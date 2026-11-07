Cultura

Francia le entregó a Julio Bocca una de sus más altas distinciones culturales, y el prestigioso Prix de Lausanne anunció que lo premiará en 2027

El director del Ballet Estable del Teatro Colón recibió las insignias de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras, en la misma semana que el certamen de danza más importante del mundo anunció que lo premiará con un Lifetime Achievement Award

Dos hombres de traje en un salón con espejos y banderas; uno lleva una medalla y la mano en el pecho, mientras el otro aplaude a su lado
Julio Bocca recibió el título de Caballero de las Artes y las Letras en un acto realizado en la Embajada de Francia en Buenos Aires, Argentina
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Julio Bocca recibió la distinción de Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de manos del gobierno francés, en una ceremonia celebrada en la embajada de Francia en Buenos Aires, que reunió a figuras centrales de la cultura argentina y marcó un nuevo hito en la cooperación artística entre ambos países. Romain Nadal, embajador de Francia en la Argentina, fue el anfitrión del acto y subrayó el valor singular de la trayectoria del homenajeado. “Tu convicción de que la danza no es solamente virtuosismo, sino una manera de expresar lo que las palabras no alcanzan a decir y de reunir a miles de personas en una misma emoción”, afirmó el funcionario diplomático en su discurso, dirigiéndose directamente a Bocca. Francia ya le había concedido a Bocca en 1990 el reconocimiento de Personalidad del Año, distinción que compartió con la madre Teresa de Calcuta, y en 2015 le había impuesto las insignias de Caballero de la misma Orden de las Artes y las Letras. Esta nueva distinción representa un ascenso dentro de esa jerarquía honorífica.

El acto contó con la presencia de la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes; el director ejecutivo y artístico del Teatro Colón, Gustavo Mozzi; y la artista Renata Schussheim. En su discurso de agradecimiento, Bocca reafirmó su compromiso con la danza: “He trabajado, sigo trabajando y siempre trabajaré por el arte, por la danza, por la cultura. Creo que es lo más importante que una sociedad puede tener y cuidar”. También tuvo palabras para quienes lo acompañaron en la sala. Agradeció a sus amigos de siempre —entre ellos Schussheim, Humberto Tortonese, Cecilia Figaredo y Lidia Segni, presentes en el acto— y a los más recientes. Reconoció a su pareja, Germán Alvariza, y a su hermana Nancy Bocca. También mencionó a Ricardes y al equipo directivo del teatro que lo acompañó en el salón del primer piso de la embajada.

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La distinción llega en medio de un proyecto de cooperación concreta entre ambas instituciones. Hasta el 15 de noviembre, el Ballet Estable del Teatro Colón presenta Manon, el ballet en tres actos de Kenneth MacMillan con música de Jules Massenet, con la participación de Dorothée Gilbert y Hugo Marchand, figuras del Ballet de la Ópera de París que también presenciaron el acto.

Un hombre con traje oscuro habla ante un micrófono en un atril con el escudo de la embajada francesa, junto a banderas de Argentina y Francia
Julio Bocca dijo en su discurso de agradecimiento: "He trabajado y sigo trabajando por el arte, por la danza, por la cultura, porque es lo más importante que una sociedad puede tener”

La obra tiene una carga simbólica particular para Bocca: fue el ballet con el que se despidió del ABT en 2006, en el papel de Des Grieux, junto a Alessandra Ferri. Nadal destacó el significado de este cruce: “Dos grandes instituciones que ponen en común sus talentos y sus experiencias”.

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La cooperación entre ambas entidades tiene además una dimensión formativa. En 2025 se inició una colaboración entre la Escuela de Danza de la Ópera de París y la Escuela Superior de Arte del Teatro Colón, que permite compartir experiencias y métodos de formación entre dos grandes instituciones públicas de referencia. “Dos escuelas, dos tradiciones y dos generaciones de artistas que se encuentran y aprenden unas de otras”, señaló Nadal en su discurso.

Esta semana, además, el Prix de Lausanne comunicó que otorgará a Bocca su Lifetime Achievement Award 2027, distinción que le será entregada el 6 de febrero próximo durante la gala final de la 55ª edición del certamen, en el Théâtre de Beaulieu de Lausana, Suiza. Fundado en 1973 por el industrial suizo Philippe Braunschweig y su esposa Elvire, el premio es uno de los concursos de ballet clásico más prestigiosos del mundo: convoca cada año a jóvenes bailarines de entre 15 y 18 años de todas las nacionalidades y otorga becas de formación en las principales compañías y escuelas internacionales. El Lifetime Achievement Award fue creado en 2017 y se entrega a personalidades que han dejado una huella excepcional en la danza; entre sus anteriores destinatarios figuran el coreógrafo John Neumeier y Jean-Christophe Maillot, director de los Ballets de Monte Carlo.

[Fotos: Juanjo Bruzza / prensa Teatro Colón]

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