Guía de Arte y Cultura: semana del 9 al 16 de diciembre

ARTE

El sentido del movimiento

Vartico, Alec Franco

Bresson Realty presenta su muestra colectiva de verano de la mano de los artistas que integran el Grupo Charco, con la curaduría de Daniela Arroyo.

El Grupo Charco está integrado por Alec Franco, Laura Saint Agne, Elisa Bunge, Kalil Llamazares, Lupe Barceló, Rosario Briones y Bimbi Larraburu.

Diferentes lenguajes, operaciones y procesos artísticos se emparentan para pensar y crear sin determinar una manera de trabajo específica. Charco pivotea entre lo individual y lo colectivo; entre lo abstracto y lo figurativo; entre lo material y lo efímero; en lo múltiple y singular.

Esta exposición busca realzar los matices de una entidad colectiva pensante, dinámica y expansiva. Dar cuenta de los diferentes caminos que se emparentan por una misma búsqueda artística: devenir con lo natural y con otros. En un mundo lleno de urgencias, conflictos, fisuras, distancias entre personas y seres, la potencia se encuentra en generar parentescos a partir de las diferencias; el resquicio de construir nuevos vínculos, inesperados, creativos, para pensar y producir.

La exhibición se puede visitar en Bresson Realty, de lunes a viernes de 10 a 18 desde el martes 6 de diciembre hasta el 28 de febrero.

* Bresson Realty, Callao 1880, C. A. B. A.

Conocernos es un arte

Una de las obras de "Conocernos es un arte" (Julieta Rademakers)

Fotografías, dibujos, pinturas, animaciones y obras sonoras realizadas en los talleres de formación de artistas para personas con síndrome de Down.

arteASDRA inaugura una exhibición que reúne fotografías, pinturas, dibujos, animaciones y piezas sonoras, fruto del trabajo en los talleres de arte abiertos e inclusivos que, desde hace siete años, organiza la institución. Integran la muestra obras realizadas por un grupo de cuarenta jóvenes y adultos con y sin síndrome de Down que formaron parte del proyecto de este año.

Con la dirección artística de Lorena Alfonso, los talleres se proponen expandir la creatividad, trabajar las técnicas y herramientas propias de cada disciplina y ampliar la perspectiva cultural a través de visitas a museos y espacios artísticos. Las clases están a cargo de los artistas y educadores Pablo Ziccarello, Valeria Traversa, Matías Tisera, Alan Courtis y Julieta Fradkin, quienes, junto con un equipo de asistentes, ejercen una práctica libre de dogmas. Fotografías que investigan lo macro y lo micro de los objetos cotidianos, perspectivas cercanas y lejanas; dibujos realizados con líneas finas en lápices de colores y grafito que exploran los cuatro elementos (tierra, agua, fuego y aire); pinturas y trabajos con formas abstractas plasmadas con acrílico, tinta y témpera y collages de texturas variadas; animaciones caseras y artefactos (proyectores y cámaras oscuras) para mirar y, además, un lugar dedicado a la escucha y la improvisación sonora.

El proyecto 2022 contempló talleres de dibujo, pintura, fotografía, música y cine expandido. Con el objetivo de promover la inclusión social y cultural, son de carácter gratuito y abiertos a la comunidad.

La muestra inaugura el 15 de diciembre a las 18, y se extenderá hasta el 21 de diciembre. Se puede visitar de lunes a sábados de 10 a 20, y los domingos de 17 a 20, con entrada gratuita.

* Espacio Cultural Carlos Gardel, en Olleros 3640, C. A. B. A.

Diseño italiano: la belleza de lo cotidiano entre Italia y Argentina

El Museo Nacional de Arte Decorativo junto con el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires presentan la exposición que brinda un panorama esencial de las principales líneas evolutivas que han caracterizado la historia del diseño italiano desde 1945 hasta hoy. La curaduría del proyecto fue encargada a Silvana Annicchiarico.

La exposición ha sido ordenada cronológicamente para representar todas las grandes fases de la historia italiana contemporánea a través de 58 objetos que, por la originalidad de los proyectos, la innovación de las tecnologías o materiales y la capacidad de captar y representar el gusto y la cultura de una época específica, constituyen algunos de los resultados más significativos en la investigación del diseño italiano.

Además, estas piezas testimonian cómo el diseño encarnó el sueño democrático de llevar la belleza a la vida de todos y todas en la Italia de la segunda mitad del Siglo XX. Muchas de ellas son apreciadas hoy no solo por su valor funcional, sino también por su capacidad de comunicar, condensar, agregar y distribuir emociones individuales y colectivas.

Las cinco secciones cronológicas que articulan la exposición son: La posguerra, la reconstrucción y el boom económico (1945-1963); la democracia objetual y los fetiches del consumo (1964-1972); la crisis y la comunicación de las emociones (1973-1983): después de la modernidad (1984-1998) y el nuevo milenio y el diseño como profesión de masas (1998-2022)

Los íconos del diseño italiano se expondrán en estrecho diálogo con algunos de los pilares del diseño argentino: 20 piezas provenientes de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires que inician su recorrido en los años 50 y llegan hasta las décadas del 80 y del 90. Fruto de este proyecto, surge además el libro-catálogo en formato bilingüe, enriquecido con una selección más amplia de objetos icónicos del diseño italiano, que pretende ser una referencia del desarrollo de la disciplina entre Italia y Argentina.

La muestra podrá visitarse hasta el 29 de enero 2023 con entrada libre y gratuita, de miércoles a domingos de 13 a 19 h.

*Museo de Arte Decorativo. Avenida del Libertador 1902, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Llegan al Bellas Artes tesoros del Museo Arqueológico Nacional de Taranto

taranto bellas artes

El Museo Nacional de Bellas Artes, junto con la Embajada de Italia en Argentina y el Istituto Italiano di Cultura de Buenos Aires, abre al público el miércoles 7 de diciembre la muestra “Tesoros del Museo Arqueológico Nacional de Taranto. Griegos y otras civilizaciones antiguas del Sur de Italia”, que presentará en la sala 33 del primer piso 60 piezas exhibidas por primera vez en nuestro país.

La exposición, curada por la directora del Museo Arqueológico Nacional de Taranto (MArTA), Eva Degl’Innocenti, y el investigador Lorenzo Mancini, reunirá vasijas de cerámica, estatuillas, yelmos, monedas, joyas de oro, piezas de orfebrería y objetos vinculados con el culto a los muertos, la guerra y el ritual del teatro, pertenecientes a las colecciones de esta institución italiana, uno de los museos de su tipo más importantes del mundo.

La exposición estará organizada en cuatro secciones: Sección I - Taranto colonia espartana. De la fundación al siglo V a. C.; Sección II – De la edad “felicísima” de Taranto a la conquista romana. siglos IV-II a. C.; Sección III - Ofrendas a los dioses. Aspectos de lo sagrado en la Taranto griega.; Sección IV - Los pueblos indígenas del sudeste de Italia.

Como actividad complementaria de la exhibición, el miércoles 7 de diciembre, a las 19, la curadora de la muestra y directora del MArTA, Eva Degl’Innocenti, ofrecerá al público la conferencia “El Museo Arqueológico Nacional de Taranto: el legado de una antigua capital del Mediterráneo y el desafío del futuro”. La actividad, que tendrá lugar en la sala 30 del primer piso del Bellas Artes, será gratuita, por orden de llegada hasta completar el cupo, y contará con traducción simultánea.

Hasta el 5 de marzo de 2023 en la sala 33 del primer piso del Museo, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

BD: historieta de Palermo à Montparnasse, en la colección de la Biblioteca Nacional

En la colección de la Biblioteca Nacional, cuyo centro conservador de la historieta cumple ahora 10 años, se advierten los distintos casos del vínculo de ida y vuelta de autores y de obras entre Argentina y Francia. La selección de obras que se presentan da cuenta de esa correspondencia, desde los periódicos de sátira política del siglo XIX donde caricaturistas franceses publicaron los primeros relatos gráficos secuenciales en el Río de la Plata, hasta el posterior flujo inverso en que los historietistas locales, además de trabajo mejor pago, comenzaron a buscar aires más propicios al desarrollo de sus potencias expresivas en tanto el mercado editorial francés los reconocía como autores.

En la exposición, curada por José María Gutiérrez y Lucía Schachter, se exhiben libros, afiches, publicaciones periódicas y dibujos originales de Enrique Alcatena, María Alcobre, Juan Bobillo, Carlos Clérice, José Cuneo, Leopoldo Durañona, Dante Ginevra, Gabriel Ippóliti, Pedro Mancini, Domingo Mandrafina, Adolfo Mazzone, Ignacio Minaverry, Guillermo Mordillo, Napo, Natalia Novia, Sole Otero, Eduardo Risso, Carlos Roume, Javier Rovella, Juan Sáenz Valiente, Francisco Solano López, Rubén Sosa, Pablo Tunica y Lucas Varela.

Desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 3 de febrero de 2023. De lunes a viernes de 10 a 20 hs. y sábados 9 a 14 hs. Entrada libre y gratuita.

*Alianza Francesa de Buenos Aires (Av. Córdoba 946, primer piso)

Muestra inmersiva sobre Leonardo Favio

El Centro Cultural Kirchner continúa con el ciclo de exhibiciones que celebran a grandes figuras de nuestra cultura, presentando en esta oportunidad el homenaje a Leonardo Favio (1938-2012) a diez años de su partida. La presente exposición es una invitación a adentrarnos en su mundo a través de archivos muy diversos, además de sus películas, cuenta con fotografías, entrevistas, guiones y material de rodaje inédito para ofrecer un recorrido dinámico de su vida y su obra.

La sala inmersiva presenta Favio, un artista popular, un recorrido de su obra, como director, cantante y actor, por medio de fragmentos de imágenes y sonidos que se repiten y dialogan para recrear un universo único, sensible y humano: el universo de Leonardo Favio. La sala Murmullos: entornos sonoros explora sus vivencias, los recuerdos y diálogos recurrentes en su filmografía y cancionero. En el espacio de la sala se trenzan las relaciones entre esos murmullos que resuenan en el aire para traernos el eco de sus creaciones y una vía sonora de ingreso a su universo personal. La sala Bitácora: huellas de un método se enfoca en la reflexión intelectual, emotiva y creativa presentes en su voz y escritura detrás de escena: guiones con anotaciones en los márgenes, casetes de temas musicales para las bandas sonoras, VHS y fílmicos de referencia, entre otros documentos que dan cuenta de los procesos de trabajo de este gran artista.

Inauguración: Viernes 25 de noviembre, a las 18. Salas de exhibición del segundo piso.

*CCK. Sarmiento 151

_______________________

Llega al Bellas Artes el ciclo de obras espaciales de Raquel Forner

El Museo Nacional de Bellas Artes inaugura el martes 29 de noviembre, a las 19, la muestra “Raquel Forner. Revelaciones espaciales. 1957-1987″, producida junto con la Fundación Forner-Bigatti y curada por Marcelo E. Pacheco, que reúne en el Pabellón de exposiciones temporarias unas 70 obras correspondientes al “ciclo espacial” de la artista argentina, exhibido por primera vez en forma integral.

El cuerpo de obra seleccionado se compone de pinturas de gran formato, litografías, dibujos y bocetos que Forner (1902-1988) desarrolló en las últimas décadas de su destacada trayectoria, a partir de su deslumbramiento y su curiosidad por el tema de la conquista del espacio, que siguió al denominado “ciclo terrestre”, donde refería los dramas de la guerra.

Habrá pinturas de las series Las Lunas, Los que vieron la Luna, Los astronautas, Los laberintos, El Apocalipsis, Piscis, Los terráqueos, Mutaciones espaciales, Del espacio, Los mutantes y Encuentro con astroseres en Ischigualasto, iniciada por Forner tras un viaje al Valle de la Luna en la provincia de San Juan, la última serie en la que trabajaría hasta su muerte, en 1988.

Podrá visitarse hasta el 26 de febrero de 2023 en el Pabellón de exposiciones temporarias del Museo, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473 (Ciudad de Buenos Aires).

Natalia Biasioli inaugura Demasiado humano

La artista argentina Natalia Biasioli presenta su exposición individual Demasiado humano en Trilogía, el espacio de exhibiciones pop up de Home Hotel Buenos Aires, que se podrá visitar a partir del próximo jueves 15 de diciembre con entrada libre y gratuita de 8:00 a 21:00 en Home Hotel, hasta el 15 de marzo de 2023 inclusive.

Demasiado humano reúne un conjunto inédito de piezas escultóricas realizadas en cerámica durante los últimos dos años, que constituyen una serie concebida especialmente para la ocasión. En esta oportunidad, la artista traslada las figuras de su pintura a obras imponentes creadas en arcilla. Así, encuentra en el barro un recurso plástico en donde emerge un universo de aves.

La obra pictórica de Natalia Biasioli también estará presente en una intervención de sitio específico en donde se entrecruzan, sobre ventanales de gran escala, la naturaleza del entorno con la naturaleza de la pintura. De esta manera, la obra conquista el espacio y se hace visible desde el interior del ambiente y desde los agrestes jardines.

Quienes visiten la exhibición, podrán apreciar la obra en todos los espacios comunes de Home, multipremiado como mejor hotel boutique de Latinoamérica, que esconde uno de los jardines secretos más destacados de la Ciudad.

*Home Hotel Honduras 5860, Palermo, C. A. B. A.

_________________________

Nuevas inauguraciones en el Cultural San Martín

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita a la apertura de las próximas muestras de artes visuales, que se podrán visitar de jueves a domingos de 15 a 21h. Con entrada libre y gratuita.

-La inteligencia de las flores, por Mariano Benavente. (Pintura. Entresuelo.)

La inteligencia de las flores ofrece un acercamiento hacia la figura de las flores y su contexto, intentando conocer algunos de sus secretos y, a la vez, revelando los enigmas que la práctica de la pintura plantea.

-Costuras del cine nacional, por Jesica La Torre. (Indumentaria. Sala E.)

Como si fuera una casa de muñecas, Costuras del cine nacional invita a un itinerario de ensueño: con él se aprecian réplicas de vestimentas lucidas por las más grandes divas de nuestras películas. A través de estas réplicas, no solo se intentó reproducir el vestuario sino que además se trató de reproducir la técnica de confección, evocando las manos de los más grandes diseñadores.

-Alternativas, Mariana Luz Torrecillas, Chozy - J. Castellano, Agustín de la Torre y Azul Liwski. Organizado por la Cátedra Bissolino del Departamento de Artes Visuales de la UNA. (Técnicas mixtas. Sala Vertical.)

Alternativas, como bien lo indica su nombre, presenta imágenes que proponen una nueva vuelta entre el mundo de la pintura y su componente virtual.

-Iluminación, de Iara Freiberg. (Instalación. Entrepiso.)

Una gran esfera amarilla, cuerpo celeste o entidad flotante surge en el espacio dialogando con la ortogonalidad del edificio. En el juego de luces entre interior y exterior, entre día y noche, una piel adherida a las paredes adquiere presencia y propone una intensidad fantasmal que se proyecta sobre la fachada hacia la calle.

-Escenas de una pintura, por Gustavo Navas. (Pintura. Hall AB.)

Escenas de una pintura expone pinturas que fueron construidas a partir de imágenes fílmicas provenientes de recuerdos y de un archivo de imágenes poéticas recopiladas en el tiempo.

-Universidad, arte y territorio, organizado por el Programa CBC+Vos. (Técnicas mixtas. Hall de la sala Muiño.)

A través de una sucesión de intervenciones, aprendizajes y enseñanzas, la Extensión Universitaria, desde el Programa CBC+Vos de la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil del Ciclo Básico Común de la UBA, presenta y celebra su hacer en los barrios y en la universidad. Se recorre así la primera década de vida del Programa, exhibiendo una selección de trabajos artísticos llevados a cabo por los distintos voluntariados, que buscan transmitir el complejo entramado de voces que se da al poner en relación el arte, la universidad y el territorio.

-Obra fotográfica que integra la sección “Miradas al sur”.

En su recorrido curatorial, la sección fotográfica “Miradas al sur” documenta las vivencias, el entorno y la cotidianidad del Barrio Inta (Villa Lugano), el cual se refleja a partir de las inquietudes y miradas de cada unx de sus autores, quienes son asimismo habitantes del mismo.

Por su parte, “Fundar mundos”, la segunda sección de la muestra, expone obras que son resultado de la labor conjunta entre el Voluntariado de Artes Visuales, el Voluntariado Social y niños y jóvenes con quienes la Extensión Universitaria trabaja semanalmente en el Hospital Alvear y el Barrio 1-11-14.

*CC San Martín. Sarmiento 1551, C. A. B. A.

__________________

La promesa

Continúa en el Hall del Teatro de la Ribera la muestra de la artista Irina Werning. En La promesa, la fotógrafa entabla -durante el confinamiento en Buenos Aires debido al Covid-19- un íntimo vínculo con Antonella, una nena de 12 años que vive en el barrio de La Boca.

La muestra permanecerá abierta hasta el domingo 18 de diciembre, de martes a domingos de 10 a 19 horas. La entrada es gratuita.

*Teatro de la Ribera, Avda. Pedro de Mendoza 1821, C. A. B. A.

______________________

Lumen

El Museo Marco La Boca y la Fundación Tres Pinos anuncian la próxima exposición “LUMEN”, de la artista argentina Carola Zech, con el acompañamiento curatorial de María Teresa Constantín.

LUMEN agrupa un cuerpo de obra donde el concepto de colorespacioforma establece un diálogo directo con la arquitectura del museo. En este contexto, la muestra agrupa diversas materialidades, procedimientos y nuevas posibilidades con el entorno y en particular con el transeúnte del barrio de La Boca. La exhibición nos invita a imaginar distintas capas y transparencias que se adhieren al cuerpo del museo. La puerta de entrada y la lucarna como obras en sí mismas y objetos de arte contemporáneo, evidencian prismas y destellos que son activados en la corporalidad de lo senso-perceptivo.

*MARCO- Museo de Arte Contemporáneo de La Boca. Av. Almirante Brown 1031, C. A. B. A.

__________

Muestra fotográfica “Argentina y las Naciones Unidas: alianza por la paz, los derechos humanos y el desarrollo”

El martes 15 de noviembre se inauguró la muestra fotográfica “Argentina y las Naciones Unidas: alianza por la paz, los derechos humanos y el desarrollo”, que podrá visitarse de forma libre y gratuita, de lunes a viernes de 9 a 20, hasta el 15 de diciembre.

Se trata de una exhibición de 39 fotografías que representan momentos históricos y trascendentes en el vínculo entre la República Argentina y la ONU, incluyendo la participación argentina en la redacción y ratificación de la Carta de las Naciones Unidas, así como algunos de los principales proyectos que la ONU ha llevado adelante en el país a través de sus agencias, fondos y programas, en el marco de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las fotografías que componen la muestra retratan la permanente colaboración entre la ONU y Argentina a lo largo de 77 años para mantener la paz y la seguridad, brindar asistencia humanitaria, proteger los derechos humanos y defender el derecho internacional.

* Sala Pública de la Biblioteca del Congreso de la Nación , en Hipólito Yrigoyen 1750, C. A. B. A.

___________________

Disorder

Andrés Sobrino inaugura la muestra DISORDER que podrá visitarse desde el jueves 20 de octubre hasta el 23 de diciembre en Smart Gallery. La muestra es su segunda exposición individual como artista de la galería. Cada trabajo es parte sustancial de un sistema que deviene de distintos procesos, materiales y proyectuales. La obra (la muestra) es a su vez una instalación, un proyecto en sí. Una suerte de inventario donde aparecen distintas facetas sobre el proceso que la conforma, desde lo constructivo a lo conceptual, en un recorrido sobre su propio cuerpo de obra.

*Smart Gallery. Av. Alvear 1580 – PB. Lunes a viernes | 13 a 19H

__________________

(infancia) s, una exhibición conjunta del Museo Pueyrredón y el Museo Beccar Varela

La Secretaría de Cultura y Ciudad de San Isidro inaugurará el sábado 24 de este mes (infancia) s, una exhibición conjunta del Museo Pueyrredón y el Museo Beccar Varela que invita a reflexionar sobre las infancias del siglo XIX y hasta principios del siglo XX. La iniciativa es de acceso gratuito, y podrá visitarse hasta el domingo 11 de diciembre próximo.

Una muestra con niños y niñas jugando, y posando para la imagen, como hoy, pero en contextos distintos, que habla del origen social, el entramado familiar, la ascendencia étnica y el género como factores determinantes de los modos en que los niños habitaban la infancia.

Bajo la mirada particular de ambos museos, esta iniciativa contempla los cambios producidos a fin de ese siglo con la llegada masiva de inmigrantes, el fortalecimiento del Estado nacional, la educación obligatoria, el avance higienista y la irrupción de la figura del niño como sujeto de derechos, y ayuda a repensar las infancias del siglo XIX, las actuales y también la propia.

