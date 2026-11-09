Cultura

La belleza de la semana: el mapa secreto de Leonora Carrington

De un cocodrilo de bronce sobre Paseo de la Reforma a dos dibujos de 1941 recién rescatados por la Tate, un recorrido por las obras que escaparon al relato dominante de la pintora surrealista

La belleza de la semana: el mapa secreto de Leonora Carrington
Leonora Carrington convivió con comunidades tzotziles y tzeltales en Chiapas antes de realizar su mural para el Museo Nacional de Antropología
Guardar

Leonora Carrington tenía 47 años cuando le pidieron pintar un mural para la inauguración del Museo Nacional de Antropología de México. No era arqueóloga ni antropóloga: era una pintora surrealista nacida en Lancashire que había cruzado el Atlántico escapando de un internamiento psiquiátrico en España.

Aun así, se metió meses en Chiapas, convivió con comunidades tzotziles y tzeltales, y volvió con una obra de más de cuatro metros que todavía hoy permanece casi intacta donde la dejó.

PUBLICIDAD

Un mural que tardó medio siglo en salir de México

vLa belleza de la semana: el mapa secreto de Leonora Carrington INTERIOR
El mural "El mundo mágico de los mayas" salió por primera vez de México en 2015 para una exposición en la Tate Liverpool

El mundo mágico de los mayas ocupa una pared completa del Museo Nacional de Antropología desde 1964. La obra está dividida en tres niveles, inframundo, tierra y cielo, y resume el modo en que Carrington entendía la mitología: no como un tema exótico para ilustrar, sino como una lengua propia que podía hablar de memoria, de origen y de lo que no se ve. La pieza no viajó fuera de México hasta 2015, cuando la Tate Liverpool organizó la primera gran retrospectiva de la artista en el Reino Unido en más de veinte años.

En el Museo de Arte Moderno de Chapultepec conviven unas diez obras de Carrington, entre óleos, esculturas y litografías. Ahí está The Three Ratcomin’ (1954), atravesado por su fascinación de toda la vida con la alquimia, y la escultura en bronce Cuculati, que recupera figuras místicas de la tradición celta que absorbió de niña, antes de cualquier manifiesto surrealista.

PUBLICIDAD

También cuelga Y entonces se apareció la hija del minotauro, una escena que mezcla mitología con fragmentos autobiográficos difíciles de descifrar del todo, incluso para quienes estudiaron su obra durante décadas.

vLa belleza de la semana: el mapa secreto de Leonora Carrington INTERIOR
El Museo de Arte Moderno de Chapultepec conserva diez obras de Carrington entre óleos, esculturas y litografías. Foto: The Three Ratcomin’

No todas sus esculturas están resguardadas. Cocodrilo, también llamada La barca-lagarto, es una pieza de bronce de ocho metros que la propia Carrington donó a Ciudad de México en el año 2000 y que todavía descansa a la intemperie, sobre Paseo de la Reforma, entre el tráfico y los peatones que muchas veces no saben que caminan junto a una obra suya.

Algo similar ocurre con The Palmist, una figura de más de dos metros que forma parte de las ocho esculturas que guarda el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el antiguo Palacio del Arzobispado.

En Londres hay un capítulo más silencioso. La Tate compró en 2004 dos dibujos a tinta de 1941, Do You Know My Aunt Eliza? y I Am An Amateur of Velocipedes, que hasta entonces prácticamente nadie había visto. Según describió la revista Tate Etc., son obras hechas con un trazo directo, casi sin el andamiaje simbólico que Carrington desplegaría después, y por eso mismo funcionan como una puerta más honesta hacia lo que de verdad le importaba pintar. Llevaban más de sesenta años guardados cuando finalmente se colgaron en la Tate Modern.

vLa belleza de la semana: el mapa secreto de Leonora Carrington INTERIOR
El National Museum of Women in the Arts custodia "Samhain Skin", una pieza pintada sobre vitela con referencias a deidades gaélicas

En Washington, el National Museum of Women in the Arts conserva Samhain Skin (1975), una gouache pintada directamente sobre vitela que representa el antiguo festival céltico de Samhain, la noche en que los celtas creían que el verano moría. La obra mezcla animales, criaturas mitad humanas, y escritura invertida con nombres de tribus y deidades gaélicas, un idioma visual que Carrington nunca abandonó del todo, incluso después de seis décadas viviendo en México.

Antes de México hubo París, y antes de París hubo Max Ernst. El retrato que Carrington le pintó hacia 1939, en los años en que vivían juntos poco antes de que estallara la guerra, se conserva hoy en la Scottish National Gallery of Modern Art, en Edimburgo. Apenas tres años después, ya exiliada y sola en Nueva York, pintó Green Tea (1942), una obra pequeña que el Museo de Arte Moderno guarda en su colección permanente, pero que rara vez aparece citada junto a sus piezas más conocidas, pese a marcar el inicio de todo lo que vendría después.

