO 90. Paraná 660

________________

Bossi Live Comedy

Martin Bossi vuelve al mítico Teatro Astral con ‘Bossi Live Comedy’, su nuevo show en el que desplegará su talento y carisma y contará con más de 10 artistas en escena.

Funciones: Jueves a Domingo 20.30h / Sábado 20.30h y 22.30h. Entradas en Plateanet

*Teatro Astral (Av. Corrientes 1639)

___________________

Acting life

Una nueva comedia de Matías Villanueva, con la dirección de Néstor Caniglia. La obra de 15 minutos cuenta con las actuaciones de Sabrina Lara, Miguel Di Lemme y Matías Villanueva. Se presentarán los Jueves y Viernes de Marzo en la Sesión Golfa #PorLosSecretos.

JUEVES: 23:10, 23:40, 00:10, 00:40

VIERNES: 23:10, 23:40, 00:10, 00:40, 01:10

Entradas en boletería y en: entradas.microteatro.com.ar

*Microteatro Buenos Aires. Serrano 1139, Palermo Soho

_______________________

The Silencio Manifiesto

The Silencio Manifiesto es el intento de ingresar al territorio mental de un inmigrante estadounidense que busca encontrar su lugar en el mundo en un sitio diferente de donde le tocó nacer. También es sobre la soledad dentro de uno mismo o dentro de una sala de teatro en Buenos Aires, o sobre el choque entre el proceso de adaptación cultural y la frustración del aprendizaje del idioma, mientras se intenta crear una obra para poder decir algo importante, como toda obra, que se supone que debería decir algo importante.

El actor estadounidense Matt Wray y el director chileno Felipe Rubio integran el colectivo escénico de artistas inmigrantes en Buenos Aires, Embajada Efímera, y juntos crearon y presentan “The silencio manifiesto”, la primera obra de la Trilogía de Unos Emigrantes Escénicos

Funciones: Miércoles 21 hs. (Hasta el 26/4). Entrada general: $1.700 / $1.400 (est. y jub.) Reservas

*Teatro El Grito - Costa Rica 5459 -

____________

Cabecita de Papel Maché

Tony, artista de variedades, está obsesionado con Luly, un títere con la que hace shows en cabarets. Dora, se siente desplazada, quiere recuperar el amor de su marido y hará lo que sea para conseguirlo. Luly cree que es la dueña del amor de Tony. ¿Podrán encontrarle una solución a esta crisis?

De Gabriela Romeo. Puesta y Dirección Claudio Martínez Bel

Funciones: jueves a las 21h hasta el 27 de abril. Valor de las entradas: $2000/$1700. Reserva y venta de entradas a través de Alternativa.

*Teatro Beckett. Guardia Vieja 3556

________________________

Heathers, el musical

Heathers: el musical es una bomba, un fuego, un crimen y un bardo hermoso que viene cautivando a los adolescentes de todas partes del mundo. Con una historia de amor como la que todos queremos tener (no me juzguen después de ver el show), un humor que estabas necesitando ver arriba del escenario, y una mirada real sobre lo hermoso y espantoso que es crecer en este mundo, HEATHERS va a ser la revolución de la temporada. Vos, ¿te subirías al clan?

1, 2, 7 y 8 de julio ENTRADAS POR TICKETEK

*Teatro Ópera. Corrientes 860

_______________

Carne argentina

La puesta de Suárez, director, músico, performer y docente– formado con Ricardo Bartís, Pompeyo Audivert, Mariana Obersztern, Emilio García Wehbi, Mauricio Kartún, Juan Onofri, entre otros- propone una obra de artes vivas que combina elementos de la danza, el teatro físico y las artes visuales.

Con la interpretación de los performers: Ramiro Cortez, Mateo De Urquiza, Gastón Gatti y Javier Murphy Figueroa, el cuarteto de artistas da vida a seres post-humanos, formados por materia viva, basura y dispositivos electrónicos. A partir de una poética particular, Carne Argentina (Preludio para un cyborg de las pampas) despliega una reflexión constante sobre la educación sentimental masculina, el control social y el adiestramiento de los cuerpos en la sociedad digital contemporánea.

Funciones: todos los jueves de marzo y abril a las 21h. Localidades desde $2000 disponibles en Alternativa Teatral

*Teatro El Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA).

____________

Vuelve Dalia Gutman con Tengo cosas para hacer

Tengo cosas para hacer, es un show contado por una mina normal, con un cuerpo normal, que le pasan cosas normales, y eso lo hace diferente. En este espectáculo Dalia cuenta en voz alta ese diálogo interno que tiene permanentemente con ella misma, y comparte en el escenario todo su delirio: Habla de su vida acelerada, del disfrute, los estándares de vida perfectos pero imposibles de alcanzar, la culpa, la relación con su cuerpo, el complejo y apasionado vínculo con su madre y su hija, la experiencia de ser mujer, los baños públicos, la autoestima, el sexo, y esa lista interminable de cosas que quiere hacer. También nos invita a conocer “GutmannDalia”, un mundo un tanto negador pero hermoso, donde todos podemos ser felices. El show finaliza con el musical de una mina común, que quiere ser feliz a pesar de su neurosis. Es que la propuesta del show es esa: ir al teatro a divertirnos, reírnos de nuestras vidas, alivianarnos, y pasar una noche ESPECTACULAR.

SÁBADOS 21 HS hasta el 6 de abril– Venta por Plateanet

*Teatro Maipo – Esmeralda 443, CABA

________________

Varonas

“Varonas” es el nuevo espectáculo de la Banda de Humor “Zirujas”. Refiere al universo de la mujer actual, sus contradicciones, el género, el feminismo y mucho más.

Tiene el formato de Varieté, pero con la singularidad de que todas las piezas están atravesadas por esta misma temática. Los sketches combinan varios lenguajes: el absurdo, el grotesco, la comedia física, el sarcasmo, la poesía y otros.

Varonas no es un espectáculo de humor convencional, es disruptivo, provocador y transgresor, busca que los espectadores se cuestionen acerca de su sistema de creencias.

Desde el 14 de abril. Viernes a las 22:30 h. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por la plataforma Alternativa Teatral.

* Teatro La Mueca (José A. Cabrera 4255, CABA)

__________________

Un íntimo viaje después del final

¿Qué hay después del fin? ¿Dónde van a parar los recuerdos? ¿A una galaxia del olvido? Porque en esta galaxia que habitamos hay un universo, y en este universo un planeta, y en este planeta un continente. Y sobre una avenida, hay personas que pasan los días mirando a la nada, que pasan las noches en busca de alimento. Todos tienen sueños que se apagan día tras día por una realidad que se derrumba sobre sus almas y los asfixia. Entonces, sobre la avenida hay una casa con un largo pasillo, al fondo del pasillo un teatro, y dentro del teatro, ausencias y recuerdos que aparecen y comparten con los vivos un beso, los miedos, las violencias, la rebeldía, el amor, y hasta un poco de pan.

Basada en textos de César Brie, cuenta con dramaturgia y dirección de Manuel Vignau, y las actuaciones de Mariana Calderón, Gisela Domröse, Ugo Guidi, Gonzalo Pungitore, Mabel Rodriguez, Juan Salas, y Maria Alejandra Violante.

Las funciones serán todos los domingos a las 20hs. Entrada a $2000 por Alternativa

*Teatro ÑaCa (Julián Alvarez 924, Villa Crespo - CABA)

___________________

La Falcón

Es un musical de tango en formato de café concert, ambientado en los años 20 y 30, e inspirado en la vida amorosa de la gran cancionista Ada Falcón, uno de los hitos de las voces femeninas de la música popular argentina, y en su romance secreto con Francisco Canaro. “La emperatriz del tango” con sus luces y sombras, en un viaje a través del tiempo y de sus tangos.

Dirección general: Cintia Miraglia

Funciones: Domingos a las 18 hs. Localidades: $ 2.500.- (Promo 2 x $ 4.000.- las primeras diez reservas). Jubilados y estudiantes: $ 2.000.-

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3378 – Abasto. +54 911 4862 7400

_________________

Discepolín, fanático arlequín

Luego de una exitosa temporada en la que cosechó grandes críticas de la prensa y comentarios del público; regresa Discepolín, fanático arlequín, el unipersonal escrito y protagonizado por Daniel Casablanca en el que nos propone un paseo por la vida del gran artista Enrique Santos Discépolo; una invitación a espiar al gran poeta de la calle en acción.

Discepolín, el arlequín porteño, acercándonos al grotesco desde la comedia del arte con ternura, humor y emoción. Una invitación a ver a Casablanca con media máscara cantando y contando las penas del artista, las de la sociedad, algunas que aún hoy nos atraviesan. Riendo y padeciendo. Buceando en las profundidades de la búsqueda eterna de la creación.

De y por Daniel Casablanca. Dirección: Guadalupe Bervih. NOMINADO A LOS PREMIOS ACE - MEJOR UNIPERSONAL 2022

SÁBADOS 20H. Entradas en venta por Alternativa Teatral.

*Centro Cultural de la Cooperación (CCC). Corrientes 1543

________________________

La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus

El protagonista se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, un Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquel planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”.

Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo, como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama, utilizando y teatralizando elementos retóricos tales como la paradoja, la metáfora, la paronomasia y la dubitación, entre otros.

Contrariamente a los proyectos anteriores donde abundaban los recursos tecnológicos de este combo humorístico (Digital Mambo, Hombres Delay y Digitales anónimos), en este caso han elegido el minimalismo absoluto como recurso escénico respecto de la narrativa. Un hombre adulto, solo, viviendo en un lugar aislado de toda civilización, acompañado por un loro y un sinfín de artefactos y elementos antiguos que parece amar.

Autores: Diego Carreño y Gabriel Wolf. Con: Diego Carreño

Funciones: Viernes a las 22:00 hs. Entrada General: $2000 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral Duración: 60 minutos

*El Camarín de las Musas. Mario Bravo 960. CABA

_____________________

Inferno

Luego de un viaje etílico y no del todo claro a Santiago de Chile, Felipe, un periodista de columnas de turismo, despierta muy confundido. Dos catequistas empecinadas lo sacan de la cama para traerle urgentes novedades: el Vaticano ha abolido el infierno. Ahora que el sitio específico de condena para las almas no existe más como lugar sino que pasa a ser sólo una palabra o una metáfora, resulta que el infierno está en todas partes: está en el lenguaje. La única forma de escapar de él es con siete llaves. Hay que aprender las siete virtudes que nos libran del infierno: fe, esperanza, caridad, templanza, justicia, prudencia, fortaleza.

Pero así como el infierno se organizaba en círculos, la virtud también: parece imposible ejercitar las siete virtudes a la vez porque son descentradas e incompatibles, están mal definidas y el daño llama inexorablemente al daño. Una fábula moral dentro de otra, que es a su vez el plagio de un escritor vanidoso que copió un argumento de un suplemento literario ocioso y amanerado basado en géneros playeros; ahora todos deberán pagar el simulacro: el beodo, el autor, su abogada, sus críticos, sus víctimas, sus personajes secundarios, sus ángeles y sus torturadores. Y nadie es tan estúpido como para hacerse aparecer en sus relatos con su nombre real.

Dramaturgia y Dirección: Rafael Spregelburd. Elenco: Pilar Gamboa, Guido Losantos, Rafael Spregelburd, Violeta Urtizberea. Música en vivo: Nicolás Varchausky

Jueves y viernes de marzo a las 20:30 hs. Entradas en venta en https://teatro-astros.com/ o Entradauno.com

*Teatro Astros. Corrientes 746

_______________________

El cazador y el buen nazi

Un día de mayo de 1975, el famoso cazador de nazis Simón Wiesenthal recibió una inesperada visita en su oficina del Centro de Documentación de Viena. Su visitante era nada menos que Albert Speer, el ex arquitecto y ministro de Armamentos de Hitler. ¿Cuál era el motivo de este encuentro? ¿De qué hablaron? ¿Qué se dijeron? ¿Qué diálogo era posible entre un victimario y una víctima del Holocausto?

En “El cazador y el buen nazi”, Mario Diament se vale de abundante documentación para dramatizar este extraordinario encuentro. Dos notables actores, Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio dan vida a los personajes bajo la dirección de Daniel Marcove. Una lección sobre la complicidad, la responsabilidad y la justicia cuyas implicancias adquieren un especial significado en estos días.

LUNES 20.30 HS. Entrada general: $3500. A la venta en Alternativa Teatral

*El Tinglado - Mario Bravo 948

______________________

Estasis

Es una pieza escénica inmersiva que articula performance, danza, teatro y nuevas tecnologías. Mariana. Manuel. Lucía. Matías. Ninguna de sus vidas tiene nada de singular ni destacable. Deberían adornarla con muchísima ficción para convertirla en un biodrama más o menos efectivo.

Dramaturgia y dirección: Lucio Bazzalo

Funciones: sábados de marzo y abril a las 23hs. Entrada general: $2300. En venta por Alternativa Teatral

*Patio de Actores - Lerma 568

______________

Che Tango... y nosotras qué?

El espectáculo responde a la pregunta “Ché Tango… y nosotras, qué?” a través de un recorrido por textos, poemas y canciones del tango, sus letras y letristas. Qué presencia tienen las mujeres el tango? Cómo son tratadas? Cuál es el primer tango que habla de ellas y cómo fue la evolución histórica del tema dentro de la poética tanguera? “Ché Tango …y nosotras qué?” indaga en esta historia queriendo dar respuesta a estos interrogantes con tono humorístico-poético en letras y canciones en las que no falta la nota crítica.

Actúan y cantan: Isabel Caban - Elba Degrossi - Gabriel Menendez. Música en escena: Gabriel Menendez

Sábados de Abril 18 hs. Entrada general: $2000 / Jubilados $1500 en venta por Alternativa.

*Teatro Tadron - Niceto Vega 4802 -

_________________

Cartón pintado

En el caluroso depósito de un local venido a menos, tres amigas atrapadas por las máscaras sociales, se desarman y se desnudan. La amistad de estas mujeres, que llegan a sus cuarenta años y miran su pasado, su presente y su futuro con el temor de quienes desconocen el sentido de su propia existencia.

Dirección general: Victoria Hladilo. Elenco: Julieta Petruchi, Mercedes Quinteros y Victoria Hladilo, y la colaboración en dirección de Verónica Mc Loughlin.

Funciones: Viernes a las 20.30hs hasta el 21 de abril. Entrada general: $ 2000 Por Alternativa

*El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960, CABA)

________________

La noche se está muriendo

Buenos Aires, 1945. Al finalizar la función del estreno mundial de La Casa de Bernarda Alba, Margarita Xirgu vuelve emocionada a su camarín en el Teatro Avenida. Allí comprueba que el teatro es un ritual de invocación: atraído por la gran interpretación de su actriz predilecta, Federico García Lorca aparece para festejar el éxito y celebrar su amistad, impulsándola a tomar una importante decisión.

Dramaturgia y dirección: Martín Ortiz

Sábados a las 20 horas. Entrada general: $ 2000. Descuento para jubiladxs, estudiantes y vecinxs de la Comuna 15 (con acreditación de domicilio: DNI, factura de servicio, etc).

* El Crisol Teatro, Malabia 611, Villa Crespo

_____________

Engañando a la pena

Sean todos bienvenidos a esta pequeña ilusión con profunda admiración les digo vengan pasando si se van acomodando este bar nos tiene unidos. Como el hornero hace nido, como el peludo hace cueva acá les canto las nuevas de esta noche que es nefasta la bandera a media asta nos encuentra aquí reunidos una noche que es amena para este divertimento este andar un poco lento como eslabón de cadena que va perdiendo su ruido.

Domingos de marzo a las 20 horas. Entrada general: $ 2000. Descuento para jubilades, estudiantes y vecines de la Comuna 15 (con acreditación de domicilio: DNI, factura de servicio, etc). Reserva de entradas por Alternativa Teatral.

* El Crisol Teatro, Malabia 611, Villa Crespo

_____________________

Limítrofe. La pastora del sol

“Limítrofe. La pastora del sol” cuenta el duro Vía Crucis de Gabriela Blas, sobreviviente de una enorme injusticia. Una mujer aymará nacida en 1983 signada por los prejuicios por su origen étnico, su cultura, su condición de madre soltera y su pobreza. La obra fue Seleccionada para ser parte del Festival Internacional FiArtes de Ecuador, y a sido parte del Festival Internacional de Teatro Santiago Off 2023 y cierre de temporada de Teatro Puerto en La Serena Chile. La obra integra el catálogo 2023-2024 del Instituto Nacional de Teatro que selecciona las mejores obras del país.

