Panamá

Lluvias dejan al menos 16 afectados en Panamá y autoridades extienden advertencia por la presencia de dos sistemas de baja presión

Cuatro viviendas resultaron inundadas en Los Santos, mientras los organismos de emergencia advierten sobre crecidas repentinas y deslizamientos ante la saturación del suelo.

Las fuertes lluvias registradas en Panamá dejaron al menos 16 personas afectadas en la provincia de Los Santos, donde los equipos de emergencia atendieron inundaciones y la caída de un árbol sobre una vivienda improvisada. Tomada de instagram
Las fuertes lluvias registradas en Panamá dejaron al menos 16 personas afectadas en la provincia de Los Santos, donde los equipos de emergencia atendieron inundaciones y la caída de un árbol sobre una vivienda improvisada. Tomada de instagram
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Al menos 16 personas resultaron afectadas por las lluvias registradas en Panamá, principalmente en la provincia de Los Santos, donde las autoridades atendieron inundaciones y la caída de un árbol sobre una vivienda improvisada.

Ante la persistencia de las precipitaciones, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió la vigilancia preventiva hasta las 11:59 p. m. de este sábado 7 de noviembre de 2026.

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Uno de los incidentes ocurrió en El Lagartillo, corregimiento de El Espinal, distrito de Guararé, donde cuatro viviendas resultaron afectadas por inundaciones. Los equipos de emergencia realizaron una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y contabilizaron 12 personas perjudicadas, entre ellas nueve adultos y tres menores de edad, según el reporte oficial divulgado este sábado.

En otro sector de Los Santos, específicamente en Llano de Piedra, comunidad de Los Osorios, un árbol cayó sobre una carpa utilizada como vivienda y afectó a cuatro adultos. Personal de Sinaproc retiró el árbol, reubicó la estructura en un lugar seguro y colocó una lona para proteger a sus ocupantes de las precipitaciones que continúan registrándos

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Ruta de asfalto mojado con un rayo al fondo, flanqueada por palmeras y campos anegados bajo un cielo nublado.
El Sistema Nacional de Protección Civil extendió hasta las 11:59 de la noche del sábado 7 de noviembre la vigilancia preventiva por lluvias y tormentas en gran parte del territorio panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las emergencias también motivaron una intervención en Santa Marta, corregimiento de Belisario Frías, distrito de San Miguelito, donde los equipos de protección civil inspeccionaron la residencia de una adulta mayor con discapacidad.

Durante la evaluación identificaron una rajadura en el suelo que dificulta su desplazamiento en silla de ruedas, por lo que solicitaron la valoración de un ingeniero y apoyo de las autoridades municipales.

El Sinaproc informó que mantiene activos sus mecanismos de seguimiento y coordinación desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ante las lluvias intermitentes registradas durante la noche en diferentes sectores de la región metropolitana. La institución reiteró que la vigilancia se mantiene en gran parte del territorio nacional, debido a las condiciones atmosféricas inestables.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se esperan acumulados de lluvia de entre 50 y 119 milímetros en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Oeste y Panamá.

La saturación del suelo alcanza hasta el 85% en sectores de la Cordillera Central y varias provincias, aumentando el riesgo de crecidas repentinas y deslizamientos. Tomada de Instagram
La saturación del suelo alcanza hasta el 85% en sectores de la Cordillera Central y varias provincias, aumentando el riesgo de crecidas repentinas y deslizamientos. Tomada de Instagram

La vigilancia también comprende Chepigana, en Darién, y las comarcas Ngäbe-Buglé y Emberá-Wounaan, específicamente el sector de Sambú.

El organismo meteorológico explicó que dos sistemas de baja presión favorecen el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, uno localizado al norte del país y otro al oeste de Costa Rica.

Esta configuración atmosférica mantiene condiciones de inestabilidad que favorecen la formación de lluvias y tormentas, principalmente en las regiones occidental y central del territorio panameño.

Uno de los principales factores de preocupación es la saturación del suelo, que alcanza hasta el 85% en sectores de la Cordillera Central, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé. El Imhpa advirtió que las nuevas precipitaciones podrían elevar los niveles de ríos y quebradas, además de provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Los organismos de emergencia mantienen habilitados los números 911 y 520-4426 para recibir reportes de situaciones de riesgo relacionadas con las lluvias. Tomada de Instagram
Los organismos de emergencia mantienen habilitados los números 911 y 520-4426 para recibir reportes de situaciones de riesgo relacionadas con las lluvias. Tomada de Instagram

La extensión del aviso ocurre después de varios días de precipitaciones intensas en diferentes regiones del país. El 6 de noviembre, las autoridades habían advertido sobre acumulados de entre 120 y 200 milímetros en sectores de Chiriquí, Veraguas, Coclé, Azuero y la comarca Ngäbe-Buglé, mientras las condiciones meteorológicas continuaban favoreciendo el ingreso de humedad desde el Pacífico.

Ante este escenario, Sinaproc recomendó evitar cruzar ríos, quebradas y calles inundadas, tanto a pie como en vehículos, debido al riesgo de arrastre por las corrientes. También pidió mantenerse lejos de árboles, postes eléctricos y estructuras inestables durante las tormentas, especialmente en comunidades donde el terreno presenta acumulación de agua.

La institución exhortó a los residentes de zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos a identificar rutas de evacuación, mantener despejados los desagües y seguir las comunicaciones oficiales. Los equipos de emergencia continuarán el monitoreo de las condiciones meteorológicas, mientras la población puede reportar situaciones de riesgo a los números 911 y 520-4426.

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