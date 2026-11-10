De la Resistencia peronista al asesinato por la Triple A: la historia de un militante político contada en un libro escrito por su hija

"Mi padre, la revolución y la Triple A. Crónica de una generación militante e investigación de un asesinato político (1956-1976)", de Andrea Robles, publicado por Ediciones IPS

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El 3 de noviembre de 1974, César “el Negro” Robles, dirigente del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), fue secuestrado y asesinado por la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la Triple A. Su hija, Andrea Robles, reconstruye esa trayectoria y el crimen en Mi padre, la revolución y la Triple A. Crónica de una generación militante e investigación de un asesinato político (1956-1976), publicado por Ediciones IPS.

El libro recorre la militancia de César Robles desde fines de la década de 1950 hasta su muerte, en un período atravesado por la Resistencia peronista, la Revolución Cubana, el Cordobazo y los debates políticos de los primeros años setenta. Robles integró la corriente trotskista encabezada por Nahuel Moreno y fue uno de los dirigentes del PST, con actividad vinculada a la organización política, sindical y estudiantil.

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La investigación combina una dimensión familiar con documentos partidarios, cartas, testimonios, publicaciones de época y resoluciones judiciales. En su segunda parte, la autora examina el origen, la composición y las acciones de la Triple A durante los gobiernos peronistas de los años setenta, con el asesinato de su padre como eje de esa pesquisa. La obra propone una crónica de una generación de militantes y aborda el avance de la violencia paraestatal antes del golpe de Estado de 1976.

Andrea Robles presenta este trabajo como su primer libro y recupera, a través de la figura de su padre, una experiencia política ligada al trotskismo argentino y a los conflictos sociales y políticos de aquellas décadas. A continuación, un fragmento del libro.

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Andrea Robles, autora de "Mi padre, la revolución y la Triple A" (Ediciones IPS)

Fragmento de ‘Mi padre, la revolución y la Triple A’

Tenía ocho años cuando nos llevaron con mi hermano al velatorio de nuestro papá. Era el 3 de noviembre de 1974. Él tenía apenas 36 años. Durante un tiempo creímos que había muerto en un accidente con su Citroën color terracota, en el que una vez nos llevó al dique San Roque a ver la nieve. Aquella versión fue un secreto piadoso: una forma de protegernos de una verdad que entonces nadie creyó posible contarles a dos chicos.

Esa verdad recién nos alcanzó en la escuela secundaria, cuando el velo del accidente se descorrió para revelar un crimen político: nuestro papá había sido secuestrado y asesinado por la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A o A.A.A.) en plena vía pública. Testigos del hecho recordaron que, en un último acto de resistencia mientras intentaba escapar, alcanzó a gritar su identidad: “Soy César Robles. Soy del Partido Socialista de los Trabajadores. Me persiguen”.

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Ernesto González, compañero de mi padre, describió años después esa cacería ocurrida a la salida de un congreso partidario: “César había salido de una reunión con la sensación de ser seguido, buscó regresar a Córdoba pero no pudo. Volvió al centro, entró en una heladería y, al salir, fue interceptado por uno de los célebres Ford”. Lo llevaron a una zona del barrio de Flores, “Allí lo masacraron y dejaron su cuerpo tirado en el asfalto”. Y concluyó: “No había ninguna acusación contra él, solo que era de izquierda”.

Desde muy temprano supe que su muerte formaba parte de un proceso mucho más vasto. Mi papá fue asesinado por sus ideas, por su militancia y por el mundo que intentaba construir. Para comprender quién había sido tuve que volver sobre una época entera, sobre una generación de militantes que dedicó su vida a la transformación revolucionaria de la sociedad y que, por ello, fue perseguida, encarcelada y eliminada por las fuerzas represivas del Estado y sus comandos clandestinos.

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Conocer a mi papá significó remontarme mucho más atrás, a su infancia, para descubrir una vida de la que apenas conservaba un puñado de recuerdos y anécdotas sueltas.

César inició su camino en la militancia a los 18 años y se fue forjando hasta convertirse en uno de los principales dirigentes de su partido, al calor de acontecimientos que dejaron una huella indeleble en la historia política de nuestro país: la Resistencia Peronista, la lucha estudiantil conocida como “laica o libre”, la Revolución Cubana, las luchas obreras que desembocaron en el Cordobazo, el regreso de Perón y la experiencia de la vanguardia combativa que vivió muy de cerca.

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Recurrí a los testimonios de sus compañeros, familiares y amigos, a cartas personales, artículos, documentos partidarios y publicaciones del período. De ese modo, más que una biografía, el texto que presento es en su primera parte la crónica de una generación que buscó construir una alternativa política en el seno de la vanguardia del movimiento obrero y estudiantil. Antes que ofrecer mis propias conclusiones sobre el proyecto político al que César dedicó su militancia, quise que los hechos y los testimonios hablaran por sí mismos y permitieran aprehender un capítulo que forma parte de la tradición de lucha de nuestro país, con sus aciertos y errores.

A medida que avanzaba en la investigación fueron cobrando relieve figuras como John William Cooke, Mateo Fossa, el Che Guevara, Mario Roberto Santucho y Agustín Tosco, junto a otras personalidades vinculadas a las luchas políticas y sociales. En el clima de efervescencia política y cultural que caracterizó a las décadas de 1960 y 1970, esas figuras remitían a los grandes debates sobre el peronismo, la lucha armada, la llamada Nueva Izquierda, el clasismo y los distintos proyectos revolucionarios. En ese contexto de agudización de la lucha de clases, las estrategias y los programas políticos se pusieron a prueba con una intensidad inédita en la Argentina.

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Este libro se organiza en dos partes ligadas entre sí. La primera y la más extensa sigue los pasos de César y, a través de él, traza el recorrido que va desde el golpe militar de 1955 hasta su asesinato. La segunda parte se concentra en una investigación sobre la Triple A: quiénes la organizaron, cómo actuó, cuáles fueron sus objetivos políticos y qué papel cumplió en la ofensiva represiva que precedió al golpe de Estado de 1976. Para ello consulté archivos, hemerotecas, expedientes judiciales y una amplia bibliografía. Ese conjunto de fuentes sustenta el análisis crítico que propongo.

Comencé esta investigación hace más de dos décadas, cuando ya llevaba años militando en la izquierda trotskista. Con el paso de los años cambiaron mis preguntas, aparecieron nuevos documentos y encontré nuevos testimonios. Lo que nunca cambió fue la convicción de que la historia de la generación de los años 70 no puede quedar reducida a los relatos elaborados por sus vencedores, ni a interpretaciones que la presentan únicamente bajo el signo de la violencia.

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Recuperar la trayectoria de César Robles también implica discutir esas lecturas, devolver la palabra a sus protagonistas y regresar a un tiempo en el que la revolución se convirtió en un horizonte posible. En ese sentido, estas páginas buscan mantener vivo el debate sobre una experiencia histórica cuya derrota solo pudo imponerse mediante el terror estatal y el aniquilamiento de toda una generación. Un debate que resulta especialmente necesario cuando persiste la idea de que un “capitalismo humanizado” es la única perspectiva realista y, peor aún, vuelven a ganar espacio los discursos negacionistas y las lecturas que relativizan los crímenes de Estado.

La vida política de mi padre y la de su generación nos siguen interpelando porque permanecen abiertas muchas de las preguntas que marcaron una época en torno a la revolución, la democracia, la violencia estatal, la memoria y los límites de un orden social que, medio siglo después, continúa produciendo desigualdad, explotación y resistencia. De esas preguntas, y de las vidas atravesadas por ellas, también trata este libro.

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