De Bosco Cayo (Inspirada en hechos reales). Dirección Florencia Bendersky

Estreno Sábado 15 de abril 20hs. Funciones: Sábados 20hs. Entradas $1.800 general y 1500 jubilados y estudiantes

*Teatro El Popular: Chile 2080 - CABA

_______________________

Damas bravas

La Compañía Síndrome de Eureka presenta la segunda temporada de una comedia histórica e irreverente sobre las mujeres que a pedido de San Martín confeccionaron la bandera de los Andes. Con dramaturgia y dirección de Alfredo Allende.

Domingos 19hs hasta el 2 de abril.

*Espacio Callejón. Humahuaca 3759

______________________

Conurbano cotidiano

Conurbano Cotidiano despliega la/s historia/s de dos amigas que viven a las afueras de la capital - más precisamente en la ciudad de Luján- y un día reciben la llegada de un nuevo compañero de hogar. La obra pone en escena una historia sencilla y cotidiana interpretada por Sabrina Zelaschi, Victoria Baldomir y Nicolás Giménez dentro de una arrolladora maquinaria teatral que combina música, baile y performance, entre otras sorpresas.

La pieza escrita y dirigida por Gobernori indaga en el concepto de cotidianeidad y dispara varios interrogantes: ¿cómo contar una historia simple?, ¿qué es “lo cotidiano”?, ¿tiene una poética propia?

Miércoles de marzo y abril a las 21. Localidades $2000 disponibles en Alternativa teatral

* El Galpón de Guevara. Guevara 326.

_______________________________

La Madonnita

La historia de LA MADONNITA transcurre a principios del siglo XX en un altillo caluroso del Parque Lezama. Un hombre saca fotos a su mujer y luego las comercializa entre la clase trabajadora inmigrante. En un contexto socioeconómico de crisis, la obra dispara con astucia la pregunta por la mujer, como enigma y objeto de intereses sexuales y económicos.

A través del grotesco criollo, la pieza pone de manifiesto la construcción de posibles masculinidades y a la vez evidencia distintos tipos de violencias ejercidas sobre las mujeres. El personaje de “La Madonnita” se construye como agente pasivo que observa ese mundo opresivo al cual está destinada. La obra pone en primer plano la fricción entre deseo, sexo y poesía con todo el talento de la pluma de Mauricio Kartún.

Interpretada por Natalia Pascale, Fito Pérez y Darío Serantes. Dirección de Malena Miramontes Boim

Funciones: domingos de marzo y abril a las 19.30h. Localidades: $2000 (descuento estudiantes y jubilados $1800) disponibles en Alternativa teatral y boletería del teatro.

*Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, Abasto, CABA

________________

Los Miedos

Es un espectáculo teatral siempre distinto. En esta obra el director se encuentra en escena junto a un grupo de artistas compuesto por músicos, actrices, actores e iluminador creando situaciones que no sabemos hacia dónde desembocarán. Más que un show de improvisación es un contacto con lo imprevisible.

En cada función nacen y mueren escenas permanentemente, siempre diferentes, que proponen compartir junto con el público presente, abordándolas con la única certeza de llegar a estadios vitales dentro del escenario. Los Miedos más que un show de improvisación es un contacto con lo imprevisible.

Dirección: Ale Gigena

SÁBADOS 21 HS. Hasta el 25 de marzo. Entrada general: $2000. Descuentos para jubilados y estudiantes. A la venta en Alternativa Teatral

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

___________________

Instrucciones para ser una idishe mame

¿Querés ser una verdadera madre judía? ¿Querés saber cuánto tenés de madre judía? Acercate a la primera carrera universitaria de IDISHE MAME. Donde Mirta Goldstein con su pasión, amor y conocimiento, te hará vivir una y mil peripecias. Donde conectarás con tu idishe mame interior. “Instrucciones para ser una Idishe Mame” es un homenaje a todas las madres (sean idishes o no).

Libro y dirección: Sebastián Kirszner. Actuación: Silvia Kanter.

Sábados a las 18.30 y 20.30, desde el 18 de marzo. Localidades: $ 3.000.- Jubilados: $ 2.500.- Venta por Alternativa Teatral ó en www.idishemame.com.ar

*La Pausa Teatral – Luis Viale 625 – CABA - Cel 1551232030

_________________

El rayo

La actriz y bailarina María Ucedo, referente del mítico grupo El Descueve, conmueve la escena porteña con un biodrama íntimo y sensible que celebra una gran historia de amor.

El Rayo es un poema, dinámico y potente lanzado en un espacio atravesado por la interpretación magnética de Ucedo, su manejo del lenguaje corporal acompañado por proyecciones audiovisuales y la música original de Martín Pavlovsky. Además, la pieza cuenta con la co-dirección y colaboración dramatúrgica de Valeria Correa (grupo Piel de Lava) y asistencia de dirección de Andrea Fernández.

EL RAYO despliega, en un espacio despojado, dos historias a la vez. La de una mujer que revela a su hija un secreto guardado durante cinco décadas. Y la de esa hija que, con esa información intenta reacomodar las piezas del rompecabezas familiar y entender cómo esa historia largamente oculta estaba a la vista de todos, sin que nadie fuera capaz de ver.

Viernes de marzo y abril a las 21h. Localidades $2200, disponibles en Alternativa Teatral

* El Portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante 1034

________________

El Camino de la Fuente (homenaje a Federico García Lorca)

La obra se estrenó en Madrid y se presentó en Rosario, Santa Fe y Montevideo. Luego hizo algunas funciones durante la pandemia, para muy pocos espectadores, en Korinthio Teatro. Ahora se presenta en El tinglado para compartir con el público porteño la vida del talentoso poeta y dramaturgo. Protagonizada por Pablo Razuk y escrita y dirigida por Sabatino Cacho Palma.

Funciones: miércoles a las 21. Entradas: $2500 / $2300 con descuentos

*El Tinglado: Mario Bravo 948 CABA

_________________

Wellness, un centro de estética

Un diluvio azota la ciudad de Buenos Aires. Una recepcionista desaparece misteriosamente lo cual motivará la intervención policial. El negocio de estética estará en el ojo de la tormenta tornándose finalmente en el escenario de una muerte. El encierro llevará a estas cuatro mujeres a desenmascararse y a enfrentarse con un mundo que naufraga a la deriva, tan vacío como exigente, en el que apenas parece haber lugar para el amor.

La talentosa y reconocida actriz debuta como dramaturga y directora con su nueva obra interpretada por Victoria Baldomir, Cande Molfese, Malena Villa y Pilar Viñes.

Todos los sábados de marzo y abril a las 20h. Localidades $2000, reservas en Alternativa Teatral.

*El Portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante 1034

___________________

Nada del amor me produce envidia

Espectáculo teatral-musical centrado en el drama de una costurera de barrio a la que un buen día se le aparecieron Libertad y Evita para encargarle el mismo vestido. Tomando como punto de partida el mítico cachetazo que aparentemente Libertad Lamarque le habría dado a Eva Perón, Nada del amor me produce envidia es un melodrama musical cuyo anclaje es el mundo de las cancionistas argentinas de los años 30.

De Santiago Loza, con la actuación de María Merlino y dirección y puesta en escena de Diego Lerman.

Funciones: Domingos de Marzo 20 hs. Entradas a la venta en https://teatro-astros.com/ o Entradauno.com

*TEATRO ASTROS. Corrientes 746

__________________________

La traducción [Prueba 8]

Años 60. Alemania Occidental. Las hermanas Meier son las herederas de una familia perteneciente a la burguesía industrial. Interpeladas por los movimientos latinoamericanos, las hermanas crean un grupo revolucionario y pasan a la clandestinidad.

Escrita y dirigida por Matías Feldman.

Martes a las 20 hs desde el 14 de febrero hasta el 4 de abril. Duración: 120 minutos. ENTRADAS

*Teatro Metropolitan. Corrientes 1343

______________

El funeral de los objetos

La raza humana es la única capaz de sentir amor u odio por un objeto. Todos tenemos objetos y nos constituyen cada vez un poco más. En un mundo en donde la relación con los otros es cada día más compleja, los objetos nos son funcionales como fieles servidores no solo de nuestros sueños y deseos, sino también de nuestras frustraciones, fracasos, miedos e inseguridades. Un grupo de personas bastante particulares y desconocidas entre sí, se dan cita para formar parte de un funeral extraño luego de ver el anuncio en un folleto del subte.

El Funeral de los objetos es una obra de teatro musical que indaga sobre las relaciones entre los sujetos y los objetos. ¿Acaso los objetos nos constituyen? ¿Acaso lo material se nos impone en nuestra subjetividad? Qué pasa con los objetos perdidos o con la incorporación de estos. ¿Acaso podemos en este mundo capitalista y materialista ser situados como objetos? ¿Acaso los objetos nos desnaturalizan?... ¿Acaso yo soy un objeto para los demás?

SÁBADOS y DOMINGOS 21:45 hs hasta el 1 de abril

*Centro de Arte Radio City - Sala MELANY. San Luis 1750, Mar del Plata

::::::::::::::::::::

CINE

Dos ciclos de cine en la Biblioteca del Congreso de la Nación

La Biblioteca del Congreso de la Nación renueva en marzo su propuesta de actividades culturales con dos nuevos ciclos de cine que se podrán disfrutar con entrada libre y gratuita.

Los jueves a las 18.30 horas tendrá lugar el ciclo Nostalgia de la luz, con films sobre oscuros períodos de dictadura, que prevé la proyección de “El día que no nací” (2011), de Florian Micoud Cossen, el jueves 9; “Nostalgia de la luz” (2010), de Patricio Guzmán, el jueves 16; “La noche de los 12 años” (2018), de Álvaro Brechner, el jueves 23; y “Marighella” (2019), de Wagner Moura, el jueves 30.

Asimismo, los martes de todo el mes también a las 18.30 h se llevará a cabo el ciclo de cine La voz humana, con películas protagonizadas por la magnética actriz británica Tilda Swinton. Para la jornada del 21 de marzo se prevé la proyección de dos cortos: “Caprice” (1986), de Joanna Hogg; y “La voz humana” (2020), de Pedro Almodovar. El cierre del ciclo será el martes 28 de marzo con “Necesitamos hablar de Kevin” (2011), de la directora Lynne Ramsay.

Para más información y reserva de entradas www.bcn.gob.ar

*Auditorio Leonardo Favio. Alsina 1835, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

_______________

Futuros posibles: directoras argentinas

CNB Cine y Kino Palais presentan un ciclo dedicado a las nuevas producciones de realizadoras argentinas. Futuros posibles: directoras argentinas reúne cinco películas de los últimos años. Obras con historias de mujeres como protagonistas replantean la posibilidad de cambiar el presente aunque el día a día no sea fácil. Cada una de las directoras proyecta con una impronta particular para narrar y hacer de este ciclo un programa que contiene muchos géneros cinematográficos.

Las funciones se llevarán adelante hasta el 26 de marzo, los domingos a las 20. Las funciones son en el patio. No se suspenden por lluvia.

PROGRAMACIÓN

Domingo 26 de marzo. 20 HS Camila saldrá de noche, 2021. Dir. Inés Barrionuevo, 103 minutos

Camila se ve obligada a mudarse a Buenos Aires cuando su abuela enferma gravemente. Deja atrás a sus amigos y una escuela secundaria pública liberal por una institución privada tradicional. El temperamento feroz pero prematuro de Camila se pone a prueba.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

________________

Nuevas funciones de EL COSO, de Néstor Frenkel

No alcanzan los testimonios de quienes lo conocieron ni el registro de su imagen y su voz para dar cuenta de quién fue Federico Manuel Peralta Ramos, un artista único, absolutamente comprometido en la creación de una obra efímera y, a la vez, eterna.

*Centro Cultural Recoleta. Sábados 4, 18 y 25 de marzo, a las 20hs. Junín 1930, CABA. Entrada general: $300. Compra online, acá.

*El Cultural San Martin. sábado 15 de abril, a las 19hs. Sarmiento 1551, CABA. Entrada general: $400 // Jubilados y estudiantes: $300. Compra online, acá.

_______________

Camuflaje

El escritor Félix Bruzzone encarna a un corredor obsesionado con Campo de Mayo, la unidad militar más grande de Argentina y el lugar donde desapareció su madre en 1976. La película sigue a Félix en su búsqueda de personajes que le permitan adentrarse y explorar este lugar tan cargado de historia. Jonathan Perel entendió como ningún artista argentino que nuestra historia se lee mejor desde sus partículas antes que desde sus banderas. Su exploración de cada rincón, ya sean fábricas industriales o una rutina de running, confirma que su política de la imagen es un faro iluminador e iluminado (que usa el cine como zona de revelación y no de relevamiento). Aquí ve correr, preguntar y explorar alrededor del complejo militar Campo de Mayo al escritor Félix Bruzzone, cuya madre fue desaparecida durante la última dictadura. Bruzzone corre, Perel no. Entre caminos, historias y desvanes, Perel pisa y piensa con instintos de cine sentido, respira el pasado vecinal y edifica no tanto un ADN, una fórmula, sino que captura el movimiento que generan los lugares donde el horror pisó fuerte pero aún son parte del camino.

APTA PARA TODO PÚBLICO. Se recomienda la compañía de un adulto para público infantil

Sábado 25 y domingo 26, 21 hs. Martes 28, miércoles 29, jueves 30 y viernes 31, 18 hs.

*Sala Leopoldo Lugones. Corrientes 1530

______________

La Nave de los Sueños

El cine argentino ha dado a través de los años una rica y luminosa filmografía aclamada en todo el mundo. Esta larga tradición nos ofrece un presente que sorprende por su fuerte potencia narrativa en la gran variedad de historias, temáticas y abordajes. Este panorama de producción alentadora contrasta en el momento de la exhibición con las pocas pantallas que cuenta la mayor parte de la brillante producción independiente nacional.

La Nave de los Sueños aborda desde la década del 90 la visibilización de estas obras audiovisuales con el fin de contribuir con la difusión de documentales, cortometrajes, ficción en todos los géneros y cine experimental, además de ofrecer el reconocimiento a las trayectorias. Las proyecciones son los martes a las 18:30 h. Entrada libre y gratuita.

Programa

-Martes 28 de marzo: Chango, la luz descubre, documental sobre Félix “Chango” Monti de Alejandra Martin y Paola Rizzi. Encuentro con las realizadoras del film.

-Martes 4 de abril. Una mirada honesta, documental sobre el fotoperiodista argentino Eduardo Longoni de Roberto Persano y Santiago Nacif. Encuentro con los realizadores y con el protagonista.

-Martes 11 de abril. Súper 8 Argentino Contemporáneo, presentación del libro de Paulo Pécora y proyección de obras de la cineasta experimental Narcisa Hirsch.

-Martes 18 de abril (función especial a las 18 hs.). Un hombre de cine, de Hernán Gaffet. Encuentro con el realizador.

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

_______________

Proyección de Argentina, 1985 en las escalinatas del Congreso

A través de un acuerdo, la Cámara de Diputados y el INCAA crearon el ciclo “Cine y Democracia”, que tiene como finalidad promover y fortalecer la actividad cinematográfica nacional y los valores democráticos para concientizar y resaltar la importancia y el significado histórico, político y social que posee la democracia para la Nación y el pueblo argentino.

Se programó la proyección de la película Argentina, 1985, de Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que se realizará el sábado 25 de marzo a las 20 h, como parte de las distintas actividades que se vienen realizando por la conmemoración de los 40 años de democracia en nuestro país.

