Guía de Arte y Cultura: semana del 10 al 17 de abril de 2026

La imagen muestra un collage de escenas de cine, teatro y música, destacando la oferta cultural para la semana del 10 al 17 de abril de 2026 en la Guía de Arte y Cultura.

MUESTRAS

Mercedes Larreta presenta El alma mínima de un junco acaricia la fuerza del agua

La Galería Julia Baitalá presenta El alma mínima de un junco acaricia la fuerza del agua, exposición de pinturas y dibujos de Mercedes Larreta que propone un acercamiento sensible al paisaje y a las múltiples formas de vida que lo habitan. La muestra reúne obras donde el agua, la animalidad y las presencias vegetales configuran un territorio pictórico en el que mirar se vuelve una experiencia de atención y de escucha.

Durante el período de exhibición se desarrollarán actividades abiertas al público, entre ellas una armonización sonora con cuencos tibetanos y de cuarzo, concebida como un espacio de pausa y contemplación en diálogo con el universo sensible de la artista.

Inauguración: 25 de marzo, cierre: 28 de abril.

Actividades

Miércoles 15 de abril — armonización sonora con cuencos tibetanos.

Jueves 23 de abril — recorrido por la exposición con la artista.

* Galería Julia Baitalá, Antezana 150, Villa Crespo, C. A. B. A.

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¿Quién te devora?, de Jane Batista

Muestra individual de fotografías y videos. Curadores: Aldonso Palacio y Manoela Elias. En el marco del mes de las mujeres, la Embajada del Brasil en Buenos Aires presenta la exposición ¿Quién te devora?, de la artista visual, fotógrafa y poeta Jane Batista. De origen afroindígena y autodidacta, Jane Batista, nacida en el estado de Piauí, se dedica desde 2020 a la fotografía, utilizando exclusivamente su teléfono celular como herramienta de captura y edición. En la primera muestra individual internacional de Jane Batista se exhibirán 50 fotografías, un video y fragmentos de sus poemas y escritos. Las obras abarcan diversos ciclos creativos de la artista entre 2022 y 2025. La exposición cuenta con el apoyo del Instituto Guimarães Rosa / Ministerio de Relaciones Exteriores, Cave Galeria (Fortaleza) y Galeria Claraboia (São Paulo).

Presentada en marzo, en diálogo con el Día Internacional de las Mujeres, la exposición destaca prácticas artísticas con fotografía y palabra. Más que una conmemoración, propone un gesto de visibilidad y responsabilidad mutua entre obra, público e institución, invitando a habitar la incomodidad del encuentro y a reconocer que toda imagen que nos atraviesa también nos transforma.

Abierta hasta el 30 de abril de 2026. De martes a viernes, de 12 a 18 y sábados de 14 a 18. Entrada libre y gratuita.

* Espacio Cultural del Palacio Pereda - Embajada del Brasil en Buenos Aires, Arroyo 1142, C. A. B. A.

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Muestras en el MALBA

Fernanda Laguna: Mi corazón es un imán, 1992-2025 . En los niveles 1 y -1. Del 13 de marzo al 25 de mayo . Fernanda Laguna es una de las figuras más influyentes del arte argentino de las últimas décadas. Su práctica, tan diversa como indisciplinada, encuentra belleza en lo cotidiano y diluye las fronteras entre vida y creación. A lo largo de su trayectoria, ha transitado con naturalidad entre la literatura, las artes visuales, el activismo y la gestión de espacios independientes, construyendo un lenguaje propio donde convergen luchas, deseos, generaciones y comunidades. Esta exposición ofrece la revisión más completa de su obra hasta el momento a través de 200 piezas –pinturas, dibujos, collages, bordados, esculturas, instalaciones y videos– junto con cuadernos, libros de poesía y novela, y material fotográfico personal. Está dedicada a los espacios y editoriales independientes. La retrospectiva está organizada en siete secciones que ofrecen un recorrido de su obra individual y colectiva entre 1992 y 2025. Ofrece por vez primera un panorama amplio de una obra suelta y atrevida que reflejó la urgencia colectiva de transformar estructuras patriarcales de valor que organizaban la discusión artística treinta años atrás. Curaduría: Miguel A. López . Visitas guiadas: lunes y viernes a las 17:00.

Olga de Amaral: Cuerpo textil . En el Nivel 2. Del 27 de febrero al 11 de mayo . Esta exposición propone una ambiciosa revisión de la práctica de la artista colombiana Olga de Amaral . Abarca desde la década de 1960 hasta principios de los 2000, incluyendo diversas etapas de su desarrollo artístico. Más de cincuenta obras provenientes tanto de colecciones públicas como privadas de Bogotá, Medellín y Nueva York conforman este recorrido de seis décadas que ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar un cuerpo de obra de gran fruición visual y experimentación material. Curaduría: María Amalia García y Marie Perennès . Visitas guiadas: miércoles y sábados a las 17:00.

Tercer ojo Colección Costantini en Malba (2022-2026). En el Nivel 1. Una exposición que reúne más de 220 obras icónicas del arte latinoamericano en un recorrido que pone en diálogo la Colección Malba y la de su fundador, Eduardo F. Costantini. La muestra propone el despliegue de un acervo en transformación que va cambiando de forma a lo largo del tiempo, iluminando los momentos claves del arte de la región en diálogo con temas artísticos y sociales tanto históricos como contemporáneos. Se exhiben las obras maestras del museo –de artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Tarsila do Amaral, Xul Solar, Joaquín Torres García, Emilio Pettoruti, Wifredo Lam, Roberto Matta, Maria Martins, Remedios Varo, Antonio Berni y Jorge de la Vega, entre otros–, junto con las grandes adquisiciones realizadas por Costantini en los últimos años. Muchas de estas piezas se presentan públicamente en esta ocasión luego de permanecer fuera del circuito internacional por varias décadas. Curaduría: María Amalia García. Visitas guiadas: miércoles y sábados a las 16:00. Incluidas con el ticket de ingreso al museo. Hasta el 6 de abril. La muestra presenta obras clave de la modernidad latinoamericana como Autorretrato con chango y loro (1942) de Frida Kahlo, Armonía (Autorretrato sugerente) (1956) de Remedios Varo, Abaporu (1928) de Tarsila do Amaral, Baile en Tehuantepec (1928) de Diego Rivera, Omi Obini (1943) de Wifredo Lam, Las distracciones de Dagoberto (1945) de Leonora Carrington, Tocadora de banjo (1925) de Victor Brecheret, Autorretrato (1951) de Alice Rahon, y Cobra grande (1943) de Maria Martins.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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Fragilidad y fortaleza, Elia Gasparolo, Joaquín González Bonorino y Sur.châle (Cecilia Caballero e Isabel Uboldi)

La Galería Cecilia Caballero presenta Fragilidad y fortaleza, una exposición que reúne a Elia Gasparolo, Joaquín González Bonorino y Sur.châle (Cecilia Caballero e Isabel Uboldi) en la cual se relacionan naturaleza, materia y tiempo. Desde distintas perspectivas, los tres proyectos reflexionan sobre la transformación como núcleo del proceso textil.

Elia Gasparolo investiga el ciclo del Bombyx mori, trabajando con restos de seda y capullos como huellas de una metamorfosis consumada. El capullo roto —descartado por no producir un hilo continuo— se convierte en evidencia de transformación y en elogio de la diferencia. Su obra traslada el movimiento orgánico del gusano y la mariposa al plano textil, afirmando que aquello que se aparta de la norma puede adquirir un nuevo valor simbólico. Joaquín González Bonorino construye tapices que combinan la rusticidad de la arpillera y la lana con ornamentos inspirados en el Art Nouveau, creando escenas exuberantes de fauna y flora en crítica amenaza. Su trabajo funciona como homenaje, celebración y advertencia, tensionando fragilidad y resistencia, naturaleza y artificio. Sur.chale, por su parte, recupera sedas y textiles nobles en desuso, resignificados a través del bordado artesanal y el ensamblaje. El proyecto sitúa el oficio en el centro de la práctica contemporánea y propone una ética del rescate: transformar el fragmento desplazado en pieza única.

El vínculo entre las tres propuestas es el proceso textil en diferentes estados y etapas: la seda como materia atravesada por un ciclo natural; el bordado y el tapiz como prácticas que requieren tiempo y repetición; y el “error” como punto de partida creativo.

La muestra propone pensarla como un tránsito entre un tejido donde la naturaleza y el textil evidencian que toda transformación implica continuidad.

Inauguración: jueves 19 de marzo, de 19 a 21. Se podrá visitar del 20 de marzo al 30 de abril, de lunes a viernes de 14:30 a 19 horas.

* Galería Cecilia Caballero, en Suipacha 1151, C. A. B. A.

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Sutil, de Víctor Grippo

Se inauguró en espacio FAN, ubicado en Galerías Larreta, donde funciona el colectivo de galerías de arte Affair, la exposición Sutil del artista conceptual argentino Víctor Grippo (Junín 1936 - Buenos Aires 2002).

Sutil es un conjunto de obras poco conocidas del artista. La selección, bajo el cuidado de los curadores Sol Echevarría y Carlos Godoy, incluye una serie de cajas blancas donde prima el trabajo con el yeso, acuarelas, dibujos, esquemas y diagramas que forman parte de la cocina del artista.

Sutil se puede visitar hasta el 16 de abril, de martes a viernes, de 15 a 19.

FAN, en Florida 971/San Martin 954, C. A. B. A.

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Muestras fotográficas Fotosafari UGANDA - RUANDA - KENIA y Fotosafari ESTEROS DEL IBERÁ - Corrientes

UGANDA - RUANDA - KENIA: Maria Alba Belen; Jorge Besteiro; Norma Bianco; Alicia Coroman; Silvia Corradi; Vanesa Laborde; Víctor Hugo Pallares; Patricia Pozzuolli | Daniel Preizler.

ESTEROS DEL IBERÁ - Corrientes: Jorge Besteiro; Norma Bianco; Gabriela Bisquerra; Marcelo Dall’Alba; Diana Feld; Andrea Minillo y Lidia Varela .

Inauguración: viernes 6 de marzo, de 18 a 21. Hasta el 11 de abril. Con cita previa después de la inauguración.

* ESPACIO BIANCO, Dorrego 843 timbre A, C. A. B. A.

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Muestras en el Centro Cultural Recoleta

Contrapunto II. Inauguración: 12 de marzo a las 18. En esta exposición curada por Julio Sapollnik, las artistas Patricia Altmark y Diana Schuster se presentan como una unidad de opuestos. Por un lado están los dibujos y una serie de papeles encuadernados de Schuster con los que ella crea pequeños “biombos de artista”: una posibilidad de separar sin aislar, dividiendo lo visible y lo oculto. Por otro lado, Altmark presenta pinturas y una serie de piedras pintadas, elementos naturales que ella interviene artísticamente, en relación a lo que permanece y resiste el paso del tiempo. Se podrá visitar hasta el 19 de abril inclusive. En la sala 13.

Lo que arrastra la corriente inauguró el 30 de octubre a las 18 y reúne obras de María Daud, Agustín Míguez e Inés Tillous, tres artistas que formaron parte de HÍBRIDA Laboratorio un espacio de experimentación y debate de proyectos (in)disciplinarios activo desde 2019. Desde la curaduría, la creación y la enseñanza, promueve la interrelación de prácticas para generar diálogos que desafíen nuestra manera de percibir y transformen nuestra forma de estar en el mundo. La muestra toma como eje el agua y los ríos, entendidos como espacio público, derecho humano y territorio afectivo. En la sala se encuentran diferentes acercamientos a tres cuencas importantes de Argentina. María Daud trabaja desde la memoria familiar y presenta un video y foto performances realizadas en el río Dulce en Santiago del Estero; Agustín Míguez exhibe un video animación 3D y un mural sobre el Litoral santafesino creando su propio mito sobre la transformación de esa zona, e Inés Tillous muestra un video, piezas gráficas y una serie de pinturas del río Choncancharava en Córdoba, transformado por el modelo agroexportador. Con curaduría de Mercedes Lozano y Violeta González Santos. En la sala 4.

Artistas y arquitectos: Bedel, Benedit, Testa en el Recoleta inauguró el 30 de octubre. En el marco de los 45 años de la inauguración del Recoleta, se presenta esta exposición que se centra en el proyecto arquitectónico del Centro Cultural realizado por los artistas y arquitectos Jacques Bedel, Luis F. Benedit y Clorindo Testa, hecho que se contextualiza con su producción artística de la décadas del 70 y 80, período en que se concretó la remodelación edilicia. La exposición incluye Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de sus obras de los últimos años. En Sala 7, los visitantes se encontrarán con la producción artística de la década del 70 de Bedel, Benedit y Testa. Sus búsquedas personales así como las obras, registros fotográficos y bocetos de su participación, en tanto integrantes del Grupo de los Trece, en la XIV Bienal de San Pablo de 1977 donde obtuvieron el Gran Premio Itamaraty otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que implicó su consagración internacional. En Sala 8 se despliega el proyecto arquitectónico, planos, decretos, fotografías del proceso de la obra y artículos periodísticos. También se exhiben obras de la década de 80 en donde las propuestas de los creadores se centran en la historia de América. En Sala 9 se presenta Fragmentaciones de Jacques Bedel, un conjunto de obras producidas entre 2017 y 2025 en las que experimenta con lo más variados materiales -polietileno, PVC laminado, PMMA, PVC tejido, sílice, cuarzo, policarbonato- para crear piezas a una escala monumental que remiten a lo sublime. Con curaduría de Cecilia Rabossi.

