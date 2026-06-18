México

Acusan a mexicano de liderar plan para atacar evento de la UFC en la Casa Blanca: intentó usar drones y francotiradores

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos identificó a Abraham Hermosillo Álvarez, un mexicano beneficiario de DACA, como el presunto líder de un plan para atacar un evento de la UFC celebrado en la Casa Blanca

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Ilustración en acuarela horizontal de un hombre sonriente en primer plano con la Casa Blanca detrás, césped verde y el cielo parcialmente nublado.
Abraham Hermosillo Álvarez fue detenido en Nebraska y señalado por el DHS como el presunto líder de un frustrado ataque contra un evento de la UFC en la Casa Blanca.

El gobierno de Estados Unidos acusó a un ciudadano mexicano de encabezar un presunto plan para perpetrar un ataque durante un evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC) celebrado en la Casa Blanca con motivo del cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.

El señalado es Abraham Hermosillo Álvarez, identificado por las autoridades estadounidenses con el alias de “Shepherd”, quien fue detenido el pasado 14 de junio en Omaha, Nebraska, y ahora enfrenta cargos federales por conspiración para cometer homicidio y conspiración para cometer actos de violencia en los terrenos de la residencia presidencial.

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De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Hermosillo habría sido el encargado de planear, organizar y dirigir el supuesto ataque, que finalmente fue frustrado gracias a una operación coordinada entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Justicia y diversas agencias de seguridad.

El presunto plan: drones explosivos y francotiradores

Según la acusación federal, el grupo planeaba utilizar drones cargados con explosivos para sobrevolar la Casa Blanca durante el evento denominado “UFC Freedom 250”. El objetivo era generar pánico y provocar la evacuación de los asistentes.

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Una vez que la multitud abandonara el recinto, presuntos francotiradores atacarían a “objetivos de alto valor” entre el público.

Las autoridades estadounidenses aseguraron armas de alto poder y analizaron mensajes cifrados en los que los sospechosos discutían el uso de drones y francotiradores. (X @DHSgov)
Las autoridades estadounidenses aseguraron armas de alto poder y analizaron mensajes cifrados en los que los sospechosos discutían el uso de drones y francotiradores. (X @DHSgov)

Las investigaciones revelaron que los sospechosos mantenían conversaciones en chats cifrados en los que intercambiaban mapas detallados y fotografías aéreas de la Casa Blanca y sus alrededores. También discutían posibles rutas de escape y la necesidad de establecer una “casa de seguridad” después del ataque.

Las autoridades aseguraron varias armas de alto poder y determinaron que los involucrados habrían compartido ideas extremistas y teorías conspirativas de carácter marginal.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, en total fueron imputados cinco hombres de entre 19 y 32 años de edad. Además de Hermosillo, los otros presuntos cómplices fueron detenidos en los estados de Ohio, Missouri y California.

Del ingreso con visa de turista al programa DACA

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Abraham Hermosillo Álvarez ingresó a Estados Unidos con una visa de turista tipo B2, la cual expiró en 2001.

Posteriormente, durante la administración del expresidente Barack Obama, obtuvo la protección del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado para otorgar protección temporal contra la deportación a personas que llegaron al país siendo menores de edad acompañando a sus padres.

La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, afirmó que el acusado “nunca debió haber sido autorizado a permanecer en el país” y sostuvo que deberá responder ante la justicia antes de enfrentar un proceso de expulsión de Estados Unidos.

Las autoridades migratorias también confirmaron que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) presentó una orden de detención migratoria en su contra.

La denuncia de una madre y la operación que frustró el presunto atentado

El FBI aseguró que tuvo conocimiento de la posible amenaza el pasado 10 de junio, cuatro días antes del evento de la UFC en la Casa Blanca.

La investigación se inició luego de que la madre de uno de los sospechosos alertó a las autoridades sobre la conducta de su hijo, quien presuntamente había gastado alrededor de 3 mil dólares en la compra de armas y mantenía comportamientos que consideró preocupantes.

El director del FBI, Kash Patel, informó que la rápida intervención de las agencias de seguridad permitió detener a los implicados antes de que el plan pudiera materializarse.

Infografía ilustra la Casa Blanca de noche con drones, oficiales, íconos de chats cifrados, un hombre detenido y símbolos de agencias de seguridad.
Autoridades estadounidenses frustraron un plan de ataque con drones explosivos y francotiradores a la Casa Blanca, deteniendo a un ciudadano mexicano y otros cómplices. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acusación federal sostiene que el grupo estaba motivado por sentimientos ultrarreligiosos y antigubernamentales. Entre las supuestas inconformidades mencionadas en los mensajes intervenidos figuraban denuncias sobre corrupción gubernamental, el manejo de los archivos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, así como críticas hacia proyectos tecnológicos y políticas públicas.

Asimismo, la investigación señala que Hermosillo, bajo el alias de “Shepherd”, identificó una iglesia metodista abandonada en la localidad de Western, Nebraska, como un posible punto de repliegue tras el ataque.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han precisado qué tan cerca estuvieron los sospechosos de concretar el presunto atentado; sin embargo, sostienen que la operación coordinada entre agencias evitó un posible episodio de violencia durante uno de los eventos más vigilados y simbólicos de la agenda presidencial estadounidense.

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