__________________

Semana de la memoria: Filmoteca en vivo

La Filmoteca en vivo, curada por Fernando Martín Peña para Cine en el Kirchner, presenta una programación especial en el marco de las actividades por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Sábado 25 de marzo, 17 h: Desembarcos, de Jeanine Meerapfel y Alcides Chiesa

Sábado 25 de marzo, 19 h: Cuarentena, de Carlos Echeverría (copia original en cinta de 16 milímetros, con sonido magnético)

*CCK. Sexto piso Sala B. Sarmiento 151

________________

Semana de la Memoria: cortos y largos contemporáneos

En el marco de la programación especial que Cine en el Kirchner propone por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se proyecta una selección de cortometrajes y largometrajes contemporáneos

Sábado 25 de marzo, 17 h: Crónicas de un exilio, de Micaela Montes Rojas y Pablo Guallar

Sábado 25 de marzo, 19 h: Rojo, de Benjamín Naishtat

Domingo 26 de marzo, 17 h: La hija indigna, de Abril Dores Portaluppi + Relatos de archivo, de Amparo Aguilar y Valentina Llorens

Domingo 26 de marzo, 18 h: Ausencia de mí, de Melina Terribili

*CCK. Sexto piso Sala A. Sarmiento 151

__________

En el Cine Gaumont

23/03/2023 al 29/03/2023 EL METODO TANGALANGA 12:45 Mateo Bendesky COMEDIA

23/03/2023 al 29/03/2023 CUANDO YA NO ESTE 14:45 Martín Viaggio DRAMA

23/03/2023 al 27/03/2023 y 29/03/2023 (excepto martes 28) 1976 16:45 Manuela Martelli DRAMA

23/03/2023 al 27/03/2023 y 29/03/2023 (excepto martes 28) FUERZAS VIVAS 18:50 Esteban Garelli, Juan Pablo Felix DOCUMENTAL

23/03/2023 al 27/03/2023 y 29/03/2023 (excepto martes 28) CUANDO YA NO ESTE 20:30 Martín Viaggio DRAMA

23/03/2023 al 29/03/2023 1976 22:30 Manuela Martelli DRAMA

23/03/2023 al 29/03/2023 HIJA 12:10 Martín Desalvo DRAMA

23/03/2023 al 29/03/2023 SOBRE LAS NUBES 13:45 22:15 María Aparicio DRAMA

23/03/2023 al 29/03/2023 ARGENTINA, 1985 16:30 Santiago Mitre HISTORICA

23/03/2023 al 29/03/2023 LA CASA DE LOS TIOS 19:10 Verónica Rossi DOCUMENTAL

23/03/2023 al 29/03/2023 ROCK DE LA CARCEL 20:45 Juan Manuel Varela DOCUMENTAL

23/03/2023 al 29/03/2023 RINOCERONTE 12:30 Arturo Castro Godoy DRAMA

23/03/2023 al 29/03/2023 EL ROSTRO DE LA MEDUSA 14:10 Melisa Liebenthal DRAMA

23/03/2023 al 29/03/2023 YO NENA YO PRINCESA 15:45 Federico Palazzo DRAMA

23/03/2023 al 29/03/2023 RINOCERONTE 18:15 22:00 Arturo Castro Godoy DRAMA

23/03/2023 al 29/03/2023 PIEDRA LIBRE 18:15 22:00 Gabriel Elettore DRAMA

23/03/2023 al 29/03/2023 DIARIOS DEL ENCIERRO 20:15 Jeff Zorrilla DOCUMENTAL

Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $200.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 100.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 100.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 100.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

________________________________________________

Programación especial del INCAA en el mes de la mujer

Las diversas salas de todo el país que conforman la Red de Espacios INCAA ofrecerán una programación especial dedicada al Mes de la Mujer, con películas de cineastas de la argentina y temáticas relacionadas con problemáticas de género. La programación se encuentra disponible en www.incaa.gov.ar/programacion-espacios-incaa.

La Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) programará el ciclo de proyecciones La mirada bravía, los sábados 11, 18, 25 de marzo y 1 de abril, junto con Cartelera Transfeminista, Mujeres de Cine y el Centro Cultural de España en Buenos Aires.

Además, el ciclo Cine argentino bajo las estrellas, organizado por el programa Museos de Película, junto con el Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces, continúa durante el mes de marzo con material dedicado a la temática. El viernes 17 La rebelión de las flores, de María Laura Vásquez –que se proyectará junto al corto Corre sangre mapuche, de Cristian Gómez Aguilar–; y el viernes 31 con la exhibición de Mujer nómade, de Martín Farina. El miércoles 22 se realizará una función especial de Todos son mis hijos, de Ricardo Soto Uribe, que se proyectará junto al cortometraje 1976, de Liliana Romero. Las proyecciones se realizan en el Patio de la Procuraduría del Complejo –Perú 222, CABA–, a las 19.30 horas, con entrada gratuita.

____

En la Sala Leopoldo Lugones

-Nuevo Cine Francés

Una selección de largometrajes recientes que reflejan la vitalidad y riqueza de la producción francesa contemporánea con títulos de cineastas como Catherine Corsini, Samuel Theis y Eric Barbier y figuras en pantalla como Isabelle Huppert y Vincent Macaigne. Además, los directores Thomas Paulot e Isabelle Solas viajarán especialmente a Buenos Aires para presentar sus películas en la sala. En colaboración con el Institut Français d’Argentine y la Embajada de Francia.

-Integral Jonathan Perel

De una de las figuras más lúcidas y radicales del documental de ensayo argentino se exhibirá este ciclo integrado por todos sus cortos, medios y largometrajes, una obra que rastrea las huellas de la dictadura cívico-militar de 1976-1983 en la actualidad. Acompañando la retrospectiva se estrenará Camuflaje, su film más reciente.

Del jueves 23 al miércoles 29, en la semana del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

-Camuflaje

Estreno del último largometraje de Jonathan Perel, acompañando su retrospectiva integral en la Sala Lugones. Siete únicas funciones, del jueves 23 al viernes 31 de marzo.

Entrada general $ 900 Estudiantes y jubilados $ 500.- A la venta desde 5 días antes del comienzo del ciclo

*Sala Leopoldo Lugones. Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

__________________

Cine virtual y gratuito en AMIA Cultura

El departamento de Cultura de AMIA sigue ofreciendo films de calidad, gratuitos y disponibles para todo público, para ver desde la comodidad del hogar. Las inscripciones ya están abiertas para disfrutar de las películas que forman parte de las temporadas 2023 del “Cine Club AMIA” y del “Ciclo de Cine Judío”, dos propuestas que el área cultural de la institución ofrece, sin costo, a toda la sociedad.

Las películas se publican en el campus virtual de AMIA Cultura y están disponibles las 24 horas durante 7 días, para poder verlas en cualquier oportunidad. Para consultas sobre la programación y para realizar la correspondiente inscripción, las personas interesadas deben ingresar a www.cultura.amia.org.ar

Los títulos son los siguientes:

Amigos por la vida. Director: Francesco Bruni. Inicio: Jueves 16/03

The party. Director: Sally Potter. Inicio: Jueves 30/03

En tanto, el “Ciclo de Cine Judío” proyectará próximamente las siguientes películas:

Del otro lado del mar. Director: Nicolo Donato. Inicio: Jueves 23/03

::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Canal Encuentro conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

A 40 años de la recuperación de la democracia, la señal educativa y cultural propone dos estrenos: 24 en la lista y Legajos estatales, dos estrenos relacionados a la dimensión económica de la dictadura y el impacto en las/los trabajadoras/es. Además, habrá programación especial durante toda la jornada.

24 en la lista, una serie documental dirigida por Ana Cacopardo y Mariana Arruti –con imágenes nunca vistas hasta ahora en la televisión de Argentina– que narra la condena a los directores de la fábrica Ford, en General Pacheco, por el secuestro, desaparición, tortura y encarcelamiento de veinticuatro obreros de la planta.

Legajos estatales, con las historias de los empleados y empleadas de organismos estatales desaparecidos durante la última dictadura militar y la recuperación de esos documentos por parte de sus hijos e hijas en la actualidad.

Durante todo el día, además, habrá programación especial para conmemorar estos 40 años de democracia, que convocan a una celebración colectiva: la recuperación del voto, es decir, de la soberanía popular, que implicó también la posibilidad de volver a creer en la política como herramienta de transformación social.

_________________

Canal Encuentro conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora con programación especial

Durante todo el mes de marzo, en homenaje a las mujeres y las disidencias. La programación de la señal, este año, se propone indagar, desde los feminismos populares, en el mundo del trabajo desde un abordaje histórico y contemporáneo; conceptual y de historias de vida.

-MUJERES DE MI PATRIA. LAS DELEGADAS DE EVITA – Con la conducción de Lorena Vega

Programa especial. 1 capítulo – 26 minutos. Estreno: miércoles 8 de marzo a las 21:00

Cuenta la historia del armado territorial que permitió garantizar la efectividad de la Ley 13.010 de voto femenino. Un grupo de delegadas dio origen al Partido Peronista Femenino y recorrió todo el país para censar a las mujeres y conformar el padrón electoral que les permitió, por primera vez, ejercer el derecho al voto en 1951.

-CARTOGRAFÍA FEMINISTA. Serie documental. Temática: feminismo, derechos humanos y sociales, igualdad

19 capítulos - 2 a 3 minutos. Se emiten intercalados en la programación

Es una coproducción junto con la RED TAL, que surge de la necesidad de situar al movimiento feminista en su realidad geográfica, social y cultural. El objetivo de este glosario colectivo es poner en valor el poder performativo de las palabras que nos identifican, nos definen y crean mundo.

-CAMIONERAS – Concurso RENACER Audiovisual. Mendoza (2022). Serie documental

4 capítulos – 26 minutos. Los jueves a las 21:30

Camioneras acompaña, en cada capítulo, el viaje de una mujer que organiza su vida alrededor del oficio del transporte de carga. El amor por el viaje, los vínculos familiares en una vida casi nómada, el rol de la mujer en un ámbito hipermasculinizado, serán algunos de los temas que se irán tejiendo entre las historias particulares de las protagonistas.

-LAS TAREAS – Concurso RENACER Audiovisual. Serie documental (2022)

8 capítulos - 26 minutos. Directora: Victoria Andino. Los lunes a las 22:30

La serie Las tareas sigue un día en la vida de diferentes personajes que deben resolver las tareas domésticas y de cuidado, poniendo en evidencia la tensión existente entre la vida privada y la vida pública, la construcción histórica de los roles de género y cómo este funcionamiento impacta en la economía.

-TELEVISIÓN CONTRA LAS VIOLENCIAS – Concurso RENACER Audiovisual. Serie documental (2022). 8 capítulos – 26 minutos. Dirección: Paloma Coscia

Los miércoles a las 22:00

Cada uno de los ocho capítulos aborda uno de los múltiples casos de violencias, con una fuerte impronta visual, artística, autoral y generacional. A lo largo de la serie se plantea un profundo análisis de la mano de referentes del pensamiento, la justicia y el arte. Casos como los de Higui, Tehuel, Diana, Pepa, Micaela, Johanna y la violencia mediática son los disparadores a través de los cuales se abordará un amplio arco de contenido.

________________

Nuevos contenidos de TEC TV en la plataforma Contar

La plataforma pública y gratuita Contar presentará nuevos contenidos de TEC TV, el canal de televisión de ciencia y tecnología.

Entre los títulos se podrán ver Pepper, todo por un like, una comedia de ocho capítulos protagonizada por Martín Slipak; y la cuarta temporada de Ciencia a la carta, con temáticas específicas de biología, química, física y neurociencias.

Además, se presentarán Grandes temas de la matemática, con la conducción de Adrián Paenza; y Mujeres de ciencia, con Mariana Carbajal.

TEC TV es una iniciativa de la Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El canal presenta series de ficción, documentales, entrevistas, biografías y microprogramas que proponen un acercamiento a la ciencia y la tecnología.

_________________

Estrenos en Pakapaka

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, estrena nuevas series y ciclos a partir de este mes. Llegan Pasaba por acá con los Chikuchis –el emblemático grupo de títeres, con guion y dirección de Silvina Reinaudi—; La orquestita y Annedroids.

En cada capítulo de Pasaba por acá con los Chikuchis, los visita un/a invitado/a, con quien comparten una charla llena de historias y divertidas ocurrencias. La humorista y locutora Dalia Gutman, el periodista Juan Di Natale, la bailarina Eleonora Cassano, el músico y compositor Carlos Gianni, la escritora e ilustradora Isol, la jugadora de fútbol profesional Cecilia Ghigo y la acordeonista Martina Trost, entre otros/as, participan del nuevo ciclo.

________________________

La plataforma Contar presenta el documental Dock Sud, sentido de pertenencia y y el ciclo Proyectando feminismos

La plataforma pública y gratuita Contar presenta, desde el viernes 3 de marzo, el largometraje Dock Sud, sentido de pertenencia y también el ciclo Proyectando feminismos. Dock Sud, sentido de pertenencia es un documental dirigido por Sebastián Suárez y con producción de Aníbal Campanini, que recorre los lugares emblemáticos, las instituciones, los clubes, las sociedades de fomento, los personajes destacados de este barrio. También, desde el lunes 6 hasta el viernes 31 de marzo, en el marco del aniversario por los 40 años de recuperación de la democracia en Argentina, en el mes de conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y las disidencias (el 8 de marzo) y el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia (el 24 de marzo), se presentará el ciclo de documentales Proyectando feminismos. Este ciclo recopila producciones audiovisuales nacionales con perspectiva de género, dirigidas y protagonizadas por mujeres. En su nueva edición, recupera, además, la temática de la memoria. Se trata, en su mayor parte, de filmes documentales, y estarán disponibles a partir de este lunes 6 y hasta el viernes 31 de marzo.

:::::::::::::::::::

MÚSICA

Conciertos y recitales en el CCK

- La obra completa para órgano de Bach / 14: Enrique Rimoldi

El ciclo que presenta la obra integral para órgano de Johann Sebastian Bach con la participación de notables organistas de nuestro país y de la región convoca a un nuevo encuentro, el primero de este año. En esta oportunidad, Enrique Rimoldi será el encargado de interpretar cinco piezas del compositor barroco en el notable órgano Klais opus 1912.

El ciclo, que desde julio de 2021 se desarrolla a lo largo de 17 conciertos, cuenta con la curaduría de Mario Videla. El concierto se podrá ver en vivo a través de nuestras redes. 26 de marzo a las 17 h en Auditorio Nacional

- Nana Arguen / Eve Calletti

Nana Arguen y Eve Calletti se presentan en la fecha de apertura de la temporada 2023 de Palabra cantada, ciclo que convoca a artistas que eligen a la canción como formato principal en sus obras.La cantante y guitarrista Nana Arguen ofrece un set en formato de dúo de guitarras junto a Nicolás Mu Sánchez y hará un recorrido por temas de su último disco Crear, así como también brindará adelantos de lo que será su nuevo disco.

Por su parte, la cantante y guitarrista Eve Calletti presenta obras de sus dos discos: Vintage Futurista (2019) y Osadía (2021). Canta al frente de un quinteto compuesto por Joni Chacon en batería, Candela Delorenzi en teclados, Luciano Madia en trompeta y Lucía Rivas en saxo. Como invitados, participan Martín Crudele en guitarra y Kiefa en canto. 26 de marzo a las 19 h en Sala Argentina

-María Castillo de Lima y Juan Pablo Scafidi

La soprano María Castillo de Lima y el pianista Juan Pablo Scafidi dan el presente en el ciclo Huellas Argentinas para ofrecer un repertorio dedicado a las compositoras del continente americano. 25 de marzo a las 18 h en Salón de Honor

-Jornada Yupanquiana: conversatorios y música

En un trabajo conjunto con la Fundación Atahualpa Yupanqui, se celebra una jornada dedicada al legado del gran cantautor, guitarrista y poeta argentino. Se realizan dos conversatorios, seguidos respectivamente por recitales a cargo de destacadas figuras.

Conversatorios

16 h: “Reflexiones sobre la obra y el legado de Atahualpa Yupanqui”. Con Alejandro Guillermet, Padre Carlos Otero, Eliana Abdala, Guillermo Pareja Herrera (México) + música en vivo con Pancho Guevara (guitarra) y Ricardo Day (guitarra y voz)

18 h: “El antes y después de Atahualpa Yupanqui en el folklore”. Con Roberto “Kolla” Chavero, Antonio Rodríguez Villar, Sheila Vigot (Costa Rica), Felipe Arango (Costa Rica) + música en vivo con Roberto “Kolla” Chavero (guitarra y voz) y Eloísa Di Giácomo (piano). 26 de marzo a las 16 h en Salón de Honor

-Homenaje a Ricardo Vilca. Dirección: Tomi Lebrero

Docente, músico y compositor, Ricardo Vilca (1953-2007) fue una figura clave de la música del Noroeste del país. En este concierto, su obra será homenajeada por Tomi Lebrero. El cantante y bandoneonista se presenta acompañado por Alex Musatov en violín, Lucila Pivetta en bajo, Santi Grandone en piano y teclados, Dizzy Espeche en guitarra eléctrica, Tomás Mutio en guitarra criolla y Nicolás Echeverría en batería. Invitadxs: Nadia Larcher en voz y Mauro Ciavattini en vientos. 1 de abril a las 19 h en Sala Argentina

-Orozco-Barrientos 20 años

El dúo formado por Raúl “Tilín” Orozco y Fernando Barrientos celebra sus veinte años de trayectoria con un concierto especial. Se presentan junto a Leonardo Quiros Manzotti en bajo, Laureano Busse en guitarra, Carlos Pereyra en batería y percusión y Luciana Orozco en charango. El concierto contará además con cantantes invitadxs. 8 de abril a las 20 h en Auditorio Nacional

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151

______________________

Música en escena y Teatro Empire presentan la temporada musical 2023

Esta temporada 2023 la compañía Música en escena presenta su programación anual junto a la programación musical del Teatro Empire con:

- Un Abono de ópera

- Un ciclo de música de cámara “Tardes de música en el foyer” (2 domingos por mes)

- Un ciclo de ópera en versiones de concierto “Ópera en el Foyer”

Todo bajo la dirección general de Antonio Leiva y la Coordinación musical de la Mtra. Silvana D’Onofrio.

