Sociedad

Argentina se prepara para recibir al Papa: las fotos que anticipan una visita histórica

El país ultima los preparativos para recibir este domingo a León XIV, con un operativo de seguridad, cortes de tránsito y miles de fieles que se acercarán a los puntos centrales de su agenda

Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
El papa León XIV llegará a Buenos Aires este domingo a las 16:30, procedente de Uruguay
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El papa León XIV llegará a la Argentina este domingo a las 16:30, al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Su primera jornada incluirá la ceremonia de bienvenida y un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Más tarde, encabezará una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

Durante los tres días de la visita, el pontífice cumplirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La agenda prevé una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, misas en Palermo, Córdoba y frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, encuentros con trabajadores, referentes religiosos, obispos, jóvenes y personas privadas de su libertad.

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Mientras avanzan los preparativos oficiales, fieles y vecinos también se organizan para recibir a León XIV en los puntos centrales de su recorrido.

Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
La Argentina recibirá al primer pontífice que visita el país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
Crédito: AFP
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
Mural levantado en la localidad de Claypole, adonde el Papa visitará el Pequeño Cottolengo de Don Orione
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
Frente a la Catedral de Buenos Aires se instaló una figura del pontífice de escala humana
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
La agenda del pontífice contempla encuentros religiosos, institucionales y sociales en tres ciudades argentinas
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
El Monumento a los Españoles, en Palermo, será escenario de una misa masiva el lunes desde las 11:30
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
Fieles de distintos puntos del país se preparan para acompañar las celebraciones públicas de León XIV
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
También ciudadanos argentinos cruzaron a Paysandú este sábado para participar de la misa del Papa
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
El papamóvil recorrerá sectores de la avenida del Libertador antes de la misa en Palermo
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
La agenda del pontífice contempla encuentros religiosos, institucionales y sociales en tres ciudades argentinas
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
En su última jornada en el país, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
La avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires engalanada para la llegada del Papa
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
La misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján marcará el cierre de la visita del Papa a la Argentina
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
Habrá cortes de tránsito, desvíos y controles de seguridad durante la visita del pontífice
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
Operarios y agentes de seguridad ultiman los preparativos para la llegada del papa León XIV a Buenos Aires
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
Fieles comienzan a acercarse a los espacios donde León XIV encabezará actividades públicas
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
Buenos Aires ajusta la logística para recibir a León XIV, que llegará al país este domingo a las 16:30
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
La Ciudad acondiciona los alrededores de Palermo antes de la misa del Papa, pero también la Catedral refleja la histórica visita
Preparativos en Argentina para recibir al Papa León XIV
Vecinos y peregrinos se preparan para acompañar las actividades públicas del pontífice

*Fotos AFP

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