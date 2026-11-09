El Festival Salvaje Federal lleva la discusión sobre el centralismo literario al corazón de Buenos Aires

La escritora Selva Almada dirige el festival orientado a discutir la concentración cultural en la Ciudad de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

“Se tiende a pensar que toda la literatura que no es del Río de La Plata es regionalista, como si CABA flotara por encima del mapa del país. Pues en este festival es una ciudad más de la región pampeana.” Así lo piensa y así lo dice Selva Almada, escritora entrerriana, directora y curadora del Festival Salvaje Federal, y funciona como síntesis del problema que el festival -que está por celebrar su segunda edición- busca poner sobre la mesa: el centralismo cultural que concentra en Buenos Aires la legitimidad literaria del país, dejando en los márgenes a buena parte de la producción que se escribe y se publica en las provincias.

Ese sesgo —tan arraigado como naturalizado— es exactamente lo que el Festival Salvaje Federal vuelve a cuestionar en esta edición, esta vez con la región pampeana como protagonista. El encuentro se realizará el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre en la Asociación Patriótica y Cultural Española (Bernardo de Irigoyen 674, Monserrat), desde las 14, con entrada libre y gratuita. Las provincias invitadas son Buenos Aires, Tucumán, San Luis, Córdoba, La Pampa y la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires —incorporada, esta vez, como una ciudad más dentro de la región, sin el estatuto excepcional que suele reclamar para sí.

PUBLICIDAD

El festival lleva la discusión federal al centro del centralismo

La paradoja es deliberada. Almada lo reconoce con claridad en declaraciones a Infobae: “es estimulante traer la discusión de la literatura federal, descentrada, al centro del problema del centralismo”. La edición en CABA no contradice la vocación itinerante del festival —que nació en Rosario en 2022 y aspira a rotar por distintas ciudades y provincias— sino que la complejiza. Se trata de demostrar que la Capital también puede ser una sede regional, no el ombligo desde el cual se mide todo lo demás.

La primera edición, desarrollada en Rosario y Casilda, le permitió al equipo organizador —integrado además por Natalia Peroni y Raquel Tejerina— aprender a manejar un festival de esta escala: 20 autores, 30 sellos editoriales, trabajo con gestores del territorio. “Aprendimos a gestionar, a buscar fondos, a trabajar con personas externas al proyecto”, señaló Almada a Infobae. “Nos dimos cuenta de la importancia de trabajar con gestores del territorio. En Rosario fue importantísimo contar con Dahiana Belfiori y Alejandra Méndez, que gestionaron y colaboraron en la curaduría del festival.”

PUBLICIDAD

Las figuras convocadas abarcan varias generaciones y geografías

El programa de esta segunda edición reúne a escritores de distintas generaciones, trayectorias y grados de visibilidad. Entre los nombres confirmados figuran Dolores Reyes, Sergio Raimondi (Bahía Blanca), Roberto Chuit Roganovich, Marie Gouiric, María Belgrano, Maité Lluch (La Pampa), Ángeles Alemandi (La Pampa), Alejo Carbonell y Fabio Martínez (Córdoba), Elena Anníbali (Córdoba), Patricio Torne (San Luis), Inés Aráoz (Tucumán) y Luciana De Luca. El cierre musical del sábado estará a cargo de Juan “Tata” Cedrón, con un repertorio de homenaje a la canción criolla.

La escritora tucumana Inés Aráoz.

La programación gira alrededor de tres ejes: lengua y territorio, escritura y memoria, y difusión de libros y autores. Uno de los conversatorios está específicamente dedicado a pensar una literatura argentina realmente federal, que no se reduzca a lo que se escribe y publica en el Río de la Plata. Otra de las mesas propone reflexionar sobre los modos de usar la lengua en su vínculo con el territorio.

PUBLICIDAD

Treinta sellos independientes y talleres abiertos a la comunidad

Una pata fuerte del festival es la feria, subrayó Almada. “Hay muchas ferias de editoriales independientes durante el año en la ciudad y sabemos que hay un público ya asiduo que seguramente nos va a acompañar.” La feria contará con 30 sellos de distintos puntos de la región pampeana, que tendrán presencia los dos días del encuentro.

