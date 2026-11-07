Cultura

Boy George se compromete con Israel y desata la euforia de sus fans con dos recitales en Tel Aviv

La estrella pop británica, que recibió numerosas críticas en su país por el explícito gesto político de adhesión, cierra este sábado una mini gira con entradas agotadas y la gratitud del público

Boy George, vestido con traje y sombrero negros, se ubica entre dos carteles con fotografías y textos escritos en hebreo e inglés
Boy George en Tel Aviv esta semana, donde se convirtió en una de las pocas estrellas internacionales de la música en visitar Israel en medio del aislamiento cultural que enfrenta el país desde el inicio de la guerra en Gaza.
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Cuando los vítores estallaron en un estadio abarrotado de Tel Aviv por Boy George, no solo fue una señal de la duradera fama del cantante de 65 años. Fue el sonido del júbilo ante una estrella internacional del pop dispuesta a actuar en un Israel cada vez más aislado. Unas cuantas banderas israelíes salpicaban al público cuando el extravagante líder de Culture Club subió al escenario con una campera de lentejuelas para la actuación del miércoles, con todas las entradas agotadas, y un sencillo saludo: «¡Shalom!».

El cantante británico es uno de los pocos artistas internacionales que han desafiado los llamamientos a un boicot cultural contra Israel, que se han intensificado por su ofensiva militar en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. «Desde el punto de vista cultural, es lo más increíble que nos ha pasado jamás», dijo Nachum, fan de Boy George desde hace más de 40 años, mientras se preparaba para entrar al recinto. «Incluso lo llamaría un héroe, especialmente teniendo en cuenta el valor que demostró al venir aquí, pese a recibir muchísimas amenazas».

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El apoyo de Boy George a Israel se hizo patente en julio, cuando lanzó una canción titulada «We Will Dance Again», cuya letra expresa solidaridad con las víctimas del 7 de octubre y apoyo a la campaña de Israel en Gaza. La canción, con influencias de reggae y que comienza con la frase «Tú dices genocidio, yo digo guerra», generó una fuerte reacción negativa que llevó al cantante a abandonar un musical del West End, el distrito teatral de Londres. Pero esta semana en Tel Aviv, el mayor aplauso de la noche llegó durante esa canción, con enormes vítores cuando la estrella cantó: «Si alguna vez estás confundido, yo estoy con los judíos».

Dirigiéndose al estadio durante un interludio musical, Boy George dijo a los seguidores que «muestren al mundo que el odio es mucho menos divertido que el amor». «Es realmente valiente, realmente valiente por defendernos», dijo Merav, una fan cuyos amigos habían acudido al espectáculo vestidos con artículos de una estrella pop que asomó en los años 80 con un look llamativo y contagiantes canciones de su banda. «Especialmente hoy en día, cuando la gente tiene miedo de apoyar a Israel, cuando toda la propaganda está en contra nuestra, él nos respalda y creo que es algo que todos deberíamos apreciar de verdad».

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Un hombre con sombrero y chaqueta brillante sostiene un micrófono y levanta la mano en un escenario con luces violetas
Boy George ofreció un recital con entradas agotadas en Tel Aviv frente al aislamiento cultural de Israel.

El viejo Boy George ya no existe

El 7 de octubre de 2023 fue el día más mortífero de la historia de Israel, cuando combatientes palestinos atravesaron la frontera de Gaza e irrumpieron en el sur de Israel con disparos, cohetes y granadas. El ataque causó la muerte de 1.221 personas, según un recuento basado en cifras oficiales israelíes, y los milicianos se llevaron a rastras a 251 rehenes a Gaza. Desencadenó una ofensiva militar israelí masiva que ha dejado Gaza en ruinas y ha matado a más de 74.500 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que está bajo la autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por las Naciones Unidas.

Desde entonces, pocos artistas internacionales han actuado en Israel, donde el apoyo se considera cada vez más tabú. El año pasado se creó un colectivo musical llamado No Music for Genocide, con artistas como Bjork y Massive Attack que buscan bloquear la reproducción en streaming de sus canciones en Israel. Una campaña para boicotear a Israel, conocida como el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), comenzó hace 20 años por la ocupación del país de territorio palestino. El gobierno israelí acusa a sus partidarios de ser antisemitas, cargos que ellos niegan. En septiembre, BDS publicó un llamamiento de un grupo propalestino a boicotear la gira mundial de la estrella británica del pop Ed Sheeran después de que el rapero estadounidense Macklemore fuera apartado como artista telonero por comentarios propalestinos.

Durante su visita al país, Boy George reconoció las presiones que había afrontado por su postura proisraelí. «De alguna manera, el viejo Boy George ya no existe, porque algunas personas ya no me ven como antes, y muchas otras me ven de una manera nueva», dijo durante un encuentro con el presidente Isaac Herzog. El pionero LGBTQ, cuyo verdadero nombre es George O’Dowd, ha hablado a menudo de sentir afinidad con la comunidad judía entre la que creció en Londres. Ya en Israel, visitó el lugar donde se celebró el festival de música Nova, donde milicianos liderados por Hamás mataron a más de 360 asistentes el 7 de octubre. Boy George dijo que la tragedia lo inspiró a escribir su última canción y ofrece otro concierto en Tel Aviv este sábado, con 1.500 entradas donadas a supervivientes y familias en duelo.

Fuente: AFP

[Fotos: Jack Guez / AFP]

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