En el Museo Pueyrredón, el foco está puesto, sobre todo, en la imagen. Una investigación iconográfica concienzuda cristalizada en un corpus de unas setenta imágenes, en su inmensa mayoría de colecciones privadas, entre una docena de pinturas de notables pintores del siglo XIX, como Cándido López, Ángel della Valle, Prilidiano Pueyrredón, Gaetano Gallino, Benjamín Franklin Rawson, Fernando García del Molino, Juan León Pallière, Henri Gavier y otros.

Por su parte, el Museo Beccar Varela aborda el tema de la educación en el siglo XIX a partir de dos personajes que vivieron en esa casa y fueron protagonistas de la construcción de las infancias en San Isidro y también en la Argentina: Mariquita Sánchez de Thompson y Cosme Beccar. Una visión basada en datos duros aportados por censos y que refiere a lo local, desde el número de familias urbanas y rurales, y de alumnos argentinos e inmigrantes, hasta la cantidad de analfabetos distribuidos por edad y género, entre otras referencias.

*Museo Pueyrredón / Rivera Indarte 48, Acassuso. Martes y jueves, de 10 a 18, y sábados y domingos, de 14 a 18 (de marzo a octubre), y de 15 a 19 (de noviembre a febrero)

*Museo Beccar Varela / Adrián Beccar Varela 774, San Isidro. Martes y jueves, de 10 a 18, y sábados y domingos, de 14 a 18 (de marzo a octubre), y de 15 a 19 (de noviembre a febrero)

Dos muestras individuales de Laura Ojeda Bär

“Galerie des Glaces” & “Decolonial Gift Shop”, curadas por Carlos Huffmann. Ambas exhibiciones marcan la primera vez que la artista muestra en la galería donde se verán obras nunca antes vistas producidas especialmente para esta ocasión.

SALA 1: “Galerie des Glaces” remite a la suntuosa galería construida en el palacio de Versailles durante el siglo 17 para deslumbrar a sus visitantes. Esta instalación pictórica de Ojeda Bär se compone de imágenes construidas hibridando tradiciones diversas como el género del autorretrato en la pintura, los filtros fotográficos predeterminados de las redes sociales y la experiencia infantil de ir a un parque de diversiones.

SALA 2: “Decolonial Gift Shop” es una serie de pinturas de pequeño formato que surgen de las tensiones entre objetos y sus representaciones. Un juego de transformaciones y traducciones entre escultura, fotografía y pintura, ésta es la primera vez que se muestra esta colección de retratos de esculturas.

*Moria Galería, Thames 608, C. A. B. A.

______________

Nómade, la nueva exposición del Museo Nacional del Cabildo

Puede visitarse de miércoles a domingos de 10.30 a 18, con entrada libre y gratuita, en el Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo.

El Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo inaugura Nómade, una nueva exposición que recorre en clave feminista la prolífica obra de Léonie Matthis (Troyes, Francia, 1883 -Turdera, Argentina, 1952).

Con la curaduría de Jimena Ferreiro, la asistencia curatorial de Florencia Baliña y María Laura Pérez Veronesi, y el acompañamiento del equipo del Museo del Cabildo y la dirección nacional de Museos, la exhibición reúne un conjunto de pinturas, grabados, dibujos, bocetos, fotografías y documentos provenientes del acervo familiar y de las colecciones del Museo Nacional del Cabildo y del Museo Histórico Cornelio de Saavedra.

Hasta el 26 de marzo de 2023

*Museo Nacional del Cabildo de Buenos Aires y la Revolución de Mayo, Bolívar 65, C. A. B. A.

Rostros del crimen

La exposición se compone de una serie de retratos de autores argentinos del policial y el género negro que podrán encontrarse en las salas Leopoldo Lugones y María Elena Walsh y en la Plaza del Lector Rayuela.

Mediante estos rostros, la muestra se propone entender la narrativa policial y de género como un modo de pensar la actualidad y reconocer a sus autoras y autores como observadores críticos de la misma. El escenario de la Biblioteca Nacional resulta ser el encuadre adecuado, puesto que los crímenes de papel encuentran aquí su lugar natural de acogimiento.

La muestra fotográfica organizada por la Biblioteca Nacional fue ideada por Damián Vives bajo la lente de Alejandro Meter y la coordinación de Nicolás Ferraro.

La muestra se puede visitar en las salas María Elena Walsh y Leopoldo Lugones y en la Plaza del Lector Rayuela de la Biblioteca Nacional del 18 de noviembre de 2022 al 31 de marzo de 2023 de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502, C. A. B. A.

___________________

Printing R-Evolution, 1450-1500

printing

En el décimo aniversario de su fundación, Ediciones Ampersand presentará, el 7 de diciembre 12.30 h en el MUNTREF, Centro de Arte Contemporáneo Sede Hotel de Inmigrantes, Printing R-Evolution, 1450-1500, una exposición que muestra el impacto de la revolución de la imprenta en el desarrollo económico y social de Europa durante la modernidad temprana. Además, con la exhibición de incunables, la muestra intenta reconstruir la circulación en el territorio argentino de aquellos primeros libros impresos.

Inaugurada en el Museo Correr y la Biblioteca Nacional Marciana de la ciudad de Venecia en 2018, Printing R-Evolution fue visitada por casi doscientas mil personas. A partir de una serie de videos que incluyen imágenes digitales de bibliotecas europeas y estadounidenses, infografías, mapas y gráficos animados, los visitantes pueden acceder a miles de datos sobre el uso de libros, fruto de años de trabajo riguroso por parte de la red internacional del proyecto 15cBOOKTRADE.

Hasta el 20 de marzo de 2023 GRATIS - Sin reserva

*MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo Sede Hotel de Inmigrantes, 3er piso. Av. Antártida Argentina s/n, entre Dirección Nacional de Migraciones y Buquebus. Ingreso por Apostadero Naval. Puerto Madero, C. A. B. A.

Algo del tiempo

Organiza: Editorial II+I. Diseño de Montaje: Sebastián Szyd. Colaboradora: Cristina Fraire

Del jueves 1 al domingo 18 de diciembre / de 14 a 20 HS

Algo del tiempo es el nombre de un encuentro entre fotógrafos y sus proyectos editoriales y artísticos. Se presentarán libros de corta tirada, acompañados por fotografías, objetos, performances e instalaciones creadas a partir de los relatos de los libros.

*El Conti. Libertador 8151, C. A. B. A.

___________________

Exhibición Colectiva de Verano en ROSEUM Arte Contemporáneo

exhibicion colectiva verano-Naturaleza muerta de Walter Kerhart _ Acrílico s_tela _ 148 180 cm. _ Año22

La exhibición se propone disfrutar de las obras donde se observan diferentes técnicas, desde las clásicas como lo es el óleo sobre tela, dibujos, objetos escultóricos y una instalación colectiva que será compuesta por quienes la visiten y en colaboración llevar flores para construirla entre todos de manera colectiva.

Cecilia Petasne, Cristobal Berdich, Alexandra Gasparutti, Marcelo Soares Leguineche, Cristian Sabja, Walter Kerhart, Roamina Haiatzanian, Ana Engelman, Marina Ambroj, Silvana Fernández, Kuki Benski y Hugo José Martí.

Inaugura el miércoles 7 a las 19 horas. Podrá visitarse durante todo el verano, hasta los primeros días de marzo 2023.

* Roseum, Perón 1719, dpto. 7 A, C. A. B. A.

Territorios en polifonía

Se llevará a cabo entre el 16 de septiembre y el 15 de diciembre, la exposición Territorios en polifonía, con entrada gratuita (miércoles a viernes de 14 a 20 y sábados y domingos de 12 a 18). La muestra exhibirá obras de trece artistas sudamericanas, entre ellas tres brasileñas (Gabriela Noujaim, Ileana Hochmann y Tina Velho).

* Espacio Cultural del Palacio Pereda, en Arroyo 1142, C. A. B. A.

______________

60 afiches celebrando el planeta

El 29 de septiembre se inauguró esta muestra con el apoyo de la Embajada del Brasil, que reúne obras de grandes artistas y diseñadores brasileños, inspiradas en las históricas cumbres sobre el medio ambiente Río-92 y Río+20, con curaduría del diseñador brasileño Felipe Taborda.

* Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930, C. A. B. A.

________________

Las noches más largas, una nueva exhibición de la Tienda MATRIA

En marzo se abrió al público la Tienda MATRIA, un espacio de exhibición de las artesanías argentinas que tiene el objetivo de impulsar el desarrollo artesanal de nuestro país. En esta ocasión, la Tienda MATRIA se renueva con una nueva exhibición denominada Las noches más largas. Esta muestra propone una narrativa desarrollada por la diseñadora textil especializada en patrimonio inmaterial Martina Cassiau. Las piezas, de diferentes lugares de nuestro país, fueron seleccionadas en base a su materialidad y funcionalidad.

Las noches más largas comprende una serie de prendas, vestimentas, artefactos, muebles, artesanías, entre otros objetos, que se utilizan en la época invernal para dar abrigo y resguardo. Se trata de piezas realizadas por 42 artesanos/as y colectivos de artesanos/as entre los/as que se encuentran tejedoras/es, ceramistas, artesanos/as de la madera, de la cuchillería, de la piedra, del cuero, de las fibras vegetales, de los metales, de fileteado porteño, etc. de 12 provincias de nuestro país: Buenos Aires, CABA, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y San Juan.

Se pueden ver y adquirir cualquiera de las piezas en el catálogo online de la Tienda MATRIA en la Plataforma MICA. Este sitio permite, además, entrar en contacto directo con el/la artesano/a, y/o el colectivo de artesanos/as y conocer más información sobre las piezas y las biografías de los/as creadores/as.

La muestra se puede visitar de miércoles a domingo de 14 a 20 con entrada libre y gratuita.

* Centro Cultural Borges (primer piso), Viamonte 525, C. A. B. A.

Sentimental

sentimental

La nueva exposición de pinturas de Cotelito profundiza en el imaginario fantástico y metafísico de las últimas obras. Ahora, los seres extraños toman el protagonismo por sobre el paisaje apenas sugerido. Cada vez más sintéticos, los entornos representan una expresión mínima para hacer lugar a retratos carismáticos, que desde el color y la forma proponen un viaje hacia la ternura como experiencia sentimental y ética.

Jueves a Sábado 16 a 20hs hasta enero 2023. Otros horarios con cita previa a: holamoria@gmail.com

*Moria Galería. Thames 608, C. A. B. A.

Satsch Gallery inaugura Indisciplina, la muestra que llegó para desafiar al diseño industrial

El arte contemporáneo y el diseño industrial se fusionan para dar lugar a piezas inéditas creadas por reconocidos artistas nacionales. Sandra Hillar, diseñadora de interiores, crea Indisciplina como muestra inaugural de la galería Sa(ts)ch Gallery, con el fin de provocar a un costado del diseño que todavía no había sido cuestionado; diseño industrial y arte fusionados en una misma obra.

Con la participación de los artistas Vicente Grondona, Alexis Minkiewicz, Celina Saubidet, Evangelina Bomparola, The Internet Office y Unalover y la curaduría del D.I. Eugenio Gómez Llambi, integrante de Grupo Bondi y Sandra tras un trabajo minucioso, delicado y casi arqueológico, nace esta nueva propuesta artística que cuestiona y busca incomodar al diseño industrial.

En la muestra se puede percibir el orgullo y el amor por la tradición argentina. A través de una búsqueda de piezas de diseño nacional surge el corazón y la incógnita que mueve a la galería: ¿Qué haremos con lo que hicieron? Indisciplina trae la respuesta a esta pregunta; crearemos más.

* Satsch Gallery. Estados Unidos 300, C. A. B. A.

_______________

Segunda muestra de la Convocatoria Federal Son Tus Museos: 55 Kilogramos, de Franco Contreras

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta la exhibición 55 Kilogramos del artista mendocino Franco Contreras en el Buenos Aires Museo. Será la segunda muestra de la Convocatoria Federal Son Tus Museos | Artes Visuales organizada por MuseosBA.

55 kilogramos reúne una serie de trabajos del artista mendocino Franco Martín Contreras, realizados entre 2017 y 2021, cuyas líneas de investigación trabajan sobre el concepto de la casa como espacio de experiencias. Su obra indaga la mecánica de la cotidianidad de la vida y el trabajo a través de materiales, técnicas, herramientas y acciones que conviven en su propio hogar. La vivienda familiar se transforma en cuerpo dinámico que constituye a las personas que lo habitan y los componentes y elementos portantes de la arquitectura doméstica se vuelven determinantes en la construcción de un entorno afectivo, que es cobijo de memorias, a la vez que proscenio de experiencias.

* Sala Querubines, Defensa 223, C. A. B. A.

_________________

Oceánica, de Nicolás Mastracchio

Hasta el 10 de diciembre puede visitarse esta nueva muestra de Nicolás Mastraccio, Oceánica. La exhibición cierra el año de Móvil, espacio de arte independiente y sin fines comerciales dedicado a la producción y exhibición de arte contemporáneo, particularmente de artistas jóvenes que reciben ayuda de esta organización para concebir y realizar un proyecto inédito específico para esa sala.

Con curaduría de Sofía Durron, esta propuesta de Mastracchio consta de una instalación sonora y un video de quince minutos de duración, El final de lo que queda. El audio está compuesto sobre una base ambient en la que confluyen diferentes voces que remiten a máquinas, computadoras y humanos. Las voces narran de forma desfragmentada preguntas sobre qué somos, qué significa ser humano, como interactuamos entre nosotros, humanos o no humanos.

Viernes y sábados de 16 a 20 hs. Entrada libre y gratuita.

*Móvil – cheLA. Iguazú 451, Parque Patricios, C. A. B. A.

En la vía, muestra fotográfica de Claudio Passalacqua

¿Qué pasa cuando el tren ya no pasa? “EN LA VÍA” es una serie de fotografías que pone el foco en las poblaciones donde el tren fue sinónimo de desarrollo: si había vías, había progreso.

Del 18 de noviembre al 18 de diciembre. Lunes a Viernes de 9:00 a 15:00 hs. Sábados, Domingos y Feriados de 10:00 a 16:00 hs.

*Centro Cultural Vieja Estación. Belgrano 344. Chascomús, Provincia de Buenos Aires.

__________________

Antonio Massa. Un obrero de la fotografía

La fotogalería inaugura una exposición dedicada al autor de la emblemática fotografía de Pugliese y el Polaco Goyeneche que, a modo de estampita, protege todos los escenarios de Buenos Aires. Además, Antonio Massa retrató la intimidad de Sandro, logró captar la sonrisa de un joven Charly García y realizó la primera foto de estudio de Soda Stereo, entre muchísimas otras imágenes de la escena musical argentina a lo largo de las décadas y de géneros como el tango, el folclore, la música popular, el pop, el rock y la música urbana contemporánea, que podrán verse en esta extensa muestra que se presenta en el marco de la celebración de los 60 años del Estudio Massa, integrado por tres generaciones de fotógrafos y con uno de los más archivos más importantes del país.

Hasta el 26 de marzo de 2023. Martes a domingos de 14 a 20 horas. Entrada libre

*Fotogalería y Hall Alfredo Alcón (primer piso). Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530), C. A. B. A.

Yantra/Islas

Como parte del proyecto La Línea Piensa Mónica van Asperen y Martín Bolaños exhiben Yantra/Islas. La exposición se compone de dos grandes núcleos que aluden a cada artista.

La instalación Yantra cae en el abismo, de Mónica van Asperen, está integrada por una escultura en acero que dibuja en el espacio un diseño entrecortado de rectas con inserciones de planos de color. La obra se completa con un dibujo sobre el muro de un yantra –un complejo diseño geométrico que alude a las energías del cosmos y del cuerpo humano utilizada en los rituales tántricos– compuesto de triángulos yuxtapuestos y puntos negros cromáticamente irradiantes.

Por su parte, Martin Bolaños —en sus “islas”— explora diferentes modos de representación del paisaje, el conflicto naturaleza-cultura y las relaciones entre arte y ciencia, utilizando materiales como arena, enduido y acrílico.

La muestra forma parte de La Línea Piensa, un proyecto creado por Luis Felipe Noé y Eduardo Stupía destinado a visibilizar a los grandes exponentes que existen en nuestro país en materia de dibujo.

Desde el jueves 10 de noviembre hasta el 26 de febrero de 2023. Puede visitarse de miércoles a domingo de 14 a 20 h.

*CC Borges. Viamonte 525, C. A. B. A.

Segundo episodio de Un día en la Tierra

Un día en la Tierra

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires anuncia la apertura del segundo episodio de Un día en la Tierra, programa anual de exposiciones que despliega un discurso integral y holístico dedicado a la necesaria y urgente reflexión sobre el presente de la humanidad y su relación con el planeta. A lo largo de 2022 y en sucesivas inauguraciones, el museo presentará en todas sus salas más de once exhibiciones, hilvanadas a través de esta amplia narrativa, que incluyen tanto exposiciones colectivas de las colecciones públicas del Museo Moderno en diálogo con artistas invitados, como exposiciones individuales, mientras que las plataformas digitales del museo se desarrollarán importantes programas de contenidos artísticos, educativos y sociales.

Exposiciones vigentes:

Delcy Morelos: El lugar del alma.

El límite.

Mónica Giron: Enlaces Querandí.

Vida abstracta.

Cristina Schiavi: Órbita cromática.

Cuerpos Contacto.

Cuerpos Mutantes.

Florencia Rodríguez Giles: Sintomario.

La Chola Poblete: Ejercicios del llanto.

Cartón Pintado: Baile fantástico.

Eduardo Basualdo: Pupila.

Linda Matalon: Marcas imborrables es la primera exposición de la histórica artista norteamericana en un museo de Latinoamérica, con curaduría de la directora del museo, Victoria Noorthoorn. or su parte, la joven artista salteña Florencia Sadir expone individualmente por primera vez en un museo de Buenos Aires. Con estas dos exposiciones se completa el programa anual del Museo Moderno, Un día en la tierra, dedicado a la necesaria reflexión sobre el presente de la humanidad y su relación con el planeta.

Días y horarios: Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. Martes cerrado.

Las nuevas salas se podrán visitar hasta el 28 de febrero de 2023.

* Museo Moderno, en Av. San Juan 350, C. A. B. A.

Premio Itaú de Artes Visuales

Este año, el Premio Itaú Artes Visuales contó con la participación de 3.516 obras provenientes de todas las provincias de la República Argentina, logrando así superar ampliamente la cantidad de participantes de otras convocatorias. La exposición del Premio Itaú de Artes Visuales por segundo año consecutivo puede ser recorrida on-line en la plataforma de Google Arts & Culture, facilitando así una mayor visibilidad de los artistas a nivel global.

Son 84 obras de las más variadas disciplinas y materiales, realizadas por artistas de diversas regiones y perfiles. Además de la exhibición física y virtual, el Premio cuenta con un catálogo interactivo, de descarga gratuita desde la página de Fundación Itaú Argentina.

Curiosos en el Museo Larreta

Muestra en conmemoración a los 60 años del museo. La exhibición Curiosos estará compuesta por una importante selección del patrimonio artístico y documental que incluye ilustraciones originales, libros antiguos, primeras ediciones, manuscritos, objetos, fotografías y volúmenes dedicados. La exhibición podrá visitarse los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h y sábado, domingos y feriados de 10 a 20 h. Entrada general $50 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

*Museo Larreta. Juramento y Vuelta de Obligado, C. A. B. A.

El mito gaucho

Retomando el título del libro del filósofo Carlos Astrada, la muestra propone un recorrido por la historia de la literatura gauchesca, desde sus inicios en los tiempos de la independencia, pasando por los clásicos del siglo XIX como Fausto de Estanislao del Campo o Martín Fierro de José Hernández, hasta llegar a su consolidación en el centenario del país en 1910 y recalando luego en la disputa por la figura del gaucho como en el caso del anarquismo y posteriormente el peronismo, aristas poco frecuentadas por los estudios habituales del género.

La muestra también busca dar cuenta de la presencia gauchesca en formatos como el teatro, la música, el cine y la historieta; así como también exhibir algunas de las más recientes reescrituras y reinterpretaciones del mito desde la perspectiva de género y la experimentación literaria.

En simultáneo, en la plaza del lector Rayuela se exhibirá la serie fotográfica Gauchos y gaúchos de Christian Delgado, donde se podrá observar la pervivencia de la cultura criollista en el presente, tanto en nuestro país como en Uruguay y el sur de Brasil.

El catálogo de la muestra se puede conseguir en formato impreso en la Biblioteca Nacional. También se puede consultar y/o descargar en formato digital de la página web de la institución, haciendo click aquí. Hasta el 31 de diciembre de 2022.

*Biblioteca Nacional, Agüero 2502, C. A. B. A.

Fundación Larivière abre sus puertas con la muestra Los sueños de la mujer araña

(Agustín Martínez Castro)

A partir del 15 de noviembre, con la primera muestra seleccionada de su patrimonio, “Los sueños de la mujer araña”, quedará formalmente inaugurado su nuevo espacio en el Distrito de las Artes, La Boca.

