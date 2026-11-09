Cultura

Una artista argentina pintó cinco cuadros inspirados en León XIV y uno fue elegido para llegar al Vaticano

Mercedes Fariña creó una serie de obras dedicadas al Pontífice y la Orden de San Agustín eligió una para entregársela

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Cinco pinturas concebidas alrededor de la figura de León XIV llegaron a la Nunciatura con un destino posible: una de ellas sería elegida para ser entregada al pontífice y conservarse en el Vaticano. La selección quedó en manos de integrantes de la Orden de San Agustín, que se inclinaron por Con el corazón en los Andes. “Teníamos que elegir uno para que sea entregado”, relató la pintora sobre aquella instancia.

La autora de esa serie es Mercedes Fariña, artista radicada en La Plata, cuya relación con los pontífices comenzó antes, con un retrato de Francisco que logró entregarle personalmente en 2013. Para la nueva obra, tomó como punto de partida símbolos que, según explicó, debían acompañar la representación del nuevo papa. “Está representado el cordero y el nandino”, dijo en diálogo con Infobae A las Nueve.

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La obra elegida reúne símbolos andinos y una intención personal

El cuadro seleccionado entre los cinco que preparó Fariña lleva el título Con el corazón en los Andes. Los agustinos resolvieron por unanimidad cuál de las piezas llevarían a la Nunciatura, después de revisar la serie que la artista había realizado para la ocasión. “Decidimos que sea este”, señaló al recordar la elección.

La composición no fue pensada solo como un retrato. Fariña buscó que la pintura trasladara un gesto personal hacia León XIV, a través de los elementos incluidos y de la imagen que construyó alrededor de su figura. “La idea y el deseo de llevarle el corazón” guiaron el trabajo, explicó.

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Cuando el pontífice conoció el cuadro, la artista observó su reacción desde cerca. Ese momento fue el que le permitió interpretar que la pieza había transmitido lo que pretendía. “Por la cara del papa León me doy cuenta que le gustó”, afirmó Fariña.

La producción artística de la pintora comprende la serie Los papas, integrada por nueve piezas temáticas
La producción artística de la pintora comprende la serie Los papas, integrada por nueve piezas temáticas

La escena cerró el proceso de una serie que había crecido sobre la marcha. La pintora empezó por una obra y continuó con otras cuatro hasta completar el conjunto que presentó ante la orden religiosa. “Hice un cuadro y después hice cuatro más”, contó sobre esa secuencia.

El vínculo con Francisco nació de un homenaje al barrio de Flores

La entrega de la obra sobre León XIV tuvo un antecedente decisivo en 2013, cuando Fariña pintó a Francisco junto a la Basílica San José de Flores. La artista había nacido en ese barrio de la ciudad de Buenos Aires y convirtió ese origen en el eje del primer retrato que dedicó a un papa. “Mi historia con los papas viene de hace trece años”, sostuvo.

El cuadro mostraba al entonces pontífice con una referencia a la iglesia vinculada a su historia personal. Fariña eligió la basílica como una forma de acercar el homenaje a un territorio compartido y a la figura de Jorge Bergoglio antes de su elección como jefe de la Iglesia católica. “Lo representé junto a la Basílica San José de Flores”, recordó.

Aunque hoy vive en La Plata, conserva ese lazo con el barrio porteño que aparece en aquella primera pintura. El cambio de ciudad no alteró el lugar que Flores ocupa en su recorrido biográfico y en la historia de la obra que después llegaría a Roma. “Yo soy del barrio de Flores, hace unos años vivo en La Plata”, dijo.

En octubre de 2013, Fariña viajó al Vaticano y logró poner el retrato en manos de Francisco. La obra pasó a formar parte de la colección vaticana, según relató la artista, y ese encuentro abrió una correspondencia que aún recuerda por sus detalles. “Se lo pude entregar a él en mano”, contó.

Tiempo después de la entrega, recibió en su domicilio una carta manuscrita del pontífice. La artista aseguró que el envío llegó dentro de un sobre de la Nunciatura y que tanto el texto como el sobre interno habían sido escritos por Francisco. “El papa Francisco me agradeció y me envió por correo una carta de puño y letra”, relató.

Fariña conserva especialmente la dirección escrita en el envío, que atribuyó al papa argentino. También recordó la referencia a la residencia desde donde fue despachada la correspondencia, un detalle que convirtió la carta en parte de la historia de aquel retrato. “Arriba puso ‘Papa Francisco, Casa Santa Marta’”, señaló.

Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
La artista Mercedes Fariña incorporó símbolos andinos como el cordero en la composición dedicada a León XIV (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Después de esa experiencia, la pintora amplió el tema en una producción más extensa. La serie, titulada Los papas, reúne nueve cuadros y enlaza sus trabajos sobre Francisco con el reciente ciclo que realizó alrededor de León XIV. “Hice una serie que se llama Los papas, de nueve cuadros”, explicó.

Dos maestros y tres décadas de oficio sostienen su pintura figurativa

La formación de Fariña combina estudios de Historia de las Artes Plásticas en la Universidad de Buenos Aires con años de aprendizaje junto a Eduardo Mac-Entyre y José March. La artista los identifica como sus maestros en la pintura figurativa, un oficio que luego desarrolló en su propia producción. “Estudié como quince años con ellos”, contó.

De esos años de formación conserva una enseñanza técnica que considera central en su recorrido. Mac-Entyre y March le transmitieron herramientas para construir figuras y componer escenas, antes de que ella consolidara una búsqueda propia durante décadas de trabajo. “Ellos me enseñaron el oficio de la pintura figurativa”, sostuvo.

La práctica posterior extendió ese aprendizaje a lo largo de treinta años. Fariña vinculó la continuidad de ese trabajo con el perfeccionamiento de su técnica y con la posibilidad de sostener una obra atravesada por asuntos religiosos y espirituales. “La cultivé y mejoré mi técnica durante treinta años”, dijo.

La temática no se limitó a los retratos de los papas. Antes de pintar a Francisco, había dedicado series a distintas advocaciones de la Virgen, y afirma que esa dimensión se mantiene como un hilo constante en toda su producción. “Yo me dedico a la pintura con vocación religiosa”, expresó.

La elección de Bergoglio en 2013 fue el impulso concreto para iniciar la obra que más tarde llegaría al Vaticano. En ese momento, Fariña pensó un retrato que uniera al nuevo papa con Flores y con el vínculo que ambos tenían con ese barrio. “Le voy a hacer un cuadro en homenaje barrial”, recordó que se dijo entonces.

El recorrido de aquella pieza terminó por exceder el proyecto inicial de la artista. Para Fariña, la entrega en Roma fue el resultado de una sucesión de circunstancias que conectaron su homenaje, su historia personal y el Vaticano. “Los caminos de Dios, de la vida hicieron que ese cuadro termine en el Vaticano”, afirmó.

Las reproducciones de la nueva serie se exhiben en Buenos Aires

La Orden de San Agustín autorizó la exhibición de copias de los cuadros sobre León XIV. Según informó Fariña, la iglesia San Agustín, ubicada en la avenida Las Heras y Austria de Buenos Aires, muestra actualmente reproducciones de esa serie. “Me permitió también exponer copias en la iglesia San Agustín”, dijo.

Las obras también tienen una segunda escala de exhibición en el Hotel Marriott, donde se colocaron copias de los cuadros dedicados a León XIV y a Francisco. Fariña señaló que allí se hospedó la delegación de 82 periodistas que viajó con el papa. “También hay copias de estos cuadros en el Hotel Marriott”, afirmó.

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