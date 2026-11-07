19 infantes han muerto en el Hospital Nacional de Niños por virus respiratorios en lo que va de 2026 en Costa Rica

Un paciente pediátrico permanece recostado en una cama clínica frente a una ventana en una sala hospitalaria con monitoreo de signos vitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Hospital Nacional de Niños (HNN) atraviesa una severa contingencia por la circulación de virus respiratorios en Costa Rica, donde 19 menores de edad han fallecido en lo que va del 2026 y el 73.7% de los pacientes internados por cuadros pulmonares graves permanece en condición crítica.

Así lo detalla el Boletín Epidemiológico N° 41 emitido por la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, el cual advierte sobre la alta letalidad y agresividad que muestran las afecciones en la primera infancia.

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Las cifras institucionales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indican que, al corte de la semana epidemiológica 42, el centro médico especializado mantenía a 57 pacientes bajo internamiento por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG).

De ese total de hospitalizados, 42 menores se encuentran en estado crítico dentro de unidades de terapia intensiva o salas de vigilancia estricta debido a fallas ventilatorias agudas.

El documento técnico del Ministerio de Salud expone de forma directa la gravedad de la situación en el país. Según detalla el boletín, los 19 fallecimientos de niños acumulados por infecciones respiratorias graves se registraron hasta el 29 de octubre de 2026 en el hospital infantil. Las autoridades sanitarias puntualizaron que estos registros corresponden a la casuística interna de este centro de referencia nacional y no representan la totalidad de defunciones ocurridas en otros establecimientos médicos del territorio costarricense.

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Balance oficial del hospital pediátrico que confirma 19 fallecimientos acumulados y un 73.7% de internados respiratorios en condición crítica. (Foto: Dirección de Vigilancia de la Salud).

A la par de la mortalidad acumulada, las pruebas de laboratorio del centro asistencial evidencian una intensa actividad infecciosa. Durante la semana evaluada por las autoridades, el personal procesó 182 muestras nasofaríngeas en pacientes con sospecha clínica, de las cuales 112 resultaron positivas para algún patógeno, con una positividad del 62%. Esta alta proporción confirma la fuerte presión biológica que reciben las salas de urgencias y cuidados intensivos pediátricos.

El virus respiratorio sincitial y los rinovirus concentran la mayor circulación nacional

El panorama registrado en la capital refleja la situación epidemiológica de todo el territorio costarricense. Los datos del boletín señalan que, con corte a la semana 41, la red diagnóstica de Costa Rica procesó 1,449 solicitudes válidas, de las cuales 686 detectaron al menos un virus, lo cual situó la positividad global en un 47.3%.

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Entre los microorganismos identificados por los laboratorios sobresale el rinovirus o enterovirus, con 262 detecciones, junto al virus respiratorio sincitial (VRS), que suma 192 casos positivos. Este último agente constituye la causa principal de bronquiolitis y neumonías complejas en bebés y lactantes, cuadros que conducen con rapidez a la insuficiencia respiratoria y requieren intubación endotraqueal.

Un equipo de atención respiratoria pediátrica permanece preparado sobre una bandeja metálica frente a un monitor de signos vitales en una sala clínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carga general de consultas por afecciones respiratorias alcanza dimensiones masivas en las estadísticas oficiales. A la semana 42, el sistema público acumuló 1,144,696 atenciones por Infecciones Respiratorias Agudas Superiores (IRAS). El segmento poblacional que concentra el mayor impacto comprende a los niños de uno a cuatro años, con 129.913 casos registrados, seguido por el grupo escolar de cinco a nueve años, con 119,711 notificaciones.

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Frente a este escenario, los especialistas del Hospital Nacional de Niños recalcaron la urgencia de que los cuidadores identifiquen a tiempo las señales de alarma. Asimismo, los médicos recuerdan la importancia de acudir a urgencias ante señales de alarma como respiración acelerada, hundimiento del pecho o de las costillas al inhalar, silbidos en el pecho, coloración azulada en los labios o rechazo total a la ingesta de leche materna y líquidos.