Luego de un largo proceso, esfuerzos mancomunados y la sabia tozudez de Jean-Louis Larivière, especialista en fotografía latinoamericana, la colección que lleva su nombre se transforma en un patrimonio común, accesible en el nuevo espacio que se inauguró el 15 de noviembre.

La Colección Larivière está compuesta por más de 3.000 fotografías, desde postales y fotografía vernácula a series, porfolios y obras que combinan técnicas fotográficas con otros materiales y soportes. Se pueden encontrar piezas de fines del siglo XIX hasta la actualidad. Las obras que la integran provienen especialmente de la Argentina, junto con un patrimonio fotográfico importante de México, Perú, Colombia, Chile, Venezuela y Brasil. Asimismo, Cuba, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Guatemala y Panamá tienen presencia en el conjunto general.

La gran cantidad de artistas que integran la Colección abordan –desde sus latitudes, perspectivas y propuestas estéticas– el espacio urbano y sus actores como problema central. Las fotografías de la Colección Larivière son testimonio de los procesos de modernización, las pugnas sociales y la violencia política, las identidades disidentes, la sexualidad, la noche, el consumo, los movimientos de masas, los medios de comunicación.

“Los sueños de la mujer araña” combina temáticas centrales de la colección como el ensueño cinematográfico, reflexiones sobre la feminidad, la nocturnidad y las disidencias sexuales, imágenes de la violencia política y formas de resistencia, que atravesaron Latinoamérica en el siglo XX. El curador es Alexis Fabry, experto de la fotografía latinoamericana y cofundador de Ediciones Toluca.

De jueves a domingo de 12 a 19 hs. hasta el 15 de marzo de 2023. Bono de ingreso $300.

*Fundación Larivière. Caboto 564, Distrito de las Artes, La Boca, C. A. B. A.

El Bellas Artes en el Centro Cultural Kirchner

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta en el Centro Cultural Kirchner la muestra “Escenas contemporáneas. Recorridos por la colección del Museo Nacional de Bellas Artes. Arte argentino 1960-2001″, que podrá visitarse desde el 4 de agosto, con entrada libre y gratuita.

La exposición organizada por ambas instituciones permitirá apreciar en las salas de la Gran Lámpara, en el 6° y 7° piso del Centro Cultural Kirchner, más de 150 obras de artistas argentinos, pertenecientes al acervo del Bellas Artes, creadas entre la década de 1960 y el año 2001. La muestra, con curaduría de Mariana Marchesi, directora artística del Museo, se articula en cinco recorridos temáticos, cada uno de los cuales funciona como una pequeña exhibición en sí misma.

El conjunto presentado incluye pinturas, grabados, esculturas, fotografías e instalaciones de un centenar de artistas argentinos emblemáticos, como Carlos Alonso, Antonio Berni, Juan Carlos Distéfano, Sara Facio, León Ferrari, Nicolás García Uriburu, Carlos Gorriarena, Gyula Kosice, Julio Le Parc, Liliana Maresca, Marta Minujín, Luis Felipe Noé, Liliana Porter, Narcisa Hirsch, Diana Dowek y Antonio Seguí, entre otros.

“Escenas contemporáneas” podrá visitarse hasta el 11 de diciembre, con entrada libre y gratuita, en las salas del 6° y 7° piso del Centro Cultural Kirchner de miércoles a domingos, de 14 a 20.

*CCK. Sarmiento 151, C. A. B. A.

Preferencias del sistema, por Andrea Ostera y Gabriel Valansi

Dos artistas usan sus teléfonos móviles como cámara. Fotografían por intuición, sin pensar en hacer obra; comparten sus imágenes en Instagram. Desde hace algunos años, cada uno sigue el perfil del otro. Cuando surge la oportunidad de una muestra conjunta, imaginan un proyecto que involucre la fotografía tomada con celular. Se proponen rescatar la acción del ojo desnudo, el látigo visual que hace aparecer el prodigio de la imagen viva, eso que va a revelar una parte íntima del mundo.

Dos tabletas con videos en loop conviven en la pared con una colección generosa de imágenes de pequeño formato. Además, una serie de piezas audiovisuales alojada en el perfil de Instagram @preferencias_del_sistema recoge fragmentos de un intercambio de audios, primera deriva de una conversación que sigue sonando.

La exposición se inaugurará el jueves 3 de noviembre y se podrá visitar de miércoles a domingo de 14 a 20 h hasta el 29 de enero en la fotogalería del primer piso. La entrada será libre y gratuita.

*CC Borges. Viamonte 525, C. A. B. A.

Tocar el velo

Segunda exhibición de Leticia Obeid en Hache, con curaduría de Marcos Krämer, desde el martes 1 de noviembre de 17 a 21 h

En los últimos dos años, Leticia Obeid produjo un conjunto variado de obras que dan un leve giro respecto de sus proyectos anteriores. En esta oportunidad las piezas que se presentan en la exhibición se detienen en dos aspectos fundamentales de la trayectoria de la artista: el contacto y la superposición. Mediante el acto de calcar y sus derivas, Obeid construye velos, tanto visibles como invisibles, para crear dobles que acercan tiempos, geografías y universos bajo su mano y su atenta mirada. En un paseo a través de grandes dibujos, piezas sonoras y fotografías, la artista entrelaza su propia letra, su propia voz, y hasta su propio cuerpo, con la escritura de los otros. Al calor de estos cruces las piezas de esta exposición ofrecen un matiz íntimo que nos acerca a la experiencia de escribir y de leer a través de la confluencia de sentidos.

La exposición presenta manuscritos calcados de: Alfonsina Storni, Fernando Pessoa, Marcel Proust, Aurora Venturini, Clarice Lispector, Carolina Sanín, César Aira, Jane Austen, Ricardo Piglia, Charlotte Bronte, Alejandra Pizarnik, Mario Levrero, Franz Kafka, J.L.Borges, Emily Dickinson, Jane Austen, Virginia Woolf, Hanna Arendt, Norah Borges, Louisa May Alcott, G.E. Sebald, Oscar Wilde, Xul Solar, Pj Harvey, Leonard Cohen, Sylvia Plath.

Las piezas sonoras corresponden a textos grabados de autoría de la artista y de: Mladen Dolar, Fabio Morabito, Natalia Ginzburg, Mario Levrero, Silvina Ocampo, Marguerite Duras, Walter Benjamin, PJ Harvey, notas sobre René Girard y La divina comedia de Dante; traducción de pasaje de la serie Borgen, Clarice Lispector, Alfonsina Storni, Silvia Molloy, César Aira. Hasta marzo de 2023.

*Galería Hache. Loyola 32, C. A. B. A.

_____________________

Se inauguró la muestra 200 años de la Sala de Representantes

Este viernes quedó inaugurada 200 Años de la Sala de Representantes en la Manzana de las Luces. Se trata de una muestra que recorre los dos siglos de existencia del lugar donde sesionó la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires el 1.º de Mayo de 1822.

El edificio, construido sobre los calabozos de los sublevados y sublevadas de Oruro, fue testigo del ímpetu republicano que trajo la Revolución de Mayo, de juras presidenciales, asesinatos, debates y clases magistrales. Hoy, la Sala de Representantes forma parte del patrimonio del Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces y aloja muy diversas expresiones que discuten las formas en que nos hacemos parte de un mismo pueblo.

La muestra se puede visitar de miércoles a domingos y feriados, de 11 a 20.

* Manzana de las Luces, Perú 272, C. A. B. A.

Sí, yo estuve ahí

Soldados concriptos, el 2do desde la izquierda Arfouche, Rubén Pablos, josé Luis Mellana. Wireless Ridge, Islas Malvinas, Argentina. Abril de 1982.

Sí, yo estuve ahí: eso nos dicen las fotografías de estos muchachos de 20 años que hoy rondan los 60. Estuvimos en esa guerra y en esas islas, que más de un mapa se empeña en dejar afuera, como tantas veces nos han dejado a la intemperie. Ahí está parte de nuestra juventud, de nuestra vida, de nuestra historia: todo marcado a fuego. Una saga que late día y noche en nuestra memoria.

Los fotógrafos Martín Felipe y Diego Sandstede son los curadores de la muestra y los impulsores del proyecto.

INAUGURACIÓN SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE - 17h. Abierta al público hasta el 22 de diciembre. Horarios: martes a viernes 14 a 20h y sábados de 14 a 19h. Entrada libre y gratuita.

*ArtexArte, Lavalleja 1062, C. A. B. A.

________________

La Usina del arte inaugura HUMANA de TROSMANCHURBA

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Usina del Arte presenta HUMANA, primera exhibición de la dupla TROSMANCHURBA, como artistas. La instalación de sitio específico especialmente creada para el foyer de la Usina del Arte, se inaugurará el 22 de octubre como parte de las actividades de La Noche de los Museos. Se puede visitar de manera gratuita los viernes de 15 a 20 y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 horas.

Producida en forma conjunta por Usina del Arte y TROSMANCHURBA, la instalación reúne un conjunto de volúmenes realizados con materiales reciclados plásticos y textiles. La obra compone una monumental visión que estimula a pensar en la transformación, el presente y el futuro de la civilización. Los artistas Jessica Trosman y Martín Churba necesitaron explorar otros cuerpos, otros territorios. Se detuvieron en la memoria de los objetos, los materiales y los procesos. Decidieron hacer actualizaciones atemporales más ligadas a la condición humana que a la percha. Hasta febrero de 2023

*Usina del Arte. Caffarena 1, C. A. B. A.

_______________

FIGURITAS. Apariciones futboleras en el arte argentino

El viernes 25 de noviembre a las 19.30 inauguramos la exposición FIGURITAS. Apariciones futboleras en el arte argentino, curada por Jesu Antuña, Joaquín Barrera y Marcos Krämer. Se podrá visitar hasta el 26 de febrero de 2023.

¿Cómo se vincula el fútbol con las artes visuales?, ¿cómo opera ese cruce de lo popular desde la tragedia, lo sagrado y la exacerbación de las pasiones?, ¿cuál es la relación entre la imagen del ídolo futbolístico y la construcción de la celebridad, la fama y el estrellato?, ¿cuánto soportan los cuerpos de los deportistas, qué expresan, qué cuentan, qué reflejan, qué ocultan?, ¿cómo se manifiesta la mirada pública sobre ellos?, ¿qué imaginería se reproduce a su alrededor? A través de fotografías, instalaciones, pinturas, esculturas, site specific y videos de más de cuarenta artistas, esta exposición se propone abrir estos interrogantes en una discusión que tiene como eje las contradicciones del deporte más amado por las y los argentinxs, en el que convergen los sentimientos populares, los capitales económicos y las identificaciones culturales.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, C. A. B. A.

____________________

Ciudades. Sueño y distopía

El Centro Cultural Kirchner convocó a lxs curadorxs Julieta Escardó, Gabriel Díaz y Francisco Medail para realizar una exposición de fotografía argentina contemporánea. Luego de un extenso trabajo de investigación y relevamiento y, a partir de una producción realizada por el CCKirchner, se inaugura Ciudades. Sueño y distopía, exposición compuesta por obras de más de 30 artistas de distintas provincias del país.

Tomando como punto de partida trabajos que indagan en los proyectos de ciudad que la modernidad quiso imponer en el siglo pasado, la muestra reflexiona sobre las tensiones y conflictos que atraviesan estos espacios en la actualidad. Al mismo tiempo, abre la pregunta por las ciudades del futuro y el modo en que podemos contribuir a su reinvención.

Salas de exhibición del 5to piso. Hasta el 5 de marzo de 2023.

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, C. A. B. A.

Gaia 3.0. Diálogos entre tecnología, naturaleza y futuro, por Joaquín Fargas

En la mitología griega, Gaia representa la personificación de la madre tierra, así como representa a la Pachamama en la cosmovisión andina. En su lugar, Gaia 3.0 expone instalaciones interactivas que plantean un diálogo entre la tecnología y la naturaleza, partiendo desde una angustiante —aunque prometedora— premisa: el futuro de la humanidad depende de nuestras acciones del presente.

Con ello, la muestra pretende concientizar acerca del cuidado ambiental y contribuir a un compromiso activo, capaz de movilizar nuestras acciones.

Flash Expo, coordinado por Mr. Roboto, Uctumi y Arleka

Salas A y B. Entrada libre y gratuita. Hasta el 11 de diciembre.

*CC San Martín. Sarmiento 151, C. A. B. A.

Dos inauguraciones en el en el Parque de la Memoria, Mitos del futuro próximo y De este a oeste y de norte a sur

Mitos del futuro próximo llega a Buenos Aires luego de haberse exhibido en el Asia Culture Center de Gwangju, República de Corea y conmemora el 40° Aniversario de la Masacre de Gwangju, también conocida como 18 de Mayo. La exposición traza un diálogo entre ese hecho histórico y la dictadura argentina. Curaduría: Sofía Dourron y Javier Villa.

De este a oeste y de norte a sur trae a la artista Ana Tiscornia desde Estados Unidos y tiene como punto de partida su vínculo con la arquitectura y la modernidad. La muestra incluye instalaciones, collages, ensamblajes, pinturas, libros y fotografías que permiten elaborar metáforas sobre los constantes ciclos de construcción, destrucción, pérdida y reconstrucción que sufre la humanidad. Es un trabajo que articula pasado y presente, arte y arquitectura, memoria y olvido, práctica y teoría. Curaduría: Florencia Battiti. Hasta el 5 de marzo de 2023.

Las exposiciones permanecerán abiertas al público de martes a domingos de 11 a 17 y sábados, domingos y feriados de 11 a 18. Entrada libre y gratuita.

*Sala PAyS (Presentes, Ahora y Siempre). Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745, C. A. B. A.

Mundialitas

La historia de los mundiales se cuenta y se juega en el Centro Cultural Borges de la mano maestra de Miguel Rep. En el marco de Catar 2022 se inaugura Mundialitas, de Miguel Rep, una muestra que comprende una serie de setenta coloridos y curiosos dibujos acerca de los mundiales de fútbol, desde 1930 hasta 2018. Como parte de la exposición, también habrá proyecciones de ciertas partes del ciclo homónimo emitido por la TV Pública, que consta de sesenta episodios que abordan los veintiún mundiales disputados hasta la actualidad, con la voz de Pedro Saborido y guión de Jorge Repiso.

Inauguración miércoles 16 de noviembre a las 18 h. Visitas: de miércoles a domingo de 14 a 20 h. Cierre de la muestra: 29 de enero de 2023.

*Centro Cultural Borges, pabellón I, segundo piso. Viamonte 525, C. A. B. A.

Éramos la humanidad

Mateo Amaral presenta Éramos la humanidad, su exhibición en Fundación Andreani que imagina un futuro posthumano a través de sistemas generativos, inteligencia artificial y motores de render 3D en tiempo real.

La premisa de esta instalación, que forma parte de un proyecto audiovisual, es un futuro donde seres híbridos -entre inteligencia artificial y vida orgánica- habitan un ciberespacio natural entre reliquias de nuestra civilización. En Éramos la humanidad, un ecosistema virtual se proyecta en las paredes del espacio, mientras que un ecosistema de plantas reales invade el resto de la sala. Para construir esta instalación, el artista trabajó junto a Joan Sol Roo y Las jardineras estudio.

El ecosistema virtual es generado en tiempo real por un programa de simulación 3D, similar a un videojuego que se juega a sí mismo. El programa sintetiza entornos a partir de la combinación de distintos elementos y luego puebla esos entornos con personajes dotados de inteligencia artificial.

El resultado de este sistema generativo es un zapping constante de paisajes ciberespaciales. Entre dunas, arbustos, piedras y lagunas, aparecen restos de la cultura humana: jarrones, cafeteras, computadoras, sintetizadores o edificios que conviven con objetos menos reconocibles, amebas gelatinosas de luz, plantas alienígenas o estructuras flotantes que deforman el espacio.

Inauguración:12/11, 15 h

*Fundación Andreani. Av. Pedro de Mendoza 1981, C. A. B. A.

Proyecto homenajes

Proyecto homenajes reúne obras de referentes del arte argentino contemporáneo de larga y consagrada trayectoria, en la que no solo se acerca su legado al público y se mantiene viva su memoria, sino también se pone en diálogo el emblemático edificio que alberga al Centro Cultural Kirchner. Tanto las obras de León Ferrari, Norberto Gómez, María Juana Heras Velasco, Margarita Paksa y Graciela Sacco como la imponente arquitectura y el elegante mobiliario de época del que fuera el antiguo Palacio de Correos y Telégrafos son parte de nuestro patrimonio cultural y, por ende, su apropiación simbólica debe ser accesible a toda la comunidad.

La propuesta cuenta con la participación especial de Homenajes Urbanos, colectivo conformado por Ale Giorgga y Melisa Boratyn. De esta manera, los diversos salones de ingreso al Kirchner se convierten en espacios activos que ofrecen una experiencia sensible que interpela al visitante y que da cuenta de los múltiples cruces de lenguajes y disciplinas presentes en la programación.

La exhibición puede visitarse de miércoles a domingos, de 14 a 20. La actividad es gratuita y no requiere reserva previa. Hasta el 18 de diciembre.

*CCK, Sarmiento 151, C. A. B. A.

EL MUSEO NACIONAL DE ARTE ORIENTAL REABRE SUS PUERTAS

Museo Nacional de Arte Oriental reabrió sus puertas en su nueva sede del CC Borges

Este miércoles 7 de diciembre a las 18:30 el Museo Nacional de Arte Oriental reabrió sus puertas en su nueva sede.

Con un amplio espacio completamente reacondicionado y bajo el cuidado de un destacado equipo de profesionales, el MNAO inicia esta etapa con la exhibición Oriente Todo. En simultáneo, se presenta la muestra temporaria Calcar Destellos de un Oriente, que complementa la exhibición del patrimonio con obras de las artistas contemporáneas Aili Chen y Johanna Wilhelm que dialogan con la colección, en un proyecto curatorial de Viviana Usubiaga.

El nuevo diseño museológico respeta los estándares internacionales para la presentación de las piezas de su colección y cumple con los distintos lineamientos de accesibilidad y espacio para la reserva de colecciones visitables. Además, cuenta con una sala educativa destinada a las familias y escuelas.

* Centro Cultural Borges, Viamonte 525, piso 2, C. A. B. A.

Muestras visuales en El Cultural San Martín

Acceso libre y gratuito de jueves a domingos de 15 a 21.

● La quinta pared, por Agustina Alazraki: entre lo surreal y lo sublime del pensamiento pictórico, la artista presenta una serie de emociones receptadas a partir de lo onírico. Mediante vivencias noctámbulas de lo etéreo, recibe un llamado de lo más recóndito del inconsciente y recurre a él para expresar en figuras, formas y perspectivas, el camino hacia lo insondable e incógnito.

● Ni tan POPular, por Barbi Arcuschin: las relaciones que Barbi establece a través de sus capturas muestran un lenguaje particular, artístico y documental con coordenadas espacio-temporales muy precisas. Muchas de estas personas no podrían pasar desapercibidas, pareciera que se desplazan entre lo cotidiano como si estuvieran en un escenario, pero otras, por el contrario, centellean su anonimato y ahí es donde la artista logra señala con el lente algún detalle o nota que exhibe el rasgo particular que las identifica.

● Joyas del Delta - tecnología espiritual, por Maja Lascano: el proyecto se encuentra compuesto por esculturas blandas que serán activadas performativamente durante los meses en que permanezcan allí. Se trata de un ornamento blando inspirado en los colores, fauna y flora del Delta, un dispositivo de tecnología espiritual.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, C. A. B. A.

Sala Situada: Una mirada presente del pasado

¿Qué historias cuenta esta sala? ¿Estamos solo ante una sala de arte?

Cañones antiaéreos, baterías de fuego Bofors, fusil mecánico armero, adoquinado de madera de caldén...

Sala situada cuenta la historia de lo que fue el Pabellón de Armas y Aviación de la ESMA, hoy Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

¿Qué huellas nos hablan de su pasado? ¿Qué operatorias simbólicas van hilando el tiempo en este espacio? ¿Qué omisiones revelan nuestra historia reciente?

A través de un ejercicio de memoria, la propuesta es hacer foco en el espacio arquitectónico de la sala y sus elementos, dialogar con investigadores, conservadores e historiadores. Recuperar las historias situadas con una mirada presente del pasado.

Forman parte de este proyecto: Daniel Schiavi, Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA; Julieta Núñez, Equipo de conservación del Archivo Nacional de la Memoria; Leandro Porcellini, historiador del Archivo Nacional de la Memoria.

Recorrido virtual.

Premio Argentino a las Artes Visuales

La Fundación OSDE presenta el catálogo que reúne las obras ganadoras y seleccionadas de la 4ta. edición del Premio Argentino a las Artes Visuales. Para verlo o descargarlo, click aquí.