Ombligo inauguró el 30 de octubre a las 18. Exhibición seleccionada en el marco de la Convocatoria para artistas y proyectos curatoriales 2025 del Centro Cultural Recoleta. A través de un conjunto de pinturas de gran formato y una extensa serie de esculturas blandas, esta exposición de las artistas Jazmín Kullock y Porkeria Mala explora a través del género del autorretrato, la dimensión social de lo íntimo, la conflictividad afectiva del reconocimiento mutuo y la sinceridad del reflejo grotesco. Con curaduría de Nicolás Cuello. En la sala 10.

Políticas del sabor es una exposición colectiva curada por Larisa Zmud que cruza arte contemporáneo y cocinas comunitarias como prácticas de imaginación y resistencia. A partir de experiencias colectivas de distintos países y de obras de artistas de distintas épocas, propone pensar la cocina como espacio político, poético y de cuidado. En la sala Cronopios.

Fronteras blandas, curada por Javier Villa, la exposición reúne una serie de proyectos de Jimena Croceri (Cutral-Có, 1981), Carlos Gradin (Buenos Aires, 1980) y María Candelaria Traverso (Córdoba, 1991), quienes imaginan cómo restablecer los vínculos que tenemos con el agua. A través de cartografías poéticas diversas, la abordan como recurso vital y común pero también como un presencia activa e indomable capaz de articular cuerpos, comunidades y memorias. En la sala C.

Visión imposible se titula la exposición individual del artista Mariano Ullua (Mar del Plata, 1976), con curaduría de Carla Barbero. Se trata de un proyecto desarrollado especialmente para el CCR: una gran instalación escultórica que da continuidad a la investigación del artista en torno al modelado de hierro dulce, un material industrial que trabaja como si fueran líneas en el espacio, desplazando el dibujo hacia el plano tridimensional. En la sala J.

IRISADA LUZ DEL ATARDECER - 1977

Homenaje a Carlos Gorriarena abarca el centenario de su nacimiento y se presenta en la Sala Histórica. La exhibición incluye obras como Vidriera (2000) e Irisada luz del atardecer (1977). La actual selección aborda temas presentes en su obra, entre ellos los reclamos de justicia y las tensiones sociales.

Un mundo de Busqued. La figura del escritor Carlos Busqued concentra la propuesta de las Salas 2 y 3. La muestra curada por Juan Maisonnave explora los objetos personales del escritor, entre los que se incluyen aeromodelos, libros anotados, cómics y una mandíbula animal. El enfoque trasciende la literatura e ingresa al universo material que inspiró buena parte de su producción.

2021 El Deseo

El artista Ricardo Cohen (Rocambole) expone su serie Rocambole y el Jardín de los fantasmas en las Salas 13 y 14. Allí se muestran piezas originales de su trabajo gráfico, incluidas obras relacionadas con el grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La exposición coincide con los 40 años del lanzamiento de Gulp!, primer disco de la banda. La curaduría es de Natalia Famucchi.

Kikin en sala 5 0

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. KIKIN, de Juan José Souto explora la relación entre forma, luz y espacio a través de esculturas y dispositivos lumínicos. En la Sala 5, Juan José Souto presenta KIKIN, con curaduría de Javier Villa, en la que se ponen en diálogo esculturas y dispositivos de luz. Cada obra examina la relación entre forma y luminosidad a partir de experimentos con densidad y revelación espacial.

El CCR incorpora propuestas de jóvenes creadores elegidos en la convocatoria 2025. Antes del fulgor. Por otro lado, Valentín Asprella Lozano exhibe Antes del fulgor en la Sala 6. Esta muestra, curada por Carla Barbero, dispone piezas escultóricas e instalaciones que abordan transformaciones de lo natural y lo sintético mediante imaginarios de descomposición y regeneración.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, CABA.

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Exposiciones en Casa Nacional del Bicentenario

Primer Premio Witcomb a las Artes Visuales. El viernes 20 de marzo a las 18 inauguró la exposición que reúne las obras que integran el Primer Premio Witcomb a las Artes Visuales. Se trata de más de 90 pinturas, esculturas, dibujos y grabados, seleccionados entre los 2400 trabajos presentados por artistas de todo el país por un jurado integrado por Rodrigo Alonso, Laura Casanovas, Andrés Duprat, María José Herrera y Julio Sánchez. La muestra se podrá visitar hasta el domingo 3 de mayo en el primer piso de la Casa.

Juan Reos, Álbum de motivos. Un conjunto de 62 dibujos realizados en tinta sobre papel, cada uno acompañado por su título. El conjunto se presenta como un archivo abierto de imágenes recurrentes en la práctica del artista: escenas, figuras, gestos y situaciones que conforman un imaginario desplegado. La muestra se podrá recorrer hasta el domingo 26 de abril en el microespacio de la planta baja. Los sábados 21 de marzo, 18 y 25 de abril a las 18 se llevará adelante la activación Una muestra para dar, que el artista Juan Reos desarrolla en el marco de la exposición. Se trata de una actividad en la que el público presente podrá llevarse una obra de las exhibidas, en un acto de entrega pero también de expansión de la exposición. La exhibición se transforma a lo largo del tiempo; los dibujos son retirados de la sala y regalados al público de manera paulatina, hasta que la sala queda vacía de imágenes y solo permanecen los títulos de las obras. El archivo inicial se desarma progresivamente. De este modo, en Álbum de motivos las imágenes se alejan de una lógica de acumulación o intercambio mercantil y entran en una forma de circulación marcada por el acto de dar.

Mariano Benavente, Ceremonias para el fin de un verano. Una serie de pinturas de mediano y gran formato que entrelazan flores con objetos culturales como libros, discos y fotografías para crear escenas en las que lo efímero convive con lo duradero. La exposición podrá visitarse hasta el domingo 10 de mayo en el cuarto piso.

Alberto Sassani, La fragilidad como estructura. Una instalación de sitio específico que combina fotoperformance, objetos en 3D y bastidores de madera, cartulina y papel. La muestra explora la paradoja de la fragilidad como sostén y estará disponible hasta el domingo 10 de mayo en el tercer piso.

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

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La Casa Invita: Capítulo 5

La Casa Invita: Capítulo 5 es una nueva edición del ciclo de muestras colectivas de verano de la galería Tramo. Esta instancia propone el cruce de prácticas y trayectorias del arte contemporáneo argentino.

El proyecto cuenta con la participación de los artistas invitados Estefanía Arias, Clara Manetti y Sasha Minovich. En el primer montaje, se exhiben obras de Juan Astica, Natalia Cacchiarelli, Pompi Gutnisky, Valeria Maculan, Hernán Paganini, Julián Prebisch y Verónica Romano. La Casa Invita surge a partir del gesto de convocar a artistas cuyas prácticas establecen afinidades formales y conceptuales.

Se puede visitar hasta abril de 2026, de lunes a viernes, de 14 a 19.

* Tramo, en Av. Alvear 1580 PB, C. A. B. A.

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Arte en el Centro Cultural Borges

MIL PEDAZOS, de Eugenia Calvo. Es una arquitectura en transición, una escenografía hecha de figuras geométricas simples que colapsó. En este desbarajuste, en el punto de la desintegración de la escena, otra aparece entre sus restos. En un estado de reconversión y fragilidad, cuerpos que antes fueron sillas, acompañan la caída tomando diferentes posturas. Se sostienen entre sí, apoyan sus cabezas, apenas tocan sus manos, se abrazan; generando un clima de transformación que señala la fuerza vital del vínculo y del afecto. Un tiempo ambiguo entre el colapso y la reorganización en donde los cuerpos buscan maneras de existir y estar juntos. Octógono.

DIFÍCIL DECIR ADIÓS. Propone una reflexión sensible sobre los procesos de despedida, transformación y pérdida. A través de un conjunto de obras y un montaje concebido específicamente para el espacio, la muestra construye un recorrido que aborda la noción de vacío, permanencia y tránsito, invitando al público a una experiencia más perceptiva que narrativa. La exposición articula dimensiones espaciales, arquitectónicas y simbólicas, utilizando el espacio como un elemento activo del relato curatorial. El recorrido enfatiza pausas, distancias y silencios, generando un clima de introspección donde las obras dialogan entre sí y con el cuerpo del visitante. El proyecto subraya lo inestable y lo transitorio, reforzando la idea de que toda despedida implica una reconfiguración del lugar que se deja y del que se ocupa. Artistas participantes: Alfredo Prior, Carolina Arias, Ernesto Ballesteros, Eduardo Basualdo, Adriana Bustos, Eugenia Calvo, Delia Cancela, María Casalins, Chiachio & Giannone, Christo & Jeanne-Claude, Ángela Copello, Nicola Costantino, Marina De Caro, Petu De Mareca, Lucas Di Pascuale, Sofía Durrieu, Matías Duville, Alejandro Gabriel, Ana Gallardo, Edgardo Giménez, Nan Goldin, Verónica Gómez, Max Gómez Canle, Sebastián Gordín, Carlos Herrera, Ignacio Iasparra, Cynthia Kampelmacher, Pablo Lehmann, Jorge Macchi, José Marchi, Matilde Marín, Celeste Martínez Abburrá , Gustavo Piñero, Francisca Rey, Jesús Rodríguez, San Poggio, Rosana Schoijett, Diana Schufer, Paula Senderowicz, Hernán Soriano, Pablo Suárez, Hiroshi Sugimoto, Alejandra Tavolini, Mariana Telleria, Paula Toto Blake, Nicolás Trombetta, Constantino Fischer Fieg. Curaduría: Daniel Fischer. Espacio Berni.

AFUERA SOLO EL MUNDO, de Andrés Matías Pinilla. Exposición curada por Joaquín Barrera, propone un recorrido por la producción reciente del artista colombiano Andrés Matías Pinilla a partir de dibujos, instalaciones, esculturas y videos. La muestra parte de una certeza cruel: el mundo ya no se presenta como un espacio estable y compartido, sino como un territorio atravesado por fricciones, desplazamientos y pérdidas. Espacio Borges.

DESDE EL FINAL COMO PUNTO DE PARTIDA, de Jorge Miño y Amadeo Azar. La obra abre una escena sin bordes: un mundo que desborda el encuadre y se derrama en la sala. La imagen es arquitectura brutalista y se imprime en una sucesión de planos donde la repetición funda su propio tiempo. El hormigón no describe: impone un orden rítmico. Las imágenes respiran en módulos, en pulsos, en insistencias: memoria y permanencia como materia. En esa trama diluida, asoman sombras de M.C. Escher (artista visual, Leeuwarden, Países Bajos, 1898-1972) y del imaginario geométrico del videojuego “Fragmentos de Euclides” de Alice Zanuttini (desarrolladora de videojuegos, París, Francia, 1984): simetrías, rotaciones, traslaciones y transformaciones isométricas. Miño distorsiona lo visual: la perspectiva se fractura, los planos se pliegan. La geometría aparece como promesa de estabilidad y se revela como trampa perceptiva. Por momentos, la mirada sobrevuela —casi dron— y el espacio se vuelve un diagrama en movimiento. El diseño sonoro de Amadeo Azar (artista visual, Mar del Plata, Buenos Aires, 1972) no ilustra: edifica. Modela distancias, abre pasillos, levanta presiones en el aire. El sonido no sólo se escucha: se siente en el cuerpo como vibración, empuje y latido. Lo sonoro no envuelve: atraviesa. La videoinstalación compone una morfología de escalas —imágenes de distintos tamaños— y un vaivén entre proyección y emisión. La distorsión del punto de vista conversa con la vanguardia cinematográfica; el blanco y negro contrastado roza el Cine Noir de loas años 40 y 50. El espectador entra en un laberinto donde el tiempo se desarma y el sonido captura la materia misma de la mirada. Curaduría: Karina Acosta. Espacio Beta.

LUZ CONSTRUCTIVA, de Gonzalo Maciel. Gonzalo Maciel presenta una intervención espacial que investiga la naturaleza dinámica del color a partir de su triple condición: color luz, color pigmento y color sustractivo. La obra se despliega mediante la yuxtaposición de tubos de luz LED, planos de color pintados y acrílicos semitransparentes en tonos azules, naranjas y rojos, que actúan como filtros cromáticos. A través de esta combinación de materiales y procedimientos, el artista propone una experiencia perceptiva donde el color deja de ser un atributo fijo para convertirse en un fenómeno en constante transformación. La exhibición se configura como una composición geométrica integral, en la que cada elemento mantiene un vínculo formal, cromático y lumínico con el conjunto. Luces, planos y transparencias dialogan en un sistema de relaciones precisas, generando superposiciones, eclipses y modulaciones visuales. La intervención funciona así como un juego constructivo de formas y figuras, donde la luz y el color estructuran el espacio y activan una experiencia inmersiva para el público. Acceso.