ABRIL

Tardes de música en el foyer: Domingo 16 a las 17 hs

Cabaret Buenos Aires Berlín: Viernes 14, 21 y 28 a las 20:30 hs

MAYO

Dido y Eneas: Sábado 6, 13 y 20 a las 20:30 hs

Tardes de música en el foyer: Domingo 7 y 21 a las 17 hs

JUNIO

Cavalleria rusticana: Sábado 24 a las 20:30 hs

Ópera en el foyer: Sábado 20 a las 20 hs

JULIO

Cavalleria rusticana : Sábado 1 a las 20:30hs y Domingo 2 a las 17 hs

Tardes de música en el foyer: Domingo 4 y 18 a las 17 hs

Historia de un amor: Domingo 30 a las 17 hs (Espectáculo galardonado con el premio “Estrella de mar” de Mar del Plata) (LAURA RIZZO – Soprano y ENRIQUE FOLGER – Tenor)

AGOSTO

Recital de piano a cargo de la destacada pianista Ana Miernik (Polonia): Sábado 5 a las 20:30 hs

Historia de un amor (LAURA RIZZO y ENRIQUE FOLGER): Domingo 6 a las 17 hs

Tardes de música en el foyer: Domingo 13 a las 17 hs

Concierto Orquesta Acadámica de Música en Escena y Teatro Empire: Sábado 27 a las 16 hs

Ópera en el foyer: Sábado 19 a las 16 hs

SEPTIEMBRE

La voz humana: Sábados 23 y 30 a las 17 hs

Tardes de música en el foyer: Domingo 3 y 17 a las 17 hs

OCTUBRE Y NOVIEMBRE

Norma: Sábados 21 y 28 a las 20 hs / Sábado 4 a las 20 hs. Y Domingo 5 a las 17 hs

Tardes de música en el foyer: Domingo 1 de octubre a las 17 hs

DICIEMBRE

Concierto de Navidad de la Orquesta Acadámica de Música en Escena y Teatro Empire: Sábado 15 de diciembre 20 hs

*TEATRO EMPIRE. Hipólito Yrigoyen 1934 - CABA

___________________

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires realiza un concierto bajo la dirección musical del maestro Jan Latham-Koenig

El sábado 1 de abril a las 20:00 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires presenta el segundo concierto de su ciclo de abono 2023. El recital contará con dirección musical a cargo del director musical del Teatro Colón, el maestro Jan Latham-Koenig, y la participación como solista del pianista Bruce Liu.

El programa musical incluirá las obras Dos piezas de Aladdin, de Carl Nielsen, el Concierto para piano Nº 1 en Mi menor, de Frédéric Chopin, y la Sinfonía Nº 5 en Re menor, de Dmitri Shostakovich.

Las entradas ya están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

__________

La Orquesta Estable del Teatro Colón presenta obras de Debussy, Reinecke y Mussorgski bajo la dirección de Carlos Vieu

El domingo 26 de marzo a las 17:00 horas, la Orquesta Estable del Teatro Colón brindará su primer concierto de 2023 en el Teatro Colón bajo la dirección musical del maestro Carlos Vieu y la presentación como solista de la flautista María Cecilia Muñoz en el Concierto para Flauta y Orquesta en Re Mayor, Op 283 de Carl Reinecke.

El programa musical se completará con las obras Petite Suite de Claude Debussy (orquestación de Henri Büsser) y Cuadros de una Exposición, de Modest Mussorgski (orquestación de Maurice Ravel).

Las entradas ya están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

___________________

La Academia Bach de Buenos Aires presenta el Oratorio de Pascua bajo la dirección musical de Mario Videla

El domingo 26 de marzo a las 11:00 horas, el Ensamble de la Academia Bach de Buenos Aires, cuyo concertino es Pablo Saraví, brindará una función dedicada al Oratorio de Pascua del compositor Johann Sebastian Bach. La dirección musical estará en manos del maestro Mario Videla.

El concierto contará con la participación del Coro Orfeón de Buenos Aires bajo la dirección artística de Néstor Andrenacci y Pablo Piccinni, y las voces de la soprano Soledad de la Rosa, el contratenor Martín Oro, el tenor Carlos Ullán, y el barítono Víctor Torres.

Las entradas ya están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

_______________

El Centro de Experimentación del Teatro Colón da inicio a su temporada 2023 con Gandini en Escena

El concierto, además, inaugura el Foco Gandini, la propuesta del Teatro Colón para homenajear el legado del compositor Gerardo Gandini a diez años de su fallecimiento.

Sábado 25 de marzo a las 20:00 horas, y el domingo 26 de marzo a las 17:00 horas.

El programa incluye Espejismos, para voz, flauta, violín, chelo, piano y percusión de Gerardo Gandini, además de la construcción de una escena de ópera “La Pasión de Buster Keaton”, escenas de la ópera “Liederkreis” en versión para canto y piano, el Canto final de Schumann, Los Adioses (fósiles del ‘60) para piano, percusión e instrumentos mecánicos, y el estreno en Argentina de Lamento di Tristán: ceremonia fúnebre para Erik Satie.

Foco Gandini es la propuesta del Teatro Colón, tras cumplirse diez años del fallecimiento de Gerardo Gandini, para poner en foco en la imagen tridimensional del artista: uno de los músicos más importantes de la historia argentina, autor de óperas únicas, gestor cultural, pianista y compositor, maestro interno y director musical del Teatro Colón, y fundador, junto con Sergio Renán, del Centro de Experimentación.

Con la valiosa colaboración de sus hijas Alina y Alejandra, del ensayista Pablo Gianera, de Fito Páez, que compartió proyectos, conciertos y grabaciones con él, de la pianista Haydée Schvartz, que estrenó gran parte de su obra para ese instrumento y fue protagonista en su ópera Liederkreis, y de la Biblioteca Nacional, a través del Fondo Gerardo Gandini, el Teatro Colón ha pensado una programación transversal, que abarca la ópera, la Filarmónica de Buenos Aires, el Centro de Experimentación, y conciertos especiales.

*CETC Teatro Colón. Tucumán 1171

__________________

Concierto gratuito - Bach

La pianista María Fernanda Bruno, junto al barítono Emiliano Rodríguez Bruno y Claudio Santoro en piano, con dirección de Néstor Tedesco, interpretarán obras de Johann Sebastian Bach en el imponente marco de esta parroquia del barrio de Parque Chacabuco.

Domingo 26 de marzo a las 20 horas Entrada libre y gratuita.

*Santuario de la Medalla Milagrosa. Curapaligüe 1185, CABA.

_______________

Músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón se presentan en el Salón Dorado

El sábado 25 de marzo a las 17:30 horas, músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón serán los protagonistas del primer concierto del año en el ciclo que se llevará a cabo en el Salón Dorado del Teatro Colón.

El programa musical incluirá las siguientes obras: la Sonata “Kreutzer” Op.47 (Transcripción para quintetos de cuerdas) de Ludwig van Beethoven y el Octeto de cuerdas Op.20 en Mi bemol mayor de Felix Mendelssohn.

Las entradas ya están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

*Salón Dorado (Libertad 621).

__________________

El maestro Manuel Hernández Silva dirigirá el primer concierto del ciclo de abono 2023 de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires

El sábado 25 de marzo a las 20:00 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires comienza su ciclo de conciertos de abono 2023 con dirección musical del maestro Manuel Hernández Silva. El programa incluirá dos obras de Johannes Brahms y participará como solista el violinista Sergei Dogadin en reemplazo de Frank Peter Zimmermann quien, por motivos de salud, no podrá actuar en esta velada de apertura.

Las entradas ya están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

____________________

Poema Sinfónico Coral Malvinas, de Pedro Chemes

El próximo miércoles 5 de abril se llevará a cabo el estreno mundial del Poema Sinfónico Coral Malvinas del compositor PEDRO CHEMES interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional y la participación del Coro Nacional de Música Argentina, bajo la dirección del maestro Federico Sardella, en el Centro Cultural Kirchner.

“Malvinas, una obra para orquesta y coro” se configura como relato -y a la vez memoria- dividido en tres momentos: “La Ida” en el que se esboza una idea sobre la situación que vivía la Argentina antes del conflicto bélico. “El hundimiento del Belgrano y otras batallas”, núcleo del aparato simbólico de la obra y metáfora de la Patria. La tercera y última parte: “Vidala del regreso”, que describe la vuelta en soledad y sin reconocimiento de los abandonados a su suerte.

Abril 5, 20h. La entrada es libre y gratuita. Las entradas se podrán reservar, en forma gratuita, ingresando al sitio web www.cck.gob.ar, a partir del jueves 30 de marzo, al mediodía.

*Sala Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151.

________________

Romo Agri Messiez Tango Trío

Luego de la grabación del disco en Nueva York (ciudad donde Messiez reside y Romo y Agri actúan con frecuencia), la formación se reúne por primera vez en Argentina para realizar la presentación oficial de su nuevo disco AHORA.

-Marzo 28, 22.30h en Bebop Club

Uriarte 1658. Localidades desde $1500 disponibles en bebopclub.com.ar

_____________________

Shows en El Teatrito

-KATATONIA. Viernes 24 de marzo – 19:00hs

-TAYLOR FEST. Viernes 24 de marzo – 23:55hs

-VALOR INTERIOR. Sábado 25 de marzo – 19:00hs

-TESSERACT. Bandas Invitadas: Pleia + Kobal. Martes 28 de marzo – 19:00hs

*El Teatrito – Sarmiento 1752. Entradas a la venta en www.passline.com

________________

Shows en Teatro Flores

-JÓVENES PORDIOSEROS + VILLANOS + 1 SEGUNDO ES DEMASIADO. Sábado 25 de marzo – 23:55hs

*Teatro Flores – Av. Rivadavia 7806. Entradas a la venta en www.passline.com

_______________

Shows en La Trastienda

-MALICIOUS CULEBRA. BANDA INVITADA: CERNUNNOS. Domingo 26 de marzo – 19:30hs

*La Trastienda – Balcarce 460. Entradas a la venta en www.tuentrada.com

______________

Homenaje a Fernando Suárez Paz por los históricos integrantes de su quinteto

Horacio Romo (bandoneón), Nicolás Ledesma (piano), Daniel Falasca (contrabajo), Ricardo Lew (guitarra), los músicos que acompañaron a Fernando “Negro” Suárez Paz en la formación original de su Quinteto interpretarán temas del repertorio de Astor Piazzolla, entre ellos “Escualo” (que fue compuesto especialmente para el recordado violinista y en cuya interpretación Suárez Paz tuvo un especial lucimiento). También “Verano porteño”, “Primavera porteña” y “Calambre” integrarán entre otros el programa del concierto.

Artistas invitados: Beatriz Suárez Paz (voz) y Pablo Agri, Miguel Ángel Bertero y Manu Quiroga (violines)

Domingo 2 de Abril, 21.30 hs Entradas: desde $1500.- A la venta por bebopclub.com.ar

*Bebop Club. Uriarte 1658- Palermo (CABA)

_______________

Homenaje a Atahualpa Yupanqui

La Fundación Atahualpa Yupanqui, con colaboración privada, prepara una fiesta que trae su música, sus poesías y sus canciones. El homenaje en su honor tiene ya teatro y fecha: el próximo 29-03-2023 a las 20:30 hs. en el Teatro Astral (Corrientes 1639) un gran show musical: Atahualpa Dímelo Tú. Noche de gala con las voces de Suna Rocha y sus músicos. Luis Salinas, Eloisa Di Giacomo, Kolla Chavero, el Trío Sachero, Juan Falú y Monoblok. Danza a cargo de Jennifer de la Serna y Dennis Rolando directores de Folklore Estudio Abasto, premio consagración La Falda Danza 2022; con los mejores bailes adaptados al cancionero de Atahualpa.

La fiesta comenzara días antes, el domingo 26 de marzo a las 16:00 hs en el Centro Cultural Kichner con actividades culturales dentro de la Jornada Yupanquiana. Ver información y temática completa aquí https://lnkd.in/dHxJn5aK

_________

La Negra Chagra, Magdalena León y Lucrecia Merico presentan Y tan contentas…

Hay canciones que resuenan en la memoria y en el cuerpo. Y hay voces que hacen de esas canciones su camino para adherirnos el alma y la piel al disfrute de la vida. Las voces tan celebradas de La Negra Chagra, Magdalena León y Lucrecia Merico se unen en “Y tan contentas…”, un show musical que enhebra zambas, boleros, tangos, canciones de aquí y allá con amor y humor.

La Negra Chagra, Magdalena León y Lucrecia Merico (cantantes). Leonel Iglesias (guitarra). Adriana Leguizamón (piano y acordeón). Hernán Islas (percusión). Claudia Hartfiel (guion y curaduría)

Domingo 2 de abril 20hs. Entradas $1.800 -

*CAFÉ BERLÍN: Av. San Martín 6656 - CABA

____________________

Primer encuentro del ciclo Ni groupies ni musas: las músicas

En el marco del mes de la mujer trabajadora, el viernes 31 de marzo a las 19 presentamos a PIBA que serán las encargadas de inaugurar con su show el ciclo Ni groupies ni musas: las músicas.

Piba es una banda argentina alternativa formada en Buenos Aires, en 2017. En sus temas conviven y se mezclan el garage, surf, punk y space rock. Sus integrantes son Macarena Merlo (composición, guitarra y voz principal), Margarita Ruben (guitarra y coros), Estefanía Rey Quintana (bajo y coros) y Martina Boixader (batería). Su estilo e influencias musicales están basados en bandas como Nirvana, The Vines, Pixies, Iggy Pop y Sonic Youth.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

____________

Rumbo Tumba

Rumbo Tumba es el proyecto de música electroacústica del multiinstrumentista argentino Facundo Salgado, un artesano de loops orgánicos, un hombre orquesta; ejecutando, grabando y mezclando una variedad de instrumentos artesanales nativos de América del Sur en tiempo real. Ha realizado giras incesantes por Europa y América Latina desde 2012 participando de grandes festivales, alcanzando hoy a más de 200.000 oyentes mensuales en Spotify.

El 2 de Abril llega a La Tangente con un concierto muy especial en el que repasará toda su obra con invitados muy imperdibles: Villa Diamante, Santiago Andersen (El Plan de la Mariposa), Julian Mourin, Catalín Munteanu, Chanas.

Domingo 2 de abril 20hs Entradas: $2000 en Passline- https://linktr.ee/rumbotumba

*La Tangente: Honduras 5317 – Palermo - CABA

_____________________

SANT2

El nuevo dúo de folclore argentino vuelve a los escenarios en Buenos Aires, esta vez al mítico “Café Berlín”. Y lo hace con mucha música, llevando siempre como bandera grandes clásicos del Folklore Argentino.

SANT2 está conformado por los primos Iñaki y Federico Santamarina, cuyas raíces provienen de Tucumán. Con una formación musical simple a “Guitarra y Bombo”, y con su manera de interpretar tan especial y contemporánea, no dejan de despertar emociones inolvidables en cada lugar al que llevan nuestra música popular folklórica.

24 DE ABRIL | 23 HS. Entradas por Livepass

*Café Berlín. Av. San Martín 6656

___________________

Benjamín Walker

Junto a Alejandro y Maria Laura.

19 de Abril (Entradas a la venta por Passline)

* La Tangente, Honduras 5317

___________

Emilio Teubal Trio

El pianista y compositor argentino EMILIO TEUBAL, referente del tango, el jazz y la música latinoamericana de Nueva York llega a Buenos Aires para presentar su sexto disco de estudio titulado FUTURO,

11 de abril 22.30H. Localidades desde $1500 en www.bebopclub.com.ar

* Bebop Club (Uriarte 1658, Palermo, CABA).

__________

Ciclo Enciende en Tai Teatro

En el mes de la mujer, los domingos al atardecer, tendrá lugar Enciende, un ciclo de conciertos cuyo nombre está inspirado en una canción recopilada por Leda Valladares.

Las anfitrionas de este proyecto son Cecilia Zabala y María Ezquiaga, quienes en dúo versionan canciones propias y de compositores que las inspiran, mezclando el minimalismo pop y elementos de la música popular.

Participarán artistas de renombre con propuestas personales, como María Pien (12/3), Gaby Comte con Rocío Giménez López (19/3) y Mariana Bianchini (26/3), transformando cada encuentro en una experiencia única.