Exposición Somos 2 - Concurso de Ilustración e Historieta

El jueves 27 de octubre a las 18, la Casa Nacional del Bicentenario te invita a festejar la inauguración de la muestra SOMOS 2, de ilustraciones e historietas sobre diversidad sexual e identidades de género con la presentación especial de Sudor Marika, la banda de cumbia disidente originaria de Dock Sud.

La muestra reúne los trabajos seleccionados y premiados en la segunda edición del Concurso SOMOS. La convocatoria se desarrolló entre el 23 de mayo y el 31 de julio de este año, en una iniciativa llevada adelante con el acompañamiento del suplemento Soy del diario Página/12.

Se trata de una serie de 45 ilustraciones, dibujos digitales, dibujos analógicos y posts digitales, historietas, comics, mangas, collages y fanzines que fueron desarrollados en técnicas y soportes variados, seleccionados por Gustavo Blázquez, en representación del Ministerio de Cultura de la Nación, Diego Trerotola, de parte del suplemento Soy, y Jules Mamone, Andrea Nogueira Pasut y Giovi Novello, referentes del ámbito cultural y/o especialistas en ilustración e historieta, entre los más de 600 trabajos enviados por artistas de todo el país.

La exposición se podrá visitar hasta el domingo 5 de febrero de 2023, de miércoles a domingos de 15 a 20.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, C. A. B. A.

Grandes éxitos en el Museo Histórico Nacional

Se trata de una exposición de objetos de la colección del Museo que, muchas veces, se exhibieron para narrar una historia en particular y, en esta ocasión, se conjugan con otros y muestran una nueva faceta de sí mismos. También se presentan otros pocas veces exhibidos. La curaduría de la exhibición también aborda los diversos cambios en la manera de crear durante los distintos momentos históricos y las cosmovisiones de los sectores populares, el entretenimiento, la cotidianidad, incluso la muerte. Se puede visitar de jueves a domingos y feriados a las 18.

* Museo Histórico Nacional Defensa 1600, C. A. B. A.

_________

Proyecto Cruces. Episodio 1: Cuerpos intermitentes

La exhibición Cuerpos intermitentes se enmarca en una nueva iniciativa del Centro Cultural Kirchner, el Proyecto Cruces, que tiene como objetivo poner en diálogo producciones de emblemáticxs artistas argentinxs que conforman las colecciones de los museos de nuestro país con obras de artistas actuales. Para este primer episodio convocamos a Federico Ruvituso (La Plata), director del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti, y al artista y curador Carlos Herrera (Rosario) para proponer un abordaje renovador del patrimonio del Museo Pettoruti.

El resultado es una propuesta lúcida y desprejuiciada: a partir de un corpus inicial de algunas de las obras más destacadas de la colección, los curadores intervienen dicha mirada convocando a artistas jóvenes, varios de los cuales realizaron obras inéditas para la exhibición.

El recorrido se fracciona en cinco núcleos conceptuales que piensan una colección centenaria desde un presente cargado de memoria y porvenir, itinerante y dinámico, que necesita de todas sus imágenes para construir un futuro más diverso. En ese sentido, la incorporación de artistas contemporáneos ajenos a una colección hecha de fragmentos de historias pasadas aportan a esta curaduría un aspecto actual, de diálogo, de oposición, de quiebre, que hace de los lenguajes convocados un cuerpo intermitente presente en cada obra, dispuesto a proponer con vital entusiasmo seguir pensando en el arte como un canal para la construcción de pensamiento.

Hasta el 18 de diciembre, séptimo piso.

*CCK, Sarmiento 151, C. A. B. A.

La Ballena. El metamuseo, por Estrella del Oriente

El colectivo Estrella del Oriente presenta su proyecto La Ballena. El metamuseo, que enlaza arte y política al hacer foco en la problemática migratoria en el contexto del capitalismo financiero y la crisis del Antropoceno en vínculo con el cuestionamiento al mundo del arte y sus estrategias de legitimación. La muestra consiste en una gran instalación compuesta de una serie de maquetas de La Ballena, piezas audiovisuales y material gráfico, que condensa una ampliación de sus trabajos, iniciados hace más de 10 años.

El colectivo investiga la problemática de los migrantes, llevando a cabo una operación conceptual que desenmascaraba la enorme situación de inequidad entre las obras de arte y aquellos desterrados de las fronteras de su propia cultura. El viaje de la nave y los procesos artísticos a los que son sometidos sus viajeros se transforman en instancia de reflexión sobre las prácticas institucionales y sus representantes, la autoridad y el poder, y el papel museificador de las disciplinas, las estrategias de educación y disciplinamiento en las pedagogías del arte.

De modo lúdico e irónico, Estrella del Oriente abre las apuestas, explorando perspectivas inestables y aún contradictorias, dando cuenta de la heterogeneidad de nuestro presente, poniendo en crisis los estereotipos y modos de representación, en este concepto de arte que en su contenido mismo, en su ser reflexivo de metamuseo, trasciende las fronteras.

Hasta el18 de diciembre, séptimo piso.

*CCK, Sarmiento 151, C. A. B. A.

Jessica Trosman

Temporada es la primera exhibición individual de Jessica Trosman, con curaduría de Diego Bianchi.

Desde el sábado 10 de septiembre a las 16 h.

* Gachi Prieto Galería, Uriarte 1373, C. A. B. A.

Dos nuevas muestras dedicadas a las migraciones del Mediterráneo oriental

La sede Hotel de Inmigrantes inaugura este 6 de agosto a las 12: 30 horas dos exposiciones con entrada libre que recorren diferentes aspectos de los éxodos en la región del Mediterráneo Oriental: ellas son: “Del Mediterráneo Oriental al Plata. Cristianos, judíos y musulmanes”, curada por Marcelo Huernos y “Hacia la otra orilla”, con obras de Diana Dowek y curaduría de Diana Wechsler, “Del Mediterráneo Oriental al Plata. Cristianos, judíos y musulmanes”.

Entre las piezas más importantes que se exhiben hay un Pasaporte Nansen, un documento de identidad destinado a servir de documento de viaje, expedido a los refugiados, una idea de Fridtjof Nasen, ganador del Premio Nobel de la Paz ,una alcancía del banco sirio libanés y un molinillo de café que guardan las huellas del tiempo y su carga de dolor. En algunas piezas decorativas, el grado de interacción entre las tres culturas, es patente de modo claro.

La muestra también rinde homenaje a personalidades de la cultura y la ciencia, descendientes de esos pioneros entre los que se encuentran la galerista Ruth Benzacar, el escritor Juan José Saer, el músico Eduardo Falu, Nicolás Sarquís y Jorge Demirjian , entre otros cuyos videos biográficos forman parte de la muestra. En la exposición también interviene la obra de la artista plástica Karina El Azem.

*MUNTREF – Hotel de Inmigrantes. Av. Antártida Argentina s/n, C. A. B. A.

_________

“Alejandra Pizarnik. Entre la imagen y la palabra”, en la Biblioteca Nacional

A cincuenta años de la muerte de Alejandra Pizarnik, la Biblioteca Nacional propone una exhibición de manuscritos, dibujos y otras pertenencias que muestran algunas de las facetas menos conocidas de una de las poetas argentinas más rupturistas del siglo XX.

Para celebrar su figura a cincuenta años de su fallecimiento, se presenta un fondo documental que reproduce el laboratorio de la escritora, como sala de montaje donde se despliegan los materiales que construyeron su obra y principios de su poética. Entre los objetos más relevantes se podrán ver su máquina de escribir, manuscritos, libros subrayados y con notas al margen de sus páginas, cartas originales, dibujos, reproducciones y un cuaderno con anotaciones para sus textos.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 30 de abril de 2023, de lunes a viernes de 9 a 21 h y sábados y domingos de 12 a 19 h, con entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502, C. A. B. A.

Gallery: un evento para explorar la escena artística local alrededor de la Ciudad

A través de siete recorridos por el Distrito de las Artes: La Boca, San Telmo y Barracas, que en esta oportunidad además se ampliarán hacia Montserrat y Puerto Madero, esta iniciativa abre una nueva ventana de exploración que une a los amantes del arte, galerías, coleccionistas, artistas e instituciones. El objetivo es acercar las artes al público general con varias ediciones a lo largo del año. INFO COMPLETA

_______________________

Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, exposición virtual en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes presenta la exposición virtual colectiva Ideas para Monumentos en homenaje a las heroínas y los héroes desconocidos, en la que participan más de 45 artistas de 20 países a partir de una convocatoria del artista y teórico Luis Camnitzer durante los meses de confinamiento a causa de la pandemia mundial.

“A través de su cuenta de Facebook –explica Andrés Duprat, director del Bellas Artes–, Camnitzer realizó un llamado abierto en el que propuso homenajear a héroes y heroínas desconocidos de la sociedad poniendo en entredicho el proceso habitual de la elección, financiación y construcción de los monumentos oficiales”.

El resultado reúne 47 obras realizadas por importantes artistas de 20 países: Italia, Guatemala, Filipinas, España, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Kurdistán, Cuba, Alemania, Uruguay, Colombia, Venezuela, Chile, Nicaragua, Suecia, Puerto Rico, Costa Rica, Brasil y Argentina.

La colección de proyectos de monumentos, que comenzó a gestarse en julio de 2020, puede verse ingresando en este link.

Muestras en el Recoleta

TERRA INCÓGNITA

Renata Schussheim, Emilia de las Carreras, Dana Ferrari, Nazareno Pereyra y Ramiro Quesada Pons. SALA CRONOPIOS

VIRAL MURAL

Artistas: Earth Crusher, Doma, Ale Giorgga, Lu Yorlano, Elliot Tupac, Lacast, Elisa Strada, Fluorencia, Nuria Mora, Tec, Poeta, Malén Pinta, Cabaio, María Noel Silvera, Pum Pum, Unidos Crew, Valeria Calvo, Les soeurs Chevalme, Jorge Macchi y Florencia Aliberti. Curador: Rodrigo Alonso. Diseño de Montaje: Daniel Fischer (Sala 6)

TIPOS Y LETRAS

Tipografía latinoamericana en el siglo XXI. Curadores: Juan Lo Bianco y Fernanda Cozzi (Sala L)

TRAZOS BIOMATERIALES

Esta muestra agrupa proyectos e ideas que emergen de la integración de sistemas biológicos en los procesos de diseño y fabricación que, además, dan lugar a alternativas no convencionales de materialidad y funcionalidad desde, con y para la naturaleza.

Las obras exhibidas fomentan la creación de materiales y sistemas regenerativos que producen un impacto positivo en nuestro planeta. Establecen un marco para la reflexión sobre el uso de los recursos que nos lleve a cuestionar y repensar cómo diseñamos, producimos, consumimos y de qué manera lo hacemos. Curadoras: Heidi Jalkh y Marina Christe

CODIGOLUX

Es una instalación que parte de la investigación del fenómeno cromático de los solsticios y equinoccios que determinan los comienzos y finales de las estaciones. De este modo la sala irá cambiando sutilmente a lo largo del año convirtiéndose en un espacio vivo, tan dinámico y cambiante como las personas que lo habitan.

MATERIA PRIMA

Materia Prima explora e investiga el desarrollo de materiales sostenibles para proyectos textiles. La propuesta visibiliza el impacto desfavorable a nivel ambiental que tienen los procesos productivos y la industria de la moda frente a lo que propone la creación de nuevas materialidades sustentables.

La muestra es una obra colaborativa realizada gracias a la residencia de arte-ciencia SM2 auspiciada por el Centro de investigación en Arte-Ciencia de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y por El Cultural San Martín (CSM) durante el 2019. Además de ser exhibida durante el Noviembre Electrónico (Arg. 2019), ha sido seleccionada para participar del 3D Fashion Week (Perú 2020) y Powwow Fashion Tech Week (Italia 2021).

Artistas: Eliana Laura Guzmán, Franco Moraviski y Emilce Cesarini.

TECNOPOÉTICAS AMBIENTALES. MEDIALAB CCEBA. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y TECNOLÓGICAS

Esta muestra exhibe los seis proyectos ganadores de las dos convocatorias públicas de 2020 y 2021 del programa MediaLab del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), que busca apoyar la producción de obras de artistas radicados en Argentina, estimular la investigación y ser un espacio destinado a la producción, reflexión y formación en torno al arte, en intersección con la ciencia y la tecnología.

Instalación sonora, textiles electrónicos, intervención electro-lumínica, videojuego y entorno inmersivo, holografía y objetos de vidrio soplado, diseñados y producidos mediante técnicas de impresión 3D, son algunos de los variados soportes que se exploran en las obras de esta muestra.

CALLEJÓN DE LOS ELEMENTOS

Es una intervención colectiva en las paredes del Patio del Aljibe realizada por Hernán Borda (CABE), Luciano Gatti (ICE) y Mauro Gauto (SWAM), artistas urbanos con màs de veinte años de trayectoria en el arte graffitero junto a tres colegas amigos: Ladyb, Mako, Membs.

Horarios del centro: Martes a viernes, de 13.30 a 22 hs. Sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 hs. Las actividades son de carácter gratuito y algunas requerirán inscripción previa. Mirá la programación completa en centroculturalrecoleta.org

DANZA

La Era del Cuero

En un mundo postapocalíptico asistimos al comienzo de una nueva era donde el cuerpo de aquello que advertíamos como la nación se encuentra tan desmembrado como quienes habitan la escena. Seres devastados que intentan una reconstrucción. El cuero, signo de la corporalidad, se abre paso ante una pérdida de la esencia. Acontece una existencia tan liminal como nuestra identidad, un entramado de connotaciones que se aglutina siempre indiscernible. Una herida abierta, un entre lo vivo y lo muerto.

Creación e interpretación (sobre una creación original de Pablo Rotemberg): Alejandro “Baby Cata” Desanti, Maximiliano Díaz, Carla Di Grazia, Nickytuns, Marcos Olivera, Ezequiel Posse, Facundo Posse, Carla Rímola

Música original y diseño sonoro: Axel Krygier (temas musicales de Alberto Ginastera, Carlos Guastavino y Christyne Chartrand). Dramaturgia: Eugenia Cadús.

Desde el viernes 18 . Jueves a domingos a las 20.30 horas. Hasta el domingo 18 de diciembre Duración: 60 minutos. Platea $ 1.250 jueves $ 650

*Sala Casacuberta Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

Compañía Universitaria de Danza UNSAM

Programa doble con obras dirigidas por Brenda Angiel y Federico Fontán. Viernes 9 de diciembre a las 19, una propuesta doble a cargo de estudiantes y graduados en estado de investigación y reflexión: la Compañía Universitaria de Danza UNSAM.

Cerca de nosotros ( fragmento)

La danza es el arte del movimiento y en esta obra el lenguaje se construye partiendo del diseño de los cuerpos, el uso de las dinámicas, la espacialidad y las relaciones posibles entre bailarines. Una vuelta a lo esencial del movimiento.

Fe ( fragmento)

Un nómade en viaje, atrapado en una red perfectamente diseñada y sin escapatoria, realiza un rezo con fe. Cae una y otra vez en la trampa, pero el rezo continúa eternamente. El grupo lo guía, lo sostiene... lo empuja. Como un religioso derviche, su danza lo conecta con lo inmaterial. Llega al abismo sin forma, lo mira de frente y -en un instante sagrado- da ese último paso que lo disuelve en la nada llena de todo.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, C. A. B. A.

___________

Otra cosa mariposa

Un grupo de personas, atadas a sus programas inconscientes heredados, se adentra en sus profundidades para descubrir la clave de la felicidad. Los patrones aprendidos son desarmados, dejando salir a la luz la verdadera esencia. La liberación del ser.

La obra Otra cosa mariposa tiene la dirección general y coreografías de Luz Comissoli, quien coordina a un virtuoso elenco compuesto por 8 intérpretes destacados en danza, que contarán una historia donde la felicidad será el tema principal.

SÁBADOS 10 Y 17 DE DICIEMBRE 21:00 HORAS ENTRADAS POR ALTERNATIVA TEATRAL o en la boletería del teatro desde $2.000.

*Galpón de Guevara, Guevara 326, C. A. B. A.

TEATRO

La vis cómica

La vis cómica es la producción de Mauricio Kartun que sigue a la exitosa “Terrenal, pequeño misterio ácrata”, en cartel en su novena temporada. Fue estrenada en septiembre de 2019 en la sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín de Buenos Aires. Realizó allí una segunda temporada durante 2020.

Jueves y Viernes 20 horas. Entrada general: $2000. Jubiladxs y estudiantes y afiliadxs a sindicatos: $1000. En venta por Alternativa

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037, C. A. B. A.

___________________

Terrenal

En un viejo loteo fracasado Caín, Abel, y su versión conurbana del mito. Caín productor morronero. Abel vagabundo, vendedor de carnada viva en una banquina del asfalto que va al Tigris. Hermanos a los bifes compartiendo ese terreno, su edén berreta, partido al medio, al que nunca podrán volver morada común. La dialéctica imperecedera entre el sedentario y el nómade. Y Tatita, siempre ausente, que regresa al fin ese domingo melancólico.

¡NOVENA TEMPORADA! Sábados y domingos 20 horas. Entradas: $2000. Jubiladxs y estudiantes y afiliadxs a sindicatos: $1000. A la venta en Alternativa

*Sala Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037, C. A. B. A.

Othelo

Siempre Shakespeare. Lo cómico es trágico y tan trágico que es cómico, o lo que se es capaz de hacer por odio y celos. Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare, Othelo. En una puesta totalmente despojada de realismo cotidiano, el juego físico y el verso blanco del maestro inglés se enfrenta y se complementa en un lenguaje lúdico, hilarante y absurdo.

FUNCIONES VIERNES Y SÁBADOS 22.30HS. Entrada general: $2000. Jubiladxs y estudiantes y afiliadxs a sindicatos: $1000. A la venta en ALTERNATIVA

*Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037, C. A. B. A.

Obras en El Crisol Teatro

- Los viernes a las 21 se presenta Engañando a la pena

Entrada general: $ 1000. Descuento para jubilados, estudiantes y vecinos de la Comuna 15 (con acreditación de domicilio: DNI, factura de servicio, etc).

- Los sábados a las 20 se presenta La noche se está muriendo

Buenos Aires, 1945. Al finalizar la función del estreno mundial de La Casa de Bernarda Alba, Margarita Xirgu vuelve emocionada a su camarín en el Teatro Avenida. Allí comprueba que el teatro es un ritual de invocación: atraído por la gran interpretación de su actriz predilecta, Federico García Lorca aparece para festejar el éxito y celebrar su amistad, impulsándola a tomar una importante decisión.

Entrada general: $ 1200. Descuento para jubilados, estudiantes y vecinos de la Comuna 15 (con acreditación de domicilio: DNI, factura de servicio, etc).

- El domingo a las 20.30, El Paso de Santa Isabel

Plantea la paradoja que se esconde detrás de los bloqueos, de las barreras espirituales y psicológicas, que en mayor o menor medida todos padecemos: autoprotección básica y cárcel emocional. Propone interrogantes que cuestionan quién puede afirmar qué es lo mejor para uno u otro.

Entrada $1000, descuento para jubilados, estudiantes y vecinos de la Comuna 15. Reservas por Alternativa Teatral.

*El Crisol Teatro. Malabia 611, C. A. B. A.

Fiesta en el jardín

Fiesta en el jardín

Fiesta en el jardín, dirigida por Mora Monteleone y María Sevlever y basada en los cuentos de Katherine Mansfield. Sus funciones tienen lugar en la sala 3 los sábados a las 21 y los domingos a las 20 hasta el 12 de diciembre, con entrada general a $1000 a través de tuentrada.com.

*Cultural San Martín. Sarmiento 1551, C. A. B. A.

_______________

Babel cocina

Una Babel de estilos teatrales, de historias, de personajes, músicas, imágenes, bailes y palabras. Un espectáculo hecho de magia. Catorce actores ponen cada sábado en escena las historias individuales de veinte personajes. Sucesos de amor, de risa, de encuentros y desencuentros, de hechos reales y de acontecimientos increíbles. Veinte pequeñas vidas y como fondo una gran gesta, una épica que hizo historia en la historia de este suburbio sudamericano.

Sábados 20:30 h hasta el 10 de diciembre. Entradas $1500 por Alternativa

*El Tinglado. Mario Bravo 948, C. A. B. A.

___________________

Clase 63

El matrimonio de Eugenia y Pierino sigue esperando el regreso del hijo. Mientras tanto, recrea una y otra vez, una y otra vez, el momento de la despedida. Ese momento que ninguno de los argentinos podemos olvidar.

Esta conmovedora historia nació para un proyecto del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario, con la producción de Unicanal; “40 abriles”, una serie de ficción de 6 capítulos en homenaje a los 40 años de Malvinas . “Clase 63″ fue llevada al Teatro y ganó el premio del Concurso del Instituto Nacional de Teatro “Malvinas: Memoria y Soberanía”.