PLATINA, de Pablo Insurralde. Una exposición en la que la cerámica interactúa con otros materiales como el vidrio a través del movimiento, el roce y el sonido. Las obras se activan entre sí con gestos mínimos, produciendo una coreografía delicada donde el humor y la fragilidad ocupan un lugar central. Dispuestas sobre una gran plataforma que funciona a la vez como pedestal y como escenario, las piezas construyen una escultura de lo mínimo: un anti-monumento que, en lugar de exaltar lo heroico, pone en valor lo precario, lo sensible y lo inestable. El sonido emerge como resultado directo del contacto entre los materiales, invitando al espectador a una experiencia de atención y escucha. La muestra propone un espacio donde lo escultórico y lo performativo se entrelazan, celebrando lo frágil como forma de resistencia poética. Curaduría: Fernando Farina. Espacio circular.

El tiempo entre las manos. Mientras todo alrededor exige velocidad, respuesta inmediata y productividad constante, estas obras se construyen en otro régimen temporal. Un tiempo que no se detiene ni se aísla del presente, pero que avanza a su propio ritmo: el que se sostiene entre las manos mientras se teje, se borda, se insiste. Las obras reunidas en esta exposición trabajan desde esa simultaneidad de ritmos. Mientras el mundo acelera, estas piezas acumulan horas, repeticiones, gestos mínimos. No se sitúan fuera de la urgencia contemporánea: la sienten, la absorben, la traducen en materia. El hacer textil aparece así como una forma de atención prolongada, capaz de registrar lo que ocurre alrededor sin plegarse a sus lógicas de rapidez. Las artistas provienen de distintas regiones, trayectorias y contextos culturales. Algunas llegan desde el diseño de indumentaria, otras desde prácticas artísticas sostenidas en el trabajo manual, la transmisión de técnicas y la relación directa con los materiales. Esa diversidad no se resuelve en un lenguaje único, sino que permanece visible en las obras: en las fibras, en los tiempos de ejecución, en las marcas del cuerpo que trabaja. Bordar, tejer, anudar o coser no implica aquí una retirada del presente, sino otra manera de atravesarlo. El tiempo entre las manos propone pensar estas prácticas como espacios donde conviven distintos ritmos: el del mundo que presiona y el del hacer que resiste, escucha y transforma. En esa fricción, la materia conserva memoria, experiencia y una forma particular de estar en el tiempo. Artistas participantes: Alejandra Mizrahi, Antonia Pérez, Celina Mundet, Jessica Trosman, Manuela Rasjido, Mariela Segundo, Nicole Mazza. Curaduría: Fernando Farina. Espacio Bon Marché.

ESTADIO INICIAL. El Centro Cultural Borges inaugura la sala del tercer piso de su edificio con el objetivo de brindar un espacio para que artistas menores de treinta años encuentren en su seno un primer territorio de ensayo institucional. Este ciclo que comenzó en 2026 nace como un laboratorio de práctica artística expandida desde el cual tensionar la producción contemporánea, las materialidades en uso y las formas poéticas de la práctica estética. Junto a un equipo curatorial joven que también está dando los primeros pasos en su profesión, tratarán de impulsar a aquellos artistas que se atrevan a desbordar los formatos tradicionales e integren, en su hacer, a otras disciplinas. Priorizarán para eso el sitio específico, la instalación, las exploraciones escultóricas de mediano a gran formato, los nuevos medios y a todos aquellos artistas que estén dispuestos a asumir la escala. Artistas: Leila Simonian, Yasmin Antún, Renata Molinari. Coordinador curatorial: Joaquín Barrera. Equipo curatorial: Olivia Azpiazu, Lucía Ramundo, Juan Manuel Maquirriain, Helena Spinnato. Tercer piso.

SIN TÍTULO, de Esteban Pastorino. El eje de la muestra se centra en la exploración de diversas formas posibles de representación del espacio-tiempo utilizando el medio fotográfico. Esta propuesta, que el artista ha desarrollado en los últimos años, y donde la técnica juega un papel central, se materializará en la exposición con una serie de obras de formatos diversos, cuyas técnicas van desde la fotografía aérea hasta las panorámicas analógicas de longitudes extremas. Espacio de fotografía.

Horario de visita: de miércoles a domingos, de 14 a 21. Entrada gratuita.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, CABA.

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Paula Castro: Jugar las pinturas

Curadora: Alejandra Aguado.

Malba Puertos presenta una nueva edición de juegos escultóricos de la artista argentina Paula Castro, titulado Jugar las pinturas, y producido para sumarse al circuito de arte público de Puertos, este proyecto toma como punto de partida cinco obras de arte latinoamericano en las que la artista, en su constante investigación sobre los géneros, tradiciones y artistas de nuestra historia, busca elementos lúdicos capaces de disparar su creatividad, o motivos extraordinarios que generan en ella una sensación de asombro y emoción.

Esta serie de juegos escultóricos resulta de una investigación que la artista viene desarrollando desde 2021 y que recibió, desde entonces, los apoyos del Premio Azcuy 2021, del que resultó finalista, y de la Fundación Ama Amoedo, que le otorgó en 2023 su Beca de Artistas y le permitió así materializar una primera edición de tres de sus diseños. Estos han sido presentados públicamente en el Museo de la Cárcova, Universidad Nacional de las Artes, en junio de 2025 y permanecieron en exhibición allí hasta diciembre de este mismo año. Bajo el título Jugar las pinturas, el conjunto de cinco juegos que inaugura Puertos, producidos por Malba, incluye la reedición de dos de ellos y la presentación de tres diseños exclusivos inspirados en la colección del museo.

* Malba Puertos, en Alisal 160 Bahía, Puertos, Belén de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

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Marcos López: Fotografías 1975 - 2025, en Fundación Larivière

Exhibido hasta el 19 de abril de 2026.

La primera gran antología dedicada al célebre fotógrafo argentino. Con curaduría de Valeria González, la exposición reúne más de 200 obras que atraviesan cinco décadas de creación, desde sus inicios en Santa Fe hasta un conjunto de medio centenar de imágenes de los últimos cinco años, nunca antes exhibidas.

La muestra, que incluye medio centenar de fotografías pertenecientes al acervo de la Fundación, traza un recorrido completo por la obra de López. Incluye sus viajes por el mundo, contundentes retratos, puestas en escena de impronta pop, fotografías intervenidas, y piezas que dejaron huella en el imaginario colectivo. Se trata de un corpus de obra que evidencia la diversidad y potencia de su mirada sobre la identidad latinoamericana.

* Fundacion Lariviere, en Caboto 564, C. A. B. A.

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¡Nacidos con Mazal Tov!: Una nueva exposición del Museo Judío de Buenos Aires

La exposición propone un recorrido por la tradición de los Wimpels, textiles rituales confeccionados a partir de la tela utilizada en el brit milá (circuncisión) y empleados para envolver los rollos de la Torá tras su lectura en la sinagoga. Más que objetos ceremoniales, los wimpels son portadores de una bendición, inscripta literalmente en su superficie, que acompaña a la persona a lo largo de su vida, desde el nacimiento hasta el bar mitzvá y el casamiento.

Aunque pertenecen a la comunidad, estos textiles conservan la memoria de historias individuales: nombres, fechas y deseos familiares quedan registrados en su tejido, convirtiéndolos en símbolos materiales de identidad, pertenencia y continuidad.

La exposición podrá visitarse hasta el 15 de junio de 2026.

Horarios: lunes a viernes de 10.00 a 17.30 hs (último ingreso). Visitas guiadas: martes y jueves a las 11.00 y a las 15.00. Visitas grupales: reservar con anticipación en contacto@museojudio.org.ar.

* Museo Judío de Buenos Aires – Templo Libertad, Libertad 769, C. A. B. A.

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Museo de Arte Moderno de Buenos Aires

Elian Chali: Plano inesperado , hasta abril de 2026 . Invitado por el Museo Moderno a desarrollar un proyecto específico para repensar la fachada del edificio, el artista argentino Elian Chali (Córdoba, 1988) propone una pintura mural y, sorpresivamente, construye un nuevo espacio en el museo. Olas rojas, amarillas y verdes a lo largo de 330 metros cuadrados hacen aparecer un plano inesperado que, curiosamente, siempre estuvo allí.

Esto es teatro. Once escenas experimentales: del Di Tella al Parakultural, hasta mayo de 2026. Durante los años sesenta y setenta, con el mismo espíritu renovador y experimental, pero llevando su propuesta a una radicalidad visual inimaginable para el teatro de la época, el director tucumano Víctor García irrumpió en la escena internacional. Su obra constituyó un punto de intersección inédito entre las artes visuales y las artes escénicas. Esta exposición recupera con enorme orgullo su figura, que, a pesar de haber sido un verdadero parteaguas en la historia teatral contemporánea, sigue siendo todavía un secreto para el campo teatral argentino. Este recorrido establece un puente con otro espacio fundamental de experimentación, que surgió en Buenos Aires al calor de la entonces reciente democracia (1983): el Centro Parakultural. Esta exposición histórica hace foco en once episodios que acercan algunos gestos vanguardistas del teatro de los años sesenta, setenta y ochenta al Museo Moderno. Curaduría: Andrés Gallina, Florencia Qualina y Alejandro Tantanian. (Sala H).

Máquina Teatro: El Periférico de Objetos (1990-2009) Ana Alvarado, Emilio García Wehbi, Román Lamas y Daniel Veronese, hasta junio de 2026. Esta exposición cuenta con la colaboración fundamental de sus protagonistas para la investigación, la digitalización de documentos de gran significado histórico, la restauración de objetos y la reconstrucción de piezas paradigmáticas. El recorrido propuesto acompaña los desplazamientos del lenguaje periférico a lo largo de los años: del retablo de títeres de sus primeros espectáculos a la toma total del escenario en Máquina Hamlet, de la monumentalidad de Monteverdi Método Bélico a la condensación poética de Manifiesto de niños. Esta muestra es el retorno vivo de los objetos, que traen al presente, como si fueran pequeñas máquinas del tiempo, el legado rupturista de este grupo que transformó la escena cultural y teatral argentina. Curaduría: Jimena Ferreiro, Andrés Gallina y Alejandro Tantanian. (Sala G).

Daniel Basso: Terciopelo Club, hasta junio de 2026. Se trata de una serie de nuevos trabajos producidos especialmente para esta ocasión, que expresan los intereses recurrentes del artista marplatense: el recuerdo agridulce de la costa atlántica, la noche y su alegría vacua, la belleza cotidiana del diseño comercial. Mediante una lectura original de la atmósfera cultural de los años noventa, Basso recurre a la decoración de los clubes nocturnos, los clichés del turismo popular y la exaltación de las superficies, para llevar al límite la excentricidad de la forma, hasta sumergir al visitante en un escenario evanescente de pura ilusión. Curaduría: Franco Chimento (Sala D).

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, CABA.

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Los museos porteños presentan sus exposiciones

Programación de las muestras que ofrece actualmente la red de MuseosBA.

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori (Av. Infanta Isabel 555, Parque Tres de Febrero, CABA)

29ª edición del Salón de Arte Textil. Inauguración: sábado 21 de marzo, hasta el 17 de mayo. Se exhiben las obras premiadas y seleccionadas para el Salón que el Museo Sívori organiza cada dos años, en dos categorías: Clásica, con obras realizadas mediante técnicas tradicionales del arte textil; y Artesanal, piezas con un perfil más experimental e innovador que exploran nuevos modos de expresión y muchas veces abandonan la bidimensionalidad del tapiz tradicional. Las obras premiadas se suman al patrimonio del museo, en diálogo con su colección patrimonial. Un affaire de colecciones. Patricio Gil Flood + grabados y dibujos de la colección del Museo Sívori. Inauguración: sábado 21 de marzo, hasta el 3 de mayo. Esta exposición propone una revisión poética e interdisciplinaria de la colección del Museo Sívori a partir de nuevas creaciones contemporáneas. Las instalaciones del artista Patricio Gil Flood dialogan con una selección de dibujos y grabados de Iglesias Brickles, Camporeale, Carballo, Ralveroni, Fioravanti, Smoje, Ferrari y Stupía, entre otros, pertenecientes a la colección del museo.

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Museo de Arte Español Enrique Larreta (Av. Juramento 2291, CABA)

El azulejo en el Río de la Plata, 1949-2026. Inauguración: jueves 12 de marzo a las 17. La muestra presenta piezas de la colección del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de colecciones particulares, en diálogo con azulejos pertenecientes al patrimonio del Museo Larreta. Además, se exhiben el manuscrito y los dibujos originales del libro El azulejo en el Río de la Plata de Vicente Nadal Mora, que el Instituto de la UBA publicó en 1949, y otros libros referidos a esta temática. Curaduría: Francisco Girelli y Fernando Martínez Nespral. Coordinación: Patricia Nobilia.

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Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco – Sede Palacio Noel (Suipacha 1422, CABA)

Mariana Yampolsky: la mirada contra el olvido. Fotografías (1925-2002). Hasta el 19 de abril. En el marco del centenario del nacimiento de la prestigiosa fotógrafa. Presentada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires junto a la Embajada de México en Argentina y la Secretaría de Cultura Mexicana. La muestra reúne algunas de las imágenes más representativas de esta artista emblemática, reconocida internacionalmente por su sensibilidad para retratar las comunidades originarias de México.

