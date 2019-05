Celebrando los 50 años del lanzamiento del primer álbum de Genesis, Genetics ofrecerá un ciclo de conciertos en los que presentará tres shows emblemáticos de la primera época de la banda.

Genetics es la banda argentina que interpreta con fidelidad y pasión únicas la música de Genesis de la primera época. Sus shows se caracterizan por el respeto a las grabaciones originales y a su puesta en escena, recreando los conciertos de la época.

Wind and Wuthering se tocará en vivo completo por primera vez en nuestro país, con Javier Malosetti como invitado especial en la batería. El segundo concierto estará dedicado a The Lamb Lies Down On Broadway, la obra final junto a Peter Gabriel, con la proyección de las imágenes originales. Y Genetics cierra el año con The Black Show, es decir la gira presentación de Selling England by The Pound incluyendo material de Foxtrot y de los discos anteriores.

Cuándo: viernes 31 de Mayo 21:00

Dónde: Teatro Coliseo, Marcelo Torcuato de Alvear 1125, CABA.