De Patricia Suárez. Con Roxana Randón – Guillermo Flores. Dirección: Claudio Aprile.

Funciones : Lunes 20.30 hs hasta el 12 de diciembre. Entradas $ 1.600

*ITACA COMPLEJO TEATRAL. Humahuaca 4027, C. A. B. A.

____________________

Los días de la fragilidad

Del romance del Mudo poeta con la Goleadora del Club Atlético Once Unidos, en Miramar, en invierno. De cuando la Goleadora le pide al Mudo, como si lo retara a duelo, jugar un partido en la arena mojada. De las pesadillas del Mudo, el miedo de la Goleadora, el partido que juegan, la transpiración, los besos, la sangre, el fantasma de Temperley y el pozo en la arena. De la despedida, de cómo cantan canciones de cuna, de cómo duermen envueltos en una toalla, y de lo triste que puede ser todo.

Una obra escrita por Andrés Gallina y dirigida por Fabián Díaz. Protagonizada por Manuela Mendez e Iván Moschner.

Hasta el 11 de diciembre.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, C. A. B. A.

Su nombre significa mujer

El recorrido de una familia en mutación. El encuentro de un proceso ficcional con otro documental: un viaje creativo que atraviesa una actriz y que roza los bordes de su propia historia. A su vez, un grupo de actores y actrices se pone al servicio de una narrativa que cuestiona los límites normativos y sociales sobre el género, la identidad y la transición. De Paola Lusardi.

Cuatro únicas funciones: Del jueves 15 de diciembre al domingo 18 a las 20 horas. Localidades $ 1.850

*Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín, Avda. Corrientes 1530, C. A. B. A.

_______________________

La medicina tomo III

Con dramaturgia y dirección de Norman Briski - Música de Fito Páez, todos los Sábados 21 hs. La medicina - Tomo III es el intento de patetizar el encubrimiento de la salud como fenómeno de la enfermedad. Con un tratamiento protocolar que se aliena con la tecnología del diagnóstico, de la maquinaria como expendedoras de parcialidades y del juego ecográfico sobre los cuerpos humillados, detenidos, con determinaciones indudables. El enfermero es testigo de todas las escenas que concurren al negocio humanista de las obras sociales.

Venta de localidades a través de Alternativa Teatral. Entradas $1000, Estudiantes y Jubilados $800.

*Teatro Calibán: México 1428 PB 5, C. A. B. A.

_______________________

BODAS DE SANGRE

Federico García Lorca. Adaptación: Cecilia Pavón y Vivi Tellas

¿Quién puede decir qué es el amor? Venimos a este mundo a destrozarnos el corazón, a enamorarnos de la persona equivocada. Bodas de sangre es una obra en transición: nada quedará en su lugar. La tragedia contemporánea sucede en medio del festejo, del rumor. El deseo es una forma de trance que no se detiene, que no tiene límites. “Cuando las cosas llegan a su centro, no hay quien las arranque”, dice García Lorca en Bodas de sangre.

Elenco: María Onetto, Nicolás Goldschmidt, Miranda de la Serna, Luciano Suardi, Alfredo Staffolani, Laura Nevole, María Inés Sancerni, Claudia Cantero, Maruja Bustamante, Florencia Bergallo, Agustín Daulte, Julián Ekar, Rita Pauls, Nadia Sandrone, María Soldi, Max Suen y Sow Mbagny. Bailarines: Pablo Lugones y Eugenia Roces. Cantaora: Nina Loureiro

Estreno: Segunda quincena. Miércoles a domingos, 20 horas. Última función: domingo 18 de diciembre. Duración: 100 minutos . Platea $ 1.250 Pullman $ 950 Miércoles $ 650. Descuento jubilados y estudiantes: 50% jueves y domingos.

*Sala Martín Coronado. Teatro San Martín. (Avda. Corrientes 1530)

¿Quién es Clara Wieck?

El Ministerio de Cultura y el Complejo Teatral de Buenos Aires informan que desde el jueves 17 de noviembre y hasta el sábado 31 de diciembre, en la plataforma Vivamos Cultura y en el marco de la difusión de las producciones del CTBA, podrá verse el registro audiovisual de la pieza ¿Quién es Clara Wieck?, uno de los mayores éxitos de esta temporada en el Teatro San Martín, con autoría de Betty Gambartes y Diego Vila, dirección general de Gambartes, y con la actuación de Annie Dutoit Argerich, Eduardo Delgado (piano) y Víctor Torres (barítono).

__________________________

Ciclo Más Teatro de FUNDACIÓN SAGAI

MÁS TEATRO está conformado por 30 obras que están en cartel actualmente y que brindarán una única función con entrada libre y gratuita en la sala de la nueva sede de la Fundación SAGAI. Lunes y miércoles a las 20h. Hasta el 14 de diciembre.

Reserva de entradas a través de: www.fundacionsagai.org o Alternativa Teatral. Los jueves se habilita la reserva de entradas para las funciones de la semana siguiente

*Sala HUGO ARANA en Fundación SAGAI: 25 de Mayo 586 (CABA)

________________

La ventana del árbol y Ana Frank

Eva, una estudiante de secundaria, investigará sobre la vida de Ana Frank, la joven judía alemana que, escondida junto a su familia y otros miembros de la comunidad, registró en su diario íntimo los oscuros años de persecución por parte del régimen nazi. A partir de una consigna escolar, Eva se pondrá en la piel de Ana y reflexionará sobre la violencia, la discriminación, el odio y el amor a partir de las propias palabras del Diario, sus sentimientos y el mundo que la rodea. Tras conocer la historia, intentará averiguar cómo a ella le gustaría que sus compañeros la recuerden en un futuro.

La obra de Gustavo Gersber, idea original de Héctor Shalom, cuenta con adaptación de Marcia Alejandra Rago y la actuación de Clementina Mourier como Eva, una estudiante secundaria que indaga sobre la vida de Ana Frank, poniéndose en su propia piel.

La Sala de Teatro Ana Frank estrena la obra “La ventana del árbol y Ana Frank” el día 29 de octubre de 2022 a las 20:00 hs, en Superí 2639, con funciones los días viernes y sábados, hasta el 10 de diciembre.

La entrada incluye una visita previa al Museo, donde se encuentra una réplica del escondite donde estuvo la joven escritora.

Encuentro de poetas

Vicente Zito Lema comienza la búsqueda de Jacobo Fijman. No sabe si está vivo o muerto, quizás se encuentra en un hospicio. La voz de estos inmensos poetas, se buscan y encuentran en otra realidad. Una caja de cartón es transformada por la poesía, la memoria, la música. Sus vidas enlazadas en “la palabra, que es alma y fuego de todo lo vivo y nos vuelve humanos...soplo de poesía” como escribe Zito Lema en su poema “Valió la pena”.

A partir del domingo 9 de octubre a las 19hs, sube a escena Encuentro de poetas, basada en textos de los poetas Vicente Zito Lema y Jacobo Fijman. La obra cuenta con la actuación de Alejandro Spangaro y dirección de Ana Yovino. Las funciones son los domingos a las 19hs. Entrada general a $1600

*Mil80 Teatro (Muñecas 1080, Villa Crespo)

Der Kleine Führer

Un edificio gris en el centro de la ciudad. Allí en sus sótanos se esconde el proyecto secreto de la Bayer y la logia El Huevo de la Serpiente: Adolf, un niño, un nuevo Führer, nacido de una decisión política y empresarial. En el sótano del edificio se construye un circo. El niño será recibido por la alegría del mundo circense y sus payasos. Ha vuelto el horror: Der Kleine Führer y tiene la impronta del Ser Nacional.

De Eugenio Soto

Funciones: Domingos 19 hs. Entradas: $1000. Por Alternativa Teatral

*Teatro “Sala de Máquinas”, Lavalle 1145

El narciso. Microteatro

“El Narciso” es el resultado de una investigación que realizó Analía Cobas en el marco de la beca de estudio que ganó en el 2020 en “CUNY” (City University of New York). Luego, fue seleccionada por “Galto Teatro”, Venezuela, dónde se brindó, además, una charla debate post función. En el 2021 fue seleccionada para cerrar el FESTIVAR, festival de impacto social. Actualmente, ya se encuentra disponible gratis en Youtube.

Este contundente microteatro es una denuncia sobre la violencia psicológica, allí la autora, exhibe hábilmente sus marcas. La violencia psicológica no puede verse a simple vista, se instala paulatinamente y genera una naturalización del maltrato. En “El Narciso” Victoria, la protagonista, está a punto de languidecer, en su desesperación recurre a una terapia alternativa para intentar entender que es lo que está mal en su vida.

Actrices: Florencia Otero (Vera), Florencia Santangelo (Victoria)

La Ciudad celebra el Día del Teatro Independiente

-Festival Internacional de Cabaret Argentina: en esta sexta edición del festival, que cuenta con el apoyo de Proteatro y Mecenazgo, el Teatro Picadero se transformará por completo en un colosal cabaret. Vereda, terraza, sala, bar, hall y escalera serán el escenario perfecto para esta clásica velada de encuentro. Humor, espectáculos, música, plástica, intervenciones, performance y dancing. La conjugación perfecta para vivir el cabaret y coronar la noche con una extravagante fiesta. Funciones:

-Enamorarse es hablar corto y enredado: de Leandro Airaldo. Con el apoyo de Proteatro. En un banco de plaza, Ana y Pedro se conocen. Una mariposa vuela sobre el primer diálogo, y ella, la muchachita de ciudad, dice que es finita como un papelito. Él, tipo de campo, la nombra etérea, impalpable, así como si fuese un ser del cielo. Ana, que cuando apenas le hablaron pensó en irse, decide ahora no pararse. Y en un vuelo de riesgo acepta un mate. El encuentro entonces se hace círculo, una serie de giros que encuentran su eje en el encantamiento. Funciones:

- Sábados de diciembre a las 22:30 h. El viernes 9 de diciembre será la última función a las 22:30 h en El Camarín de las Musas (Mario Bravo 960).

-Romero y Julita: de Laura Mosquera y Silvia López Crespo. Con el apoyo de Proteatro. Parafraseando la obra shakesperiana, dos ancianos que se encuentran en un geriátrico, se enamoran, dan sentido a sus vidas mediante el lazo que anudan entre ellos. Los hijos no soportan semejante “fantochada” y planean separarlos para siempre. El amor no encuentra descanso cuando los fantasmas del horror vuelven. Funciones:

- Los jueves a las 20.30 h hasta el 15 de diciembre en Teatro Paraje Artesón (Palestina 919).

-Los finales felices son para otros: de Mariano Saba. Con apoyo de Proteatro. Una adaptación de Ricardo III de W. Shakespeare, traída a la cotidianidad del presente. La degradación del hombre moderno y la ambición de poder. ¿Cómo salvar el negocio familiar cuando el individualismo es lo que prima? Una fábrica de un pueblo bonaerense observará las peores miserias humanas antes de que todo se derrumbe. Funciones:

- Los lunes a las 20:30 h y sábados 20 h en Espacio Callejón (Humahuaca 3759). Hasta el 17 de diciembre.

____________________

La Casa de Bernarda Alba

Al morir su segundo marido y siguiendo una tradición familiar de varias generaciones, Bernarda Alba impone a sus cinco hijas un riguroso luto condenándolas a vivir recluidas en esa casa. Ese ambiente de encierro, oscuridad, opresión y tiranía, sumado a la obsesión por el qué dirán, repercutirá de manera diferente en cada una de las hijas, provocando así desde la obediencia más sumisa hasta la rebeldía más desenfrenada.

De Federico García Lorca. Versión y Dirección: Sebastián Zaus

La obra agotó localidades en todas sus funciones de Noviembre, y por eso agrega dos funciones el Jueves 8 y 15 de diciembre a las 21 hs Entradas por Alternativa Teatral. General: $1300.- Estudiantes y Jubilados: $1200.-

*Teatro La Tertulia. Gallo 826 - CABA

_____________

Celebraré mi muerte

El primer médico condenado en España por practicar la eutanasia, se interpreta a sí mismo en un espectáculo en el que el público debe emitir un veredicto. Un documental en vivo y en el teatro.

Viernes 9 y sábado 10 de diciembre a las 22 / Domingo 10 de diciembre a las 20:30 / Viernes 16 y sábado 17 de diciembre a las 22 / Domingo 18 de diciembre a las 20:30

Localidades: $ 3.500.-

*Teatro Picadero. Enrique Santos Discépolo 1857, CABA

___________________

Cuando las luces se apagan

El Cultural San Martín, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, te invita a Cuando las luces se apagan, la obra escrita y dirigida por Lisi Dikof que se cuestiona por aquello que no vemos o más bien por lo que elegimos no ver, para finalmente preguntarse por qué aún resuena el pasado. La obra se presenta con una única función el domingo 11 de diciembre a las 20h, con entrada general a $1000 a través de tuentrada.com.

A través del juego, la obra recorre parte de la identidad de una nación. Se trata de un trayecto por algunos de los momentos oscuros de nuestra historia que, al invitarnos a abrir las puertas de la memoria, intenta generar una instancia de reflexión acerca de cómo esos momentos resignifican nuestro presente.

*CC San Martín. Sarmiento 1551

_______

Hacer vivir un corazón

Hacer vivir un corazón es una confesión performática entre actores y no actores que intentan darle al cuerpo la posibilidad de estar en él. Devolverle la experiencia del amor a las piernas, el viento a las manos, el mar a los ojos, el padre a una hija, la madre a una hija, una hija a su padre, una hija a su madre y la ternura y furia a un corazón que alguna vez sintió.

Dramaturgia y dirección general: Leticia Coronel . Dirección de arte: Uriel Cistaro

Viernes 9 de diciembre a las 21 hs

Sábados 10 de diciembre a las 21 hs

*Fundación Cazadores, Villarroel 1438, CABA.

_______________

Súper Capaces III

Súper Capaces III es una nueva obra que forma parte de la saga creada por Proyecto Szarny, una compañía teatral que enfoca sus temáticas en problemáticas sociales. Así como todas las obras de esta compañía, en cada función habrá un intérprete de lengua de señas para que toda persona pueda asistir a disfrutar de esta historia. El estreno será el sábado 20 de agosto a las 16:00 horas en el Galpón Artístico de Caballito (Avellaneda 1359, CABA). Las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral o en la boletería del espacio.

_______________________

Cartón pintado

Iniciando una segunda temporada con nuevo horario y sala, el viernes 19 de agosto re-estrena Cartón Pintado, la cuarta obra escrita y dirigida por Victoria Hladilo (creadora de La sala roja). Las funciones son los viernes a las 22.30 en El Camarín de las musas (Mario Bravo 960), hasta el 9 de diciembre. Entrada general: $ 1500 Por Alternativa.

La obra cuenta con las actuaciones de Julieta Petruchi, Mercedes Quinteros y Victoria Hladilo, y la colaboración en dirección de Verónica Mc Loughlin.

_________

Íntimos embrujos

Un espectáculo de magia e ilusionismo de Pablo Zanatta que se realiza cada sábado, para un selecto grupo de 30 personas en el “Cuarto de las Mentiras”, una pequeña sala de magia de cerca, con forma de anfiteatro.

Sábados a las 21:00 horas

*Bar Mágico Teatro. Carlos Calvo 1631, Ciudad de Buenos Aires

::::::::::::::::::::

CINE

Virus tropical, proyección de la película de animación inspirada en el comic de PowerPaola

Una escena de "Virus tropical"

Desde el área de CNB Cine - Kino Palais, se presenta esta función especial de cine organizada junto al Centro de Arte Sonoro (CASo), en la que se proyectará la aclamada película de animación basada en el cómic Virus tropical, de Paola Gaviria también conocida como PowerPaola y que contará con la presencia de Adriana García Galán (diseñadora de la banda sonora) y de PowerPaola (creadora del cómic), quienes conversarán sobre los procesos que devinieron en la creación de esta película. La función tendrá lugar el domingo 11 de diciembre a las 19.30.

Esta actividad se realiza en el marco de la residencia en el CASo de la artista colombiana Adriana García Galán, ganadora de la convocatoria llevada adelante por CKWeb de arte sonoro y/o contenidos radiofónicos experimentales.

Virus tropical (2017) Colombia. Dir. Santiago Caicedo. 93 minutos. Paola nació en una familia tradicional colombiana, o al menos eso es lo que tratan de aparentar. El papá es sacerdote, la mamá es vidente y las hermanas no precisamente son lo que sus padres esperaban. Esta es la historia de una joven que lucha por su independencia en un contexto duro, lleno de estereotipos y apariencias y que narra la vida de una mujer latinoamericana que no responde a ningún canon y que aprende a vivir mientras va viviendo. Con una visión del mundo de una particular forma femenina esta niña es testigo de una sucesión de pequeñas crisis que van moldeando su personalidad.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, C. A. B. A.

___________________

Ciclo de cine en Goethe on Demand, ¡CELEBRAMOS A WERNER HERZOG!

Hasta el sábado 31 de diciembre de 2022.

Online

Werner Herzog celebró el 5 de septiembre su cumpleaños número 80. Su obra ha marcado profundamente al Nuevo Cine Alemán y lo convierte en uno de los realizadores más importantes del cine de autor. Aprovechamos este hito para revisar cinco películas de su rica filmografía.

PROGRAMA

NOSFERATU

Color, subt. esp., 103 mins.

1978 Werner Herzog

Con: Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz

AGUIRRE, LA IRA DE DIOS

Col., subt. Esp., 93 min.

1972 Werner Herzog

con: Klaus Kinski, Ruy Guerra, Helena Rojo, Peter Berling, Daniel Ades

FITZCARRALDO

Col., subt. Esp., 161 min.

1981 Werner Herzog

con: Klaus Kinski, Claudia Cardinale, Paul Hittscher, Miguel Angel Fuentes,

Huerequeque Enrique Bohórquez, José Lewgoy, Grande Othelo, Peter Berling

LECCIONES DE LA OSCURIDAD

Alemania, 52 min

1992 Werner Herzog

EL PAÍS DEL SILENCIO Y LA OSCURIDAD

Alemania 85 min

1971 Werner Herzog

DETALLES

Idioma: Alemán con subtítulos en español

Precio: Acceso gratuito.

Más información aquí.

___________________

Susana Barbará: Tramas

Función especial. Recorrido por la obra de la artista audiovisual.

Desde el área CNB Cine - Kino Palais, se presenta esta proyección especial, retrospectiva del trabajo de Susana Barbará. La actividad se llevará adelante el viernes 9 de diciembre a las 19.30.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

___________________

Documental El tiempo perdido

El tiempo perdido, la tercera película de María Álvarez tras Las cinéphilas y Las cercanas, llega al MALBA CINE en homenaje al centenario de la muerte de Marcel Proust.

El documental ganó el Premio a la Mejor Película de la Competencia Argentina en el Festival de Mar del Plata y fue exhibido, entre muchos otros espacios y festivales internacionales, en la prestigiosa sala FILM FORUM de Nueva York.

Sábados de diciembre a las 20, hasta el 17.

*MALBA CINE · Av. Figueroa Alcorta 3415 · CABA

___________________

Cine Argentino en la Biblioteca Nacional programado por La Nave de los Sueños

Ciclo de Cine Independiente y de Autor. Martes de noviembre y diciembre a las 18:30 hs. ENTRADA LIBRE Y GRATUITA

- 13 de diciembre Preestreno “El coso”, de Néstor Frenkel

*Biblioteca Nacional. Agüero 2502, CABA - Auditorio Jorge Luis Borges

________________

La tara

A partir del hallazgo de la banda sonora de TARARIRA, la única película surrealista argentina filmada en 1936, perdida desde entonces, y protagonizada por sus Tíos Bisabuelos, los Hermanos Aguilar se disponen a desenmarañar la historia familiar en cruce con los grandes eventos políticos del siglo XX. Un collage documental que recorre Argentina, España y otros lugares del mundo para volver a preguntarse, cien años después, si tal vez la revolución no sea también una estética.

De Amparo Aguilar

Estreno en salas: 1 de diciembre. DOMINGOS 11 y 18 DE DICIEMBRE 18 HRS

*Malba Cine. Figueroa Alcorta 3415

______________________

El coso

Se estrena EL COSO, un documental de Néstor Frenkel sobre Federico Manuel Peralta Ramos. No alcanzan los testimonios de quienes lo conocieron ni el registro de su imagen y su voz para dar cuenta de quién fue Federico Manuel Peralta Ramos, un artista único, absolutamente comprometido en la creación de una obra efímera y, a la vez, eterna.

ESTRENO en el Cine GAUMONT: jueves 15 de diciembre. Funciones especiales: jueves 1 y 15 de diciembre en Cine Lumiere (Rosario).

__________

En el Cine Gaumont

El 12 de diciembre, a las 18:30, en la sala Leonardo Favio, Besos en la frente, de Carlos Galettini (drama, 98′).

Del 8 al 14 de diciembre, a las 12:15, en la sala Leonardo Favio, Nuestra bronca, de Shlomo Slutzky y Tomer Slutzky (documental, 70′).