Todos los domingos de marzo a las 19 h. Entrada $1500. Reservas: musicaentai@gmail.com

*Tai Teatro. Charlone 1752

_____________

Mariana Quinteros

Será un valioso y emotivo reencuentro de esta destacada cantante argentina radicada en Estados Unidos con su público. El repertorio de concierto incluirá varias obras de su último disco, Tango de Nuevos Ayres, sin estrenar aún en Argentina (nominado al mejor álbum de Tango en los Grammys 2022) y, otros tangos de todos los tiempos interpretados con arreglos propios.

Miércoles 19 de abril 20h (puntual). Entradas desde $1800

*Bebop Club Uriarte 1658 C.A.B.A

_________________

Los Caballeros de la Quema

Se presentan por primera vez en el Luna Park para celebrar los 25 años de “La Paciencia de la Araña” (disco con el que vendió más de 120.000 unidades) y que contiene los hits “Avanti Morocha”, “Oxidado” “Raja Rata” y “Madres” entre otras canciones.

13 de abril. Entradas a través de Ticket Portal.

*Estadio Luna Park. Av. Eduardo Madero 470

__________

God Save The Queen

Liderados por Pablo Padín, con un parecido único tanto vocal, como visual a Freddie Mercury, el grupo de origen rosarino, suma Dani Marcos en el Rol de Brian May, a su formación original de Matías Albornoz en batería y Ezequiel Tibaldo en bajo.

1 de abril. ENTRADAS

*Teatro Gran Rex. Corrientes 857

_____________

Guada

Para este show en Café Berlín, espacio al que regresa tras agotar todas las localidades en su visita en 2022, GUADA prepara un repertorio en el que las canciones de “Terraza” y de su inminente nueva producción discográfica formarán parte de un show al que, además, se sumarán grandes amigos suyos de la música para festejar ese regreso de quien está radicada en España desde hace más de 15 años.

15 de abril. Entradas por Livepass

*Café Berlín. Av. San Martín 6656

_______________

Mahler y el espectacular “Queen y sus mejores canciones”

Mahler retornará a una de las ciudades que más disfrutan del legado de la banda británica, acompañado por la orquesta BA Pops, dos cantantes solistas como Mauro Rocha y Andrés Ajamil, una soprano lírica aclamada internacionalmente como Paula Almerares y un coro.

Hará función el sábado 8 de abril a las 20 y las entradas ya se encuentran a la venta

* Teatro Roxy-Radio City (San Luis 1750, Mar del Plata)

______________

Nahuel Briones

-Miércoles 05 de abril en La Tangente, CABA. Entradas

___________________

Elvira Sastre llega con “Yo no quiero ser recuerdo” Argentina Tour

La poeta y escritora Elvira Sastre regresa a nuestro país bajo el marco de “Yo No Quiero Ser Recuerdo” - Argentina Tour (que ya fue un éxito en España y México). Elvira Sastre ofrece junto a su músico, Manu Míguez, un espectáculo difícil de definir. «Yo no quiero ser recuerdo» no es un recital al uso, no es un concierto de un músico: es una explosión de dos artes que, sin límites, confabulan a favor de un espectador que, anhelante y dispuesto, siempre sale del espectáculo siendo otro.

Buenos Aires, Teatro Ópera Orbis | 6 de mayo 21 hs

Córdoba, Quality Espacio | 11 de mayo 21 hs

Rosario, Plataforma Lavardén | 12 de mayo 21 hs

_____________________

Viva Elástico junto a Ok Pirámides

Ambos grupos provenientes de la zona sur del gran Buenos Aires y exponentes de la escena indie rock local unen fuerzas para realizar su primer Niceto.

VIERNES 21 DE ABRIL – 20:00HS Adquirí tus entradas aquí

*NICETO CLUB – Niceto Vega 5510

______________

Magalí Juares en concierto

La cantora platense viene de ser convocada por primera vez del Festival de Cosquín y trae un show que recorrerá tanto las imponentes versiones de los clásicos de nuestro folklore, como nos tiene acostumbrados, pero además adelantos de su nuevo disco que incluye composiciones propias. Estará acompañada por importantes artistas invitados.

Viernes 24 de marzo - 21 hs. Entradas anticipadas: tuentrada.com

*Rondeman Abasto - Lavalle 3177 - CABA

________________

CUARTETO DE NOS

Nueva fecha en el Movistar Arena: 13 de MAYO de 2023 21 HS. ENTRADAS

*Movistar Arena. Humboldt 450

________

Catupecu Machu

Tras haber agotado velozmente las entradas del show del 9 de diciembre en el Estadio Obras, Catupecu Machu anuncia su presentación en el Movistar Arena para el día sábado 24 de junio de 2023.

_____________________

Eelke Kleijn animará la gran fiesta de Proyecto Aborigen

El destacado DJ holandés se presentará el próximo 31 de marzo en la provincia de Tucumán. Proyecto Aborigen trae una vez más a un gran artista internacional de la música electrónica. Esta vez el invitado de lujo será el Eelke Kleijn, que se presentará el próximo 31 de marzo en el Bosque y la Hostería Atahualpa de Tafí Viejo.

Kleijn, originario de Rotterdam, es un DJ y productor de renombre mundial que ha tocado en algunos de los festivales más grandes del mundo, incluyendo Tomorrowland y Ultra Music Festival. Su estilo único de música electrónica progresiva ha cautivado a audiencias en todo el mundo y logró ser uno de los artistas más escuchados en su estilo.

____________________

Zaz

El próximo 22 de abril de 2023, vuelve ZAZ a Latinoamérica, y por supuesto que Argentina será uno de los países elegidos. Zaz, la gran artista francesa, se presentará en Córdoba (Quality Estadio, el 19 de abril), en Rosario (Metropolitano, 21 de abril) y en Buenos Aires (Luna Park, 20 de abril). Entradas a la venta por Ticketportal y en la boletería del Luna Park.

::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

Abril en Usina del Arte

De martes a domingos y feriados, el espacio cultural de zona sur ofrecerá una variada programación cultural que incluye música, artes visuales, gastronomía y actividades para toda la familia. La entrada es libre y gratuita. La programación se encuentra disponible en www.buenosaires.gob.ar/usinadelarte

El mes de abril comenzará sus actividades el sábado 1° con Disfrutá Bahía Blanca en BA. La Usina del Arte en coproducción con la Municipalidad de Bahía Blanca, acercan a los vecinos y vecinas una programación para toda la familia de carácter bahiense para seguir reforzando los lazos entre ambas ciudades y fomentar el intercambio promocionando la diversidad cultural del país.

El viernes 7 de abril se presentará Les Diabolettes & Sunny Mondays para que los adultos vuelvan a bailar de la mano de los mejores éxitos retros de todas las épocas. El 8 de abril habrá un especial nuevamente para los más chicos con el Show del Sapo Pepe y Las Pepas, con posibilidad de meet & greet. El domingo 9 de abril se disfrutará de una Misa Criolla por la Orquesta de la Ribera. Este grupo de manera independiente y autogestiva sigue revalorizando la cultura musical del distrito, rindiendo homenajes a distintos estilos como la música sinfónico-coral, música del siglo XX, y de diversos estilos latinoamericanos y argentinos.

Dentro de su programación habitual, continúan los recitales, talleres y shows. Los sábados, domingos y feriados se puede disfrutar de: iUpiiiii, Primer espacio cultural para la primera infancia de la Ciudad, de 11 a 17 horas; Libroteca, un lugar donde chicos y chicas podrán encontrar libros para toda la familia, de 12 a 18 horas; y Ludo-Espacio, un espacio permanente para disfrutar de juguetes didácticos y juegos de mesa junto a toda la familia, de 12 a 18 horas.

*Usina del Arte. Caffarena 1

____________________

Milonga en El Plata

La milonga vuelve al hall del Cine Teatro El Plata en dos veladas para que los vecinos de Mataderos se acerquen a tirar pasos en una pista con músicos en vivo, parejas de exhibición y dj de milonga. Un punto de encuentro para celebrar y compartir una de las manifestaciones más típicas de la cultura porteña.

Con la colaboración de la Coordinadora de Vecinos del Teatro Del Plata, la Escuela Superior de Educación Artística en Artes Visuales Rogelio Yrurtia, vecinos representantes del Centro Comercial a cielo abierto de calle Alberdi y representantes de la Comuna 9.

Viernes 31 a las 19 horas. Entrada libre

*Cine Teatro El Plata (Avda. Juan Bautista Alberdi 5765)

__________________

Los Museos Nacionales en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Este 24 de marzo se cumplen 47 años del inicio de la dictadura cívico-militar que impuso el terrorismo de Estado de forma sistemática en nuestro país. El Ministerio de Cultura de la Nación impulsa exposiciones, proyecciones, homenajes y charlas en museos nacionales de distintos puntos del país para seguir diciendo “Nunca más”.

-MUSEO CASA RICARDO ROJAS. Homenaje a Federico Álvarez Rojas e Hilda Leikis

Durante el homenaje se emplazará en el jardín de recepción del Museo un bebedero para pájaros de hierro con una placa con sus nombres y el lema de MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. La acción se acompaña con la lectura de la sentencia del juicio de lesa humanidad y cuatro poemas que acompañen el emotivo momento.

Viernes 24 de marzo de 11.30 a 12h. Museo casa de Ricardo Rojas, Charcas 2837, CABA

-INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS DE TEATRO. Exposición Teatro y Democracia: una perspectiva escenográfica

La exposición Teatro y Democracia se presenta bajo una perspectiva escenográfica de aquellas obras de teatro que fueran realizadas en el Teatro Nacional Cervantes, durante los años 80 y 90. Su propósito es visualizar el trabajo de algunos escenógrafos, pensar en el porqué de la elección de esas obras, focalizar en cómo pensaban los dramaturgos la vida política y social y conocer anécdotas vinculadas al contexto histórico del momento.

En el marco del Decreto 877/2022, esta exposición nos invita a pensar, reflexionar y a realizar un ejercicio de memoria de aquel largo y oscuro tiempo de violación a los derechos humanos bajo la Dictadura Cívico Militar, y a celebrar que un 30 de octubre de 1983 se restaura la Democracia y con ella, el goce al pleno Estado de Derecho, recobrando así los derechos sociales, políticos, culturales y la vida democrática.

Del 27 de marzo al 2 de octubre. Lunes a Viernes de 10 a 18 horas. Instituto Nacional de Estudios de Teatro, Av. Córdoba 1199, CABA.

-MANZANA DE LAS LUCES. Cine Argentino Bajo las Estrellas

Viernes 31 19:30 h: Mujer Nómade, de Martín Farina. Modalidad ingreso: por orden de llegada y hasta agotar capacidad.

Se suspende por lluvia. Manzana de las Luces, Perú 222, CABA.

________________

La agenda cultural de la Ciudad con especiales en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El sábado 25 de marzo en el Anfiteatro del Parque Centenario se realizará, a su vez, una edición especial de Calles Culturales que contará con shows, una kermesse y juegos inflables para niños. A las 16 h se presentará el artista flamenco Baldomero Cádiz, y a las 17:45 h será el turno del cantante y compositor Guillermo Fernández, que hará un recorrido por los clásicos del tango.

El domingo 26 de marzo en aquel espacio, también se podrá disfrutar de la cuarta edición del Festival de Cine de Villa Crespo (VECINE). Realizado por la Dirección General de Música de la Ciudad con el apoyo de Mecenazgo, este festival propondrá disfrutar de diversas proyecciones gratuitas a las que se podrá acceder con entradas previamente reservadas a través de la web. Programación completa .

Esta semana, la Ciudad conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia con distintas propuestas culturales. En el marco de la fecha, el ciclo Espacio Documental proyectará la película Tres cosas básicas (Francisco Matiozzi Molinas, 2021) los días 25 y 26 de marzo a las 19 h en el Centro Cultural San Martín. Las entradas se podrán adquirir a través de la web.

El viernes 24 de marzo a las 16 h en la Usina del Arte, la actriz Victoria Ciano presentará “A decir verdad, justo te me viniste a la memoria”. Esta jornada de relatos tendrá lugar en la libroteca del espacio, donde los más chicos serán invitados a escuchar historias en las que el recuerdo se antepone al olvido. Relatos de quienes al parecer no están ni estarán más, de quienes han dejado de venir, de quienes permanecen del lado de la pérdida salvo en los recovecos de la memoria.

Además, en el marco de la fecha el domingo 26 de marzo a las 8 h se podrá participar de la Carrera de Miguel, que busca mantener viva la memoria del atleta, poeta y militante tucumano desaparecido durante la última dictadura militar, Miguel Silvestre. La carrera tendrá largada y llegada en la intersección de calles Miguel Sánchez y Padre Canavery del barrio de Nuñez. Más información en la web. El jueves 30 de marzo a las 18 h en la Sala PAyS del Parque de la Memoria, tendrá lugar la presentación del libro Imágenes con Historia, que recopila fotografías y testimonios de personas desaparecidas en dictadura aportando en la construcción de la memoria colectiva del país. Toda la programación disponible en la web.

Con el objetivo de promover la memoria activa, la DG de Cultura y DDHH de la Ciudad se suma al programa de actividades con Cultura por la Memoria: una jornada de propuestas que se realizará al aire libre, en el anfiteatro del Parque de la Memoria, el domingo 26 de marzo desde las 16 h. Allí se presentará Potestad, la consagrada obra de Eduardo Pablovsky que será interpretada por Jorge Lorenzo. Luego habrá una función especial de la obra Idénticos, de la Asociación Teatro por la Identidad, uno de los brazos culturales de las Abuelas de Plaza de Mayo.

________________

Presentación de Limbos terrestres

Esteban Feune de Colombi presentará Limbos terrestres el jueves 30 de marzo a las 20:00 horas, en conversación con Paula Pérez Alonso y Francisco Grand.

*Espacio Brezal. Av. Santa Fe 2729 (CABA)

_____________________

Visitas Guiadas al Centro de Vestuario del CTBA

Ubicado en Zabala 3654, en el barrio de Chacarita, es un espacio destinado a preservar y resguardar más de 45 mil prendas que integran el patrimonio del Complejo Teatral de Buenos Aires. Además de observar el vestuario de las más importantes producciones de su historia, los visitantes recorrerán la sala de clasificación, el espacio de fotografía, el de guarda y el depósito de escenografía, donde se podrá conocer el trabajo de creadores como Renata Schussheim, Jorge Ferrari, Eugenio Zanetti, Graciela Galán, Nene Murúa y Mini Zuccheri, entre muchos otros.

Valor de la visita $ 500. Estudiantes y jubilados: $ 300. Instituciones privadas $ 300. Universidades públicas y privadas $ 300. Instituciones públicas (únicamente educación primaria y secundaria) gratis. Los docentes no abonan entrada.

Para quienes se acerquen de forma particular, las entradas podrán adquirirse a través de www.complejoteatral.gob.ar

________________

Telescopios en el Planetario

Los sábados y domingos a las 20 h, de manera gratuita, se puede disfrutar de estas visitas únicas al Planetario. Los telescopios son instrumentos maravillosos, y al mismo tiempo, de uso mucho más complejo de lo que se suele creer. Generalmente, los telescopios son más grandes y ópticamente más “potentes” que los binoculares. Y la razón principal es sencilla: tienen lentes o espejos de mayor diámetro. Y por eso, pueden colectar más luz de los astros. Un factor que se traduce en imágenes más brillantes y detalladas. En suma, un buen telescopio nos permitirá ver una amplísima variedad de astros: la Luna, el Sol (con los cuidados del caso), planetas, asteroides, cometas, estrellas, estrellas dobles, cúmulos estelares, nebulosas, y hasta lejanas galaxias (probablemente, los “blancos” astronómicos más difíciles y tentadores para cualquier astrónomo aficionado). Actividad gratuita con ingreso por orden de llegada.

*Planetario Galileo Galilei. Av. Sarmiento s/n

_________________________

Ciclo de charlas en el Recoleta

El Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, presenta un ciclo de charlas que celebran la potencia de los vínculos intergeneracionales entre mujeres. Durante marzo, abril y mayo están programadas las siguientes charlas:

El miércoles 29 de marzo la antropóloga Rita Segato, abordará lo que el feminismo le ofrece a la sociedad y su impacto en la historia en la charla “Para qué sirve el feminismo”.

El miércoles 5 de abril la cantante Gabriela Parodi y la periodista Cecilia Bazán hablarán sobre los desafíos personales y luchas en el mundo de la música y la comunicación “Mujeres en el rock: El sol entre las tormentas”.

El martes 2 de mayo las talentosas dramaturgas, directoras y actrices Maruja Bustamante y Laura Paredes van a protagonizar “Teatras: hablemos de teatro”.

El miércoles 24 de mayo la escritora y pensadora Lucía De Leone focalizará su charla “Feminismos creativos” en diferentes tipos de luchas.