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Museo de Arte Popular José Hernández - MAP (Av. del Libertador 2373, CABA)

Conservado y guardado: no olvidado. Piezas de la reserva del MAP poco conocidas. Inauguración: viernes 27 de marzo. Hasta el 20 de septiembre. Esta exposición da a conocer obras del patrimonio del MAP realizadas con diversas materialidades y por artesanos que no se encuentran por lo general dentro de los ejes expositivos del museo. Estas colecciones han sido revisadas, catalogadas, actualizadas y puestas en valor. Se exhiben tabas, exvotos, chifles, yesqueros, cerámicas moqoit, chaguar wichis, boleadoras y estribos. Curaduría: equipo del MAP, coordinado por Horacio Torres. Bioartesanías: El futuro ya llegó. Hasta el 23 de agosto. Esta muestra explora el potencial de los biomateriales —vivos, orgánicos y sostenibles— en diálogo con saberes ancestrales, tecnologías emergentes y prácticas artesanales contemporáneas, en un contexto global atravesado por la crisis ambiental. Se exhiben piezas realizadas con hongos, algas, residuos orgánicos o bacterias, de expositores de Argentina, Latinoamérica y Europa. Anahí, en el jardín de humo negro. Hasta el 6 de abril. Este mural textil nació de la experiencia sensorial y reflexiva del artista Hernán César al recorrer la vegetación del patio del museo, que despertó en él continuar una búsqueda ya presente en su obra: el diálogo con las flores y los jardines, en este caso los contrapuntos formales entre el ceibo, flor nacional argentina, y la pasionaria o mburucuyá, la convivencia de lo local y lo universal.

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Museo de Esculturas Luis Perlotti (Pujol 644, CABA)

La persistencia de la figura: Walter Gavito y Pascual Buigues. Hasta el 19 de abril. Exposición dedicada a dos referentes de la escultura argentina de finales del siglo XX, reúne un conjunto significativo de obras que permiten trazar un diálogo entre ambos artistas en torno a un tema que atraviesa toda su producción: la potencia expresiva del cuerpo humano. En conjunto, las obras activan una reflexión sobre la vigencia del cuerpo como eje poético, simbólico y material dentro de la escultura argentina. Curaduría: María José Pérez.

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Museo de la Ciudad, Sala Querubines (Defensa 223, CABA)

Forma y enigma. Estanislao Florido: patrimonio en foco. Hasta el mes de abril. Se exhiben obras inéditas de este artista argentino, producidas con diversos medios, incluyendo video generado mediante inteligencia artificial (IA), animación digital, pintura y escultura, que dialogan con piezas patrimoniales de las colecciones del museo, reinterpretadas y apropiadas por las obras del artista. Curaduría: Paula Carrella. Con el apoyo del programa Mecenazgo Cultural del Gobierno de la Ciudad y al aporte de Fundación Santander.

MUSEOS BA: Los museos están abiertos de lunes a viernes de 11 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 11 a 20. Martes cerrados. Entrada general $10000; residentes argentinos y/o extranjeros con DNI, $2000. Miércoles sin cargo. Jubilados, ex combatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad y un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

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TEATRO

Unidad básica, de Pompeyo Audivert y Andrés Mangone

"Unidad básica", de Pompeyo Audivert y Andrés Mangone

En la unidad básica más austral del mundo, el pasado no se rinde; los viejos ídolos de antaño hierven en el subsuelo de la noche patria. Los compañeros Beto y Pelusa intentarán poner a salvo allí el corazón del movimiento. “Hay viento, y hay cenizas en el viento”.

La dupla creativa conformada por Pompeyo Audivert y Andrés Mangone reestrenan Unidad básica, ahora en el Centro Cultural de la Cooperación.

Reestreno: domingo 12 de abril. Funciones: los domingos a las 18:30.

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

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Con dramaturgia y dirección de Marcelo Savignone, la Compañía Cuerpos estrena La imaginación enferma

La imaginación enferma

El sábado 4 de abril se estrena La imaginación enferma, una obra de la Compañía Cuerpos que irrumpe en el escenario para interpelar al teatro desde el mismo teatro. Funciones: todos los sábados de abril y mayo a las 17. Entradas en Alternativa.

Sinopsis: Es una obra que tensiona el drama moderno, cuestiona sus formas, denuncia su complacencia y plantea una crítica feroz al rol pasivo del arte frente a la hipocresía social. En plena representación de Un enemigo del pueblo de H. Ibsen, emerge un gesto disruptivo que saca al espectáculo de su cauce y lo enfrenta con su propia farsa. El teatro como ejercicio inútil frente a los tiempos que corren. La obra intenta exponer las costuras ideológicas del drama burgués, sus inicios y sus herencias. A través del colapso escénico, La imaginación enferma convierte al teatro en un campo de batalla entre la verdad y la falsedad, entre el acostumbramiento del espectador/a y la necesidad de hacer del arte una praxis activa. Un ejercicio filosófico.

Autor: Marcelo Savignone. Actúan: Leandro Arancio, Milagros Coll, Sofía González Gil, Valentín Mederos, Guido Napolitano, Belén Santos, Tatiana Sarbia, Marcelo Savignone. Selección musical: Compañía Cuerpos.

Hasta el 23 de mayo. Duración: 70 minutos. Entrada general: $24.000; estudiantes y jubilados: $20.000.

* Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Secretos de un vínculo, dirigida por Natali Aboud

Secretos de un vínculo

El sábado 21 de marzo a las 16 se reestrenó Secretos de un vínculo, obra teatral se basada en el libro Emociones de la Maternidad, de la médica psicoanalista Doctora Grande. El trabajo de adaptación del texto se nutre bajo la dirección de Natali Aboud y gran elenco.

Secretos de un vínculo es una obra donde prima lo humano y lo vivencial. La puesta lleva al escenario una mirada profunda y sensible sobre los vínculos en la maternidad, explorando las huellas emocionales que atraviesan un grupo de amigas, ahora madres, antes hijas. Se despliegan así, recuerdos, aprendizajes y marcas emocionales que se traducen en acciones. En ese intercambio colectivo, algunas experiencias se ponen en jaque, otras simplemente se observan para comprender mejor el punto de partida.

Próximas funciones: 4 y 11 de abril a las 16.

Elenco: Josefina Botto, Jennifer Moule, Bárbara Goldschtein y Emilia Rodríguez Griñó

* Border Teatro, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

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ANDÉN ALUCINADO - engrudo lírico musical-

ANDÉN ALUCINADO - engrudo lírico musical- , con Fernando Noy

Sobre poemas de Alejandra Pizarnik, Marosa di Giorgio, Fernando Noy; y música y puesta en escena: Guillermo Vega Fischer.

Andén alucinado surge del cruce entre el recital poético y la ópera contemporánea.

Autobiografía lírico-plural recitada en primera persona por Fernando Noy junto al erotismo exótico y fascinante de Marosa Di Giorgio, la melancolía sublime iluminada en el lenguaje de Alejandra Pizarnik, con el desparpajo de la contracultura under de los años 80 que ahora transcurren como estaciones contempladas desde la ventanilla en un viaje alucinado y sin final.

Andén alucinado se presenta todos los domingos de abril a las 19.

Estreno para público y prensa: domingo 5 de abril a las 19. Funciones: domingos de abril a las 19.Entradas: $ 25000.

* El Galpón de Guevara, en Guevara 326, CABA.

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La salud de los enfermos, de Julio Cortazar

El 15 de marzo a las 18 se estrena La salud de los enfermos de Julio Cortázar, texto llevado al escenario en su versión original, con dirección de Leandro Cóccaro en el Teatro del Pueblo.

Uno de los autores más grandes de la literatura argentina, reconocido mundialmente llega a los escenarios con este texto que formó parte de Todos los fuegos el fuego, cuarto libro de cuentos del escritor publicado en 1966 que hoy sube a escena celebrando los 60 años de su primera edición.

En la salud de los enfermos Cortázar pone sobre la mesa la relación siempre compleja entre la pérdida y el criterio de realidad acompañados por las dosis de humor y ternura tan propios del autor. Ante una madre enferma, los miembros de la familia deciden ocultarle un hecho doloroso. En la obra, el escritor juega con los conceptos de verdad, realidad y ficción para preguntarnos: ¿Quiénes producen esa ficción? ¿Los familiares para con la madre? ¿o es más bien la madre quien sostiene esa ficción hacia el resto de la familia? ¿Quién necesita de la ficción para poder sobrevivir a un contexto hostil, para poder soportar aquello que resulta indecible?

Funciones: domingos de marzo y abril a las 18. Localidades $24.000 disponibles en Alternativa Teatral.

* Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

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Silencio de hembra, de Mónica Salvador

En el marco de los 30 años de Teatro Tadron, Herminia Jensezian y Belén Santos estrenan Silencio de hembra, de Mónica Salvador. Una obra que denuncia esos silencios intrafamiliares que llevamos en el cuerpo durante años. Un teatro multidisciplinar en el que el cuerpo es movimiento, palabra, música y dolor. Un cuerpo que lucha entre el secreto y la libertad.

Sinopsis: Una joven que crece rodeada de secretos intenta reconstruir su propia historia. Fragmentos de una infancia marcada por la ausencia. Recordar será el único camino para dejar de ser una niña sometida y convertirse en una mujer libre. Una obra que explora la memoria para romper el silencio.

Silencio de hembra se estrena el domingo 8 de marzo, y se puede ver todos los domingos de marzo, abril y mayo. Funciones: domingos a las 18.

Entradas: general $20.000 y $17.000 para estud y jubilados. Reservas en: https://www.alternativateatral.com/obra99524-silencio-de-hembra.

* Teatro Tadron, Niceto Vega 4802, C. A. B. A.

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SUDTEXTOS ARGENTINOS

Adaptación de grandes autores argentinos por Martín Kahan. ¿Cómo se narra la violencia de un país que parece repetirse en el tiempo? El15 de marzo, regresó a escena Martin Kahan con Sudtextos Argentinos, un unipersonal que atraviesa la historia nacional en un viaje de “atemporalidad simultánea”. A través de cuatro adaptaciones viscerales, la obra pone el cuerpo a textos emblemáticos que marcaron el pulso de nuestra identidad: El Matadero (Esteban Echeverría); “Astellas del mesmo palo” (inspirado en el Martín Fierro); “Incorrecto” (basado en Osvaldo Lamborghini) y “El Parroquiano” (de Tato Pavlovsky). Actúa: Martín Kahan. Dirección: Lucas Distéfano y Martín Kahan

Funciones: domingos a las 20. Duración: 40 minutos. Entradas por Alternativa Teatral.

* Teatro Silencio de Negras, en Pres. Luis Sáenz Peña 663, C. A. B. A.

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Apenas en la tierra, de Sofía Brihet

Un pozo por el que asoman Una y Otra. Miran el mundo como por primera vez. En este espacio sin tiempo se preguntan por el amor, el tiempo y el lenguaje. Si Apenas en la tierra parece hablar de la muerte es porque esencialmente se pregunta por la vida que, como el agua, corre, se estanca y salta.

Actúan: María Soldi, Sofía Palomino.

Reestreno: sábado 7 de marzo de 2026. Funciones: sábados a las 21:30. Duración: 50 minutos.

* CASA TEATRO ESTUDIO, Guardia Vieja 4257, C. A. B. A.

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Castelli, el rayo

Castelli, el rayo

De Lía Salas, con dirección de Juan Manuel Correa.

Castelli, el rayo narra, los días excepcionales de Juan José Castelli, un abogado de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, devenido en comandante del ejército revolucionario de la Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Un lapso de poco más de un año y medio, totalmente frenético, febril, en una atmósfera de guerra externa e interna. Un caos corporal, él, quien fuera nombrado el orador de la revolución... Hoy su palabra sigue vibrando.

Funciones: sábados de marzo y abril a las 18. Entrada general $18.000 / $15.000 est. y jub. Compra online: https://publico.alternativateatral.com/entradas98471-castelli-el-rayo?o=14.

* Teatro Hasta Trilce, en Maza 177, C. A. B. A.

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Las vis cómica, de Mauricio Kartun

La inefable compañía teatral de Angulo el malo desembarca en la Buenos Aires virreinal ‒embarrada y contrabandista‒, buscando nuevas plazas para su repertorio. Pero no hay corral de comedias en la ciudad, la plaza no es pública y otro elenco de indecorosos improvisados acapara la tolerancia del Cabildo. Los artistas en las entretelas piojosas de una corte de oropel. Todo en cinco jornadas y contado por un perro dramaturgo. Kartun toma del Quijote a la funambulesca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través ese vínculo a menudo ruinoso entre el arte y el poder.

A partir del sábado 21 de marzo, funciones: sábados a las 19:30. Entradas desde $18.000/ Dto a estud y jub. Duración de la obra: 90 minutos.

* Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, C. A. B. A.

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Mazel Toc

Mazel Toc

Fecha de estreno: viernes 6 de marzo a las 20:30. Funciones: viernes a las 20:30 y sábados 18:30.

Sinopsis: Nico tiene Tourette. Se enteró a los 4 años. Desde entonces, su cabeza fue acumulando recuerdos, gestos, tics, heridas… y también aprendizajes. ¿Cómo es tener tics cuando sos chico? ¿Qué pasa cuando el TOC te atraviesa en plena adolescencia? ¿Hasta qué punto un síndrome puede marcar y transformar tu vida? En este biodrama basado en la vida de Nico, con su propia voz, la compañía de algunos personajes y la impronta de su judaísmo, Nico se propone recorrer su historia, desde el nacimiento hasta hoy, en un viaje lleno de preguntas, risas, golpes y resiliencia.

