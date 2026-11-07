Argentina se prepara para recibir al Papa: las fotos que anticipan una visita histórica

El papa León XIV llegará a Buenos Aires este domingo a las 16:30, procedente de Uruguay

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El papa León XIV llegará a la Argentina este domingo a las 16:30, al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Su primera jornada incluirá la ceremonia de bienvenida y un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Más tarde, encabezará una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Durante los tres días de la visita, el pontífice cumplirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La agenda prevé una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, misas en Palermo, Córdoba y frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, encuentros con trabajadores, referentes religiosos, obispos, jóvenes y personas privadas de su libertad.

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Mientras avanzan los preparativos oficiales, fieles y vecinos también se organizan para recibir a León XIV en los puntos centrales de su recorrido.

La Argentina recibirá al primer pontífice que visita el país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987

Crédito: AFP

Mural levantado en la localidad de Claypole, adonde el Papa visitará el Pequeño Cottolengo de Don Orione

Frente a la Catedral de Buenos Aires se instaló una figura del pontífice de escala humana

La agenda del pontífice contempla encuentros religiosos, institucionales y sociales en tres ciudades argentinas

El Monumento a los Españoles, en Palermo, será escenario de una misa masiva el lunes desde las 11:30

Fieles de distintos puntos del país se preparan para acompañar las celebraciones públicas de León XIV

También ciudadanos argentinos cruzaron a Paysandú este sábado para participar de la misa del Papa

El papamóvil recorrerá sectores de la avenida del Libertador antes de la misa en Palermo

La agenda del pontífice contempla encuentros religiosos, institucionales y sociales en tres ciudades argentinas

En su última jornada en el país, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto

La avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires engalanada para la llegada del Papa

La misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján marcará el cierre de la visita del Papa a la Argentina

Habrá cortes de tránsito, desvíos y controles de seguridad durante la visita del pontífice

Operarios y agentes de seguridad ultiman los preparativos para la llegada del papa León XIV a Buenos Aires

Fieles comienzan a acercarse a los espacios donde León XIV encabezará actividades públicas

Buenos Aires ajusta la logística para recibir a León XIV, que llegará al país este domingo a las 16:30

La Ciudad acondiciona los alrededores de Palermo antes de la misa del Papa, pero también la Catedral refleja la histórica visita

Vecinos y peregrinos se preparan para acompañar las actividades públicas del pontífice

*Fotos AFP