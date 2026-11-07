Cultura

“Similitudes claras y numerosas” un tribunal de California avala la demanda de los herederos del autor de ‘ER’ en relación a ‘The Pitt’

La familia de Michael Crichton, creador de la histórica serie médica, presentó una demanda judicial contra el estudio acusándolo de resucitar la franquicia sin respetar un contrato

Fiona Dourif con uniforme médico, guantes azules, atiende a un paciente lesionado en una camilla. Otros paramédicos asisten en un ambiente de hospital
Un tribunal de apelaciones de California autorizó el avance a juicio de la demanda contra la serie The Pitt por sus similitudes con ER.
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Un tribunal de apelaciones de California dictaminó que el drama médico The Pitt comparte suficientes similitudes con ER como para que la demanda presentada por el patrimonio del escritor, guionista y guionista Michael Crichton -autor de éxitos tales El gran robo del tren, Twister y Jurassic Park- como avance hacia un juicio.

La decisión unánime de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Segundo Distrito de California rechazó el argumento de Warner Bros. Television, principal estudio detrás de The Pitt, de que la demanda debía ser desestimada en virtud de una ley estatal diseñada para descartar litigios que buscan limitar la libertad de expresión. «Existen similitudes claras y numerosas entre The Pitt y ER», escribió el tribunal, citando los escenarios de salas de urgencias, el ritmo frenético, la jerga médica rápida, las crisis superpuestas, los traumatismos gráficos y «un joven médico, recién salido de la facultad de medicina e incompetente». Sin embargo, el fallo desestimó las reclamaciones por interferencia contra el actor Noah Wyle, el showrunner R. Scott Gemmill y el productor ejecutivo John Wells.

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Crichton acusa a Warner Bros. por un acuerdo de 1994

Michael Crichton, quien murió en 2008, creó ER apoyándose en su formación médica. Un guion de 1974 que escribió constituyó la base del exitoso drama de NBC. La serie debutó en 1994, se emitió durante 15 temporadas y dominó los índices de audiencia en horario de máxima audiencia. En 2024, una entidad controlada por la viuda de Crichton, Sherri Crichton, presentó una demanda por incumplimiento de contrato tras el fracaso de las negociaciones sobre un reinicio planeado de ER.

La serie The Pitt ambientó su historia en un hospital de Pittsburgh y registró millones de espectadores por episodio tras su estreno en 2025. (REUTERS/Mario Anzuoni)
La serie The Pitt ambientó su historia en un hospital de Pittsburgh y registró millones de espectadores por episodio tras su estreno en 2025. (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el centro de la disputa se encuentra una denominada disposición de derechos congelados incluida en el acuerdo que Crichton y Warner Bros. firmaron ese mismo año. La cláusula establece que «toda publicación relacionada con ER», incluidos estrenos cinematográficos, secuelas, derivados y obras adicionales, «quedará congelada» hasta que las partes acuerden seguir adelante.

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La Sra. Crichton afirmó en una declaración ante el tribunal que se enteró en 2022 de que existían planes para realizar un reinicio sin su conocimiento. «Me quedé impactada», señaló. «Aunque el desarrollo claramente había comenzado mucho antes, nadie me había mencionado nada. Ni siquiera el Wells me estaba pidiendo mi opinión o aprobación. Simplemente me estaba avisando de un inminente anuncio a la prensa». En un comunicado emitido tras el fallo, la Sra. Crichton expresó que esperaba con interés que el caso fuera presentado ante un jurado. Warner Bros., por su parte, dijo que «sigue sosteniendo que The Pitt es una serie completamente original y que las reclamaciones en su contra carecen de fundamento», y añadió que esperaba defender su posición a medida que el caso avanzara.

The Pitt —ambientada en Pittsburgh, en lugar del Chicago de ER— se estrenó en enero de 2025 y atrajo a millones de espectadores por episodio, consolidándose como una franquicia de referencia en el streaming. Wyle, Gemmill y Wells fueron tres de las figuras clave que habían trabajado en ER y que se reunieron para el nuevo proyecto. Wyle, quien en ER interpretó al Dr. John Carter —estudiante de medicina de tercer año y núcleo emocional de la serie—, recibió amplios elogios por su rol del Dr. Michael Robinavitch en The Pitt, trabajo que le valió dos premios Emmy consecutivos al mejor actor protagonista en una serie dramática.

Fuente: The New York Times

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Warner Bros.DemandaDerechos de autor

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