Ibsen escribió Hedda Gabler en 1890. Parece casi imposible que conserve actualidad. La obra es compleja, dura y no ofrece ninguna solución. Hedda no es un ser animado por la destrucción, es una víctima. Víctima de una cultura patriarcal y de su cruel destilado. Víctima de una sociedad que proclama la igualdad pero que no la práctica, porque la subordinación de las mujeres respecto del poder masculino persiste, tatuada a fuego. Si Hedda fuera un hombre, seguramente podría disponer de su destino y dirigirse a él a voluntad. Pero no, no puede. Incluso cuando ensaya comportarse con las prerrogativas de un varón. Versión de Melina Petriella y Nayla Pose.