Antes de las actividades centrales, el sábado 14 se realizarán dos talleres gratuitos con inscripción previa. Uno de aproximación a la obra del poeta puntano Juan Carlos Bustriazo Ortíz, coordinado por Ángeles Alemandi, en la Residencia de Artistas Australia (Barracas). El otro, de escritura creativa a cargo de Fabio Martínez, en la Biblioteca Parque de la Estación (Balvanera).

PUBLICIDAD

Quizá una de las dificultades más persistentes para las editoriales independientes sea la circulación de sus publicaciones más allá de los sitios donde están instaladas. El Festival Salvaje Federal se propone como un espacio de visibilidad precisamente para atacar esa limitación: que los lectores porteños puedan acceder a autores que rara vez visitan Buenos Aires, como la poeta tucumana Inés Aráoz, o descubrir sellos cuya distribución no llega a las librerías de la Capital.

A futuro, el equipo organizador aspira a mantener el festival con una periodicidad anual e ir rotando de ciudades y provincias. “No es sencillo armar un festival, desde el punto de vista económico sobre todo, y por ello lo pensamos de gestión colaborativa con entidades públicas y privadas”, explicó Almada a Infobae.

PUBLICIDAD

Esta edición cuenta con el apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA), el programa de Mecenazgo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Banco Hipotecario, la Universidad Nacional de Tucumán (EDUNT) y el Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, entre otras entidades.

“Creo que gracias a las redes sociales, la edición independiente y los clubes de lectura, hoy las escrituras de distintos lugares del país circulan un poco más que hace una década”, evaluó la escritora. “Pero todavía hay bastante trabajo por delante.”

Programación completa

Sábado 14 de noviembre — Talleres (10.30 a 12.00)

Nos pegamos los trozos con tus mieles, Bustriazo — taller de aproximación a la obra de Juan Carlos Bustriazo Ortíz, coordinado por Ángeles Alemandi. Residencia de Artistas Australia (Australia 2602, Barracas). Gratis con inscripción previa en salvajefederal@gmail.com

Tortas de crema y vestido de colores — taller de escritura creativa, coordinado por Fabio Martínez. Biblioteca Parque de la Estación (Perón 3326, Balvanera). Gratis con inscripción previa en salvajefederal@gmail.com

Sábado 14 de noviembre — Asociación Patriótica y Cultural Española (Bernardo de Irigoyen 674, Monserrat)

14.00 a 21.00 — Feria de editoriales independientes

16.00 — Con esta boca, en este mundo. Modos de usar la lengua y su vínculo con un territorio. Dolores Reyes, Sergio Raimondi y Roberto Chuit Roganovich conversan con Valeria Tentoni.

17.30 — Provincias unidas. Pensar una literatura argentina federal, un ecosistema expandido del libro. Maité Lluch, Alejo Carbonell y Sebastián Vera Celiz conversan con Cecilia Bona.

19.00 — Laringe animal ay insuflada. Lectura en vivo de Elena Anníbali, Ángeles Alemandi, Zaida Kassab y Patricio Torne.

20.30 — Música en vivo: Juan “Tata” Cedrón — homenaje a la canción criolla.

Domingo 15 de noviembre — Asociación Patriótica y Cultural Española (Bernardo de Irigoyen 674, Monserrat)

14.00 a 20.00 — Feria de editoriales independientes

16.00 — Guardo aún el corazón de las manzanas. Escribir con los materiales de la memoria colectiva y de la propia. Marie Gouiric, María Belgrano y Patricio Torne conversan con Selva Almada.

17.30 — Chicas en tiempos suspendidos. Inés Aráoz y Elena Anníbali conversan con Sofía de la Vega.

19.00 — Encendida incendiada en sorda inocencia. Lectura en vivo de Sergio Raimondi, Maité Lluch, Luciana De Luca y Fabio Martínez.

Todas las actividades son con entrada libre y gratuita.