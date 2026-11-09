Cultura

21 escultores de distintas generaciones se reúnen en el Perlotti para celebrar 70 años del Salón Manuel Belgrano

Una muestra colectiva abre sus puertas en el Museo de Esculturas Luis Perlotti, en Caballito. Obras de diversas técnicas y materiales conviven en una propuesta que también se inscribe en la Semana del Patrimonio porteño

El yo, el super yo y el recontra yo, Gerardo Feldstein
El yo, el super yo y el recontra yo, Gerardo Feldstein
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Veintiún artistas presentan esculturas en la muestra “Materia – Huellas – Tiempo”, que se inaugura en la Sala César A. Fioravanti del Museo de Esculturas Luis Perlotti para celebrar el arte de la escultura, durante el año de la 70.ª edición del Salón de Artes Plásticas Manuel Belgrano y la Semana del Patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires.

El conjunto incluye esculturas y relieves realizados con diversos materiales, procedimientos y lenguajes. La exposición pone en diálogo distintas concepciones del espacio, la forma y la materia, con curaduría de Oscar de Bueno y María José Pérez.

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Rodolfo Nardi- Flor de seduccion-1996
Rodolfo Nardi- Flor de seduccion-1996

Participan Arturo Álvarez Lomba, Claudia Aranovich, Mónica Canzio, Salvador Costanzo, Gerardo Feldstein, César A. Fioravanti, Lydia Galego, Jorge Gamarra, Raúl “Pájaro” Gómez, María Guallar, Gabriela Heras, Juan Pablo Marturano, Rodolfo Nardi, Armando Ramaglia, Enrique Romano, Carlos Scannapieco, Norma Siguelboim, Oscar Stáffora, Leo Vinci y Paulina Webb, junto con los curadores.

Las obras reúnen a creadores de distintas generaciones y tendencias, y exponen diversas formas de abordar la escultura a partir de la materia, las huellas y el tiempo.

*Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644, barrio de Caballito. Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado. Entrada: $10.000: Público general | $2.000: Residentes argentinos y/o extranjeros con DNI | Miércoles sin cargo para residentes | Jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

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