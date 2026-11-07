Cuba

Denuncian que un supuesto error administrativo retrasa seis meses la liberación del preso político cubano Francisco Rangel Manzano

Su familia acudió a la cárcel de Matanzas el 1 de noviembre para recibirlo, pero las autoridades cancelaron su salida y extendieron su reclusión

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Francisco Rangel Manzano, preso político por las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, debía recuperar la libertad el 1 de noviembre, pero las autoridades suspendieron su excarcelación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las autoridades penitenciarias de Matanzas suspendieron la excarcelación de Francisco Rangel Manzano, preso político de las protestas del 11J, y le informaron a su familia que deberá permanecer otros seis meses en prisión por un supuesto “error administrativo”. La salida del interno estaba prevista para el 1 de noviembre.

La denuncia fue difundida por Martí Noticias, los familiares acudieron a la cárcel para recibir a Rangel Manzano luego de que el penal confirmara su liberación, pero las autoridades negaron su salida al momento del encuentro.

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El hijo del prisionero, Hermes Rangel Naranjo, afirmó al citado medio que funcionarios penitenciarios justificaron la decisión con errores en el cálculo de la sanción. De acuerdo con ese testimonio, las autoridades alegaron que los expedientes no habían sido actualizados de forma digital debido a los apagones registrados en el país.

La familia también recibió como explicación que sanciones disciplinarias previas habían dejado sin efecto rebajas de pena otorgadas a Rangel Manzano. Cubalex (organización de asesoría y acompañamiento legal a víctimas de violaciones de derechos humanos en la isla) cuestionó esos argumentos y sostuvo que la decisión prolonga su privación de libertad después de que las propias autoridades notificaran una fecha concreta de excarcelación.

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Familiares de Rangel Manzano acudieron al penal en Matanzas tras recibir la confirmación de su liberación, aunque funcionarios informaron que deberá permanecer otros seis meses detenido. (Cortesía: Redes sociales)
Familiares de Rangel Manzano acudieron al penal en Matanzas tras recibir la confirmación de su liberación, aunque funcionarios informaron que deberá permanecer otros seis meses detenido. (Cortesía: Redes sociales)

El 1 de noviembre, sus familiares se presentaron en el centro penitenciario después de recibir la confirmación de que sería puesto en libertad. La salida no se produjo y, según la denuncia, la familia fue notificada entonces de que el prisionero debía cumplir otros seis meses de condena.

Rangel Manzano cumple una pena de seis años de prisión por “desórdenes públicos”. Fue condenado tras participar en las manifestaciones del 11J en Colón, Matanzas, una de las localidades donde hubo protestas contra el régimen cubano el 11 de julio de 2021.

Según la información de Martí Noticias, su liberación estaba prevista inicialmente para marzo de 2026. Esa fecha se aplazó después de que le retiraran beneficios penitenciarios. La nueva comunicación implica otra extensión de su reclusión, según la ONG.

Alerta por el estado de salud del preso político

Cubalex también advirtió sobre la situación médica de Rangel Manzano. Según la organización, el interno padece una cardiopatía de alto riesgo e hipertensión, además de haber sufrido crisis que requirieron atención de emergencia.

La continuidad de su encarcelamiento representa un riesgo para su salud, señaló la entidad, que reclamó que las autoridades garanticen su atención médica y respeten su integridad física.

La organización Cubalex alertó que Manzano padece una cardiopatía de alto riesgo e hipertensión, por lo que reclamó atención médica y garantías para su integridad.(Cortesía: Cubalex)
La organización Cubalex alertó que Manzano padece una cardiopatía de alto riesgo e hipertensión, por lo que reclamó atención médica y garantías para su integridad.(Cortesía: Cubalex)

Cubalex vinculó este caso con lo que describió como un patrón de irregularidades administrativas, sanciones disciplinarias y retiro de beneficios penitenciarios contra presos políticos cercanos a completar sus condenas.

A su vez, afirmó que esas medidas prolongan las penas y colocan a las familias ante expectativas de libertad que luego son canceladas.

La entidad exigió la liberación inmediata de Rangel Manzano, el cese de las medidas que, según denunció, bloquean su excarcelación y el respeto de sus garantías durante el cumplimiento de la pena.

La familia espera ahora una explicación oficial sobre el nuevo cálculo de condena y las condiciones en las que continuará detenido.

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