Las actividades son de carácter gratuito. Algunas propuestas requerirán retiro de entrada o inscripción previa. Toda la programación está disponible en www.centroculturalrecoleta.org

El centro cultural está abierto de martes a viernes, de 13.30 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 horas.

*CC Recoleta. Junín 1930

______________

Visita guiada 360° al Teatro San Martín

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que el Teatro San Martín cuenta con una nueva visita guiada. Se trata de un recorrido en formato virtual de “diseño universal”, es decir pensado para todos los públicos con o sin discapacidad. Fue filmado con cámaras 360° y conduce al espectador a los espacios más significativos del Teatro; entre otros, las salas, los talleres y las áreas técnicas, en los cuales se recrea su funcionamiento y actividad habitual.

La visita está íntegramente interpretada en lenguaje de señas (LSA), además de contar con subtítulos en español e inglés y descripciones integradas en el guión, y se suma a todas las actividades programadas para las Vacaciones de invierno. En este caso se puede disfrutar ingresando a www.complejoteatral.gob.ar. No hace falta acercarse al Teatro, basta con acceder desde un dispositivo y disponerse a explorar este emblemático espacio artístico, lleno de historia y de sorpresas.

A lo largo de la visita se recorren la boletería, el Hall Alfredo Alcón, el Hall y la Sala Martín Coronado, el Hall y la Sala Casacuberta, el Hall y la Sala Cunill Cabanellas, el Hall y la Sala Leopoldo Lugones, los sectores de Sastrería, Escenografía, Maquinaria y Carpintería, y el Centro de Vestuario.

_________________

Vuelven las Visitas Guiadas al Teatro Colón

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir de manera online y presencial en la Boletería del Teatro. El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas ya se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

____________________

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Reservas para instituciones y consultas, únicamente por mail a visitas@complejoteatral.gob.ar

TURNOS CON RESERVA PREVIA PARA INSTITUCIONES: Martes y Jueves a las 10, 12 y 14 hs./ Miércoles a las 12, 14 y 16 hs./ Viernes a las 12, 14 hs./ Viernes 16 hs exclusivamente en idioma inglés.

HORARIOS PARA PÚBLICO GENERAL: Sábados y domingos a las 12, 14, 16 y 18 hs.

Duración: 90 minutos

Valor de las localidades: Instituciones privadas $150 por persona; Instituciones educativas públicas: Sin cargo; Estudiantes y Jubilados $200; Público general $350

*Teatro San Martín. Av. Corrientes 1530

_________________

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

__________________

Presentación del libro Los órdenes del amor, de Lucila Penedo

¿Cómo construir un vínculo a la distancia? ¿De qué manera un padre, desde el exilio, puede hacerse presente en la vida y el crecimiento de su hija? Los órdenes del amor es una invitación a reflexionar en torno a estas preguntas y a pensar en cómo se transforman y sobreviven los lazos familiares.

El Museo Nacional del Grabado y Asunción Casa Editora presentan el nuevo libro de Lucila Penedo. Se realizará una lectura colectiva y conversarán en torno a la publicación Romina Resuche y la autora.

Miércoles 29 de marzo, 18.30 hs. Entrada libre y gratuita.

*Museo Nacional del Grabado, Riobamba 985, CABA

____________________

Llega la semana del cuarteto cordobés a la Ciudad de Buenos Aires

Tres días con talleres, films y un gran cierre musical a cargo de Lorena Jiménez. La propuesta gratuita combina actividades virtuales desde el jueves 23 y presenciales el sábado 25, que se desarrollarán en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo).

Se trata de una iniciativa que cuenta con el apoyo de Mecenazgo y que permitirá conocer en profundidad el origen y la evolución de este género, en línea con la agenda que impulsa el Ministerio para promover y visibilizar la cultura de las distintas regiones del país. A su vez, y en el marco del Mes de la Mujer, se hará foco en el cuarteto con perspectiva de género.

Desde el 23 de marzo, se proyectarán dos documentales que representan el ADN del cuarteto: Madre Baile (dirección de Carolina Rojo) y De Caravana (dirección de Rosendo Ruiz) a través de la plataforma del Ministerio de Cultura de la Ciudad, Vivamos Cultura.

El sábado 25 de marzo, en tanto, habrá talleres presenciales en el Anfiteatro del Parque Centenario: “El pasito cordobés” de la mano de Los Bailarines de la Peatonal y “De la Madre Baile a La Mona, Rodrigo y más” a cargo de Vivi Pozzebón (percusionista, creadora del tema “Madre Baile” y entrevistadora en el film documental que lleva el mismo nombre). El primero de los talleres se llevará adelante a las 18 h. Será una clase abierta a todo público en la que Jorge y Marcela, los bailarines de la peatonal más popular del centro de Córdoba, enseñarán los pasos y secretos del “tunga tunga”. Mientras que a las 19 h junto a los músicos de La Mona Jiménez, Daniel Franco (acordeonista) y Marcos Merlini (pianista), se presentará una selección de temas de todas las épocas para redescubrir el origen del cuarteto y su evolución, además de develar los secretos detrás de las partituras más bailables del país

A partir de las 20 h comienzan los recitales en “El Anfi” con un pocket concert de Vivi Pozzebón y la banda de La Mona para recordar algunos de los clásicos del cuarteto y agasajar a “La Leo”, creadora del “tunga-tunga” cordobés. Luego comienza el gran show protagonizado por Lorena Jiménez, acompañada por Daniel Franco y Marcos Merlini.

Todas las actividades presenciales requieren reserva previa en el siguiente link.

_____________________

Colón fábrica

(foto: Juanjo Bruzza)

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

::::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Premio Fundación Medifé Filba

Ya está abierto el período de postulación del Premio Fundación Medifé Filba que distingue a las novelas argentinas publicadas en el año anterior. En esta nueva edición, el premio continúa con su misión de dar visibilidad a las mejores obras de escritores y escritoras locales colaborando con su circulación y respaldando no solo a las novelas elegidas, sino también a las editoriales que apostaron por ellas.

En esta cuarta edición nos acompaña un jurado de lujo, compuesto por las escritoras María Moreno y Betina González y el escritor Federico Falco quien, a partir de la lista de diez títulos finalistas, seleccionará las cinco obras de la lista corta y finalmente premiará a la novela ganadora que será anunciada en el mes de noviembre.

Podrán postular al Premio las primeras ediciones de novelas escritas originalmente en castellano de autores/as vivos/as argentinos/as publicadas por editoriales de cualquier lugar del mundo. Las editoriales y autores/as podrán postular todos los títulos publicados durante el 2022 que cumplan con las bases.

Postulación hasta el 18 de abril de 2023 Para postular: -Se deberá completar el formulario de postulación que se encuentra en www.fundacionmedife.com.ar y entregar tres (3) ejemplares de cada novela postulante, de autor/a argentino/a, publicadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 por una de las siguientes vías: -Dirección de entrega física o por correo certificado: Fundación Medifé - Ayacucho 1945 (Código Postal 1112), Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes (excepto feriados) entre las 8 a 18 horas. -Dirección de entrega e-books o PDF: premio@filba.org.ar En julio se dará a conocer la “lista larga” con una primera selección de diez novelas elegidas. En octubre se anunciará la “lista corta” y en noviembre, el libro ganador. La autora o autor de la novela ganadora recibirá $1.200.000 (pesos argentinos). Las bases pueden ser consultadas en fundacionmedife.com.ar o filba.org.ar Consultas a través de premio@filba.org.ar

__________________

Abre “Gestionar Futuro”: fondos federales para proyectos culturales asociativos

La 3.° convocatoria destinará una inversión de 200 millones de pesos que será distribuida de forma federal: cada región del país contará con un presupuesto preasignado y un Comité Evaluador propio para seleccionar los proyectos. La inscripción está abierta hasta el 11 de abril.

Las inscripciones se realizan a través del siguiente enlace. Previamente, los postulantes deberán estar inscriptos en el Registro Federal de Cultura.

Para más información o consultas escribir a: gestionarfuturo@cultura.gob.ar .

________________________

Escuela de Artes y Oficios

El Centro Cultural Kirchner, en cooperación con la Fundación Medifé, invita a participar de la segunda edición del programa de formación Escuela de Artes y Oficios, que busca poner en valor el trabajo con oficios en la práctica artística.

La convocatoria es abierta, federal y está dirigida a artistas de trayectoria inicial, artesanxs y oficiantes de todas las disciplinas, argentinxs o residentes, sin límite de edad.

Serán seleccionadxs 30 participantes para formar parte del programa. Asimismo, se ofrecerá asistencia de movilidad a un 50% de lxs postulantes seleccionadxs para facilitar la participación durante las jornadas presenciales. La solicitud de asistencia de movilidad podrán hacerla aquellxs que residan a más de 300 km de distancia del Centro Cultural Kirchner.

El programa se configura en un trayecto formativo de cuatro meses (a desarrollarse en mayo, junio, julio, agosto y la primera mitad de septiembre) divididos en módulos temáticos: Tiempo, Forma, Imagen y Voz. Cada módulo será dictado por una pareja de docentes oficiantes de diversas disciplinas.

Ellxs son: Alejandra Mizrahi y Milagro Tejerina (Tiempo), Leonardo Solaas y Heidi Jalkh (Forma), Andrés Sobrino y Juan Sebastián Bruno (Imagen), Isol Misenta y Nicolas Cecinini (Voz). El programa cuenta con la coordinación artística de Lorena Fernández.

La Escuela de Artes y Oficios se organiza en una modalidad de encuentros virtuales semanales y jornadas presenciales e intensivas.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN. Convocatoria abierta hasta el 9 de abril

________

Premio de Literatura Mujica Láinez

¿Querés ver tu cuento publicado y ser leído por reconocidos escritores y escritoras?, bien, a tomar nota: hasta el 12 de mayo estará abierta la inscripción al Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Láinez, de la Secretaría de Cultura y Ciudad de San Isidro. Uno de los certámenes más importantes del país dirigido al cuento, de alcance internacional e inscripción digital, con importantes premios de dinero en efectivo y un jurado de lujo que en esta XVII edición estará conformado por Mercedes Halfon, Agustina Bazterrica y Juan José Becerra.

La inscripción debe realizarse exclusivamente en forma online y en la siguiente plataforma: https://www.sanisidro.gob.ar/concursoliterariosi, siempre considerando que la convocatoria es para cuentos en lengua castellana (hasta tres por autor), inéditos, de tema libre y de hasta diez páginas (Hoja A4, letra Times New Roman, tamaño de fuente 12, interlineado doble y firmado con seudónimo).

En materia de premios, el Mujica Láinez, en su permanente interés por estimular las carreras de los ganadores, entregará este año $180.00 y $90.000 en dinero en efectivo a los dos primeros puestos, además de sus respectivos diplomas, y ocho menciones.

Para consultar el Reglamento completo del concurso ingresar en cultura.sanisidro.gob.ar

_____________________

Convocatoria: postulantes a los Jurados del 111.° Salón Nacional de Artes Visuales

Hasta el viernes 31 de marzo estará abierta la inscripción para integrar los Jurados de los Premios Salón Nacional de Artes Visuales y del Premio Nacional a la Trayectoria Artística. La convocatoria está dirigida a representantes de asociaciones de promoción artística o cultural, universidades, institutos de formación en artes, organismos y museos.

INFORMACIÓN COMPLETA E INSCRIPCIÓN

________________

La Usina del Arte lanza convocatorias para artistas de todo el país

Hasta el 28 de abril se encontrará abierta la convocatoria ¡Por el poder del juego! 4ta edición, una convocatoria para artistas del sector infantil de todo el país que quieran formar parte de la programación de la Usina del Arte y los MuseosBA. El link de inscripción está disponible en la web de la Usina del Arte.

Se podrán presentar proyectos culturales que promuevan el juego y la participación favoreciendo el desarrollo cognitivo, afectivo, motor y social de chicos y chicas. Así como propuestas vinculadas a la sustentabilidad y a la tecnología. Se valorarán proyectos presenciales, focalizados en el juego, que generen experiencias culturales como espectáculos, conciertos, talleres, lecturas, recorridos teatralizados y actividades que beneficien la expresión, la recreación, la creatividad y la imaginación en las infancias. Los proyectos podrán aplicar dentro de dos categorías: formaciones sintéticas con de uno a tres integrantes en escena, o formaciones grandes con más de tres integrantes.

Y hasta el 20 de noviembre estará abierta la inscripción de la convocatoria Usina Ilumina, se podrán presentar proyectos que se encuentren finalizados y listos para presentar, vinculados a la música, las artes visuales, la gastronomía y las infancias. Las propuestas, dirigidas al público adulto y/o infantil, deberán realizarse de manera presencial. Mes a mes, el equipo de programadores y curadores seleccionará proyectos que formarán parte de la programación durante todo el año. El link de inscripción está disponible en la web de la Usina del Arte.

____________________

Está abierta la convocatoria para la 4ta. Semana de Cine Latinoamericano

La Semana de Cine Latinoamericano es de carácter NO COMPETITIVO y se llevará a cabo durante siete días consecutivos con sede en el Centro Cultural San Martín (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) del 11 al 16 de julio de 2023. El programa estará integrado por alrededor de 30 producciones audiovisuales.

Las obras seleccionadas podrán participar de un encuentro con exhibidores y programadores para ampliar su recorrido. También tendrán la posibilidad de ser proyectadas en el Ciclo Itinerante que se hace anualmente: en 2018 la muestra fue en Florianópolis (Brasil); en 2019 en La Paz (Bolivia) y en 2020 fue en Asunción (Paraguay). En 2023 será en París.

La convocatoria está abierta a través de FilmFreeway y Festhome hasta el 9 de abril. La inscripción es gratuita para las producciones argentinas.

________________________

Convocatoria Abierta para formar parte del Coro Nacional de Música Argentina

Desde la Dirección Nacional de Elencos Estables perteneciente a la Secretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación anunciamos la Convocatoria abierta 2023 para formar parte del Coro Nacional de Música Argentina mediante la contratación de locación de obra en las cuerdas de soprano, tenores, contraltos, mezzosopranos, bajos y barítonos.

La inscripción será hasta el 31 de marzo del corriente año ingresando a este formulario

Las audiciones serán a partir del día 10 de abril de 17 a 20 hs en la sala de ensayos de la sede de la Dirección Nacional de Elencos Estables sita en Sánchez de Bustamante 59, CABA.

Podrán participar todos los coreutas argentinos, nativos y naturalizados, con disponibilidad para ensayar de lunes a viernes de 17 a 20 hs. y realizar los conciertos pertinentes.

Consultas: audicionesconama@gmail.com

__________________

Nuevo Cancionero Federal

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) y el Centro de Investigación en Audio y Música de Tecnópolis (CIAM) abren la convocatoria para conformar el «Nuevo Cancionero Federal Segunda Edición: La música que está llegando». Serán seleccionados 24 proyectos de todo el país que podrán grabar una obra original e inédita en nuestro estudio. Esta convocatoria, impulsada por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través del Parque Tecnópolis del Bicentenario, Ciencia, Tecnología, Cultura y Arte, y el Instituto Nacional de la Música está abierta a solistas y a grupos musicales autogestivos.

Convocatoria dirigida a personas mayores de DIECIOCHO (18) años de edad; que sean argentinas o extranjeras con residencia acreditada en el país. Solistas o grupos musicales autogestivos (sin vinculación contractual con sello discográfico) de hasta seis integrantes.

El beneficio será la grabación, mezcla y edición de la obra musical presentada de cada solista o grupo musical beneficiado, en el CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN AUDIO Y MÚSICA (CIAM), situado en el PARQUE TECNÓPOLIS, además del traslado hasta el estudio y estadía en el caso de los proyectos que se encuentren a más de 100 kilómetros de distancia del CIAM.

MÁS INFORMACIÓN Convocatoria abierta hasta el 28 de marzo.

________________

Convocatoria a bandas y solistas de todo el país para Ciudad Emergente

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, el Festival Ciudad Emergente abre la convocatoria a nivel nacional dirigida a bandas o solistas musicales de todo el país, para formar parte de la edición 2023 de la Experiencia Emergente. Esta vez se divide en dos etapas: la primera consiste en un período de capacitación y formación virtual de la mano de expertos de la industria musical, y la segunda permitirá a las bandas presentarse en uno de los escenarios del festival en la Ciudad de Buenos Aires.

El formulario de inscripción, junto a las bases y condiciones, está disponible hasta el 10 de abril en este link

En la primera etapa de la Experiencia participarán 100 bandas de diferentes puntos del territorio argentino surgidas de la convocatoria, de las cuales 95 serán seleccionadas por un jurado y 5 por el voto del público en las redes sociales de @festivalesgcba. Esta etapa consistirá en una serie de actividades virtuales donde los proyectos seleccionados recibirán capacitación y formación en diferentes áreas de la industria musical, participarán de charlas y tendrán encuentros de manera grupal para intercambiar experiencias.