Del 8 al 14 de diciembre, a las 13:40, en la sala Leonardo Favio, Juana Banana, de Matías Szulanski (comedia dramática, 81′).

Del 8 al 14 de diciembre, a las 15:20, en la sala Leonardo Favio, Herbaria, de Leandro Listorti (documental, 93′).

Del 8 al 11, y el 14 de diciembre (excepto lunes 12 y martes 13), a las 17:15, en la sala Leonardo Favio, La luz mala, de Carlos Kbal (comedia dramática, 83′).

Del 8 al 11, y el 14 de diciembre (excepto lunes 12 y martes 13), a las 19, en la sala Leonardo Favio, El lado salvaje, de Juan Dickinson (drama/ suspenso, 95′).

Del 8 al 12, y el 14 de diciembre (excepto el martes 13), a las 21, en la sala Leonardo Favio, Matadero, de Santiago Fillol (thriller, 106′).

Del 8 al 10 de diciembre (solo jueves, viernes y sábado), a las 23:10, en la sala Leonardo Favio, Argentina, 1985, de Santiago Mitre (histórica, 140′).

Del 8 al 14 de diciembre, a las 12:30, en la sala María Luisa Bemberg, Expuesta, Andy Cherniavsky, de Eduardo Raspo (documental, 77′).

Del 8 al 14 de diciembre, a las 14, en la sala María Luisa Bemberg, El libro de los placeres, de Marcela Lordy (drama, 100′).

Del 8 al 14 de diciembre, a las 16, en la sala María Luisa Bemberg, Expuesta, Andy Cherniavsky, de Eduardo Raspo (documental, 77′).

Del 8 al 14 de diciembre, a las 17:45, en la sala María Luisa Bemberg, Natalia Natalia, de Juan Bautista Stagnaro (policial, 99′).

Del 8 al 14 de diciembre, a las 20, en la sala María Luisa Bemberg, Expuesta, Andy Cherniavsky, de Eduardo Raspo (documental, 77′).

Del 8 al 14 de diciembre, a las 21:45, en la sala María Luisa Bemberg, El libro de los placeres, de Marcela Lordy (drama, 100′).

Del 8 al 14 de diciembre, a las 12:40, en la sala Fernando Birri, Cuando oscurece, de Néstor Mazzini (drama, 83′).

Del 8 al 14 de diciembre, a las 14:15, en la sala Fernando Birri, Los inoportunos, de Ismael Zgaib (comedia, 70′).

Del 8 al 14 de diciembre, a las 15:45, en la sala Fernando Birri, El suplente, de Diego Lerman (drama, 110′).

Del 8 al 14 de diciembre, a las 18, en la sala Fernando Birri, Los inoportunos, de Ismael Zgaib (comedia, 70′).

Del 8 al 14 de diciembre, a las 19:45, en la sala Fernando Birri, Avompla, antes de Navidad, de Adriana Lewczuk (documental, 73′).

Del 8 al 14 de diciembre, a las 21:30, en la sala Fernando Birri, Los inoportunos, de Ismael Zgaib (comedia, 70′).

Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $90.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 45.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 45.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 45.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

________________________

Susana Barbará: Tramas

Función especial . Recorrido por la obra de la artista audiovisual. Desde el área CNB Cine - Kino Palais, se presenta esta proyección especial, retrospectiva del trabajo de Susana Barbará. La actividad se llevará adelante el viernes 9 de diciembre a las 19.30.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

_______________

Virus tropical

Desde el área de CNB Cine - Kino Palais, se presenta esta función especial de cine organizada junto al Centro de Arte Sonoro (CASo), en la que se proyectará la aclamada película de animación basada en el cómic Virus tropical, de Paola Gaviria también conocida como PowerPaola y que contará con la presencia de Adriana García Galán (diseñadora de la banda sonora) y de PowerPaola (creadora del cómic), quienes conversarán sobre los procesos que devinieron en la creación de esta película. La función tendrá lugar el domingo 11 de diciembre a las 19.30.

Virus tropical (2017) Colombia. Dir. Santiago Caicedo. 93 minutos

Paola nació en una familia tradicional colombiana, o al menos eso es lo que tratan de aparentar. El papá es sacerdote, la mamá es vidente y las hermanas no precisamente son lo que sus padres esperaban. Esta es la historia de una joven que lucha por su independencia en un contexto duro, lleno de estereotipos y apariencias y que narra la vida de una mujer latinoamericana que no responde a ningún canon y que aprende a vivir mientras va viviendo. Con una visión del mundo de una particular forma femenina esta niña es testigo de una sucesión de pequeñas crisis que van moldeando su personalidad.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985, C. A. B. A.

_____________

Ciclo Plan Recuperar de películas argentinas restauradas

BA Audiovisual proyecta junto a DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) un Ciclo de Cine de películas argentinas restauradas por el Plan Recuperar. Las películas seleccionadas son variadas, de diferentes géneros y están dirigidas por talentosos y consagrados directores. Para disfrutar de las producciones, se accederá a través de Vivamos Cultura. La programación se irá renovando mes a mes, se proyectarán 4 films mensuales y cada película se encontrará disponible durante una semana. El objetivo del ciclo es poner en valor las películas históricas del Cine Argentino.

_________

Ciclo de cine judío virtual, en AMIA

El Departamento de Cultura de AMIA sigue presentando una variada y completa agenda de actividades para poder realizar de manera virtual y gratuita.

A partir del martes 11 de enero, estarán disponibles las obras de producción internacional Zaytoun, Todos mis seres queridos, Vecinos de dios, El señor sábado a la noche, Pie de página, Homicidio, Marlene Dietrich, su propia canción e Invencible.

Todas las actividades son abiertas al público y requieren inscripción previa en el sitio web cultura.amia.org.ar.

*AMIA. Pasteur 633, CABA

::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

División Drag

Secuestraron al hijo del Intendente Sagasti y solo ellas pueden resolver el caso... Susú Pecadora y Janis Shopping, la primera División Drag de la policía.

Gustavo Moro y Javier Grosso les dan vida a dos oficiales muy especiales, integrantes de la primera y única DIVISIÓN DRAG en el mundo. Con participaciones especiales y una historia basada en un secuestro, DIVISIÓN DRAG llega para que el espectador pase un momento entretenido, y al terminar diga ¡quiero más!

Serie web · 5 episodios. Miralos acá

Ganadora del premio Queer de Plata - Festival Temporada Queer 2022 (Sevilla, España)

_______________________

1980 y rock, un repaso por la década dorada del rock argentino

Dirigido a un público cada vez más ávido por conocer detalles de una etapa quizás irrepetible para el rock de la Argentina, ya está disponible en internet en forma libre y gratuita 1980 y Rock, un ciclo en el que protagonistas de esa década recuerdan hechos y personajes de un momento clave para la cultura latinoamericana por la trascendencia que el rock argentino tuvo a nivel continental en esos años y su vigencia a través de varias generaciones.

Mil Novecientos Ochenta y Rock es un programa de charlas descontracturadas y repletas de anécdotas conducido por el periodista Osvaldo Marzullo, quien en esa década trabajó en la legendaria revista Pelo y en el Suplemento Sí de Clarín, además de escribir letras de numerosas canciones, entre ellas el hit internacional “Es por amor”.

En la primera temporada, disponible en YouTube con imágenes y en Spotify como podcast, las charlas tienen como protagonistas a músicos como Alfredo Toth o Boff Serafine, a uno de los pocos músicos de rock que combatió en la guerra de Malvinas (Fabián Pássaro), al fotógrafo Gabriel Rocca (responsable de la portada de números discos y de recordadas tapas de Pelo), al mánager histórico de Soda Stéreo (Marcelo Angiolini) y al productor discográfico de Sumo (Walter Fresco), entre otros.

El ciclo se centra en la década del ‘80, la llamada “era dorada del rock de la Argentina”, no sólo porque fue el momento en que el género alcanzó el éxito masivo sino también porque fue el período en que estuvieron presentes todos los grandes artistas locales y alcanzaron en esos años su pico creativo, grabaron sus mejores discos y crearon la mayoría de sus canciones más recordadas.

______________________

Llega Inventar Pakapaka pregunta

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, presenta Inventar Pakapaka pregunta, una serie de entrevistas a distintas personalidades realizadas exclusivamente por niños y niñas. En esta temporada todos los entrevistados y entrevistadas están relacionados/as desde distintas aristas con la temática de la identidad. Será todos los jueves a las 20:30, en simultáneo, en la pantalla de la señal y en YouTube (repite los sábados a las 21:30).

En esta edición participaron, como entrevistadores y entrevistadoras, un grupo de chicos y chicas de entre 7 y 12 años que se habían anotado para ser parte del Consejo Inventar Pakapaka 2022. Los/las invitado/as fueron figuras de distintos ámbitos con experiencias fuertemente ligadas a la identidad.

______

Canal Encuentro estrena un nuevo capítulo de Acá estamos

Canal Encuentro, el canal educativo y cultural del Estado argentino, estrena nuevos episodios de Acá estamos, la serie que documenta relatos, en primera persona, de mujeres y hombres que recuperaron su identidad. En esta ocasión, se trata del capítulo 3 dedicado a Sabrina Valenzuela Negra y Pablo Gaona, donde también aparecen las bisnietas.

Además de mostrar la particularidad y complejidad de cada caso, el ciclo pretende estimular a aquellos más de trecientos hombres y mujeres que continúan viviendo en la mentira para que se animen a dar el salto y puedan vivir con la verdad. La búsqueda de los nietos y las nietas que todavía no fueron encontrados forma parte del compromiso ciudadano con la democracia.

_____________________

Pakapaka estrena Abrazos, una serie que narra experiencias de infancias con familiares privados de su libertad

Se trata de una serie de cuatro capítulos realizada junto con la Plataforma Regional por la Defensa de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con referentes privados de su libertad (NAPPEs). Se presenta el próximo jueves 10 de noviembre, por la pantalla de la señal infantil pública y también por YouTube

Cada uno de los episodios se centra en una situación que estos niños, niñas y adolescentes experimentan, en algún momento, durante el encarcelamiento de un familiar: asumir roles adultos, ir a visitar al familiar a un centro de detención –y lo que eso implica—, o ser objeto de discriminación y estigma en los centros educativos y/o en sus barrios. Es importante destacar, que los/as mismos/as niños, niñas y adolescentes de la región participaron del proceso creativo de los episodios y fueron quienes aportaron sus opiniones, experiencias y, también, sus voces para las y los personajes de la serie de animación.

Los cortometrajes estarán, además, acompañados por una guía de actividades para las familias, los educadores y las educadoras, las y los docentes y todos/as quienes quieran abordar la temática con niñas, niños y adolescentes.

__________

La plataforma Contar estrena una nueva temporada de Nadie es inocente

La plataforma pública y gratuita Contar estrena la segunda temporada del pódcast Nadie es inocente, ahora titulado El agua electrizada, basado en la novela homónima de C. E. Feiling.

La serie, ideada y realizada por la productora Los Andes Cine para la plataforma Contar, cuenta con un elenco integrado por Rafael Spregelburd, Sofía Palomino, Luis Ziembrowski, Valeria Lois, Manuel Callau, Gerardo Chendo, Valeria Correa y Ricardo Patán Ragendorfer, en su rol de narrador de la ficción.

El agua electrizada nos sumerge a fines de 1989, en los claroscuros de la postdictadura, en el paisaje urgente de la hiperinflación. Tony, un ex liceísta naval, deberá enfrentar el supuesto suicidio de El Indio, un ex compañero de colegio que siguió la carrera militar. Irene, la hermana menor de su amigo, encuentra un papel entre sus pertenencias en el que se hace referencia a un extraño crimen en el que dos mujeres aparecieron muertas en una bañadera.

El pódcast estará acompañado, además, por tres programas de entrevistas que abordan la obra escrita de Feiling en sus diferentes aspectos; un acercamiento a la novela –que fue publicada en 1992 y parte de la hipótesis de un hecho policial real—, desde las múltiples aristas que la rodean en lo social, político y cultural.

Las diferentes personalidades del mundo literario y policial serán entrevistadas por Ragendorfer en el segundo subsuelo de la Biblioteca Nacional, recreando en código de género el clima particular del proyecto. Los/as entrevistados/as serán las periodistas y escritoras Gabriela Esquivada y Paula Rodríguez, el comisario inspector retirado de la Policía Bonaerense Luis Vicat y el escritor Juan José Becerra.

________________

Canal Encuentro rinde homenaje a Leonardo Favio

En el año de su aniversario número 15, Encuentro –el canal educativo y cultural del Estado argentino– presenta un ciclo de cine dedicado al director Leonardo Favio: Amar y ser amado, con la conducción de Antonella Costa.

El ciclo –un homenaje a diez años de su fallecimiento— reúne cuatro filmes. Tres de ellos dirigidos por el propio Leonardo Favio y que son un clásico en su género: El dependiente, El romance del Aniceto y la Francisca, y Juan Moreira. Se completa, además, con una película dirigida por Eduardo Calcagno y en la que Favio actúa: Fuiste mía un verano.

Por último, Canal Encuentro proyectará un documental especial, rodado en Mendoza, Corazón que destella colores, en el que se develan historias que nos permiten conocer una faceta poco explorada de este inmenso artista.

_____________________

Queremos tanto a Favio, el nuevo podcast de Télam sobre la vida y la obra del reconocido artista

Para conmemorar los 10 años de la desaparición física de Leonardo Favio, la Agencia Nacional de Noticias Télam lanza un radioteatro de ficción que se estrena el próximo 4 de noviembre y repasa los momentos más importantes de su obra cinematográfica, musical y política, revalorizando a uno de los artistas argentinos más populares del siglo XX.

Dividido en tres episodios, la producción recorre su vida familiar en Mendoza, los comienzos como actor y su pasión por el mundo del cine y de la música, destacándose como director en películas pioneras para su época y como compositor que le cantó al amor, a la amistad y a la vida.

Este homenaje de la Agencia Télam cuenta con la dirección y el guión de Marcelo Camaño.

___________

Télam lanza Canciones con historia, el nuevo podcast de Carlos Polimeni

El periodista y escritor Carlos Polimeni bucea en algunas letras del cancionero argentino para narrar detalles desconocidos: el entorno en que nació la canción, los hechos que la inspiraron, lo que la letra no cuenta y mucho más. El recorrido de este podcast tiene como objetivo profundizar sobre esos detalles que no se conocen, datos curiosos y cuestiones tácitas de la letra. Canciones con historia es, sobre todo, un podcast para oídos sensibles.

El primer episodio, “Una pelea, un vestido y un amor”, aborda el surgimiento y la composición del clásico tema de Fito Páez, Un vestido y un amor. El segundo, “Chiquilín, plegaria y niños de la calle”, habla de las canciones que narraron el contexto histórico de gran población infantil en las calles. En el tercero, “El desamor hecho canción”, se narra la historia de cómo y por qué Ramón Sixto Ríos compuso la canción litoraleña Merceditas. Y en el cuarto, “Bengala, ADN y Nunca más”, la historia de la canción de Spinetta basada en la muerte de un hincha en el partido Rácing -Boca en 1983 y la violencia imperante de la década del 80.

Canciones con historia saldrá todos los lunes en www.telam.com.ar y en Spotify. Se puede escuchar un breve adelanto, acá

:::::::::::::::::::

MÚSICA

Conciertos en el CCK

-Ella: dulce melancolía de un verso olvidado, por los Hermanos Cedrún

Los hermanos Nacho y Victoria Cedrún se unen para presentar el concierto Ella: dulce melancolía de un verso olvidado, en el que recrean el repertorio de las cancionistas de los años 20 y 30 del siglo pasado. Los acompaña Flavio Garber en piano. El espectáculo forma parte de las actividades de Homenaje a Tita Merello que el Centro Cultural Kirchner realiza, a veinte años de la partida de la cancionista y actriz. 9 de diciembre a las 18 h en Salón de Honor

-Verónika Silva: Tita de Buenos Aires

Verónika Silva presenta Tita de Buenos Aires, con un repaso por los tangos, milongas, rancheras y obras más representativas del repertorio de Tita Merello. Como artista invitado, participa Alfredo Piro. Piano, arreglos y dirección musical: Sebastián Giunta. Contrabajo: Oscar Giunta. Bandoneón: Daniel Ruggiero. El espectáculo forma parte de las actividades de Homenaje a Tita Merello que el Centro Cultural Kirchner realiza, a veinte años de la partida de la cancionista y actriz. 10 de diciembre a las 19 h en La Cúpula

-Todas las que soy, por Sandra Márquez

Sandra Márquez presenta Todas las que soy, un espectáculo que propone la búsqueda de la propia voz a través de la evocación de las cancionistas Tita Merello, Ada Falcón, Rosita Quiroga, Sofía Bozán y Pepita Avellaneda. Durante el concierto, la cantante interpreta desde un cuplé a capela hasta tangos de las décadas de 1920 a 1950, pasando por obras de Bola de Nieve, Raúl Carnota, Ryūichi Sakamoto, César Isella, Armando Tejada Gómez, Liliana Felipe y Luis Alberto Spinetta.

El espectáculo forma parte de las actividades de Homenaje a Tita Merello que el Centro Cultural Kirchner realiza, a veinte años de la partida de la cancionista y actriz. 11 de diciembre a las 19 h en La Cúpula

Entrada gratuita. Reserva online a partir del martes anterior al evento. Más información

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, CABA

__________________________

Ronda final del Concurso de Piano del Conservatorio Astor Piazzolla

El “Concurso de Piano” del Conservatorio “Astor Piazzolla” tiene por objetivo estimular a los/las participantes (estudiantes y graduados) el afán de superación dentro de un marco de sana competencia y que logren integrarse de manera dinámica y proactiva a la vida artística y académica, tanto de nuestra institución como de nuestra sociedad musical.

El concurso consistió en una primera ronda donde los/las participantes debieron enviar un video de entre 15 y 20 minutos de duración, interpretando obras de repertorio libre y de memoria en una sola toma. Esta instancia contó con las prestigiosas juradas: Mª Valentina Díaz‐Frenot, Mª Estela Telerman, Mª Ana Inés Aguirre, quienes analizaron cada video y seleccionaron a los tres finalistas.

Los finalistas seleccionados fueron: Natalia Antonella Suriano, Rodrigo Hernán Tavera y Leandro Rodríguez Jáuregui. Cada uno deberá realizar un recital con público con un programa de entre 70 y 75 minutos.

La final del concurso se realizará en la Usina del Arte el 10 de diciembre de 15 a 19 horas, con público presente. Se reservarán las entradas de forma online desde el lunes 5/12

*Usina del Arte. Caffarena 1

__________

Patio sonoro 2022/23

Con la llegada de la primavera 2022, se inicia un nuevo capítulo en la trayectoria de Patio Sonoro, el ciclo federal de música experimental y electroacústica organizado por el Centro de Arte Sonoro (CASo) en el patio de la Casa Nacional del Bicentenario del Ministerio de Cultura de la Nación.

El CASo presentará el segundo sábado de cada mes una serie de conciertos que se proponen difundir el trabajo de artistas y referentes variadxs de la música experimental argentina. El sábado 12 de noviembre se presentará el multiinstrumentista e ingeniero de sonido Fernando Balestro (Santa Fe). Acto seguido, la compositora, baterista y performer Lu Rizzo (CABA) expandirá las potencialidades intangibles de lo audible con percusiones híbridas. En tercer lugar, el guitarrista y

productor Juan Manuel Patricio brindará estática con su costado solista JJJJMP (Santa Cruz). Por último, la artista sonora y actriz Sofía Zeta (CABA) danzará en cuerpo glitch celebrando una expresión eléctrica y sanguínea.

Próximos PATIOS SONOROS

Sábado 10 de diciembre | 18.30 H

► Mulo (CABA) + Guazuncho (Corrientes) + Choca (CABA)

Sábado 14 de enero | 18.30 H

► Tatiana Heuman (CABA/Berlin) + Faktor (Tierra del Fuego/CABA) + DJ Yunke (CABA)

*Todos los conciertos se realizan en el patio de la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985 (CABA), con entrada libre y gratuita.

________________

Esta semana en el Teatro Colón

Los alumnos de la carrera de canto del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón brindarán un concierto en el Salón Dorado (Foto: Máximo Parpagnoli/ Servicio de prensa del Teatro Colón)

- Sábado 10 de diciembre, 17:00 horas.

Salón Dorado (Libertad 621).Entrada gratuita con previa reserva de localidades.

Los alumnos de la carrera de canto del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón brindarán un concierto en el Salón Dorado

Pertenecen a la cátedra de Repertorio Lírico del Maestro Sergio Giai.

El programa se centrará en dos compositores emblemáticos del siglo XIX: Gioacchino Rossini y Giuseppe Verdi. Del primero se interpretarán escenas de su última ópera compuesta para Italia, Semiramide y su última creación operística, Guillaume Tell. De Verdi también se podrá escuchar su aproximación a la grand-opéra francesa en Don Carlos y el fundamental melodrama italiano La Traviata.