Entradas: $22.000. Reservas por: AlternativaTeatral.

* La Pausa Teatral, Luis Viale 625 (a 400 mts del Cid Campeador), C. A. B. A.

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Qué hacer con todas estas cosas, de Alejandra Endler

En una casa familiar vacía, Laura decide filmar un documental sobre su vida. Acompañada por un joven actor que interpreta a su hermano, reconstruye escenas del pasado con objetos, recuerdos, grabaciones y fragmentos de una obra escrita por él. El tiempo se vuelve inestable: la memoria irrumpe, se superpone al presente, se confunde con la ficción. Lo que empieza como un registro se transforma en un ritual íntimo para habitar la pérdida y ensayar una identidad propia.

Luego de una primera temporada a sala llena y elogios de la crítica vuelve Qué hacer con todas estas cosas de Alejandra Endler. Fecha de reestreno: viernes 6 de marzo a las 20. Funciones: los viernes de marzo y abril a las 20.Entradas: $20.000 / dto a jub y estud. (con credencial). Reservas por Alternativa: https://www.alternativateatral.com/obra97653-que-hacer-con-todas-estas-cosas.

* Teatro El Grito, en Costa Rica 5459, C. A. B. A.

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Hasta los 120…

Hasta los 120….

Libro y dirección de Sebastián Kirszner. Hasta los 120… narra la historia de Fanny y Ruthy, dos mujeres de más de 90 años que comparten su vida en un geriátrico. La obra alterna entre el presente claustrofóbico y las escapadas a la memoria: el pasado compartido, el country Hebraica, Israel, los sueños truncos y el primer amor. A través del humor y la emoción, la obra reflexiona sobre la amistad, la vejez, la traición y el deseo.

Estreno: sábado 4 de abril a las 20:30. Funciones: sábados a las 20:30. Entradas: $22.000

* La Pausa Teatral, en Luis Viale 625, CABA.

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La era del olvido, una obra escrita y dirigida por Francisco Estrada

Con la actuación de Germán Rodríguez. Mientras espera ser designado Jefe de Gabinete, Rodrigo, sostiene un debate imaginario y vital con su padre ya fallecido, quien siempre desaprobó su carrera política. Las cosas se complican, cae en la frustración. El diálogo con la sombra paterna se tensa y cuando todo se derrumba emerge una entrañable verdad. Un cambio de último momento demuestra que esta es La era del olvido.

Un político joven lleno de ambición espera ser confirmado en un alto cargo del gobierno. La rosca política demora las cosas. La ansiedad se torna desesperación. Y el fantasma de la figura paterna se hace presente. Adrenalina, whisky y posteos desesperados…y el poder que está ahí nomás y parece escurrirse de las manos. Germán Rodríguez es el responsable de encarnar a esta criatura inquieta y paranoica que contra los mandatos, deseos familiares y sus propias vacilaciones, por momentos abismales, cree que su hora ha llegado.

Fecha de reestreno de la segunda temporada: sábado 7 de marzo a las 21. Funciones: sábados a las 21. Entradas desde $15.500. Reservas: https://www.elcamarindelasmusas.com.

* El Camarín de las Musas, en Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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HARTO, unipersonal de Ángel Blanco

Con dirección de Julián Belleggia, se presenta la segunda temporada. Voz en off : Eleonora Wexler.

Gustavo mordió a su padre en la cara. Ahora debe enfrentarse a preguntas que intentarán descifrar por qué lo hizo. Durante la espera, en una cámara.

Domingos a las 20. Entrada general: $22.000 en la boletería del teatro o por Alternativa Teatral. Duración: 60 minutos.

* El Método Kairós Teatro, en El Salvador 4530, C. A. B. A.

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ALMA MAHLER

La obra escrita por Víctor Hugo Morales, con la nominada al ACE por su actuación en unipersonal, Raquel Ameri, la música en vivo y original del pianista Juan Ignacio López, con Julián Menini al piano, y la puesta y dirección de Pablo Gorlero.

Un texto poético que cuenta la potente historia de una mujer muy adelantada a su época. Que osciló entre su talento como compositora y su rol de ama de casa. Marcando en sus memorias su mea culpa que se advierte en su promesa de defender su pasión por la música y su imposibilidad de llevarlo adelante.

Desde el 8 de marzo, todos los domingos, a las 20. Entradas disponibles en ALTERNATIVA TEATRAL o en la boletería del teatro

Basada en hechos reales, una genia perseguida por el nazismo y abrumada por sus recuerdos, en la intimidad de su casa evoca sus historias extraordinarias.

Musa inspiradora de genios, pintores y músicos de su época. Una puesta que recrea y magnifica ésta gran historia de vida, con proyecciones visuales y una música original, matizados con poemas de Alma y fragmentos musicales de Mahler.

* Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Corrientes al 1543, C. A. B. A.

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Con Federico, segunda temporada

Con textos de Federico García Lorca, e interpretación de Osmar Núñez. Dramaturgia y dirección, Analía Fedra García.

Osmar Núñez evoca a Federico García Lorca a través de su poesía y su prosa. Federico se vuelve una presencia real y perfuma todo el aire alrededor: como un torbellino, lleno de furia, amor y belleza.

Reestreno: viernes 13 de febrero a las 21. Funciones: viernes a las 21. Duración: 50 minutos.

* Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

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Stranger Sings: Una parodia musical

Un homenaje cargado de humor y canciones pegadizas que reinterpreta con descaro la icónica primera temporada de Stranger Things. No hace falta haber visto la serie para reírse y emocionarse: el espectáculo está pensado para que toda la familia disfrute, aunque no son los jóvenes quienes mejor reconocerán los guiños al universo ochentoso, a las películas de Spielberg y a la estética pop de la época. Y por supuesto, la obra reivindica a Barb Holland, el personaje “olvidado” que aquí encuentra su venganza escénica. Dirección: Sergio Lombardo.

Duración: 120 minutos. Funciones: jueves a las 20.

Reestreno

* Teatro Border, Godoy Cruz 1838, C. A. B. A.

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LA LENGUA ES UN MÚSCULO, PERO EL LENGUAJE ES UN VIRUS (Síntesis de una hipótesis sobre la antítesis de una tesis)

Este es un proyecto que va ya por su quinta temporada, habiendo sido estrenada la obra en el 2022 con gran repercusión de público, y habiéndose convertido en un verdadero suceso del off Corrientes en el 2023, con localidades agotadas desde febrero hasta diciembre inclusive. La dramaturgia (Diego Carreño) está basada en los posteos humorísticos y lingüísticos realizados por el actor y director Gabriel Wolf (integrante del grupo “Los Macocos”) en Facebook desde el año 2014 a la fecha.

Para la versión 2024 de este proyecto, Carreño convoca a Leandro Aita (su compañero en el dúo humorístico Hermanos Delay) para que se encargue de la dirección. Contrariamente a los proyectos anteriores donde abundaban los recursos tecnológicos de este combo humorístico (Digital Mambo, Hombres Delay y Digitales anónimos), en este caso han elegido el minimalismo absoluto como recurso escénico respecto de la narrativa. Un hombre adulto, solo, viviendo en un lugar aislado de toda civilización, acompañado por un sinfín de artefactos y elementos antiguos que parece amar.

En efecto, E. (el protagonista) se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, u Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquél planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”.

Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo, como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama, utilizando y teatralizando elementos retóricos tales como la paradoja, la metáfora, la paronomasia y la dubitación, entre otros.

El resultado es una pieza de humor, en el que se intentará llevar a la acción teatral un sinfín de elementos propios de otras artes, a través de mecanismos generalmente utilizados en la narrativa o los géneros audiovisuales.

Voces en Off de Nazareno Casero y Diego Gentile. Con: Diego Carreño, Funciones: viernes a las 22:00. Entrada general: $22.000 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral. Duración: 60 minutos. Hasta el 30 de mayo.

* El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, C. A. B. A.

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El beso de la mujer araña

Con Oscar Giménez y Pablo Pieretti y dirección de Valeria Ambrosio.

El beso de la mujer araña, de Manuel Puig, narra la historia de dos prisioneros que comparten una celda en la Argentina de los años 70. Uno de ellos es militante de una organización revolucionaria y el otro un homosexual acusado de corrupción de menores. El espectáculo habla de ideales, de compromiso, de limitaciones, de miserias, de libertad y todo lo inherente al ser humano, y por sobre todas las cosas habla de amor. Del amor más allá de la sexualidad. Del amor salvador, aquel que no distingue, que permite abrir la conciencia y nos permite vernos, encontrarnos en el otro y ser el otro. A lo largo de la obra veremos cómo Valentín y Molina se atraviesan, se transforman y se unen, signando un destino fatal y esperanzador a la vez.

Funciones: viernes y sábados a las 20. Entradas: $18.000 en boletería del teatro o por Plateanet.

* Teatro Buenos Aires, en Rodríguez Peña 411, C. A. B. A.

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Teatro, humor y música judía

Se extiende hasta abril en la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, ubicado en Corrientes 1660, Ciudad de Buenos Aires. La propuesta ofrecerá presentaciones cada martes a las 20, con una grilla que incluye comedias, stand up, obras teatrales y espectáculos musicales. Las entradas ya se encuentran disponibles por Plateanet

14 de abril , La casa de atrás , de Gastón Brian Glikzstein, inspirada en El diario de Ana Frank .

el 21 de abril , Golda Meir, cuestión de estado , con la multipremiada Marina Munilla.

Y el ciclo cierra el 28 de abril, con La bobe, donde Diego Licht encarna a un nieto que visita a su abuela por última vez, con dirección de Gaby Goldberg.

* Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza, en avenida Corrientes 1660, C. A. B. A.

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Incidente en Vichy, de Arthur Miller

Segunda temporada. Adaptación y dirección: PABLO GORLERO

La obra nominada a 8 premios ACE, ganadora como mejor obra y mejor actor en los Premios al Teatro Independiente, calificada como “hit del teatro alternativo” y elegida por los críticos de La Nación como la mejor del año del circuito independiente, vuelve a Espacio Callejón. Durante el verano presentó una función a sala llena en el Paseo La Plaza y 4 funciones en la gran sala Astor Piazzolla del Teatro Audiotirum de Mardel Plata.

Reestrenó el 12 de marzo de 2025. Entradas en alternativa teatral o en la boletería del teatro. https://publico.alternativateatral.com/entradas94958-incidente-en-vichy?o=14

Funciones: jueves a las 20. Con el auspicio del Museo del Holocausto.

* Espacio Callejón, Humahuaca 3759, C. A. B. A.

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Grados Celsius, de Cecilia Propato

Cinco hombres: el padre los tres hijos y el tío integran una familia disfuncional que vive inmersa en un futuro post distópico frío y blanco esperando que vuelva Ingria, esposa, amante, madre y cuñada. Un espejismo anuncia un eterno retorno de los vínculos y del amor.

Funciones: martes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. Hasta el 28 de abril.

* Ítaca Complejo Teatral, en Humahuaca 4027, C. A. B. A.

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¿Querés ser feliz o tener razón? - Mundo Shakespeare -

"¿Querés ser feliz o tener razón? - Mundo Shakespeare -", de Cecilia Propato

Una obra inmersiva, no interactiva, de formato único. La obra revive el mundo shakespeariano a través de la construcción de un universo laberíntico en el que veintiséis intérpretes encarnan micromonólogos escritos por Cecilia Propato en prosa poética a partir de personajes extraídos de algunas obras de William Shakespeare, reinterpretados por Propato desde la dramaturgia y elaborados con un tono similar a los textos escritos por el autor inglés.El espectáculo plantea un mundo dividido en dos: Montescos y Capuletos. Quien saca la entrada recibe la letra “M” (Montesco) o la letra “C” (Capuleto), entonces puede ver tres micromonólogos pertenecientes al universo que le tocó, al estilo de “elige tu propia aventura”. A su vez, hay situaciones que acontecen en un espacio común. Dramaturgia y dirección: Cecilia Propato.

Los espectadores estarán en libre circulación y pueden comer y beber mientras transcurre la obra.

Funciones: domingos a las 12 (mediodía). Hasta el 26 de abril; del 3 al 31 de mayo y del 7 al 28 de junio.

Entrada general $20.000 / est. y jub. $16,000 / Consultar otras promos. Compra online: www.alternativateatral.com.

* Ítaca Complejo Teatral, en Humahuaca 4027, C. A. B. A.

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DANZA

Ringtone Lado A

Dirección Brenda Angiel. Coreografía Brenda Angiel y Sara Becker.

Luego del estreno en 2025 de Ringtone, en Aérea Teatro, Brenda y Sara estrenan ahora Ringtone Lado A. Madre e hija convierten al escenario en un territorio compartido entre generaciones, donde la intimidad se vuelve visible y emocional. La obra elude la solemnidad y abre espacio al humor, revelando con sensibilidad los vínculos y tensiones que atraviesan el paso del tiempo. La estructura dramatúrgica de Ringtone lado A está cuidadosamente articulada y fluye entre secuencias filmadas, danza en vivo y textos grabados por las propias intérpretes. Esta construcción multimedia permite que la obra se despliegue en múltiples capas narrativas simultáneas, creando una experiencia escénica rica y compleja.