_________________

La Biblioteca Nacional lanza el concurso de fotografía “Postales del tango de hoy”

La Biblioteca Nacional presenta el concurso de fotografía “Postales del tango de hoy” en el marco de una muestra sobre tango que se exhibirá en la institución durante 2023. Las fotos ganadoras del concurso serán incluidas en una exposición que propone una mirada y un recorrido particular sobre la historia del tango, su lugar en la cultura nacional, sus orígenes, los vínculos con la política, con la industria cultural y la relación con la identidad nacional. En este sentido, el jurado priorizará las fotografías que presenten expresiones actuales del tango en variados espacios del territorio nacional. Esta diversidad va a permitir profundizar reflexiones sobre el lugar que el tango, como elemento de la cultura nacional, ocupa en la actualidad. Por último, el certamen tiene como objetivo generar una instancia participativa para que los ciudadanos puedan intervenir de forma directa en la muestra.

La recepción de proyectos se lleva a cabo hasta el viernes 31 de marzo de 2023. Pueden participar mayores de 18 años con domicilio real en el país, así como también personas de nacionalidad argentina con domicilio en el exterior.

El jurado seleccionará tres fotos, cuyos autores recibirán un primer premio de 120 mil pesos, un segundo premio de 70 mil y un tercer premio de 50 mil. Asimismo, el jurado podrá otorgar menciones, cuya obtención implicará la exhibición de la fotografía mencionada en la exposición a realizarse.

Para conocer las bases y condiciones, acceder aquí.

_________________

Abrió la convocatoria “Creación circense en clave iberoamericana”

El Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo del Ministerio de Cultura, dio comienzo a la convocatoria “Creación circense en clave iberoamericana” creada por la Central del Circ, de Barcelona, que cuenta con el apoyo del Programa Iberescena y se dirige a compañías profesionales de circo, inmersas en un proceso de creación basado en la investigación artística y de autoría propia. La fecha límite para inscribir los proyectos será hasta el 10 de abril de 2023.

La Central del Circ-Fábrica de Creación de Circo de Barcelona es un espacio para la creación de espectáculos de circo que pone a disposición de las y los artistas recursos para el entrenamiento, el ensayo, la creación, la investigación y la formación continua. Gracias al apoyo del Fondo de Ayuda para las Artes Iberoamericanas, IBERESCENA abre la presente convocatoria con el objetivo de reforzar los intercambios existentes con América Latina y de proporcionar recursos y apoyo a proyectos singulares de creación de una pieza de circo contemporáneo.

La inscripción está abierta hasta el 10 de abril de 2023 inclusive mediante el siguiente formulario. Para más información podés ingresar en la web de Iberescena.

_______________________

Concurso de Arte Urbano: La Manzana de las Luces y la Noche de los Bastones Largos

A 57 años de la Noche de los Bastones Largos, la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación otorgará un único premio de $1.000.000 (un millón de pesos) para la intervención que se realizará en siete paneles dispuestos en uno de los muros externos del Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces. El objetivo de este concurso es construir memoria urbana a través de una intervención artística en un sitio donde se vivió el acontecimiento altamente significativo y violento que fue la Noche de los Bastones Largos.

La presentación es de carácter individual. Quienes se postulen deberán presentar un proyecto de obra bidimensional que refiera (de modo evocativo, imaginario, conceptual o metafórico) al suceso de la Noche de los Bastones Largos. Las propuestas de trabajo deberán ajustarse a las dimensiones y la forma del espacio a intervenir. El espacio designado para desarrollar el proyecto consta de siete nichos o huecos ubicados en el muro exterior del Complejo, sobre la calle Perú, entre los números 222 y 272.

Las postulaciones se recibirán exclusivamente a través de la plataforma del Registro Federal de Cultura hasta el 17 de abril de 2023.

______________

Convocatoria Federal Abierta: El Deseo Hecho Acción. Laboratorio de creación performática para una memoria feminista

El Deseo Hecho Acción es un laboratorio de creación donde generar prácticas performativas que construyan una memoria feminista; en donde los valores de equidad, inclusión y respeto estén al servicio de construir una sociedad más democrática y participativa. Creando entre todxs una red de afectos con incidencias concretas sobre nuestra realidad. Destinataries: mujeres, lesbianas, travestis y trans sin límite de edad pertenecientes a cualquier disciplina artística

Docente: Lucía Nacht

Ocho encuentros Abril / Mayo. Cierre de convocatoria: 31 de marzo

* Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Av. Del Libertador 8151, CABA)

_______________

Convocatoria para la sexta edición de la “Noche de la Música”

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Música, invita a participar de la convocatoria para la sexta edición de la “Noche de la Música”. La inscripción es hasta el lunes 27 de marzo a las 17 h.

La Noche de la Música está ideada por el área de Proyectos Especiales de la Vicejefatura del Gobierno de la Ciudad, junto al Ministerio de Cultura porteño y a Clumvi (Cámara de Clubes de Música en Vivo). Surge con el objeto de fomentar el ecosistema cultural de la música independiente brindando una programación que atraviesa y conforma nuestra identidad cultural.

Para llevar adelante este evento, se realiza una convocatoria abierta dirigida a grupos musicales o solistas mayores de 18 años que residan en la República Argentina. Podrán presentarse en forma grupal (grupo musical) o individual (solista), como titulares de propuestas musicales para ser exhibidos en espacios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la Noche de la música.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Las dudas o consultas formuladas por los participantes podrán ser enviadas al correo electrónico: nochedelamusica@buenosaires.gob .

____________________

Convocatoria Cenzontle, una Ventana para las Lenguas Originarias de Iberoamérica

IberCultura Viva e Ibermemoria Sonora y Audiovisual convocan al público en general a postularse al concurso Cenzontle, una Ventana para las Lenguas Originarias de Iberoamérica, a través del cual se busca visibilizar, poner en valor y fomentar el uso y la preservación de las lenguas de los pueblos originarios de la región.

El concurso está destinado a quienes trabajen en proyectos relacionados con la conservación, el registro, la investigación, la educación, la gestión y/o la valoración de las lenguas originarias de algún territorio de los países que forman parte de los programas IberCultura Viva e Ibermemoria Sonora y Audiovisual: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Se seleccionará un proyecto ganador por cada país miembro y se otorgará un total de 16 (dieciséis) premios de USD 950 (novecientos cincuenta dólares estadounidenses) por cada uno.

El formulario de postulación estará disponible en la página web hasta el 14 de abril de 2023 a las 18 h de Argentina. Para más información, consultar las redes de @Ibermemoria o bien contactarse con convocatoria.lenguas@gmail.com.

______________

Convocatoria 2023 de exhibición y residencia de arte en Media Galería

Media Galería, el proyecto de exhibición e investigación artística independiente nacido en Buenos Aires que tiene sede en Villa Crespo, abrió su segunda convocatoria 2023 para artistas, curadores e investigadores que quieran realizar proyectos en su espacio.

Podrán participar artistas, curadores e investigadores de todas las disciplinas que quieran realizar un proyecto que se relacione con las artes y que residan o se encuentren en Buenos Aires al momento de realizar el proyecto.

La aplicación puede implicar trabajo en residencia en el espacio, la realización de una exhibición y/o actividades que consideren relacionadas al proyecto.

La convocatoria está abierta hasta marzo del 2023. Para más información o consultas: infomediagaleria@gmail.com / WWW.MEDIAGALERIA.COM.AR / @MEDIAGALERIA. Luis María Drago 304, Villa Crespo, CABA.

::::::::::::::::::::

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Escuela de Oficios Teatrales

En 2023 se dará inicio a la primera cohorte de alumnos ingresantes a la Escuela de Oficios Teatrales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Durante dos años, los alumnos y las alumnas se capacitarán en diferentes labores teórico- prácticas alrededor de las diversas áreas técnicas y artísticas que enmarcan el trabajo de los espectáculos en vivo: vestuario, escenografía, sonido, iluminación, producción, gestión y coordinación de escenarios, entre otros.

De cursada presencial y con sede en el Teatro de la Ribera, en el Teatro San Martín y en el Centro de Vestuario del CTBA de la calle Zabala. La actividad de la Escuela de Oficios Teatrales es completamente gratuita.

Las clases comenzarán el 4 de abril y finalizarán el 17 de noviembre. www.complejoteatral.gob.ar

_______________________

Charlas abiertas en Casa de Letras

Charlas por videoconferencia de presentación de los programas regulares inicio marzo/abril 2023

-Palabras en juego: Leer y escribir textos para chicos. Duración: 1 año. Modalidad online en el campus virtual. Charla de presentación: lunes 27 de marzo, 19 hs.

Solicitar enlace por mail a: casadeletras.info@gmail.com. Más información

__________________________

Literatura en Fundación La Balandra

-1° clase magistral: Conocé el mundo de la ciencia ficción en Latinoamérica

La escritora Claudia Aboaf nos guiará en un encuentro único para develar: ¿Cómo escribir Ciencia Ficción en Latinoamérica? Conocé más detalles sobre la clase magistral haciendo clic acá.

-Nuevo taller de lectura: Cuentos como despedidas

Dos encuentros en para abordar la obra de la escritora argentina Adriana Romano a través de una selección de sus cuentos, la mayoría de ellos incluidos en su libro Los malos adioses (Dualidad, 2021). Modera: Gabriela Colombo. Conocé más sobre el taller haciendo clic acá.

_________________

Cursos en el Centro Cultural Rojas

El Centro Cultural Rojas anuncia las inscripciones para los Cursos de 2023. Orientados a personas de todas las edades y con propuestas en más de 20 áreas. Se ofrece un amplio abanico de opciones en capacitación, idiomas, arte y cultura. Hay mensuales, bimestrales y cuatrimestrales. Se pueden realizar de manera presencial o a distancia. Hay actividades gratuitas y los cursos son arancelados y accesibles -con descuentos y promociones vigentes-. Todos otorgan Certificados UBA.

-Aulas Abiertas

Mediante la plataforma Aulas Abiertas, el centro cultural de la Universidad de Buenos Aires abrió en marzo sus actividades presenciales y gratuitas a la transmisión vía streaming. A través de estas jornadas se convocó al público a elegir entre la variada propuesta de actividades de enseñanza. Actualmente se encuentran disponibles de manera virtual en la página web del centro cultural. Contenidos gratuitos de Aulas Abiertas: https://www.rojas.uba.ar/aulas-abiertas

-Cursos a distancia

Para el primer cuatrimestre El Rojas UBA propone una serie de cursos online que pueden ser tomados desde cualquier punto del planeta. Para conocer más y hacer el pago del arancel: https://www.rojas.uba.ar/cursos/categoria/a-distancia-online

Entre las opciones a distancia se encuentran: Joyas de nuestra arquitectura (Buenos Aires). Inicio: 10 de abril. Capacita: Roberto García Coni / InDesign. Técnicas digitales para el diseño editorial. Inicio: 10 de abril. Capacita: Marcelo Baroni / Bauhaus. Legados teóricos de diseño sustentable. Inicio: 10 de abril. Capacita: Mariana Pilar Gavito / Modelamiento y visualización de datos con Dashboard. Inicio: 12 de abril. Capacita: Leonardo Fumarola

-Cursos presenciales

El Centro cultural de la UBA ofrece, también, una serie de cursos presenciales. Los alumnos de la UBA y los jubilados tienen descuentos y promociones especiales. Para conocerlas: https://www.rojas.uba.ar/cursos/categoria/presencial

*Centro Cultural Rojas. Corrientes 2038

____________________

Roma, un escenario a cielo abierto

Cuando se rodó La Dolce Vita Roma se estaba volviendo el centro de atracción de los cineastas de todo el mundo. Se estaba convirtiendo en un extraordinario Set de filmación, junto a Cinecittà se las llamaba, “Hollywood sul Tevere” (“Hollywood en el Tiber”). Entonces sus calles, cafés y la célebre Via Veneto, se vistieron de moda, estrellas italianas e internacionales, glamour, chismes y escándalos, como lo muestra magistralmente Federico Fellini en su maravilloso film. La Roma cinematográfica era el centro del mundo, la reina del cine mundial de este intenso periodo, en el cual el cine italiano hace escuela en todo el mundo. Maravillosas películas se filmaron en esta mítica ciudad.

Profesora: Lic. Lilian Morello. Duración 4 clases, Sábados 16:30 hs. Comienza el sábado 1 de abril. Las clases serán los días 1, 15, 22 y 29 de abril. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $7500.

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar /

__________________

Talleres del Programa Cultural en Barrios

El Programa Cultural en Barrios del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires abre las inscripciones a más de 1.000 talleres gratuitos presenciales y virtuales para personas de todo el país.

Las inscripciones se reciben hasta el 24 de marzo en la web. Con frecuencia semanal y dictados por profesionales especializados en distintas disciplinas, los talleres tendrán lugar en 36 centros culturales ubicados alrededor de toda la Ciudad. A su vez, se podrá participar de los talleres virtuales a través de la plataforma digital Zoom.

Los talleres se empezarán a dictar a fines de marzo y continuarán hasta noviembre. Esta nueva oferta de talleres incluye propuestas novedosas como actuación vinculada al transformismo como expresión de género, guión cinematográfico, DJ Sets, canto afrolatino, yoga terapéutico, muralismo y escritura creativa, entre otras. VER TODOS LOS TALLERES

______________________

Ettore Scola

Siempre atento a las miradas de sus personajes que hilvanan el perímetro de la película, maestro en la construcción perfecta y certera del clímax, el cine de Ettore Scola ha sido siempre una operación de nostalgia humana y cinematográfica, pero capaz de guiñar siempre un ojo a la modernidad y a nuevas tecnologías. En este nuevo curso los invitamos a ver algunas de sus grandes y emblemáticas obras.

Profesora: Lic. Lilian Morello. Las clases serán los días 15, 22, 29 de marzo y 5 de abril a las 19 hs. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $7500

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

___________________

Grandes Dinastías de la Historia

Recorrido histórico por la acción política, militar y cultural de las principales dinastías que gobernaron Europa.

Profesora: Laura Bernal. 4 clases. martes a las 19 hs. Las clases serán los días: 14, 21, 28 de marzo, 4 de abril. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $7500

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

______________________

Clínica de obra dramatúrgica

A cargo de Judit Gutiérrez, dramaturga y directora de teatro.

Trabajo personalizado, virtual, presencial mixto con la posibilidad de coordinar la frecuencia de encuentros de 90 minutos y horarios. El pago de la clínica se realiza cada 4 encuentros. El tiempo lo pone el escritor, depende de su propio proceso de trabajo.

Horarios abiertos a demanda a partir del 15 de febrero de 2023. Informes e inscripciones: teatrogira@gmail.com

___________________

Clínicas CONTI 2023 en Artes Visuales | Cine | Videopoesía

Por segundo año consecutivo, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, presenta las Clínicas CONTI 2023 en tres disciplinas: Artes Visuales | Cine | Videopoesía.

-Clínica en Artes Visuales: Artes Visuales, Memorias y Derechos Humanos. Docentes: Leonello Zambón y Carolina Andreetti

-Clínica en Cine: «Ver, oír, intervenir». Imágenes y sonidos para una democracia en disputa. Docentes: Azul Aizenberg y Tatiana Mazú González

-Clínica en Videopoesía. Memorias, Identidades y Derechos Humanos. Docentes: Gabriela Clara Pignataro y Ariel Feldman

Destinada a individuos o colectivos, de personas mayores de 18 años.

Actividad gratuita con postulación previa / Cupos limitados. Convocatoria abierta hasta el 10 de abril de 2023. Modalidad: Presencial. Duración: Mayo / Julio 2023 MÁS INFORMACIÓN

*Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Av. Del Libertador 8151, CABA)

___________________

La música instrumental de la Edad Media al Barroco

Edad media. Los instrumentos y la música profana. Renacimiento. Los instrumentos en la danza. Las fanfarrias reales. Los Instrumentos y su relación con las voces. El barroco. Nacimiento de la música instrumental. Venecia y la incorporación de los instrumentos a la música religiosa oratorios y misas Misa brevis y misa solemnis.

Profesora: Silvana D’Onofrio. Las clases serán los días: 13. 20, 27 de marzo y 3 de abril de 19 a 20:30hs. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $7500

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

________________

Talleres de actuación y creación escénica

-HACER COSAS CON PALABRAS (alianzas productivas entre los cuerpos y los textos). JUEVES 9, 16, 23 y 30 de MARZO – 19 a 22 hs. Arancel: $ 7000

-TALLER DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA. Anual. JUEVES de 19 a 22. A partir de ABRIL. Arancel: $7500

+ INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: vicoroland@gmail.com

*El Taller de Omar. Fitz Roy 1243 (Chacarita).

