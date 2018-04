—¿Cuándo apareció la idea de la serie?

—Fue progresivamente. Una foto inicial que retraté a una bella mujer, amiga, con la cual estaba saliendo. Después empecé a hacer fotos de escritores, pero todavía no tenía claro el concepto en el tiempo. Y cuando retraté a Jorge Luis Borges, en ese momento, dije "¡conchas!" Entendí que era un trabajo trascendente, importante, porque Borges es muy particular, ya no es un escritor, es una especie de dios de la palabra. Entonces dije: "Borges me abre la puerta a un viaje para toda la vida", porque este es un trabajo que explora el tiempo, explora la muerte, explora el deterioro, el tránsito del hombre por la vida, la vanidad, el poder, el tema del doble, siempre visto a través de un personaje que se repite incesantemente, que soy yo, que comienza siendo un muchacho joven, divertido, y después menos divertido, más viejo… en fin. Los cambios del cuerpo y del espíritu.