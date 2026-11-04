Cinco libros de viajes: de las caminatas urbanas a las travesías por el mundo

Flavia Pittella definió el viaje como una de las estructuras narrativas fundamentales para relatar transformaciones personales

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Hay libros que hacen viajar antes de salir de casa y otros que ayudan a entender lo que pasa cuando se llega a destino. Una selección de obras sobre los viajes recorre las caminatas, las rutas, las ciudades y las fronteras para pensar qué cambia cuando una persona se mueve de un lugar a otro.

En una nueva columna para Infobae A las Nueve, Flavia Pittella presentó Filosofía del viaje, del filósofo italiano Rudi Capra, como punto de partida para pensar esa experiencia. El libro ordena su reflexión alrededor del espacio, el tiempo y el deseo, tres dimensiones que, según explicó, intervienen incluso antes de que alguien emprenda la partida.

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“El deseo de viajar es más fuerte que el miedo que provoca viajar”, afirmó Pittella al describir la tensión que acompaña a quien decide salir de su mundo conocido.

El filósofo Rudi Capra analiza la experiencia del desplazamiento a partir de tres dimensiones: el espacio, el tiempo y el deseo (Captura de video)

Los relatos de viaje empiezan antes de llegar a destino

La conversación situó el desplazamiento dentro de una tradición narrativa que atraviesa relatos antiguos y escenas cotidianas. Una escapada breve, un trayecto habitual o una travesía extensa pueden convertirse en una forma de contar lo que le ocurre a una persona cuando se aleja de sus referencias.

“El viajar es una de las estructuras narrativas más viejas que tenemos”, explicó Pittella, para quien los recorridos suelen condensar cambios, pérdidas, encuentros y decisiones.

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Esa transformación no depende necesariamente de la distancia ni de la espectacularidad del destino. La columnista sostuvo que la salida modifica la percepción de quien parte y también la forma en que ese viajero vuelve a mirar aquello que dejó atrás.

“Nos vamos para volver transformados, cambiados”, dijo durante el intercambio, al vincular la experiencia del viaje con las historias que las personas elaboran sobre sí mismas.

Wanderlust - Rebecca Solnit (captura de video)

Capra define el desplazamiento como una herramienta capaz de organizar recuerdos y experiencias, aun cuando no exista una gran travesía detrás. “El viaje como concepto de movimiento” permite reunir encuentros, modificaciones personales y escenas que, de otro modo, podrían quedar dispersas.

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Caminar devuelve otra escala al tiempo del viaje

Otra de las obras recomendadas en Wanderlust. Una historia del caminar, de la escritora estadounidense Rebecca Solnit, para discutir la idea de que viajar exige recorrer grandes distancias. El libro propone a la caminata como un viaje posible en sí mismo, ligado al ritmo del cuerpo y a la capacidad de pensar mientras se avanza. “El movimiento de caminar en sí mismo es la mejor forma del viaje”, afirmó Pittella al resumir la perspectiva de Solnit.

Según explicó la columnista, la autora contrapone el paso de quien camina con la velocidad que imponen los medios de transporte, en particular el automóvil. En esa diferencia aparece una discusión sobre el tiempo disponible para observar y pensar, pero también sobre las condiciones desiguales que existen en las ciudades.

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Pittella recordó que muchas mujeres debieron enfrentar restricciones y sospechas cuando circulaban solas por el espacio público, una cuestión que Solnit examina en su libro.

La idea de demorar el trayecto también apareció en Los autonautas de la cosmopista, de Julio Cortázar y Carol Dunlop. La obra narra el viaje de la pareja por los 800 kilómetros que separan París de Marsella, una ruta que realizaron en 33 días sin abandonar la autopista: hacían dos paradas diarias, dormían en la segunda y registraban lo que sucedía alrededor.

Los autonautas de la cosmopista (captura de video)

“La autopista es un lugar en sí mismo”, señaló Pittella, al explicar cómo el libro convierte el recorrido en destino y no solo en un medio para llegar.

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Cada ciudad cambia según quien la mira

Con Las ciudades invisibles, de Ítalo Calvino, la conversación se trasladó hacia las imágenes que los visitantes construyen de los destinos turísticos. La novela presenta a Marco Polo relatándole ciudades al emperador Kublai Khan; esas ciudades, nombradas como mujeres, nacen de la imaginación y de la memoria de quien las narra.

“En todas las ciudades te hablé de Venecia”, dijo Pittella al recuperar una frase del personaje y señalar que toda descripción de una ciudad lleva impresa la historia de quien la observa.

Las ciudades invisibles - Ítalo Calvino

Esa mirada también permite revisar la diferencia que suele establecerse entre viajero y turista. Pittella explicó que Capra cuestiona la superioridad con la que, en ocasiones, se utiliza la primera palabra frente a la segunda, como si una experiencia fuera más legítima que la otra.

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“El viajero y el turista la única diferencia que tienen es una diferencia de clase”, afirmó la columnista al resumir el argumento del filósofo, que asocia las formas de desplazamiento con las posibilidades económicas y sociales de cada persona.

La migración expone quién puede desplazarse y quién no

El cierre de la columna incorporó Desierto Sonoro, de la escritora mexicana Valeria Luiselli, una novela que entrelaza un viaje familiar por el desierto con la situación de niños migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos.

Desierto sonoro - Valeria Liselli

Pittella recordó que Luiselli trabajó con entrevistas a menores que habían cruzado solos la frontera y que, a partir de ese material, construyó el recorrido de un matrimonio y sus dos hijos. El relato también incorpora vuelos de deportación y confronta las nociones de turismo, migración, legalidad y tránsito.

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En ese contraste entre quien visita un país y quien intenta quedarse en él, Pittella recuperó otra de las ideas centrales de Capra. “La diferencia es que el migrante te limpia la habitación del hotel al turista”, dijo, una frase que pone en primer plano la desigualdad entre los cuerpos que son recibidos como visitantes y aquellos cuya presencia queda sometida a controles, trabajo precario o expulsión.

La pregunta sobre qué significa viajar, así, quedó abierta entre los libros, las autopistas, las ciudades imaginadas y las fronteras reales

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