________________

Taller de historieta y dibujo

A cargo de Sebastián Cantero, para adolescentes y adultos. Información e inscripción talleres.vinetas@gmail.com

*La casa de viñetas sueltas. Cabrera 6030

__________________

Taller de dibujo y comic

Cartoon, manga y cómic para chicos y adolescente. Este año también veremos animación, técnicas digitales y color.

Modalidad Virtual y presencial. Dos días por semana. Podés hacer una clase de prueba! (solo durante marzo). Horarios: Sábados 14 hs y Jueves 18:30hs

*La casa de las viñetas sueltas. Cabrera 6030

_______________

Tango al paso

Cada mes, una pareja de docentes de una escuela o milonga argentina diferente se encargará de dictar las clases, lo que propicia un espacio federal, además de estilísticamente diverso. Importante: no se requiere ningún tipo de vestimenta ni calzado específico. En Tango al Paso de marzo, docentes de la milonga La Baldosa serán los responsables de las clases.

Todos los sábados y domingos de marzo, de 17 a 19 h | Salón Tita Merello, II piso

*CC Borges. Viamonte 525

____________

Laboratorio Noestango

El Centro Cultural Borges del Ministerio de Cultura de la Nación informa que abrió la inscripción para el Laboratorio Noestango, que dictarán los bailarines y coreógrafos Milagros Rolandelli, Lisandro Eberle y Ollantay Rojas.

Se trata de un espacio de investigación para el tango-danza cuyo objetivo es repensar y rediseñar propuestas coreográficas con carácter innovador que desplieguen una nueva mirada superadora e inclusiva de la danza popular. El laboratorio contará con la participación de destacados músicos y con una instancia de apertura de proceso al público. Y está dirigido a bailarines y coreógrafos de nivel intermedio y avanzado de tango escénico. La propuesta es gratuita, pero requiere inscripción previa.

Todos los jueves de abril de 15 a 18h. Actividad gratuita con inscripción previa. Capacidad limitada

Apertura del proceso al público: sábado 29 de abril de 18.30h a 19.30 h

*Centro Cultural Borges. Sala Tita Merello, Pabellón III, II piso. Viamonte 525

_________________

17 talleres culturales gratuitos en la Biblioteca del Congreso de la Nación

La Biblioteca del Congreso de la Nación informa a la comunidad que el lunes 27 de marzo, a partir de las 10 horas, abrirá la inscripción a 17 talleres culturales que de forma gratuita se dictarán desde el mes de Abril tanto en la modalidad presencial como virtual.

Las personas interesadas podrán anotarse a través del sitio oficial www.bcn.gob.ar, y elegir entre propuestas dentro de 4 áreas temáticas.

En Teatro y narración la oferta de talleres presenciales incluye “Actuación frente a cámara”, “Teatro para jóvenes”, “Monólogos teatrales” y nivel inicial de “Narración oral”; mientras que de modo virtual se podrá cursar “Escritura teatral”.

Entre las propuestas de Voz y baile se podrá elegir entre el “Taller de tango” y el “Taller coral”. Asimismo, el área de dibujo propone curso de “Acrílico urbano”, “Manchas experimentales”, “Dibujo inicial”, “Dibujo 2″ y “Dibujo, armonía y composición”.

También habrá seminarios teóricos que incluyen “Historia del arte” en la modalidad presencial, que brindará también el dictado virtual del módulo 1 y del módulo 3. Completan la oferta el taller “Pensar con imágenes” y “Libros, lecturas y bibliotecas”.

Todos los talleres presenciales se llevarán a cabo en las aulas y el Auditorio Leonardo Favio del Espacio Cultural de la BCN, en Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para más información: www.bcn.gob.ar

____________

Talleres de escritura en Entrepalabras

-Prácticas de lectura y escritura digitales

Coordina: Daniela Ottolenghi Cursada: 6 clases (tres sincrónicas y tres clases asincrónicas) / inicio: 20/4

- Taller de enseñanza de la gramática en la formación de escritores y lectores

Coordina: Claudia Toledo Cursada: 8 clases asincrónicas (abril a julio) / inicio: 7/4

- Es un decir… / Taller de lectura y creación de libro ilustrado (Literatura infantil y juvenil)

Coordina: Istvansch Cursada: 8 clases (de abril a julio) inicio: 7/4

- Taller “A rodar a Rodari”

Coordina: Cecilia Pisos. Cursada: 8 clases (4 asincrónicas + 4 zoom de abril a julio) inicio: 7/4

- Lazos familiares /Taller de lectura y escritura a partir de textos de Juan Forn, Samanta Schweblin, entre otros autores.

Coordina: Silvina Marsimian. Cursada: 8 clases (4 sincrónicas por zoom los martes de 18 a 20 ARG. a partir del 14/3 y 4 clases asincrónicas entre marzo y mayo) / inicio: 14/3

- Leo, luego escribo I /Taller de narrativa breve I (primera etapa de acercamiento a la escritura)

Coordina: Inés Fernández Moreno Cursada: 6 clases asincrónicas (de abril a junio) / inicio: 7/4

- Mano a mano: foto y relato /Taller de géneros fotográficos y escrituras narrativas

Coordina: María Inés Indart Cursada: 4 clases asincrónicas (abril a junio) / inicio: 7/4

- Cazadores furtivos de la propia vida / Taller de autoficción

Coordina: Natalia Zito Cursada: 6 clases asincrónicas (de abril a junio) / inicio: 7/4

- Taller de escritura creativa a partir de la imagen

Coordina: Maru Leonhard Cursada: 6 clases asincrónicas (de abril a junio) / inicio: 7/4

- Taller de microrrelato

Coordina: Analía Testa. Cursada: 6 clases asincrónicas (de abril a julio) / inicio: 7/4

- Taller “La nouvelle: la forma de la inquietud”

Coordina: Pablo De Santis Cursada: 6 clases asincrónicas (de abril a junio) / inicio: 7/4

- Taller de lectura creativa: Carrère: los límites de la ficción

Coordina: Walter Romero Cursada: 3 clases sincrónicas por zoom (lunes 8, 15 y 22/5 de 19 a 20.30 ARG).

*Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org / www.entrepalabras.org

__________________________________

Talleres de Escritura FILBA

El Laboratorio de escrituras Filba es un ciclo de formación que cuenta entre sus docentes a los más destacados autores e ilustradores de Argentina.

La mayoría de los talleres son virtuales, por Zoom. En 2023 tendremos algunas clases magistrales en formato bimodal: presencial en la Alianza Francesa (Av. Córdoba en CABA) y en streaming (por Zoom, con posibilidad de participar virtualmente).

-LEILA SUCARI. Taller de lectura y escritura “Relato autobiográfico”

Toda autobiografía es un recorte, un punto de vista. ¿Cómo se transforma lo personal en materia de escritura? ¿Cuál es el límite entre la ficción y la no ficción? ¿Dónde se tocan la memoria y la imaginación?

Martes 4, 11, 18 y 25 de abril. De 19 h a 20.30 h. Modalidad: virtual. Costo: 9900 ARS. Anotate acá. Más info

-GLORIA PEIRANO. Taller de sintaxis y escritura literaria “En un rincón de mí nacerá una planta”

El taller se organizará en 4 encuentros de dos horas de duración cada uno. La propuesta consiste en reflexionar e interrogarse sobre algunos aspectos propios de la Sintaxis en relación con la escritura literaria. A partir de ese conjunto de bienvenidas preguntas y gráciles incertezas, se trabajará con algunas poéticas: La luna en harapos y La bestia ser de Susana Villalba, La línea del desierto y Oro en la lejanía, de Alicia Genovese y Umbría de Lucía Dorin.

Jueves 13, 20, 27 de abril y 4 de mayo. De 18.30 a 20.30 h. Modalidad: virtual. Costo: 9900 ARS. Anotate acá. Más info

-GUILLERMO MARTÍNEZ: Masterclass “La lección de los maestros”

Viernes 21 de abril, de 18.30 a 20 h. Modalidad: Presencial o virtual. Alianza Francesa (Av. Córdoba 946, CABA, Buenos Aires). Costo: 7000 ARS

Se comentarán cuatro cuentos desde el punto de vista de la construcción narrativa, a la manera en que leen los escritores: en busca de las estrategias y trucos que se utilizan en cada caso, y con la esperanza de quedarnos con alguna lección de los maestros.

Público destinatario: Todos los que quieran escribir o pensar en el detrás de escena de la escritura.

- CAMILA FABBRI: Taller de lectura y escritura de cuentos Autos, jets, aviones, barcos.

Jueves 13, 20 y 27 de abril, de 18.30 a 20 h. Modalidad: virtual. Costo: 8000 ARS

En el primer encuentro, leeremos in situ tres cuentos: Hoy tendré un día tranquilo, de Amy Hempel, Incluso Groenlandia, de Barry Hannah y Hoy temprano, de Pedro Mairal. Estos tres relatos tienen algo en común: las máquinas, los medios de transporte, la locomoción. Y en esos viajes, necesariamente, aparecen los diálogos. Y los diálogos construyen un tiempo presente. Y ese presente es una historia.

A partir de dichas lecturas y una conversación posterior, la propuesta será que cada unx de los integrantes del taller elabore su propia ficción, tomando en cuenta algunos puntos de las lecturas propuestas. El taller intentará funcionar como mesa de trabajo, o clínica de obra. Se compartirán las primeras y segundas versiones de los cuentos presentados, con una devolución posterior para llegar a una posible versión final.

::::::::::::::::::::

INFANTILES

Pakapaka estrena la serie Muchas manos en el plato

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, estrena de lunes a viernes a las 12:45, Muchas manos en el plato, una serie documental que muestra, de manera entretenida y dinámica, diferentes costumbres y culturas a través de la elaboración de platos tradicionales de distintas regiones de nuestro país.

Mediante la presentación de dichas recetas, los chicos, las chicas y sus familias nos invitan a conocer el origen de estas, cómo pasaron de generación en generación y los cambios que cada cocinero o cocinera les aportan. También conocemos, a través de sus relatos, las características del lugar donde viven, datos destacados y algunas curiosidades.

Se trata de una coproducción entre Contenidos Públicos S.E (CPSE) / Pakapaka y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) / Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria (Mundo U).

-Muchas manos en el plato

Formato: documental. 26 capítulos - 7 minutos. Tema: vida cotidiana y cocina. Edad 6 a 9 años.

ESTRENO: Lunes 20 de febrero. Lunes a viernes a las 12:45. REPITE: Lunes y martes a las 20:30. Sábados y domingos a las 12:15. Sábados a las 20:30

____________________

Pakapaka conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, presenta programación especial para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, poniendo el foco en los 40 años de democracia ininterrumpida.

-MAPA DE SUEÑOS. Página web interactiva

Se trata de un micrositio pensado como lugar de encuentro para que soñadores y soñadoras puedan expresar sus anhelos. Fue realizado junto con UNICEF Argentina. En este micrositio se podrá acceder a distintos contenidos (guía de sueños, pódcast, piezas) y compartir un sueño propio. Los sueños se irán cargando en un mapa de la Argentina, que nos permitirá geolocalizar qué sueñan las infancias en cada rincón de nuestro país. Se podrá acceder al sitio desde el siguiente enlace: soñadores.pakapaka.gob.ar/#/mapa

-LA PLANTA DE BARTOLO. Micro animado

En este 24 de marzo, nos proponemos recuperar uno de los cuentos prohibidos durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de “La planta de Bartolo” –una narración que forma parte del libro La torre de cubos–, escrito por Laura Devetach. En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, presentamos una versión animada, ilustrada por Natalia Colombo, y narrada por chicas y chicos de todo el país. Podrá verse desde el viernes 24 de marzo en la pantalla de Pakapaka y también en las redes sociales de la señal.

-GUÍA “40 AÑOS DE DEMOCRACIA”. Guía educativa

Este material revisita contenidos producidos por Pakapaka y propone el abordaje de diferentes ejes conceptuales que permiten pensar y reflexionar en torno a la democracia y a la valoración de la participación, la igualdad y la convivencia democrática en nuestras vidas cotidianas. La guía podrá descargarse desde el siguiente enlace: https://www.educ.ar/recursos/158683/pakapaka-40-anos-de-democracia

-SELECCIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES - DÍA DE LA MEMORIA

A partir del lunes 20 de marzo, Pakapaka pondrá a disposición de docentes y familias una selección que reúne distintos contenidos audiovisuales para trabajar y reflexionar acerca del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Podrá accederse desde el canal de YouTube de Pakapaka: http://www.youtube.com/CanalPakapaka

_________________

Talleres y actividades en el Museo Moderno

-CALEIDOSCOPIO. Taller anual de arte para familias a cargo del equipo educativo

Caleidoscopio es un espacio de encuentro con las exposiciones del museo desde una mirada lúdica y participativa. En este taller de producción creativa, invitamos a los niños, niñas y familias a experimentar un universo de sensaciones con texturas, color y mucha imaginación.

A partir del sábado 25 de marzo, todos los sábados, de 16 a 18 h

Orientado a niños y niñas desde los 6 años y sus familias. Actividad presencial con inscripción previa AQUI Sala Supervielle (1er piso)

-VISITAS EN FAMILIA. Recorridos participativos a cargo del equipo educativo

Te invitamos junto a tu familia a un recorrido dialogado a cargo del equipo educativo para explorar las exhibiciones del programa anual Un día en la Tierra e interactuar creativamente con ellas. Vení a descubrir la diversidad de nuestra colección y las obras de artistas invitados que la componen. Luego podrás realizar tu propia creación. ¡Te esperamos!

Todos los sábados y domingos a las 15 h.

Orientado a niños, niñas y familias. Recomendado a partir de los 6 años. Actividad presencial y gratuita con inscripción previa AQUI Hall de ingreso –

-UNA TARDE EN EL MODERNO. Ciclo de actividades educativas para disfrutar en familia

Las tardes se disfrutan en familia y con amigos. Vení a pasar Una tarde en el Moderno el domingo 26 de marzo para compartir creativas experiencias que tenemos preparadas para vos. ¡No te lo pierdas!

Domingo 26 de marzo, de 14 a 18 h

Orientado a niños, niñas y familias. Actividades presenciales y gratuitas

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

_____________________

¡Chicxs al poder! Festivalito de música y juegos

¿Puede el Centro Cultural Kirchner convertirse en una plaza para jugar con otrxs? ¿Podemos divertirnos y reflexionar sobre la democracia al mismo tiempo? Desde el área de Infancias se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con una invitación a jugar, cantar y bailar en comunidad.

En la Plaza seca, ¡Chicxs al poder! propone juegos colaborativos para recrear los valores democráticos de manera lúdica y comunitaria, a través de objetivos y estrategias comunes que estimulan la confianza en lxs otrxs. También habrá espectáculos musicales de Melocotón Pajarito y Las Hermanas Misterio. El festival se completa con la presentación de la publicación Derechos son amores, un recorrido poético por los derechos de niñas, niños y adolescentes a cargo de Chiqui González, con bellas ilustraciones de Eleonora Arroyo.

25 marzo 2023 - 14:00 - 20:00

*CCK. Plaza Seca. Sarmiento 151

_____________________

Programación para Infancias en el CCK

El área de Infancias propone poner en movimiento políticas públicas para las infancias desde una mirada cultural integradora, respetuosa de las diferencias, basada en el derecho que tienen lxs chicxs a la belleza, al juego, a la participación plena y a la transformación y desarrollo humano de sus propias vidas.

Durante marzo te invitamos a disfrutar de nuestras propuestas para jugar, descubrir y experimentar, con salas de juegos, recorridos, actividades permanentes y espontáneas y una programación de cine.

Seguimos disfrutando de ¡A la ronda!, un ciclo de intervenciones artísticas para las primeras infancias. Nuestra invitada del mes es Laura Migliorisi, quién regará la sala con sonidos, bailes, canciones, poesía y juegos. Los sábados 4, 11, 18 y 25 de marzo en Corazones como tomates, sala 306.

*CCK. Sarmiento 151

______________

Hora de pintar

En el jardín del Museo Histórico Sarmiento los esperamos para pintar dibujos entregados por APN (Administración Parques Nacionales), con lápices y crayones. Se suspende por lluvia. De 11 a 18 h de martes a domingos.

* Museo Histórico Sarmiento. Cuba 2079

__________________

La pieza inaugural

Recorrido teatral por la Torre Monumental de la plaza de Retiro. Miércoles a sábados, 18:00 a 19:00 h (4 a 7 años) y 19:00 a 20:00 h (8 a 12 años). Actividad gratuita incluida en la entrada al museo. Capacidad limitada. Reservá tu lugar

*Torre Monumental. Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315, Retiro.

___________________

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

*Usina del Arte. Caffarena 1

_______________

* Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com

Seguir leyendo