Las y los esperamos a partir del jueves 9 de abril, todos los jueves a las 20.30hs en La sala .

Estreno para público y prensa: jueves 9 de abril a las 20:30. Funciones: jueves a las 20:30. Entradas: Entradas, por Alternativa teatral: https://www.alternativateatral.com/obra96899-ringtone-lado-a. Duración del espectáculo: 50 minutos

* Sala Solidaridad, del Centro Cultural de la Cooperación, en Av. Corrientes 1543, C. A. B. A.

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CINE

Maldita Eva, un documental de Pablo Spatola sobre la cineasta Eva Landeck

"Maldita Eva", un documental de Pablo Spatola sobre la cineasta Eva Landeck

Maldita Eva es una película sobre una de las cineastas pioneras y más originales del cine argentino: Eva Landeck. El documental de Pablo Spatola es una biografía a regañadientes y un dispensario de imágenes de archivo que pertenecen a otro mundo. Los años sesenta, la obstinación de Landeck por un cine verdadero, sin afeites ni reconciliación, el registro de un mundo que no se veía como un folleto de promoción turística. Con la hija de Landeck como guía, Spatola consigue un milagro de recapitulación en el que un cine olvidado se materializa.

Maldita Eva fue exhibida en el BAFICI 2024 y en varios festivales nacionales e internacionales. Ahora se puede ver todos los sábados de abril a las 14:30 en la sala de Ítaca Complejo Teatral, en el barrio de Almagro. Duración: 63 minutos.

A partir del sábado 4 de abril. Funciones: sábados de abril a las 14:30.

* Ítaca Complejo Teatral, en Humahuaca 4027, C. A. B. A.

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Cine en el MALBA

En abril continúan en cartelera El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas; LS83, de Herman Szwarcbart, los domingos; The Souffleur, de Gastón Solnicki, con proyección los sábados; y Los días chinos, de Santiago Loza, y Pin de fartie, de Alejo Moguillansky, los viernes. Además, se estrenan los ciclos David Lynch x5/ Cineclub Nocturna, los sábados a las medianoche; Revista Caligari, también los sábados y Aries Cinematográfica Argentina, durante todo abril. Además se estrena Hijo mayor, de Cecilia Kang, que irá los sábados a las 18:00.

Viernes 10 de abril

A las 22:00 , Los viernes de la eternidad , de Héctor Olivera [Ciclo Aries Cinematográfica Argentina ].

A las 24:00, Las mujeres son cosa de guapos, de Hugo Sofovich [Ciclo Aries Cinematográfica Argentina].

Sábado 11 de abril

A las 18:00 , Hijo mayor , de Cecilia Kang [Estreno]

A las 20:00 , Blue Heron , de Sophy Romvari [Ciclo Revista Caligari .]

A las 22:00, The Souffleur, de Gastón Solnicki.

"Corazón salvaje", de David Lynch

A las 24:00, Corazón salvaje, de David Lynch [Ciclo David Lynch x5/ Cineclub Nocturna.]

Domingo 12 de abril

A las 18:00 , LS83 , de Herman Szwarcbart .

A las 20:00, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas.

Jueves 16 de abril

A las 19:00 , La patagonia rebelde , de Héctor Olivera [Ciclo Aries Cinematográfica Argentina ].

A las 21:00 , El jefe , de Fernando Ayala [Ciclo Aries Cinematográfica Argentina ].

A las 23:00, El rey de los exhortos, de Hugo Sofovich [Ciclo Aries Cinematográfica Argentina].

Viernes 17 de abril

A las 22:00 , Paula cautiva , de Fernando Ayala [Ciclo Aries Cinematográfica Argentina ].

A las 24:00, Huis Clos – A puerta cerrada, de Pedro Escudero [Ciclo Aries Cinematográfica Argentina].

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, C. A. B. A.

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Cine en el Centro Cultural Recoleta

En abril, los viernes a las 18 se inauguran los ciclos Viernes de western y Pasiones francesas, los sábados y domingos. Se estrena, con función los jueves a las 18, Dinamogramas, de Andrea Schellemberg, película en la que César Fioravanti, artista plástico cuyas obras forman parte de muestras nacionales e internacionales, intenta preparar una muestra junto a otros artistas de su generación. Este documental retrata la relación de un artista con su obra y con el mundo que lo rodea con una precisión única. Continúan los ciclos mensuales Película sorpresa, con proyección el domingo 19 de abril a las 18, y Sábados de superacción, con proyección el sábado 11 de abril a las 18.

Viernes 10 de abril

A las 18:00, Río Bravo, de Howard Hawks [Ciclo Viernes de western.]

Sábado 11 de abril

A las 18:00, Abandonados en el espacio, de John Sturges [Ciclo mensual Sábados de superacción.]

Domingo 12 de abril

" À nos amours", de Maurice Pialat

A las 18:00, À nos amours, de Maurice Pialat [Ciclo Pasiones francesas.]. Repite el 26 de abril.

Jueves 16 de abril

A las 18:00, Dinamogramas, de Andrea Schellemberg [Estreno].

Viernes 17 de abril

A las 18:00, Vera Cruz, de Robert Aldrich [Ciclo Viernes de western.]

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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MÚSICA

Árbol comienza la despedida de su gira 30 años

Árbol

Árbol llega por primera vez a Ciudad Cultural Konex para presentar un show muy especial que marcará el inicio de la despedida de su gira 30 años. La cita será el sábado 11 de abril a las 20 en el patio en una noche que promete ser histórica para todo el que asista.

Árbol ofrecerá un show diferente, con sorpresas, y la energía que los caracteriza, un concierto especialmente pensado para la ocasión, en el que se hará un recorrido especial por las canciones que acompañaron a distintas generaciones a lo largo de tres décadas. Luego de una extensa gira que recorrió Paraguay, Chile, México y las principales salas de Argentina, Árbol eligió el emblemático escenario del Konex, para comenzar a despedir este ciclo con esta fecha irrepetible.

Las entradas se encuentran a la venta en entradas.cckonex.org .

* Ciudad Cutural Konex, Sarmiento 3131, C. A. B. A.

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Barbarita Palacios en La Fábrica

Barbarita Palacios

Barbarita Palacios suma una nueva función de la presentación de Vivir así el 10 de abril.

Tras agotarse las entradas para su show de las 20, la cantante, compositora y productora suma una presentación ese mismo día a las 22 horas.

En ambos shows, junto a su banda recorrerá las canciones de su último trabajo discográfico. Vivir así cuenta con colaboraciones de enorme peso artístico: Ricardo Mollo con voces y guitarras eléctricas en “Mestizo” (Almendra), León Gieco y Gustavo Santaolalla con voces en “Baguala desesperada”, Barbi Recanati con voces en “Arriba el amor”, Melingo con clarinete en “Motor Psico” (Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota), y Luciana Jury con voces en “Alfarero”, canción de Egle Martin (madre de Barbarita) y letra de Armando Tejada Gómez.

La Fábrica (Fitz Roy 1245)

Las entradas están a la venta por Sumo Ticket.

* La Fábrica, Fitz Roy 1245, C. A. B. A.

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El David Aguilar en la apertura del ciclo Suena

El David Aguilar en la apertura del ciclo Suena

El domingo 12 de abril a las 19, el cantautor mexicano El David Aguilar será el encargado de dar comienzo a Suena, un ciclo que acercará al público porteño a artistas latinoamericanos. Reconocido por su propuesta de pop alternativo con influencias de folk y música tradicional latinoamericana, El David Aguilar recorrerá los temas de su carrera, además de anticipar parte del material de su próximo disco. Las entradas se encuentran a la venta en www.culturalthames.com.ar.

* Cultural Thames, Thames 1426, C. A. B. A.

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Música en el Centro Cultural Recoleta

La entrada es libre y sin costo para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. No se suspende por lluvia.

Hojas de otoño

Vuelve el ciclo Hojas de Otoño al Centro Cultural Recoleta. En esta edición, el ciclo de Jazz se consolida como un espacio de encuentro entre artistas consagrados y nuevas generaciones del género, ofreciendo un diálogo musical a través de la improvisación y la diversidad de formatos. Entrada sin cargo para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad. No se suspende por lluvia.

Argentum Jazz Quinteto

Argentum Jazz Quinteto . La formación integrada por Juan Cruz de Urquiza (trompeta), Ricardo Cavalli (saxo tenor), Guillermo Romero (piano), Jerónimo Carmona (contrabajo) y Oscar Giunta (batería), presenta de manera oficial “Siempre hay más”, su reciente trabajo discográfico lanzado en diciembre de 2025 en formato digital a través del sello “Club del Disco”. En septiembre de 2023, el baterista Oscar Giunta y el trompetista Juan Cruz de Urquiza vuelven a aunar senderos musicales luego del recordado Quinteto Urbano, agrupación que fundaron y lideraron entre 1999 y 2004, dejando una huella indeleble en la música popular, instrumental y el jazz argentino. Actualmente decidieron plasmar esta nueva etapa con Argentum Jazz Quinteto, agrupación que los reúne con otros tres referentes: el saxofonista Ricardo Cavalli, el pianista Guillermo Romero y el contrabajista Jerónimo Carmona.. Viernes 10 de abril a las 19:30. En la Capilla.

Laila Speciale Quartet. La cantante Laila Speciale presenta un concierto dedicado al repertorio del jazz clásico, explorado desde una sensibilidad contemporánea y una fuerte impronta interpretativa. A través de un recorrido por standards del jazz, baladas y algunas piezas cercanas al universo de la bossa nova, el espectáculo propone redescubrir la elegancia y la profundidad expresiva de este género, poniendo en primer plano el diálogo musical, la improvisación y la narrativa vocal. La acompañan Hernán Cassiba en contrabajo, Pablo Caluch en batería y Matías Dabanch en piano. A través de arreglos sutiles y una interacción musical dinámica, el grupo construye un clima sonoro íntimo y elegante que invita al público a sumergirse en la atmósfera característica del jazz. Laila Speciale es cantante, actriz, artista, multiinstrumentista argentina, reconocida por su versatilidad vocal y su fuerte impronta escénica. Su trabajo recorre distintos universos musicales que van desde el jazz y el swing hasta el repertorio lírico. Formada en canto lírico en el Conservatorio Superior de Música Juan Pedro Esnaola, Laila ha desarrollado una intensa actividad en la escena del jazz de Buenos Aires, presentándose en clubes y espacios culturales junto a distintos ensambles y con proyectos propios. Actualmente desarrolla proyectos que exploran la elegancia del jazz clásico con una sensibilidad contemporánea, formando parte de una nueva generación de intérpretes que renuevan el lenguaje del jazz en la ciudad. Viernes 17 de abril a las 19:30. En la Capilla.

Antidomingos en el Recoleta

En su tercera edición, los Antidomingos regresan con más música y energía. Todos los domingos a las 19, una programación diversa recorre el rock, pop, folk, jazz y clásica, con artistas en vivo y nuevas sorpresas para transformar el cierre del fin de semana. Entrada sin cargo para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad. No se suspende por lluvia.

Marina Wil

Marina Wil . Marina Wil presentará un show que se mueve entre lo enérgico y lo íntimo, con momentos potentes y otros más acústicos. El repertorio recorrerá algunas de sus canciones más conocidas, adelantará temas nuevos y sumará versiones que forman parte de su universo musical. La acompañará el pianista y guitarrista Juan Archoni y Camila Iorio, con batería electrónica y cajón. Marina Wil es una cantante y compositora argentina destacada por la potencia expresiva de su voz y la intensidad emocional de sus canciones. Su música combina la sensibilidad pop con la tradición del rock argentino. A lo largo de su carrera colaboraron en sus discos artistas como Fito Páez, Noel Schajris y Lito Vitale. Marina llegó a millones de personas con su versión de “Un osito de peluche de Taiwán” y se presentó en escenarios como el Teatro Colón, Gran Rex, Movistar Arena, la Ballena Azul y el Auditorio Nacional de México. Domingo 12 de abril a las 19 . En la Terraza .

Noveno Maturín. Noveno Maturín se presenta en el Centro Cultural Recoleta para celebrar el lanzamiento de su más reciente single, “Quiénes serán”, con un show especialmente concebido para la ocasión. La banda recorrerá canciones propias en su formato original. El concierto propondrá un encuentro cercano con su universo musical y con el espíritu colectivo que define al grupo. La banda está integrada por Ciro Dartiguelogue (voz y guitarra), Lucía Loguercio (bajo y coros), Martin Yeyati (teclados, guitarra y coros), Ramiro Martínez (batería y coros). Surgido en Buenos Aires, el grupo desarrolla una búsqueda propia dentro de la canción rioplatense, explorando cruces entre rock nacional, folklore y jazz. Sus canciones se caracterizan por una lírica metafórica y una sensibilidad armónica luminosa y abierta, propia de cierta escuela emblemática de la canción argentina, donde las imágenes y los climas dialogan con una mirada poética e introspectiva sobre lo cotidiano. En agosto de 2025 lanzaron su primer single “Circular”, producido junto a Wenceslao Srabstein. Su más reciente lanzamiento es “Quiénes serán”. Domingo 19 de abril a las 19. En la Capilla.