Se entregarán dos localidades por persona.

- Domingo 11 de diciembre, 17:00 horas.

La Orquesta Estable del Teatro Colón presenta un programa musical compuesto por obras de compositores latinoamericanos

La función además contará con el estreno mundial de la obra encargada por el Teatro Colón Tres tiempos para orquesta del compositor argentino Santiago Santero.

La presentación contará con la dirección musical del maestro Rodolfo Saglimbeni y la participación del flautista Jorge de la Vega como solista durante el Concierto Son (para flauta y orquesta) del compositor mexicano Arturo Márquez.

El programa musical se completará con el estreno mundial de la obra encargada por el Teatro Colón Tres tiempos para orquesta del compositor argentino Santiago Santero, la versión de cámara de 1938 de Sensemayá, del compositor mexicano Silvestre Revueltas, y Bachianas Brasileiras Nº 2 del compositor brasilero Heitor Villa-Lobos.

Las entradas se encuentran a la venta y podrán adquirirse de manera online a través de www.teatrocolon.org.ar.

También de manera presencial en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de lunes a sábados de 09:00 a 20:00 horas y domingos de 09:00 a 17:00 horas.

_____________________

Estreno mundial de «The Hours» con Renée Fleming, en vivo en HD para la Fundación Beethoven

De la mano de la Fundación Beethoven de Argentina, se puede disfrutar en Argentina del innovador ciclo de transmisiones del Metropolitan Opera de New York. En esta ocasión se trata de la Premiere de la producción de The Hours, del compositor ganador del premio Pulitzer Kevin Puts, adaptada de la aclamada novela de Michael Cunningham.

10 DE DICIEMBRE 15:00hs. Entradas a la venta en el Auditorio de la Fundación Beethoven – 16 a 20 hs. Más información: 4811-3971 / 4816-3224 y por mail: comunicacion@fundacionbeethoven.com.ar

*Auditorio de la Fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452, CABA)

_____________________

Conciertos de diciembre en Fundación Beethoven

-Lunes 19 de Diciembre – 19:30hs. Ciclo “Concierto Extraordinario” Concierto “Interreligioso Por Januka Y Navidad”. Orquesta De Talentos Musicales E Invitados Del Issa

Directora: Elizabeth Barnaba – Arauco Yepes.

Bono contribución voluntario: $1000.- (se utilizará para compra de instrumentos musicales para el departamento de Musicoterapia).

-Martes 20 de Diciembre – 18hs. Muestra De Alumnos Del Conservatorio Beethoven

Bono contribución: Material escolar para donación.

-Miércoles 21 de Diciembre – 18hs. Muestra De Alumnos Del Conservatorio Beethoven

Bono contribución: Material escolar para donación.

* Auditorio de la Fundación Beethoven, Av. Santa Fe 1452

_______________

Todo aparenta normal

Tras agotar su último show en Niceto Club y a punto de lanzar nuevo disco, Todo Aparenta Normal vuelve para cerrar el 2022 con una noche épica llena de música y canciones de todo su repertorio. Será una función única con invitadxs especiales. La cita será el jueves 22 de diciembre en Niceto Club.

22 DE DICIEMBRE - 20:00 HS. ENTRADAS A TRAVÉS DE Passline

*NICETO CLUB. Niceto Vega 5510

_____________________

Catupecu Machu

Tras haber agotado velozmente las entradas del show del 9 de diciembre en el Estadio Obras, Catupecu Machu anuncia su presentación en el Movistar Arena para el día sábado 24 de junio de 2023.

____________

En amor ando, por Lucrecia Merico

lucrecia merico

Lucrecia Merico, acompañada por Juan Iruzubieta y Hernan Perez en guitarras y Felipe Espósito en percusión, nos invita a este mundo romántico, de boleros y tangos, creando un clima intimo, invitando a los espectadores a ingresar a ese universo de sensaciones.

La gloria eres tú, Tú me acostumbraste, Regalame esta noche, La negadora, son algunos de los títulos que cuentan una historia de amor, con todos sus altibajos emocionales. Desde el gran deseo, las angustias antes de la concreción, a la vivencia y en algunos casos los desencuentros. Poemas de Idea Vilariño, Jose Emilio Pacheco , Mario Benedetti, narran a su manera , otras situaciones no menos intensas.

Domingo 11 de diciembre a las 20 hs. Entradas se reservan a través de Alternativa teatral o en la sala.

*Pista Urbana: Chacabuco 874 - CABA

_______________

Cintia Belén

CINTIA BELÉN es cantautora, actriz y bailarina, nacida en la ciudad de Mar del Plata. Ha recorrido un largo camino previo a su incursión en la música, experiencias que la nutrieron y formaron para convertirla en la artista completa y versátil que es hoy. Presenta su disco “Descargo”.

9 DE DICIEMBRE 21 HS. Entradas a la venta a través de passline

*CLUB CULTURAL MATIENZO. Pringles 1249

_____________________

Pescado Rabioso por Carca

Más artistas invitados. ÚNICA FUNCIÓN: Viernes 16 de diciembre – 20:00hs

PREVENTA:

ETAPA 1: 20% de descuento, hasta el 30 de septiembre o hasta agotar stock de 400 tickets.

ETAPA 2: 10% de descuento, desde el 1 de octubre al 15 de octubre o hasta agotar stock de 400 tickets.

ETAPA 3: Desde el 16 de octubre hasta la fecha del concierto valor sin descuento.

*TEATRO COLISEO – MARCELO T. DE ALVEAR 1125

_____________________

Dipinto di blu, Argentina canta Italia

Con dirección musical de Lito Vitale y dirección general de Leonardo Kreimer, un seleccionado de importantes artistas argentinos rinde homenaje a la música de los años de oro de la canción melódica italiana. Gustavo “Cucho’' Parisi, Hilda Lizarazu, Alejandra Radano, Martin Bossi, Ligia Piro, Feli Colina, Jey Mammon y Sandra Mihanovich interpretarán temas emblemáticos del cancionero popular italiano. Emilia Attias y Manuel Wirzt nos guiarán en un viaje en el tiempo visto desde el futuro, oficiando de conductores de una “puntata” televisiva italiana, versión moderna de aquellos programas ómnibus donde aparecían las estrellas rutilantes de la canción.

El concierto se podrá disfrutar en los canales de YouTube del Consulado General de Italia y del Teatro Coliseo a partir del 9 de diciembre de 2022, con acceso gratuito en:

__________________

Zaz

El próximo 22 de abril de 2023, vuelve ZAZ a Latinoamérica, y por supuesto que Argentina será uno de los países elegidos. Zaz, la gran artista francesa, se presentará en Córdoba (Quality Estadio, el 19 de abril), en Rosario (Metropolitano, 21 de abril) y en Buenos Aires (Luna Park, 20 de abril). Entradas a la venta por Ticketportal y en la boletería del Luna Park

____________________

El ex Chalchalero Pancho Figueroa inicia gira despedida de los escenarios

Pancho Figueroa, el ex Chalchalero que fue la primera voz y guitarra durante 38 años del grupo salteño más importante de la música argentina, encilla su guitarra y su canto para iniciar una gira despedida de los escenarios.

Domingo 11 de diciembre | 20 hs

BÁSÍLICA DE LUJÁN | BUENOS AIRES

____________________

Melingo presenta Encuentro maximalista

Para esta ocasión única e irrepetible, convocamos a especialistas en el arte musical con un estilo maximalista. Muhammad Habbibi Guerra, Fernando Samalea, Ahmed Isa Ravioli, Hilda Lizarazu, Félix Melingo Torre, Fernando Noy, Hugo Lobo, Katja Alemann, Maxi Prietto & Richard Coleman.

Miércoles 21 de diciembre 20hs

*Niceto Club, en Niceto Vega 5510 CABA.

______________________

Catupecu Machu

A 21 años de su primera presentación en el Estadio Obras, Catupecu Machu regresa al Templo Del Rock el día viernes 9 de diciembre a las 19:00hs en el Estadio Obras y contará con Abril Sosa en batería. ENTRADAS A LA VENTA

*ESTADIO OBRAS - AV. LIBERTADOR 7395

____________

Jazz en la antesala

Antes de las funciones del CICLO DE A DOS podés venir a escuchar Jazz y tomar algo en el Bar de El Popular. Intérpretes Josengo Frojan y Claudio Di Risio

Todos los Sábados 21 hs. Sin reservas previas. Actividad Cultural Gratuita. Precios de Bar Populares.

*Teatro El Popular, Chile 2080, CABA

_____________

Juanse & The Mustang Cowboys en Obras

Después del éxito de un Luna Park completamente agotado, el líder responde al pedido de sus fans anunciando otra ceremonia histórica, ésta vez en Obras, que contará con invitados de lujo. Será un cierre de año único luego de finalizar su gira nacional e internacional que incluirá Chile, España y Uruguay entre otros.

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE. ENTRADAS YA DISPONIBLES A TRAVÉS DE LIVEPASS

*ESTADIO OBRAS

______________________

GYRO POP ELECTRONICS

Llega la primera edición de esta mega fiesta electropop y show en vivo. Preparate para un viaje al espacio y las estrellas, hasta donde llegue tu imaginación.

JUEVES 22 DE DICIEMBRE - 20hs. Entradas a la venta por Passline

*AUDITORIO SUR. Av. Meeks 1080, Temperley

::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

Festival Internacional de Arte Queer

Moodboard

Del 3 al 10 de Diciembre llega la quinta edición del Festival Internacional de Arte Queer, donde más de 40 artistas del cine, la música, la literatura, las artes visuales y escénicas vuelven a celebrar el arte queer en Buenos Aires.

El Festival, organizado por la Asociación Civil y Cultural Brandon, tendrá su apertura al aire libre el sábado 3 a las 20 en El Cultural San Martín, con la obra Barroco Postcamp por Opera Periférica + Dj Visera, en la cual artistas de la escena local junto con una orquesta y cantantes en vivo se apropian de arias icónicas de la ópera barroca para generar derformances que pivotean entre el documento, el neobarroco, el punk y el postcamp.

La segunda jornada continuará con tres actividades en el barrio de La Boca, un recorrido por las muestras interdisciplinarias de los artistas residentes en Munar con desfile de moda y show en vivo. Una performance de navegación de urgencia en la lancha “Limpieza del riachuelo” a cargo del marinero Analía Couceyro y la jornada finalizará con un desfile performático en el jardín de Proa 21 con coreografía de Diana Szeinblum.

Entrada libre y gratuita, salvo en el caso de la lectura performática de Bel Gatti y el duelo de escritura con Elizabeth Duval y Silvina Giaganti que son aranceladas y se compran el día del evento en Casa Brandon.

Las sedes de esta edición son: Casa Brandon (Luis María Drago 236), CCK (Sarmiento 151), Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551), Colección Amalita (Olga Cossettini 141), PROA 21 (Av. Don Pedro de Mendoza 2073) y Munar (Av. Pedro de Mendoza 1555).

_______________

Visita guiada 360° al Teatro San Martín

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que el Teatro San Martín cuenta con una nueva visita guiada. Se trata de un recorrido en formato virtual de “diseño universal”, es decir pensado para todos los públicos con o sin discapacidad. Fue filmado con cámaras 360° y conduce al espectador a los espacios más significativos del Teatro; entre otros, las salas, los talleres y las áreas técnicas, en los cuales se recrea su funcionamiento y actividad habitual.

La visita está íntegramente interpretada en lenguaje de señas (LSA), además de contar con subtítulos en español e inglés y descripciones integradas en el guión, y se suma a todas las actividades programadas para las Vacaciones de invierno. En este caso se puede disfrutar ingresando a www.complejoteatral.gob.ar. No hace falta acercarse al Teatro, basta con acceder desde un dispositivo y disponerse a explorar este emblemático espacio artístico, lleno de historia y de sorpresas.

A lo largo de la visita se recorren la boletería, el Hall Alfredo Alcón, el Hall y la Sala Martín Coronado, el Hall y la Sala Casacuberta, el Hall y la Sala Cunill Cabanellas, el Hall y la Sala Leopoldo Lugones, los sectores de Sastrería, Escenografía, Maquinaria y Carpintería, y el Centro de Vestuario.

_________________

MUNTREF otorga un certificado con el nombre de tus antepasados

El MUNTREF Hotel de Inmigrantes tiene abierto, de martes a domingo, su servicio gratuito a la comunidad que permite, además de visitar el museo y participar de exposiciones y actividades culturales gratuitas, para todas las edades, recibir un certificado con los nombres de los antepasados y el barco en el que llegaron a Argentina, por el puerto de Buenos Aires, por el que pasó, entre 1911 y 1920, casi el 40 por ciento de los inmigrantes que llegaron para poblar el país y armar un nuevo hogar.

El certificado, con un valor emocional grande, es un instrumento muy útil para las personas que quieren armar su árbol genealógico o iniciar la búsqueda de documentación para obtener ciudadanía de otro país.

La Universidad Nacional de Tres de Febrero, a la que pertenece el museo, trabajó a partir de la base de datos elaborada por el Cemla, añadiendo otros motores de búsqueda.

De Martes a Domingo de 11 a 18hs. Gratis.

*MUNTREF Hotel de Inmigrantes. Av. Antártida Argentina 1355, CABA

__________________________

Cuentacuentos

Todos los sábados de 17 a 18 h en el set interno de la Biblioteca del Parque de la Estación (Perón y Gallo). En estos encuentros, un grupo de vecinos y vecinas amantes de la literatura, los cuentos, las poesías, el teatro, elige diversos autores y leyendas anónimas para compartir con las infancias en la Biblioteca. Actividad gratuita con aforo limitado, por orden de llegada. Organizada en conjunto por la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque de la estación y la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad.

______________

Milonga Federal. Abierta, atípica y plural

Llega una nueva fecha de la Milonga Federal. Abierta, atípica y plural, el encuentro semanal con clase de tango, orquesta en vivo, exhibición de bailarines y musicalizador invitado que se puede disfrutar todos los jueves en la Plaza seca del Centro Cultural Kirchner.

El ciclo continúa cada jueves con la misma dinámica junto a figuras invitadas. A través de diversas actividades –conciertos, clases, performances, charlas y talleres–, la Milonga Federal propone un espacio de participación para abrir experiencias e intercambios que parten del tango y estimulan reflexiones sobre corporalidad, imaginarios, culturas, identidades y diversidades alrededor de nuestra música y danza.

Todas las actividades son gratuitas, y no requieren reserva previa de entradas. Las parejas interesadas en bailar deberán registrarse en el momento de su llegada, respetando el aforo limitado establecido por los protocolos sanitarios.

Jueves de 18 a 21 hs. en Plaza Seca

*CCK. Sarmiento 151, CABA

___________________

Apertura del Coliseo de Poesía en la Biblioteca Nacional

El Coliseo de Poesía de la Biblioteca Nacional nace con el objetivo de generar un espacio que aborde los grandes temas del quehacer poético y se propone como un foro de sensibilidad para un tiempo en el que es preciso recuperar el valor de la palabra. La propuesta tendrá lugar el último miércoles de cada mes, durante todo el año.

Coliseo de Poesía propone tres líneas de análisis:

-Coliseo de Poesía presenta: un ciclo que aborda distintos ejes del quehacer poético y convoca a referentes en la materia para abrir el diálogo.

-La palabra secreta: un ciclo en el que narradoras y narradores compartan sus textos poéticos ocultos, inéditos y cuenten qué lugar ocupa la poesía en sus vidas y obras.

-Pasajera en trance: un ciclo en el que traductores y traductoras conversen sobre los problemas de la traducción poética, la experiencia de lo extranjero y su inserción en el mapa nacional.

Durante la pandemia, el Coliseo de Poesía desarrolló una colección de videos de lecturas donde se pueden encontrar las voces de poetas como Arturo Carrera, Diana Bellessi, María Teresa Andruetto, Leopoldo Castilla, Alicia Genovese, Alberto Muñoz, Eduardo Mileo y Claudia Masin, entre otros. Se pueden oír en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional. La entrada es libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional. Agüero y Las Heras, CABA

____________________

Vuelven las Visitas Guiadas al Teatro Colón

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir de manera online y presencial en la Boletería del Teatro. El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas ya se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

____________________

Feria de Mataderos

Los domingos de 11 a 19 h. Vení a conocer el Paseo de Artesanías y Patio Gastronómico, ¡y recorré toda la Argentina en un solo lugar! Se suspende en caso de lluvia.

*Av. Lisandro de la Torre y Av. de Los Corrales, CABA

________________

Las olas del deseo. Sobre feminismos, diversidades y cultura visual

Disponible para descargar gratuitamente, un libro que reúne una serie de textos de Georgina Gluzman, Cecilia Palmeiro, Nancy Rojas y Julia Rosemberg, asesoras de la exposición Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020, que la Casa Nacional del Bicentenario inaugurará en marzo próximo.

El libro constituye un estado del arte que cruza las principales contribuciones teóricas feministas y cuir, y es la primera pieza de una serie de acciones que incluye, además de la exhibición, un conjunto de programas públicos que la acompañan y una serie de desarrollos editoriales destinados a difundir el potencial cultural de los feminismos de la Argentina.

_______________

La pasión según Leonardo Favio

La Biblioteca del Congreso de la Nación realizará un homenaje al gran artista y cineasta argentino. Así es como el próximo martes 15 de noviembre a las 16 horas se inaugurará “La pasión según Leonardo Favio”, una muestra que podrá ser visitada en forma libre y gratuita de lunes a viernes de 9 a 20 h en el Espacio Cultural BCN (Alsina 1835) y en la Sala Pública de Lectura BCN (H. Yrigoyen 1750) de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 15 de febrero del año 2023.

La propuesta alude a la “pasión” como acto desbordante que identifica a Leonardo Favio a lo largo de su vida, enfocándose en las conexiones con sus creaciones en el cine, en su faceta de director. Se interpreta a la pasión en su formación ecléctica y autodidacta, en su devoción religiosa (ninguna específica), en su admiración por el peronismo al que incorpora en forma de mito en gran parte de su obra como cineasta, e incluso él mismo volviéndose pasión fundamental de nuestra cultura popular.

Estarán presente Jorge Rafael Candia Capello, músico y compositor nacido en el Paraguay. Compuso junto a Favio 32 canciones. Coautor de la música de “Nazareno Cruz y el lobo”, que presentará más tarde. Coproductor de “Soñar, soñar”.

La muestra se presenta en “estaciones”, proponiendo un recorrido por su vida y sus creaciones cinematográficas a través del material cedido por el Archivo Audiovisual Municipal del Museo Leonardo Favio de la Municipalidad de Avellaneda. Las estaciones incluyen Detrás de escena, una colección de fotografías de su tarea como director de cine; Filmar, filmar, material audiovisual con entrevistas y escenas de sus películas; Yo no puedo olvidarlo, un ciclo de cine que se proyectará los días martes de noviembre a las 18.30 h en el Auditorio del Espacio Cultural BCN, que precisamente lleva su nombre a modo de homenaje.

Entre estas estaciones también se encuentra Conservación, un espacio destinado al trabajo que se está realizando en el Archivo Municipal de Avellaneda con todo el material cedido por la familia de Favio. Por último, El altar de Favio, una estación que contiene objetos referentes al universo personal del artista.

______________________

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Reservas para instituciones y consultas, únicamente por mail a visitas@complejoteatral.gob.ar

TURNOS CON RESERVA PREVIA PARA INSTITUCIONES: Martes y Jueves a las 10, 12 y 14 hs./ Miércoles a las 12, 14 y 16 hs./ Viernes a las 12, 14 hs./ Viernes 16 hs exclusivamente en idioma inglés.

HORARIOS PARA PÚBLICO GENERAL: Sábados y domingos a las 12, 14, 16 y 18 hs.

Duración: 90 minutos

Valor de las localidades: Instituciones privadas $150 por persona; Instituciones educativas públicas: Sin cargo; Estudiantes y Jubilados $200; Público general $350

*Teatro San Martín. Av. Corrientes 1530

_________________

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

__________________

Colón fábrica

(foto: Juanjo Bruzza)

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

::::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Abre la primera Convocatoria Nacional “Argentina, Cultura y Raíces Afro”

La Convocatoria Nacional 2022 “Argentina, Cultura y Raíces Afro” es una iniciativa para la presentación de propuestas culturales de formación con contenidos teóricos y prácticos, cuya finalidad sea tender puentes de conocimiento y sensibilizar a la sociedad acerca de las expresiones artísticas, los oficios tradicionales y las memorias de la resistencia cultural que las comunidades de personas afroargentinas, afrodescendientes y africanas han construido durante generaciones como parte constitutiva de la identidad nacional.

Esta convocatoria busca impulsar el desarrollo, la planificación y el acompañamiento a proyectos culturales que repercutan en mejores condiciones de vida para las comunidades en todo el territorio nacional y que contribuyan a la construcción de una nueva sociedad más justa e inclusiva.