Temas Relacionados

Leonora CarringtonLa belleza de la semanaarte

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El mate de Buenos Aires y el café de Canchaque: cómo nació la amistad de Franciso I y León XIV, que cambió la historia de la Iglesia

Dos hombres se conocieron en una sacristía porteña y sellaron un pacto silencioso entre charlas sobre migrantes y barriadas sin agua. Infobae Cultura publica fragmentos de “Huellas de Pastor”, donde el sacerdote católico y escritor peruano David Farfán Guerrero recupera los detalles de aquellos encuentros

El mate de Buenos Aires y el café de Canchaque: cómo nació la amistad de Franciso I y León XIV, que cambió la historia de la Iglesia

Historia de la bandera roja: insurreciones, tiranías y “la señal de que otro mundo es posible”

De la Comuna de París a las protestas que hoy sacuden el mundo, ¿cuál es el poder de este símbolo universal? ¿Sigue despertando rechazo y fascinación? El nuevo libro de Henry Bell, publicado en español por Ediciones Godot, recorre siglos y plantea respuestas

Historia de la bandera roja: insurreciones, tiranías y “la señal de que otro mundo es posible”

La historia del teléfono: el secreto de Graham Bell, la inspiración de Dalí y cómo convirtió a las mujeres en protagonistas del mercado laboral

Un nuevo libro devuelve la dignidad a un aparato que fue mucho más que un medio de comunicación. James Gleick rastrea su impacto en la narrativa, el trabajo y las relaciones humanas, desde Proust hasta las centralitas

La historia del teléfono: el secreto de Graham Bell, la inspiración de Dalí y cómo convirtió a las mujeres en protagonistas del mercado laboral

El cine de nueve pueblos originarios llega a Buenos Aires con largometrajes y cortos inéditos

Durante tres días, realizadores de comunidades emberá chamí, inuit, mapuche, baniwa y más presentarán su obra en la Alianza Francesa. La mayoría de los filmes nunca se habían proyectado en el país

El cine de nueve pueblos originarios llega a Buenos Aires con largometrajes y cortos inéditos

Jorge Drexler define a Estados Unidos como un “ventilador mediático cultural” que sigue siendo clave para la música iberoamericana

El cantautor uruguayo sostuvo que el país de América del Norte conserva su peso en la proyección internacional de los géneros iberoamericanos. “Si perdemos la diversidad cultural nos perdemos como humanidad”, aseguró

Jorge Drexler define a Estados Unidos como un “ventilador mediático cultural” que sigue siendo clave para la música iberoamericana

DEPORTES

Miguel Merentiel publicó una foto inédita de su infancia y causó furor tras la consagración de Boca Juniors

Miguel Merentiel publicó una foto inédita de su infancia y causó furor tras la consagración de Boca Juniors

Vozinha se consagró campeón con el Colo Colo de Chile: la espectacular atajada en el minuto 97 que selló el título ante Ñublense

La concluyente sentencia de Simeone al hablar de las chances falladas por Julián Álvarez en la caída del Atlético de Madrid

“Sin cámaras, sin fotógrafos, sin lujos”: la confesión del Papu Gómez tras su golazo de tiro libre en la Segunda de Emiratos Árabes

Se confirmó el cuadro de los playoffs del Clausura: así se jugarán los octavos y en qué instancia podría haber Superclásico

TELESHOW

Mala Fama se cortó mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: la divertida reacción de Betular

Mala Fama se cortó mientras cocinaba en MasterChef Celebrity: la divertida reacción de Betular

La honestidad de Marta Fort sobre cómo fue criarse sin una mamá: “No podés extrañar algo que no te enseñaron”

La canción que Vicky Xipolitakis le cantó al papa León XIV en su llegada a la Argentina: “¡Te queremos un montón!"

La profunda emoción de Pampita al presenciar la llegada del papa León XIV a Aeroparque: “Siempre señales”

Sofía Gonet, desnuda y solo cubierta por glitter, mostró el detrás de escena de sus fotos por el Día del Orgullo LGBT+

INFOBAE AMÉRICA

Trump espera mantener una reunión trilateral con Putin y Xi Jinping durante la cumbre del APEC en China la próxima semana

Trump espera mantener una reunión trilateral con Putin y Xi Jinping durante la cumbre del APEC en China la próxima semana

La COP31 comienza en Turquía con el desafío de acelerar la transición energética y garantizar fondos ante a la crisis climática

El mate de Buenos Aires y el café de Canchaque: cómo nació la amistad de Franciso I y León XIV, que cambió la historia de la Iglesia

El ingreso per cápita de los salvadoreños en Estados Unidos creció 54.2% en una década

Estudiantes de 27 escuelas retoman sus clases esta semana a un mes del terremoto en Panamá