Floating Sound Gallery Vienna

En este concierto se podrá escuchar una selección de obras acusmáticas de artistas participantes del proyecto “Floating Sound Gallery”, con sede en Viena, realizada por su fundador y curador Patrick K.-H. Como espacio para presentar piezas multicanal y aprender a trabajar con sistemas multicanal, Floating Sound Gallery Vienna se presenta como una entidad que se sitúa en la intersección de galería de arte, sala de conciertos y sello discográfico.

Entre otras actividades, este proyecto organiza varios espectáculos de música multifónica al mes y festivales internacionales de gran escala, como el festival anual “Acousmonium”.

Programa

Daniel Teruggi: Êchoi

Patrick K.-H.: Yellow Rabbit - Schwechat Airport Rock / Concrète choirs: movement 9

Jo Thomas: Poly Plastic - Movement from sketch of nature

Tetiana Khoroshun: Crimean Titan

Amir Teymuri: Void plenitude

Maja Osojnik: We turn in circles

Gilles Racot: Chronomorphoses - Fureur étincelle / Ombres d’hommes

Entrada sin cargo para argentinos y residentes. El ingreso es por orden de llegada hasta agotar capacidad. No se suspende por lluvia. Jueves 16 de abril a las 19. En LIPM.

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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La Ópera Independiente de San Telmo presenta L’elisir d’amore, versión vibrante y familiar

L’elisir d’amore

La compañía Ópera Independiente de San Telmo comienza su temporada 2026 con la ópera L’elisir d’amore de Gaetano Donizetti. Pensada para el disfrute de toda la familia, El Elíxir de Amor llega en versión abreviada, con una puesta ágil, ambientada en el mítico barrio de La Boca en los años 50, cantada en italiano con sobretitulado simultáneo y escenas en español, con coro y voces solistas en vivo, acompañados al piano.

A lo largo de este año, la compañía se presentará en diversos espacios de CABA y alrededores: La Traviata de Giuseppe Verdi, La Bohème de Giacomo Puccini e Il Trovatore de Giuseppe Verdi.

Funciones en abril:

sábado 11 de abril a las 20:00 . En C. C. El Faro, en Rosetti 2331, Olivos. Entradas anticipadas: $15.000 / En puerta $18.000.

domingo 12 de abril a las 18:00 . En Casa Kilhawe, en Suárez 326, Temperley. Entrada general: $20.000 /Dto a estud y jub. Promos para familias

domingos 19 y 26 de abril a las 17:00. En Teatro de la Fábula, en Agüero 444, CABA. Entrada: $20.000.

Duración: 90 minutos. Apta desde los 9 años.

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Ernesto Jodos y Mariano Loiácono, piano y trompeta

Vuelven las noches de Jazz al Rojas. El ciclo RoJazz, en su ya cuarta edición, continúa brindando espacio para que los artistas del género presenten sus nuevos materiales, discos y/o repertorios, en el marco de nuestra programación. Este género musical es muy amplio y el ciclo está abierto a los distintos estilos, a las figuras y a los nuevos exponentes que emergen con fuerza en una escena muy dinámica.

Dos reconocidos artistas, referentes del jazz local, engalanan el concierto de apertura del ciclo del Centro Cultural Rojas: el pianista Ernesto Jodos y el trompetista Mariano Loiácono. Se presentan en dúo con una selección de clásicos del género, Thelonious Monk, Duke Ellington, Billy Strayhorn y otros compositores reversionados para la ocasión.

Viernes 10 de abril a las 20. Entrada gratuita. Las localidades se retiran el mismo día de la función en la boletería de planta baja desde dos horas antes.

* Auditorio Abuelas de Plaza de Mayo del Centro Cultural Rojas UBA: Av. Corrientes 2038, C. A. B. A.

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ACTIVIDADES

FePE - Feria de Pequeñas Editoriales (Tercera edición)

La FePE (Feria de Pequeñas Editoriales) es una nueva iniciativa cultural que se propone crear un ámbito específico para los pequeños sellos editoriales argentinos. No solo un lugar de exhibición y venta, sino también un punto de encuentro entre editores, autores y lectores que apuestan a lo emergente.

Esta edición incluirá:

Invitación especial a promotores de lectura.

Promos recíprocas. Para potenciar la venta y circulación de libros, para que los lectores tengan más posibilidades de conocer nuevos autores y sellos, llegan las promos recíprocas. Cada promo recíproca involucra a dos sellos participantes. Si un lector adquiere uno o más libros de editorial A, se le entregará un bono de descuento de $3000 en editorial B. Y viceversa.

Además, esta edición llega con una novedad:

Mesa de recomendaciones. Dos súper lectoras toman la palabra para recomendar libros de las editoriales participantes. A las 17 será el turno de Luciana Galván (@tecuentoloqueleo), y a las 18 , de Mayra Andrade (@lecturacriminal).

Editoriales participantes: Azul Francia / Trapezoide / Esa luna tiene agua / Halley / Duino / Limbo / Copo de nieve / Luvina / La máquina eterna / Larría / Muerde muertos / Omashu / Empatía / Pinap / Patio al sur / Dualidad / Selva Canela / Híbrida / Cielo de pecas / Bucanera / Equidistancias / Ninguna orilla / Dragones de papel / Santa editora / Ediciones del Caparazón.

FePE 3, sábado 11 de abril, de 15 a 21. Entrada libre y gratuita

* JJ Circuito Cultural, en Jean Jaurés 347, C. A. B. A.

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Llega la edición otoñal de Sí o Sí Diseño Argentino a Chacarita

Feria Sí o Sí Diseño Argentino

El domingo 12 de abril se realizará una nueva edición de Sí o Sí Diseño Argentino, la feria que celebra la producción local con una propuesta que combina diseño, arte, gastronomía y actividades para toda la familia. La cita será de 14 a 19, con entrada libre y gratuita y sin suspensión por lluvia.

En esta edición otoñal, más de 40 marcas nacionales integrantes del Colectivo Sí o Sí presentarán sus creaciones en un espacio pensado para descubrir y apoyar el talento local. La feria reunirá propuestas de indumentaria, calzado, accesorios, ilustración, artes gráficas, encuadernación, editoriales, objetos de diseño, decoración, cosmética natural y una variada oferta gastronómica, con productos de calidad y a precio justo.

El evento tendrá lugar en la galería Central Newbery, que acompañará la jornada con sus habituales exposiciones de artistas emergentes, sumando una experiencia cultural que trasciende el circuito de feria. Además, habrá actividades especialmente pensadas para las infancias y un sector gastronómico ideal para hacer una pausa y compartir algo rico.

Como propuesta destacada, esta edición contará con la 11° edición de Intercambio de Brolis, una iniciativa pensada para amantes de la lectura que invita a traer libros en buen estado y llevarse nuevas historias. La dinámica es simple: quienes participen podrán dejar sus ejemplares en la mesa de intercambio y elegir otros para seguir haciendo circular lecturas recomendadas. Se aceptan libros de poesía, narrativa, arte, sociología y afines, y no se reciben materiales en mal estado, bestsellers, manuales ni enciclopedias. La actividad es gratuita, con una colaboración sugerida de $3.000.

* Central Newbery, en Jorge Newbery 3599, esquina Charlone, C. A. B. A.

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Feria de Proyectos Curatoriales – Programa Curaduría 2.5 de La Escuelita

Los días 16, 17 y 18 de abril, la Casa Nacional del Bicentenario se convierte en un espacio de apertura y visibilidad para los procesos de investigación de la primera cohorte del Programa Curaduría 2.5 de La Escuelita, dirigido por Mariana Bersten y Joaquín Barrera.

Esta feria reúne seis proyectos curatoriales que son el resultado de un año de trabajo sostenido. A contrapelo de las ferias tradicionales, no se trata de un intercambio comercial, sino de un ejercicio de exposición pública del pensamiento: hipótesis, ideas, montajes posibles y relatos visuales que buscan su concreción futura en el espacio físico.

Programación

Jueves 16 de abril, de 18 a 19

Proyectos de curaduría editorial y educación. Un parque muta. Curadora: Teresa Gómez Poggio. Xenoglosia: Hablan en lenguas. Curadora: Florencia Valente.

Viernes 17 de abril, de 18 a 19

Proyectos expositivos. Sepulcro. Curadora: Luchía Arturi. Un proyecto de paisaje. Curadores: Lucía Ramundo, Juan Gabriel Batalla, Sebastián Pannucci, Helena Spinnato y Olivia Azpiazu.

Sábado 18 de abril, de 16:30 a 17:30

Proyectos de archivo. Proyecto María Luisa Manassero. Curadoras: Olivia Azpiazu, Lucia Ramundo y Antonella Bonanata. Nonato y Póstumo. Curadoras: Renata Di Leo, Luchía Arturi y Nicole Moises. Desarrollador web y Multimedia: Juno Nedic

* Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985, C. A. B. A.

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Micromediaciones por Mi corazón es un imán

Lunes y viernes a las 17:00, a partir del 16 de marzo, niveles 1 y -1. El equipo educativo propone un ciclo de micromediaciones por la retrospectiva de Fernanda Laguna. Se trata de un recorrido en dialogo con el público, orientado a partir de preguntas que promueven el acercamiento al lenguaje visual y a las materialidades características del universo cotidiano y afectivo de Laguna. Desde las distintas percepciones sensibles que surjan en el intercambio con les visitantes, nos adentraremos en su obra desarrollada desde los años noventa hasta la actualidad, atravesada por los debates del llamado arte light, la crisis del 2001 y el activismo feminista contemporáneo. Se descubrirá su práctica artística diversa e indisciplinada -entre las artes visuales, la poesía, el activismo y la gestión de espacios independientes-, impulsada por el deseo y las luchas desde el trabajo cotidiano, la colaboración y la amistad. Una práctica poética que genera su propio lenguaje artístico, pero también proyectos colectivos y comunitarios donde la fantasía, el juego, el amor, la belleza y los ritos cotidianos del vivir son los cimientos de la producción artística contemporánea.

La muestra consiste de dos salas. Los lunes el recorrido es por la sala del Nivel -1 y los viernes por la sala del Nivel 1.

Actividad incluida con el ticket de ingreso al museo.No requiere inscripción previa.

* Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Av. Figueroa Alcorta 3415, CABA.

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En Eterna cadencia

Presentación: Primero el cuerpo: Apuntes de una ensoñación de carnaval, de Kevin Rabalais.

El escritor y fotógrafo Kevin Rabalais, originario de Bunkie, Luisiana, visita la Argentina para presentar Primero el cuerpo (Queequeg Press), una crónica en clave de gótico sureño, en la que narra las ceremonias de Courir de Mardi Gras, un ritual tradicional de la región francófona y creole en el sur de Luisiana. Con textos y fotografías documentales el libro evoca un paisaje hipnótico e inquietante que se asemeja al de la serie True Detective. Actividad abierta y gratuita. Coorganizada con editorial Queequeg Press. Martes 7 de abril, a las 19.

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Teoría de conjuntos: Entrevista a Ricardo Strafacce

Por Nacho Damiano. Un ciclo de entrevistas a autores de no ficción (ensayo, historia, divulgación científica, coyuntura política) que tiene como objetivo poner en juego ideas que nos ayuden a pensar el presente. En esta ocasión, el invitado del ciclo es el crítico y escritor Ricardo Strafacce, uno de los nombres más singulares de la literatura contemporánea argentina, destacado tanto por su obra de ficción como por sus monumentales investigaciones biográficas. Recientemente se reeditó La escuela neolacaniana de Buenos Aires (Blatt & Ríos), una de sus obras más reconocidas. Actividad abierta y gratuita. Miércoles 8 de abril, a las 19.

* Librería Eterna Cadencia, en Honduras 5582, C. A. B. A.

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Museo Ana Frank

(Nicolás Stulberg)

El Museo Ana Frank inicia su temporada de verano con visitas guiadas realizadas por jóvenes, en un recorrido que incluye salas recientemente renovadas, objetos originales y la única reproducción del Anexo Secreto donde se refugió la familia Frank durante el nazismo.

Se podrá visitar la muestra Historias de desobediencias en medio del horror: Elegir la dignidad humana. La exposición narra experiencias de quienes, aun en situaciones límites, eligieron desobedecer órdenes criminales, arriesgarse y salvar a otras personas, además de las vivencias de hijos y nietos de genocidas nazis que repudian a sus padres y abuelos.

Ubicado en una antigua casona del barrio de Coghlan (CABA) el museo puede visitarse los jueves, viernes, sábados y domingos, de 14 a 19.

* Centro Ana Frank Argentina, en Superí 2647, C. A. B. A.

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EL HORIZONTE DE KEOPS, una expedición por el antiguo Egipto, en realidad virtual aumentada

Tras su éxito en París, Londres, Nueva York, Sídney, Lisboa y Shanghái, llega por primera vez a la Argentina El Horizonte de Keops, la experiencia de realidad virtual aumentada está en el Pabellón Frers de La Rural.

El recorrido comienza con un sobrevuelo sobre la meseta de Guiza, sigue con un ascenso sin esfuerzo hasta la cima de la Pirámide y continúa por pasillos y cámaras que revelan sus secretos como si fueran niveles de un gran juego. Incluye también los aposentos de la reina y culmina con un viaje por el Río Nilo para presenciar el homenaje final al faraón Keops.

