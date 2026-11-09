Cultura

De las municiones de Malvinas al altar del Vaticano: la historia del cáliz que recibió el papa León XIV

El orfebre argentino Juan Carlos Pallarols utilizó restos de municiones del conflicto de 1982 para crear la pieza, que demandó diez meses de trabajo y reunió las marcas de más de un millón de personas

El orfebre Juan Carlos Pallarols transformó restos de municiones de la guerra de Malvinas en un cáliz para el papa León XIV
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Un cáliz elaborado con municiones de la guerra de Malvinas y marcado por los golpes de más de un millón de personas llegó al papa León XIV como una ofrenda que busca llevar al altar un mensaje de unión y paz. La pieza fue trasladada a Roma por Sandra Barrionuevo, quien se la entregó al pontífice durante su visita a la Argentina.

Detrás de esa obra está Juan Carlos Pallarols, el orfebre que convirtió un material ligado a la guerra en un objeto litúrgico. La concibió para León XIV como una señal de encuentro y con la intención de que el recorrido colectivo de la pieza quedara incorporado en cada una de sus partes.

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El cáliz fue forjado con municiones de la guerra de Malvinas

Para fabricar el cáliz, Pallarols utilizó material procedente de Malvinas, que antes había tenido un destino bélico. “La materia prima que se utiliza, en este caso, sea material que se utilizó en Malvinas y que fue transformado después en material de paz”, explicó el orfebre en diálogo con Infobae Al Mediodía. Al integrarlo a la pieza, le dio una nueva función y lo vinculó con una ceremonia religiosa destinada a transmitir una idea de paz.

La elaboración del objeto litúrgico demandó diez meses de trabajo en el taller del artesano (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
La elaboración del objeto litúrgico demandó diez meses de trabajo en el taller del artesano (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

La elección no fue casual dentro de su trayectoria. El orfebre pertenece a la sexta generación de una familia dedicada a la fabricación de cálices, bastones de mando y otros objetos ceremoniales, un oficio en el que la historia de los materiales ocupa un lugar central.

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Antes de este trabajo, Pallarols ya había empleado restos relacionados con la guerra de Malvinas para realizar bastones de mando y rosas. Esta vez reservó ese material para un cáliz que quedó destinado al papa León XIV.

La elaboración demandó diez meses de trabajo. No se precisó cuándo comenzó el proceso ni la cantidad exacta de munición que fue incorporada al objeto litúrgico.

Más de un millón de personas dejó su marca en la pieza

El viaje del cáliz por pueblos y ciudades argentinas fue parte de la obra. Pallarols llevó por separado la copa, la patena y el pie para que quienes se acercaran pudieran dar pequeños golpes sobre el metal y participar de su construcción.

Más de un millón de personas en la Argentina estamparon marcas sobre el metal durante la recorrida comunitaria de la pieza (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Más de un millón de personas en la Argentina estamparon marcas sobre el metal durante la recorrida comunitaria de la pieza (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Además de intervenir físicamente en la pieza, muchas personas dejaron mensajes dirigidos al Papa o a autoridades argentinas. Para el artesano, esa participación colectiva era el núcleo del proyecto y la forma de extender su sentido más allá del taller. “Lo que le da valor es el espíritu, es el pulso de la gente”, afirmó Pallarols.

Según señaló Pallarols, más de un millón de personas participaron de esas jornadas, que continuaron hasta pocos días antes de la entrevista. “Tiene ya mucho más de un millón, porque nosotros seguimos trabajando hasta anteayer”, sostuvo. La cifra reúne las escalas del cáliz y los encuentros organizados en distintos puntos del país.

En algunos lugares, las convocatorias reunieron a cinco mil, diez mil y hasta 20 mil personas en un mismo día. La decisión de trasladar los componentes por separado buscó ampliar el alcance de esa experiencia y sumar manos a la realización de la obra.

La entrega en Roma estuvo a cargo de Sandra Barrionuevo, amiga de Pallarols y del pontífice. Ella trasladó el cáliz y se lo entregó personalmente a León XIV, que ya recibió la pieza.

Pallarols trasladó por separado la copa, la patena y el pie para permitir la participación del público en las distintas partes (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
Pallarols trasladó por separado la copa, la patena y el pie para permitir la participación del público en las distintas partes (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

El papa aún no la utilizó en una misa. La fecha de estreno no fue informada y, según explicó el orfebre, la decisión depende de las pautas de ceremonial y protocolo que organizan cada celebración. “Todo esto depende del ceremonial, del protocolo”, señaló.

En el Vaticano, el material que se utiliza en una misa suele quedar dispuesto con un día de anticipación. Pallarols espera viajar a Roma para asistir a una ceremonia cuando el pontífice decida usar el cáliz.

La posibilidad de verlo en el altar completa un proceso que comenzó mucho antes de la entrega: diez meses de trabajo en el taller y una extensa recorrida por el país para reunir las marcas de quienes participaron.

Trayectoria en la orfebrería ceremonial

A sus 84 años, Juan Carlos Pallarols sostiene que empezó a trabajar a los tres y se reconoce como parte de una familia de seis generaciones de orfebres. Su vínculo con los objetos ceremoniales se formó entre herramientas, metales y una tradición familiar ligada a instituciones y celebraciones religiosas.

También recuerda episodios de su infancia vinculados con la Iglesia. Tras la muerte de Pío XII, repicó las campanas de la iglesia de San Francisco y luego participó de los festejos por la llegada del nuevo Papa.

Esas experiencias precedieron una actividad que desarrolla desde hace casi siete décadas. A lo largo de su carrera realizó cálices y bastones de mando, entre otros objetos de uso religioso e institucional.

En esa continuidad se inscribe el cáliz entregado a León XIV: una pieza surgida de un oficio familiar, hecha con material de Malvinas y atravesada por la intervención de personas de distintos lugares de la Argentina.

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