La convocatoria está dirigida a personas (no organizaciones) trabajadoras de la cultura, gestoras, artistas, historiadoras, docentes de danzas, de música, de artes escénicas, literatura, cine, fotografía, etc., que se autoreconozcan afroargentinas, afrodescendientes y/o africanas, mayores de DIECIOCHO (18) años, de nacionalidad argentina, -nativa o por opción- o extranjera con residencia acreditada en el país. Se podrá presentar un solo proyecto por persona. Para la implementación del proyecto de formación, se abonarán honorarios por la suma total de hasta $300.000 (trescientos mil pesos).

Hasta el 9 de diciembre. Para consultas escribir a: afrocultura@cultura.gob.ar

Más información ACÁ.

_______________________

Sony World Photography Awards

La World Photography Organization, en colaboración con Sony, anunciaron la 16ª edición de los Sony World Photography Awards, concurso internacional que premia a las mejores fotografías contemporáneas del último año. Los trabajos pueden enviarse de manera gratuita a través de www.worldphoto.org.

Lo nuevo de esta edición: Este año, se otorgará un nuevo premio a las historias, las personas y las organizaciones, cuyas acciones destaquen alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Esto puede incluir representaciones del cambio climático, imágenes que muestran la importancia de las tecnologías e innovaciones en materia de ecología o un homenaje a las personas y grupos que trabajan para marcar una diferencia. Quien gane el Premio a la sustentabilidad recibirá USD $5.000 en efectivo y la presentación de su proyecto como parte de la exhibición de los Sony World Photography Awards en Londres. Todos los fotógrafos que se registren en la Competencia Profesional serán aptos para ganar el premio. El ganador se elegirá de una lista de 30 participantes de cada categoría.

Los fotógrafos ganadores y preseleccionados se exhibirán en la muestra anual de los premios Sony World Photography Awards en Londres y, luego, en distintas partes del mundo. Las imágenes ganadoras también se publicarán en el anuario de los premios.

Para obtener detalles de todas las competencias y categorías, ingresar aquí.

________________

El Foro Internacional de Portfolios Virtual 22/23 dará 20 becas para fotógrafos argentinos

Con la participación de destacadísimos revisores de 13 países de 4 continentes, del 10 al 14 de abril 2023 se realizará el Foro Internacional de Portfolios Virtual. Los encuentros, que se harán vía Zoom, son entrevistas personales y tienen una duración de 20 minutos, son una oportunidad única para que los fotógrafos den a conocer su obra y surjan oportunidades de exhibirlas en distintos sitios de Argentina y del exterior. Los envíos para participar deben realizarse antes del 15 de diciembre.

Por primera vez se otorgarán 20 becas a fotógrafos argentinos. El destacado staff de revisores fue seleccionado por Elda Harrington y Silvia Mangialardi, directoras de Encuentros Abiertos-Festival de la Luz, festival de fotografía internacional que realizaron durante más de 30 años. En esta edición del Foro Internacional de Portfolios Virtual convocaron a más de 20 revisores de 13 países.

Quienes deseen solicitar la beca deberán enviar un portfolio de entre 10 y 20 fotos, en pdf o jpg en baja resolución con nombre, apellido, correo electrónico, celular y lugar de residencia. Además, deberán mandar un currículum de no más de 10 líneas, un texto sobre la obra que se presenta y los nombres de sus 3 revisores preferidos.

Los envíos deben realizarse antes del 15 de diciembre de 2022 a produccion@fundacionluzaustral.com.ar

Los nombres de los becados se comunicarán por mail o WhatsApp. Los turnos y revisores se sortearan entre los 20 autores becados, intentando respetar los revisores seleccionados.

__________

Escuela de Canto Coral

El programa Escuela de Canto Coral perteneciente a la Dirección Nacional de Organismos Estables del Ministerio de Cultura de la Nación, tiene el agrado de anunciar las audiciones de la temporada 2023. La convocatoria está destinada a niños y niñas entre 8 y 15 años.

Las audiciones lúdicas se llevarán a cabo el martes 13 de diciembre, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno ( Agüero 2502 CABA), con inscripción previa ingresando en este link IMPORTANTE: La inscripción estará abierta hasta el 11 de diciembre. Actividad Gratuita. Contacto: dnoe.escueladecantocoral@dnoe.com/ IG: @escueladecantocoral

Toda la actividad será desarrollada a través del Método Global: “Aprender la música con la misma música”.

Los ensayos se realizarán en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, Agüero 2502 ,CABA.

__________________

Concurso Historias Breves

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ente público no estatal en la órbita del Ministerio de Cultura, anuncia que hasta el 2 de enero de 2023 estará abierta la convocatoria para participar de Historias Breves 2022. La inscripción puede realizarse a través de la plataforma INCAA en línea.

La compilación de los cortos seleccionados en cada edición del concurso, da por resultado el largometraje Historias breves, producido por el INCAA y exhibido en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en el BAFICI y en el Complejo Gaumont.

Para más información consultar las bases y condiciones del concurso.

______________

Red Federal de Teatros: ya pueden sumarse salas y espacios escénicos de todo el país

El Ministerio de Cultura, junto con el Teatro Nacional Cervantes, promueve la Red Federal de Teatros para fortalecer a salas teatrales y espacios escénicos de gestión pública, universitarias, de colectividades o gremiales en todo el territorio nacional.

Podrán integrar la RED teatros estatales (provinciales, municipales), universitarios, gremiales y de colectividades, pertenecientes a personas jurídicas sin fines de lucro, que no sean susceptibles de recibir los beneficios contemplados por la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800 y su Decreto Reglamentarios N°991/97.

Para los espacios que integren la RED FEDERAL DE TEATROS se lanzarán diversas convocatorias que se comunicarán oportunamente: subsidios para equipamiento, adecuación de salas, programas de formación técnica, fomento a la producción, entre otras líneas.

Podrán inscribirse, a través de sus coordinadores/as o directores/as, salas y teatros de gestión pública, gremial o de personas jurídicas sin fines de lucro que no estén amparadas por la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800.

Ingresar a la plataforma somos.cultura.gob.ar, registrarse en el Registro Federal de Cultura: primero, como “persona humana/trabajador/a de la cultura”; y luego registrando el “espacio cultural” del que se es responsable, consignando información sobre la sala que postula.

Completados ambos Registros, podrán solicitar su adhesión a la RED FEDERAL DE TEATROS ingresando a “Convocatorias” dentro de la misma plataforma. Allí deberán consignar información técnica sobre la sala y adjuntar la información respaldatoria correspondiente.

Fechas de la convocatoria: La convocatoria está abierta de forma permanente. Por dudas y/o consultas sobre esta convocatoria, podés escribir a redfederaldeteatros@teatrocervantes.gob.ar

::::::::::::::::::::

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Los Estilos Fundamentales del Tango (segunda parte)

El seminario propone un viaje al corazón de las orquestas desde una perspectiva original que revela los secretos de los estilos en un lenguaje claro y accesible para todo público.

Inscripción en este link, Capacidad limitada, Costo: no arancelado.

*CC Borges. Viamonte 525

_____________

Ingmar Bergman. Un Mito del Cine Mundial

¡Nuevas 4 clases! Profesora: Lic. Lilian Morello. Duración: 4 clases. Miércoles de 19 a 20:30 hs. Comienza el 7 de diciembre. Las clases serán los días 7, 14, 21 y 28 de diciembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $6000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

_________________

Ya comenzó la inscripción 2023 a los talleres artísticos de Índigo

Talleres para todas las edades. Canto- Teatro- Danza- Arte Terapia- Artes plásticas- Yoga- Artes combinadas- Peques en Movimiento- Puesta en escena- Gimnasia Danzada- Mentes y cuerpo en acción- Y mucho más!!

Para consultas: 11 5763-5385/ @Indigo Teatro oficial/ Calle 144 1536, Berazategui

___________________

Prensa y comunicación de eventos culturales

El martes 10 de enero comienza la edición de verano del curso online e intensivo “Prensa y comunicación de eventos culturales” dictado por María Eugenia Souto, directora de OCTAVIA Comunicación. El mismo dura un mes y está dividido en 4 clases -una vez por semana- de 2 horas de duración cada una. Como alternativa, también podrá comenzarse el 7 de febrero.

Este curso está dirigido a artistas, compañías, profesionales y estudiantes de carreras de comunicación, teatro, danza, música y afines, dueños y programadores de salas y centros culturales, y todo aquel que desee conocer los principios y herramientas fundamentales para encarar la prensa, comunicación y difusión de sus proyectos de manera autogestiva.

Próximo inicio: 10 de enero | 7 de febrero. Martes de 19 a 21 hs. Argentina (GMT -3) | 16 a 18 hs. México | 23 a 01 hs. España

Cuatro clases online via Google Meet (10, 17, 24, 31 de enero | 7, 14, 21, 28 de febrero). Valor: $13.000 / U$D100. Transferencia bancaria, Depósito, MercadoPago o PayPal (los costos de operación quedan a cargo del alumno). PROMOS: 2 x $22.000 | Si te inscribís durante diciembre: $11.000 | Descuentos para estudiantes y clientes | Consultá por el curso particular en horario a elección.

Informes e inscripción: eugenia@octaviacultura.com.ar

_________________________________

París. El arte de fin de siglo XIX

Hacia finales de la década de 1880 se gestó en París una nueva generación de artistas entre los que contamos a Henri de Toulouse-Lautrec, los Nabis y los simbolistas. Al calor de las rupturas que habían iniciado los impresionistas una década antes y en franco diálogo con las propuestas de los neoimpresionistas, éstos artistas se dieron a la tarea de expandir el repertorio de temas y aproximaciones a la producción artística.

Así, estos artistas se dieron a la tarea de provocar sensaciones, emociones y cambios en la mente del espectador. Sus obras, embarcadas en una línea del realismo abordaron nuevos temas que dieron lugar a lo fantástico y lo introspectivo.

Profesora: Lic. Daniela de la Rez. 4 clases. Martes de 19 a 20:30hs. Comienza el martes 29 de noviembre. Las clases serán los días: 29 de noviembre, 6, 13, 20 de diciembre. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $6000

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769/ info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

___________________

Taller de lectura de clásicos de ciencia ficción

El sábado 10 de diciembre a las 18 horas nos reuniremos por Zoom para comentar La máquina del tiempo, novela corta de H.G. Wells que inició una tradición sobre viajeros intertemporales empleando tecnología antes que magia o sueños.

Tendremos como invitado especial al Doctor Lucas Margarit, profesor de literatura inglesa UBA, quien realizará una exposición sobre la ciencia en la época victoriana y su influencia en la historia de Wells. Además analizaremos la versión cinematográfica de 1960, dirigida por George Pal.

Entre los participantes se sorteará un libro. Costo 2000$.

Consultas e inscripción al e-mail ma.carnevale@hotmail.com. Organiza Nostromo, club de ciencia ficción. Modera Matías Carnevale, licenciado en lengua inglesa (Universidad de San Martín).

_________________

13 Formas de mirar un zorzal

Taller de lectura y escritura de poesía. Coordinado por Patricio Foglia

El área de IDEAS de la Casa Nacional del Bicentenario te invita a participar de este taller gratuito que se realizará los viernes 2 y 16 de diciembre, de 17.30 a 19 en la Casa. La actividad está dirigida a todas las personas que tengan ganas de experimentar la escritura poética o trabajar algún texto propio de no más de dos carillas. No es necesario tener experiencia previa. La propuesta consta de dos instancias: primero, la lectura de una selección de poetas; luego, la escritura a partir de ciertos recursos y procedimientos claves en dichas voces.

Viernes 02 y 16 de diciembre de 17.30 a 19.00

Cupos limitados. Inscripción previa en ESTE FORMULARIO. Requisitos: traer cuaderno y lapicera para escribir.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985. Gratis

___________________

Taller Heterónimos

Están abiertas las inscripciones para noviembre en el club de lectura y los talleres de escritura del Taller Heterónimos.

Sobre el club de lectura: Podés probar la primera semana sin costo y, si gusta, te quedás. Las lecturas de noviembre van a ser: Hamnet, de Maggie O’Farrell (Irlanda del Norte). Tres truenos, de Marina Closs (Argentina). Manual de exilio, de Velibor Čolić (Bosnia). Trabajos del reino, de Yuri Herrera (México). Costo mensual: $1800 para residentes en Argentina, USD10 para residentes en otros países.

Sobre los talleres de escritura: Para adultos hay cinco grupos, todos por Zoom (y alguno semi presencial), de lunes a viernes, 19:30 a 21:30. Los lunes y viernes coordina Marcos Urdapilleta. Costo: $4500 por mes para residentes en Argentina, o USD30 desde el exterior. Los martes, miércoles y jueves coordina Nicolás Hochman. Costo: $5500 por mes para residentes en Argentina, o USD30 desde el exterior.

Consultas: taller.heteronimos@gmail.com / heteronimos.com.ar

__________________

Tango al paso

En septiembre continúan las clases de tango bailado en el nuevo Borges. Tango al Paso, un lugar de encuentro para aprender, practicar y perfeccionarse, está pensado como un espacio público y gratuito de enseñanza y un punto de anclaje para la difusión de las escuelas de tango y las milongas del país. Cada mes, una pareja de docentes de una escuela o milonga argentina diferente se encarga de dictar las clases, lo que propicia un espacio federal, además de estilísticamente diverso. clases sábados y domingos de 17 a 19 h

Importante: no se requiere ningún tipo de vestimenta ni calzado específico.

Docentes de la Escuela Mundial de Tango Gabriela Elías son los responsables de las clases de Tango al Paso de septiembre.

*CC Borges. Viamonte 525

__________________

Talleres de Escritura FILBA

________________

Talleres en Índigo Teatro

En Índigo Teatro, de la ciudad de Berazategui, está abierta la inscripción a los talleres para todas las edades que se darán en 2022 sobre: Teatro / Danza / Canto / Artes plásticas / Artes combinadas / Peques en movimiento / Arte terapia / Yoga y movilidad (+50) / Mentes en movimiento / Puesta en escena.

Informes y Consultas: Calle: 144 N° 1536, Berazategui. Horarios: Martes a viernes 10 a 13hs/ 16 a 19hs. Lunes de 16 a 19hs. Sábados 10 a 19hs. Tel: 15 5763 5385. Facebook: Indigo Teatro Oficial. Instagram: @IndigoTeatroOficial

::::::::::::::::::::

INFANTILES

PIM PAU, a puro carnaval, en el Konex

¡Un espectáculo al aire libre para toda la familia! El show será una fiesta de carnaval, con pulso brasilero, con canciones como “Verano en la ciudad”, “La Mascota”, “Umacapiruá”, “Tucumpá” “Los opuestos”, “Viajando en tren” y “Adivinador” en el que convocamos a niños y adultos a sumergirse a un show donde la palabra es juego, la música es juguete y el cuerpo es instrumento.

DOMINGO 11 de DICIEMBRE a las 17. Entradas (Menores de 2 años no abonan entrada)

*CC Konex. Sarmiento 3131, CABA

_______________________

Programación para infancias y familias en el Museo Moderno

* Sol de verano, taller orientado a la primera infancia a cargo de Trinidad Padilla

A partir de diferentes objetos representaremos los ritmos, las texturas y los colores del verano: el rugido del agua, el movimiento de los caracoles, la temperatura de la arena y el color del sol se darán las pautas para crear un collage maravilloso.

Sábado 17 de diciembre a las 11:30. Actividad presencial para todo público, orientada a niños y niñas de 2 años a 5 años. Sala Supervielle. Actividad con inscripción previa aquí.

————

* Visitas en familia

Recorridos interactivos para hacer en familia, de un recorrido dialogado a cargo del equipo educativo, para despertar la creatividad a partir de las exhibiciones del programa anual Un día en la Tierra. Luego se realizará una creación propia.

Sábado 17 de diciembre a las 15. Actividad presencial para todo público, orientada a niños y niñas de 6 años en adelante, junto con sus familias. Hall de ingreso. Actividad con inscripción previa aquí.

————

* Gran cierre de Caleidoscopio, taller anual de arte para niños, niñas y familias

Caleidoscopio es un espacio de encuentro creativo entre familias a cargo del equipo educativo. Este año se compartieron muchas emociones y experiencias. Por eso se invita a participar de una edición especial de cierre: con la visita de la artista Luciana Rizzo. Juntos se explorarán los universos del arte sonoro.

Edición especial: sábado 17 de diciembre, a las 16, orientado a niños y niñas de 6 años en adelante, en el Auditorio. Actividad gratuita con inscripción previa aquí.

————

* Museo fluorescente, Espacio de creación continua a cargo del equipo educativo

Se invita a crear un mundo lleno de fantasía a partir de hermosos dibujos con crayones fluorescentes y mesas lumínicas. Se espera para disfrutar una tarde con mucha creatividad. Acompañan MD Herramientas Educativas

Sábado 17 de diciembre y domingo 18 de diciembre, de 15 a 17, orientado a niños, niñas y familias. Sala Yapeyú. Actividad presencial y gratuita sin inscripción previa.

* Museo Moderno. Av. San Juan 350, C. A. B A.

_________________

Clases de teatro para niños

¿Siempre tuviste ganas y nunca te animaste? ¿Se te ocurrió este año? ¿Te lo recomendaron? No importa el motivo, lo importante es que ahora podés venir a tomar clases en la Sala de Teatro Ana Frank.

Grupos: Niñas y niños, lunes de 17:00 a 19:00hs. Inscripción abierta todo el año.

Consultá valores, días y horarios en info@salateatroanafrank.com

*Teatro Ana Frank. Superí 2639, CABA

______________________

Cuentos que cuidan, dos libros para las infancias para descargar gratis

Cuentos que cuidan es una colección que invita a las infancias a asomarse a un universo de historias, historias en torno a los derechos de los niños y las niñas. En 2021 Filbita y Unicef se unieron para pensar de qué modo llegar a las familias con cuentos que despierten, hagan cosquillas e inviten a pensar, y de ese acuerdo surgieron dos nuevos títulos para la colección: La familia Michini, de Melina Pogorelsky y Vanessa Zorn, y Cichipo y Astrulina, de Luciano Saracino y Jimena Tello.

Los libros, que Unicef hará circular en distintos espacios de participación, intercambio y cuidado de las infancias en toda la Argentina, están disponibles para su descarga libre y gratuita.

La familia Michini

Gatito no para un segundo: salta de una lado a otro, corre por toda la casa y hoy hasta volcó su taza. ¡Es tan chiquito que solo quiere jugar! Pero mamá y papá están muy cansados y necesitan descansar. Cuando parece que la paciencia se acaba y nada tiene solución, llega una ayuda muy especial que hará que los Michinis aprendan que los gritos nunca son una buena opción.

Cichipo y Astrulina

Cichipo acaba de aterrizar en su nuevo hogar junto a su familia. A pesar de que su mamá y su papá están construyendo una casa muy parecida a la que tenían antes, Cichipo está triste: extraña su vieja casa, a sus amigos, las manzanas cuadradas… Hasta que una tarde conoce a un ser muy especial que le mostrará todas las cosas maravillosas que hay en el nuevo lugar y que, si las mira con atención y de la mano de su nueva amiga, comprenderá que no son tan diferentes a sus cosas favoritas.

Los Cuentos que cuidan, creados para los primeros años de la infancia, vienen con una guía de lectura para madres, padres y cuidadores, con información sobre los derechos en los que cada libro lleva a pensar y disparadores y sugerencias para conversar con los niños y las niñas. Porque la lectura se enriquece, ensancha y disfruta más con la conversación, porque conversar es pensar con otras y otros.

___________

Piso de las Infancias en el Centro Cultural Kirchner

Proponemos un Centro Cultural abierto que promueva el juego, la imaginación y la experimentación, haciendo que sea una auténtica aventura para las familias que se acercan.

Las salas del tercer piso van a funcionar como pequeñas fábricas y laboratorios para hacer, inventar y sorprenderse. Vas a poder participar de propuestas en las que puedas descubrir nuevos universos, crear con tus propias manos y apropiarte de un espacio pensado para las chicas y los chicos.

Todas las actividades son gratuitas y no requieren reserva previa. El piso de Infancias está abierto de miércoles a domingos, de 14 a 20 h. Las entradas para los talleres se entregan en la puerta de cada sala 15 minutos antes de que comience la actividad.

* Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151, C. A. B. A.

_________________

Centro Cultural de la Ciencia C3

Visitas conversadas por Lugar a Dudas. Viernes, sábado y domingos, en distintos horarios. Por el equipo de educación del C3.

Para más información se puede consultar escribiendo aquí.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270, CABA

__________

Prohibido no tocar

Los sábados y domingos de 15 a 20 h en el Centro Cultural Recoleta. Juegos sin restricciones. Un espacio único en Buenos Aires para que los chicos y las chicas se expresen en libertad y puedan aprender a través del juego.

*CC RECOLETA. Junín 1930, C. A. B. A.

__________________