Una experiencia basada en los descubrimientos científicos más recientes sobre la pirámide de Keops. Creada con la colaboración de Peter Der Manuelian y el equipo del “Giza Project” de la Universidad de Harvard, esta expedición combina tecnología y rigor histórico. Cada detalle se basa en años de investigación real en Guiza, para que la experiencia sea tan entretenida como auténtica.

Entradas a la venta a través de www.laruralticket.com.ar. Hasta el 3 de mayo.

Horarios

Martes a jueves, de 12:00 a 20:00.

Viernes, de 12:00 a 21:00.

Sábados, de 10:00 a 21:00.

Domingos, de 10:00 a 20:00.

* Pabellón Frers, Av. Santa Fe 4363, C. A. B. A.

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Visita escolar al Centro Ana Frank + Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad

En el Centro Ana Frank, junto a la visita centrada en la vida y el legado de Ana Frank, ahora también se incluye el “Taller Jóvenes protagonistas: construyendo convivencia en la diversidad”. Se trata de una propuesta integrada al recorrido del Museo, y especialmente pensada para estudiantes de todos los niveles primarios y secundarios que visitan el museo con sus escuelas. Puede realizarse antes o después de la visita al Museo y está coordinado por jóvenes guías de entre 15 y 25 años que se forman en el Centro Ana Frank. Para escuelas públicas, la entrada es gratuita.

Info y reservas: visitas.centroanafrank@gmail.com

* Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA), Superí 2647, CABA.

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Colón fábrica

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los jueves, viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 hs.

Con la muestra recientemente renovada, Colón Fábrica propone recorrer las escenografías, utilería y vestuario del maravilloso mundo de las producciones de ópera y ballet realizadas íntegramente en los talleres del primer coliseo: Nabucco, Madame Butterfly, Don Carlo, Turandot, Cuentos de Hoffman y muchas más.

* Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

* Colón Fábrica en Av. Pedro de Mendoza 2147, C. A. B. A.

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INFANTILES

Alejandra y los mundos, una aproximación al universo de María Granata a través de los títeres

Alejandra y los mundos

La encantadora fábula realizada por el Grupo de Titiriteros del San Martín se presenta ahora en el Cine Teatro El Plata de Mataderos. A partir del sábado 14 de marzo vuelve Alejandra y los mundos, la pieza escrita y dirigida por Analía Fedra García para el Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, que dirige Adelaida Mangani.

El espectáculo, que se presenta los sábados y domingos a las 14.30, cuenta con la participación de los titiriteros Emmanuel Abbruzzese, Lorena Azconovieta, Andrea Baamonde, Diego Baez, Myrna Cabrera, Pablo Del Valle, Ana Galati, Carolina Graff, Melisa Jos, Ayelén Laxalt, Paulina Lita, Fernando Morando, Ludmila Man, Esteban Quintana y Gabriela Zamboni.

La abuela de Alejandra le regala un mapa gigantesco para su cumpleaños. La niña le muestra el mapa a su amigo Agustín y, mientras escriben en sus cuadernos, sueñan con viajar. De repente, vientos huracanados y tormentas marinas los llevan a recorrer países donde conocerán a Enek, un niño esquimal, a Makena, una niña africana, y a muchos otros animales que se suman a la aventura para enfrentar a un peligroso cazador.

* Cine Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765, C. A. B. A.

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Pequeño editor crea la comunidad Pequeño editor

En ella hacen “una selección de esa agenda de tiempo compartido”. Aquí, algunas de las actividades propuestas.

Para conocer más sobre Pequeño editor comunidad, ingresá acá.

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Museo Participativo Prohibido No Tocar

Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

Horarios: de martes a viernes de 12 a 17, sábados, domingos y feriados, de 15 a 20. El ingreso al museo se permite hasta una hora antes del cierre. Entrada general $13.000 (a partir de los 4 años). Residentes argentinos: $8.000 exhibiendo DNI (a partir de los 4 años).

* Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, C. A. B. A.

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Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

* Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.

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CONFERENCIAS, SEMINARIOS, TALLERES

Taller literario presencial: A 100 años de Jacobo Fijman, poesía desde los márgenes

De la mano de Caterina Radzichewski conocerán y explorarán Molino Rojo, primer libro del autor argentino que cumple su centenario de publicación este 2026.

Contemporáneo de Jorge Luis Borges, Fijman se encuentra al margen del canon literario. Dueño de una obra poética magnífica huyó del Imperio Ruso a corta edad, fue músico callejero, profesor, y terminó sus días en el Hospital Borda.

El taller incluye material de lectura, infusiones, merienda y un brindis especial el 23 de abril por el Día Mundial del Libro. Encuentros: jueves 23 de abril y jueves 30 de abril, de 17 a 18:30.

Requiere inscripción previa. Valor del taller $30.000. Información: caterinaliteratura@gmail.com o @radzich en Instagram.

Actividad realizada gracias al apoyo de CASA Fundación Medifé.

* CASA Fundación Medifé, en Ayacucho 1945, C. A. B. A.

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Fantasmas en la literatura posmoderna: no hace falta ser una casa para estar embrujadx

Curso extracurricular del I.S.P Joaquín V. González destinado especialmente para profesores de Lengua y Literatura, estudiantes de Letras o Artes, bibliotecarias, bibliotecarios y docentes de otras áreas.

La propuesta, gratuita y virtual, invita a explorar en la literatura de fantasmas desde el gótico hasta nuestros días. La duración es cuatrimestral y quincenal.

Inicio: 13 de abril. Se otorgarán certificados. Horario: lunes de 18:30 a 20:30. Docentes: Camila Roccatagliata y Nicolás Carballo. No otorga puntaje docente.

Más información: fantasmasyposmodernidad@gmail.com. Inscripciones: https://bit.ly/4syiKr5.

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Taller de autoetnografía y ficción: Leer y escribir desde la experiencia y la imaginación social, a cargo de Maricel Cioce

En este taller de lectura y escritura, a partir de algunas herramientas de la autoetnografía, vamos a explorar poesías, cuentos y relatos de autores que escribieron sobre sus propias vidas. También vamos a escribir sobre pasajes significativos de la vida de los participantes utilizando su propio material. Nuestra tarea será leer, desempolvar la memoria, invocar emociones, explorar nuestro propio material y sacarlo a la luz.

Lunes 4, 11 y 18 de mayo, y 1 de junio 10:30 a 12:30, 4 encuentros presenciales. Requiere inscripción previa en el presente formulario.

* CASA Fundación Medifé, Ayacucho 1945, C. A. B. A.

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Ciencia ficción y género (Edición 2026)

Curso gratuito extracurricular del I.S.P Joaquín V. González. Un recorrido intenso e intensivo por la ciencia ficción argentina leyendo las tensiones género-género o genre-gender. Es virtual, gratuito y quincenal. Está pensado para estudiantes del Profesorado, docentes, bibliotecarios y todo aquel que esté interesado en interrogar y ampliar el conocimiento de ciertas problemáticas literarias en el aula, en educación no formal y en situaciones de intercambio. Por supuesto, también para quienes tengan ganas de aprender sobre nuestra ciencia ficción a partir de una mirada de género.

Inicio: mayo. Se otorgarán certificados. Horario: jueves de 14:30 a 16:30. Docentes: Camila Roccatagliata y Lucía Vázquez. No otorga puntaje docente.

Más información: cfygenerojvg@gmail.com. Inscripciones: https://forms.gle/MTLBCBzTec33GeoE8.

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Talleres La Transformación

Mujeres que escriben , 10.ª temporada. Taller de lectura y escritura. Nuevo grupo presencial, sábados a las 11, cada quince días, en la librería de Milena Caserola (Gurruchaga 440, C. A. B. A.). Lecturas grupales de autoras contemporáneas y escritura a partir de propuestas.

Taller Sentidos . Una propuesta individual de escritura creativa y lectura, para escribir al propio ritmo y desde cualquier lugar. Asincrónico y autogestionado. Duración: 4 semanas. Incluye devoluciones personalizadas de los textos. Se abren cupos todos los meses.

Club de lectura online La transformación. El tercer miércoles de cada mes, un encuentro grupal (por Meet) para comentar la obra de una autora. Lectura de abril: Como bestias, de Violaine Bertot (22 de abril, a las 19)

Información e inscripción: latransformacion.escritura@gmail.com y www.latransformacion.ar

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CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Ojos en el cielo

Bitácora de la Exposición: Ojos en el Cielo

Curaduría : Silvia Gurfein

Observar el cielo ha sido para mí un modo de pensar y habitar la tierra, como si comprender lo que se ve y ocurre en el espacio(el movimiento perpetuo de las nubes y la belleza de sus formas, las rotaciones de los planetas o los estallidos de las estrellas) fuera el lenguaje, el vocabulario para escribir y aprender la forma de vivir en este mundo. La heterogeneidad de mis inquietudes e intereses se despliega en diversos temas, soportes y materialidades. Lo mismo ocurre cuando estoy en el rol de curadora.El tema del cielo tendrá entonces diferentes modos de aparecer en mi trabajo. Agrupar a lxs artistas que se conectan con ese mismo interés, conversar con ellxs y exponer sus ideas y obras es una forma de ampliar mis propias observaciones, de encontrar maneras alternativas de traducir y materializar ese amor y acercarlo al público para que comparta ese particular interés.

http://proyectos.fundacionfjklemm.org.

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CONVOCATORIAS Y CONCURSOS

ESTUDIOS PELUCHE - CCR

Convocatoria abierta

ESTUDIOS PELUCHE-CCR es un programa de acompañamiento para artistas visuales impulsado por la artista Ad Minoliti y el Centro Cultural Recoleta. Con una impronta colaborativa, se propone un espacio de formación horizontal, experimentación indisciplinada y pensamiento colectivo. Dirigida a artistas en pleno tránsito de sus prácticas, el programa se plantea como un lugar para pensar, producir y crear en un taller compartido en las instalaciones del CCR.

El programa combina tutorías individuales, clínicas grupales, visitas especiales, así como instancias de intercambio con otras comunidades del CCR.

¿QUÉ OFRECE?

-Becas de estudios para 6 artistas residentes en CABA, modalidad presencial que incluye:

-Taller compartido en las instalaciones del CCR de uso exclusivo.

-Clínica mensual con Ad Minoliti y seguimiento semanal virtual.

-Acceso gratuito a la oferta de Talleres del CCR.

-Acceso y asesoría para investigar material en el CEDIP del CCR.

-Visitas especiales de artistas como personas del ámbito de la curaduría y prácticas afines.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA?

-Artistas visuales mayores de 18 años sin límite de edad que residan en CABA.

¿CÓMO APLICAR?

La aplicación se realizará por mail a: estudiospelucheccr@gmail.com enviando la siguiente información en un único PDF:

-Una carta de intención (máx. 1 carilla) en la cual indique, además, si tiene taller y si actualmente cursa estudios o programas de formación artística.

-Una selección de los últimos trabajos realizados (hasta 10 imágenes o links)

-Un breve CV

JURADAS:

Ad Minoliti, Carla Barbero y Sofía Dourron

CALENDARIO:

Convocatoria: del 9 al 30 de ABRIL 2026

Desarrollo: MAYO-OCTUBRE 2026

Bases y condiciones: https://drive.google.com/file/d/1Nl8uIsnOVeW0aroCgkKfFZmMviIKciXY/view.

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Concursos literarios del Centro Ana Frank

18° Concurso Literario “De Ana Frank a nuestros días”: para jóvenes de 13 a 25 años y docentes de todos los niveles a la escritura expresiva de textos literarios. Ofrece como primer premio un viaje a la casa de Ana Frank en Ámsterdam, y como segundo premio la participación en un programa educativo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cierre del concurso: 15 de junio de 2026 . para jóvenes de 13 a 25 años y docentes de todos los niveles a la escritura expresiva de textos literarios. Ofrece como primer premio un viaje a la casa de Ana Frank en Ámsterdam, y como segundo premio la participación en un programa educativo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com

14º Concurso Literario inclusivo, para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Cierre del concurso: 1° de septiembre de 2026 . para jóvenes a partir de 13 años y personas adultas que asistan o hayan asistido a Escuelas de Educación Especial, Centros Terapéuticos, Centros de Día, entre otros. Los trabajos seleccionados son premiados en un gran acto de reconocimiento. Luego publicados y difundidos masivamente. Cierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com.

5° Concurso de Ensayos para América Latina. Este certamen busca incentivar la escritura de ensayos en los que puedan vincular sus propias reflexiones e indagaciones con temas históricos y/o de la actualidad que lxs interpelen. Lxs ganadores tendrán la oportunidad de compartir su trabajo en coloquios junto con otrxs autorxs y miembros del jurado. Además, su textos serán publicados en el libro digital Conociendo a las juventudes de América Latina. Cierre del concurso: 22 de junio de 2026. Este certamen busca incentivar la escritura de ensayos en los que puedan vincular sus propias reflexiones e indagaciones con temas históricos y/o de la actualidad que lxs interpelen. Lxs ganadores tendrán la oportunidad de compartir su trabajo en coloquios junto con otrxs autorxs y miembros del jurado. Además, su textos serán publicados en el libro digitalCierre del concurso: Bases en este link . Info: actividades.cafa@gmail.com.

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* Podés enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com.